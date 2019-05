Hora 25 Deportes: Enrique Cerezo está decepcionado con Griezmann (15/05/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes

Voz 0906 00:02 el con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes hola llena accidente de Fernando Alonso me decía así

Voz 2 00:11 accidente Fernando Alonso la imagen es espectacular que vaya por delante que ha salido ileso del accidente segundo día de entrenamientos en el óvalo de Indianápolis preparando las quinientas millas ha perdido el control del

Voz 0906 00:22 se a unos trescientos y pico kilómetros

Voz 0919 00:25 Aurora ha chocado con los dos muros ha roto las suspensiones el coches arrastrado unos cien metros ha estado a punto de volcar lo cual hubiera sido muy peligroso lo narraba así los compañeros de la Indy Car

Voz 0906 00:37 eh

Voz 3 00:39 dado

Voz 4 00:42 sí

Voz 5 00:44 eh

Voz 0919 00:46 y repito que finalmente después de chocar con ambos muros y arrastrarse durante más de cien metros el coche se detuvo Alonso salió sin ningún tipo de problema del vehículo luego en redes sociales ha dicho ha reconocido que ha sido un error de pilotaje que sea fiado de que la pista no estaba resbaladiza perdió el control y vamos a ver si puede seguir mañana con los entrenamientos porque el coche ha quedado destrozado las cuatro redes la rueda la suspensión realmente la imagen la podemos encontrar en la web de la Cadena SER es un fuerte gracias a Dios no le ha pasado nada otra de las noticias de la tarde primera reacción oficial en el Atlético de Madrid al anuncio de Antoine Griezmann de que al final del tema Prada Se va elige otro camino Ike quiere otros retos

Voz 6 01:36 sí

Voz 0919 01:37 pero que que a pesar de que está ganando mucha pasta en el Athletic quiere ganar títulos título aquí ven que no va a ganar la reacción es de Enrique Cerezo con los compañeros de Fox Sport Argentina hoy se ha mostrado el presidente decepcionado claro

Voz 5 01:53 bueno yo que decepcionar yo creo que atrapan tenía un futuro aquí era la librería dijimos icono del título en grandes campeonatos el problema es que nunca apresurada piensan de una manera discreta en esos momentos ha pensado que era mejor marcar otro lugar pues oye es respetamos su decisión la sentimos ese tipo de corazón es lo que yo y todos los atléticos pero que la vida es así hay cosas que no se puede solucionar en una de las cuestiones que puede solucionar pero bueno le deseamos toda la suerte del mundo lo otro para nosotros queremos crecer punto uno y otro detrás

Voz 0760 02:31 de eso donde cree que va a jugar Griezmann en el Barcelona

Voz 5 02:35 no tengo ni la más ligera idea sólo sabes

Voz 0919 02:39 le cambiaría usted el destino de Griezmann con esta excepción que recibe mencionaba quiero decir es lo mismo que se va a ser el Barcelona para ustedes que por ejemplo París Saint Germain

Voz 1385 02:47 mira el jugador hidratos de quiera o quiera aquí

Voz 0919 02:52 ella hasta luego escuchábamos más de lo que he dicho Cerezo sobre esa salida de Griezmann que puede ser la penúltima o la antepenúltima en el Atlético de Madrid porque ayer en El Larguero nuestro compañero Antón Meana con estaba que el Atlético de Madrid sospecha que Rodri el chaval joven del centro del campo del Atlético de Madrid puede salir porque van a venir a pagar su cláusula de rescisión que es de setenta millones de equipos como por ejemplo el Manchester más nombres del día la esquiadora norteamericana Lindsey Vonn que has sido elegida esta mañana ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes treinta y cuatro años norteamericana ganó un oro olímpico es la mujer que tiene más victorias en la Copa del Mundo de esquí ha superado dos lesiones tremendas de rodilla eh repito que el Premio Princesa de Asturias de los Deportes es para ella en el Giro de Italia quinta etapa bajo la lluvia la ganó el esprín el alemán Ackermann la gran noticia en el Giro triste noticia es que después de su caída de ayer y de perder cuatro minutos sea retirado es uno de los grandes favoritos a ganar la ronda italiana que se ha visto afectada por la lluvia como el Master de Tenis de Roma hoy no ha podido jugar Nadal no ha podido va a jugar Garbiñe en y Carla ni Verdasco porque la jornada sea suspendido bueno pues enseguida repasamos todo esto pero como siempre mire en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 8 04:18 hola Gallego yo ni idea no ole Málaga sí señor vamos a Sobis porque hay que creer hasta el final hilo de de este Griezmann a tal me parece fatal Mira si yo fuera atlética observada bastante cruces negras que le caigan encima además hay que te digo sabe he un pelele un ningún era un niñato entonces dónde vaya va a ser eso no se vayan a cree ahora los cules que allí iba funcionando otra manera no no el que de esa manera lo es en cualquier club hizo aportó muy mal Él es un eso que no sentía era que no se entera de lo que es la vida y el compromiso y definir las situaciones profesionales que no sabe atender que no sabe que no sabe ya está en ello ya te lo escribe pero vaya que sí muy mal mucho peor Merindad hasta luego chiquititos otra cosa ha dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 10 05:43 bueno yo tuve escucharon decir que os creéis un mercenario yo me pregunto usted y le pregunta todo el mundo y jugador de Diana lo es porque es que yo tengo una edad ya más o menos hombre no soy un anciano pero vamos tengo una era yo he ido al Bernabéu con cinco años M a mi padre de la madre me sentaba al Bernabéu en el teatro entonces si los jugadores eran ese había realmente de un equipo porque se veía ya había otra concesión de fútbol pero y quiénes mercenario en el fútbol me lo puede usted explicar qué qué jugador habrá algún jugador desciendan los jugadores pero pero la mayoría la mayoría nadie todo el mundo se mueve por el dinero todos el ochenta por ciento de los jugadores de hoy día que jugar en España estoy convencido que es porque primero puesto incluido Ramos por cierto buenas tardes señor Bárcenas

el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 11 06:42 exprésate

Voz 0919 06:46 es realmente todo el mundo lleva hablando

Voz 12 06:48 de lo de Griezmann Veinticuatro horas ayer por

Voz 0919 06:51 en la gala de celebración de los noventa años de la Liga española incluso Javier Tebas que estuvo en el Larguero en directo

Voz 12 06:59 habló de de Greim

Voz 0919 07:01 pero de lo que habló por supuesto Tebas fue del conflicto entre la Liga y la Federación de su lucha con Rubiales una vez más dejó claro Javier Tebas que es una guerra eterna que podría haber paz la mejor entre las instituciones pero paz entre Rubiales

Voz 13 07:18 no no la Federación Liga

Voz 0906 07:20 a que es posible tema Rubiales me al ese es un tema personal de muchos acontecimientos es muy complicado que yo tengo una razón personal viales de paz no

Voz 0919 07:29 relación personal de paz no ha quedado claro no por eso hemos decidido que hay que hacer un parte de guerra como está la guerra como está esa serie tragicómica por la lucha en el poder del fútbol español que se llama La Ser bueno ya sabéis te vas y Rubi

Voz 0906 07:56 este marco convierte a Javier Tebas el ministro de polo ya es nosotros vivo no está capacitado para el cargo de los clubes y la Liga aquellos a Gales Javier Tebas es Esteban esta eventualidad de hecho abierto

Voz 0919 08:24 después de semanas de enfrentamiento desencuentro plantes intrigas zancadillas combates la mediación del Consejo ha hecho que la Federación y la Liga se sienten ya en varias ocasiones a negociar otra cosa es que la secretaria de Estado vaya a conseguir que entre Tebas y Rubiales haya paz es sonó nunca Tebas confesó ayer que ha denunciado a Rubiales por un delito de coacción Ike eso va a llegar hasta donde tenga que llegar luego ya llegará el momento

Voz 0906 08:53 hicieron institucionalmente avanzar qué es lo que estamos haciendo canciones CSI nada más y otros que todos están por encima de esa situación es imagino que es muy jovial es Ana lo mismo para que las dos instituciones nos entendamos lo que tengamos que resolver en el ámbito personal y judicial en este caso lo observamos en el ámbito judicial

Voz 0919 09:16 denunciado Rubiales por un delito de coacción y Luis Rubiales el presidente de la Federación como está con esta demanda tranquilo sosegado Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 09:25 qué tal Gallego buenas tardes en principio tranquilo Él insiste en que la denuncia es falsa que no ocurrió lo que dice Tebas lo comentó ya Rubiales a los presidentes de la Liga en la última asamblea está convencido de que cuando se demuestre que la denuncia era falsa él le pondrá otra por ello a Javier Tebas

Voz 0919 09:43 parte del guerra vamos con el el conflicto la Copa un partido la Federación ha cambiado el sistema de competición yp parece parece que Javier tema se da por vencido porque ayer en El Larguero dijo esto

Voz 0906 09:57 qué es lo que ha decidido la Real Federación Española de Fútbol por su asamblea pues ser así

Voz 0919 10:02 es decir me Ana que esta guerra la de la Copa la tiene ganada Rubiales según Rubiales por goleada que no

Voz 0231 10:08 petición histórica del fútbol que varios clubes de Primera y Segunda División Le dijeron en privado a Rubiales que estaban a muerte con él con esta decisión y que por ese motivo no tiene ninguna posibilidad Tebas de luchar contra

Voz 0919 10:20 la nueva Copa la Supercopa a cuatro partidos a cuatro equipos tres partidos probablemente en Arabia Saudí dice Tebas que por aquí no va a pasar que uno dos cero cuatro nunca sifón

Voz 0906 10:33 partido

Voz 14 10:36 incluso

Voz 0906 10:37 pero con dos clubes y si es con el modelo de cuatro clubes no

Voz 0231 10:41 que no quiero pasar Rubial ejercicio Gimme ahora que la asamblea de la general de la Federación perdón es ley que se va a jugar a cuatro partidos y que la única duda es saber que se va a jugar en Arabia Saudí que está perdiendo fuerza o en Miami que tiene opciones de meterse en la pelea por esa Final Four de la Supercopa en el año dos mil veinte en el mes de enero y luego está lo de los horarios Javier Tebas

Voz 0919 11:04 firmó que el año que viene habrá partidos los lunes el balón

Voz 0231 11:07 el patrocinador eso se tiene que dirimir en el Consejo Superior de Deportes la próxima

Voz 0919 11:12 la cita cuando es santón no hay fecha

Voz 0231 11:15 da que ese partido está bastante igualado hay una serie de competencias que el cese de este las puede dar a la Liga en una victoria parcial de Javier Tebas sobre Luis Rubiales pero ayer charlamos con María José Rienda fuera de micrófono en la gala de la Liga en Barcelona María José prefieren hacer ningún tipo de declaración porque alucinado a más de una ocasión con lo mal que se llevan cara a cara Tebas y Rubin nuevo camino

Voz 0919 11:36 sólo próximamente de las series sobre la guerra eterna entre Tebas y Rubén

Voz 0919 13:26 a Griezmann le queda un partido con el Atlético de Madrid el último de Liga ante el Levante hoy tenía que entrenar con sus compañeros en el Cerro del Espino ya había una expectación tremenda por ver cómo estaba Antoine Griezmann por ver cómo se comportaban es entrenamiento con sólo con sus compañeros por todo le recibía o les pedía a la gente que pudiera estar pendiente del entrenamiento del Atlético de Madrid así que contamos eso por supuesto las declaraciones de Enrique Cerezo que ya hemos avanzado al principio del programa pero es que hay más por dónde empiezan a buenas tardes

Voz 19 13:58 hola Gallego muy buenas Griezmann apura los últimos días ya de rojiblanco hoy ha entrenado como uno más como si nada hubiera pasado a la salida ha firmado autógrafos durante diez minutos a los aficionados que estaban presentes se va porque quiere un proyecto en el que pueda ganar títulos importantes que es lo que realmente está buscando y considera que tiene más opciones de ganar una Liga o una Champions fuera del Atlético de Madrid por eso quiere ir al Barcelona su todavía presidente Enrique Cerezo que no hace mucho garantizaba al tres mil por mil la continuidad de Griezmann hoy se mostró decepcionado en declaraciones a Fox Sports Argentina

Voz 5 14:31 para mí no es una sorpresa es una decepción no porque yo creo que actuar Griezmann está muy didáctico Gadir yo hubiera sido su consejero sumada o alguien me hubiera dicho que cultural pero indiscutiblemente el ha decidido otro camino nadie se lo puedo poner la vida libre cada uno que ha considerado oportuno yo consideró oportuno marcharse lo haya considerado oportuno quedar

Voz 0760 14:58 y Carrie tiene chance de jugar en Atlético Madrid

Voz 5 15:01 es en ese momento comenzó para pensar en sustitutos hay gente nuestra intentar atacar el mejor refuerzo para el Atlético de Madrid realmente uno se va y otros bienes

Voz 0919 15:13 noventa y seis millones para ardido o que elija la secretaría técnica del Atlético de Madrid pero para reforzar arriba lo va a tener complicado ahora hablamos de nosotros nombres propios rojiblancos pero vamos a Barcelona Adriá Albets el día después de que Griezmann anunciase que deja al Atlético de Madrid sigue Se abre la autopista hacia Barcelona o ahí toda la gente prudente

Voz 0017 15:37 hola Gallego qué tal buenas tardes pues hay hay prudencia es verdad que en el Barça están relativamente satisfechos porque la primera parte de la decisión de Griezmann expositiva de momento ya ha comunicado que abandona el Atlético de Madrid pero falta el segundo capítulo de la serie de este año y al final es el más importante que es saber donde va a jugar damos por hecho que jugarán el Barça seguramente será así pero ya venimos contando que en las oficinas del Camp Nou nadie está tranquilo porque el año pasado el jugador también dio su palabra todo estaba hecho encerrado y al final Bartumeu se lleva una sorpresa viendo el famoso documental al Barça le consta que Griezmann se ha ofrecido a otros clubs como el París Saint Germain ya hasta que no se pague la cláusula de ciento veinte millones de

Voz 0919 16:15 euros el uno de julio y Griezmann sea ya azulgrana nadie lo va a dar por hecho al cien por cien estamos todos esperando a que Piqué ponga algo en redes sociales que seguramente sabrá algo que nosotros no sabemos pero mientras tanto en el Atlético de Madrid ahora el que preocupa es Rodrigo Hernández el centrocampista de veintidós años que parecía tenía futuro por delante tremendo en el Atlético de Madrid pero claro tiene una cláusula de rescisión de sólo setenta millones en la Premier por ejemplo para la City de Guardiola eso vamos es casi casi calderilla en el Atlético Pedro están muy

Voz 0760 16:50 muy muy preocupados anoche avanzó El Larguero que el Atlético de Madrid también sabe que será Rodrigo ya tocado a la puerta de Marcos Llorente Manchester City Bayern de Munich y Barcelona quieren pagar los setenta millones de la cláusula de Rodrigo Hernández que se quiere marchar a un buen proyecto el Manchester City de Guardiola es el que puja más fuerte para llevarse al centrocampista hizo recambio podría ser Marcos Llorente el jugador del Real Madrid

Voz 0919 17:13 con el que no cuenta Zidane cuyos agentes se van a reunir con el Atlético la semana que viene bueno pues muy atentos a ver qué pasa con este nombre porque mentido

Voz 0906 17:22 años una cláusula de setenta millones y habiendo contrastado su nivel en el Atlético de Madrid cero

Voz 0919 17:30 vamos a cerrar el pudo hablando de la final de la Champions femenina que va a jugar el Barça el próximo sábado en Budapest nuestro representante en la máxima competición continental hoy era día de puertas abiertas como en la Champions masculina da igual supongo que gran expectación Raúl González hola

Voz 0906 17:49 qué tal como tal ganas de poder dar la sorpresa

Voz 20 17:52 hay ganarle al hoy Lyon para llevarse a la que sería la primera estación en la historia del Barça femeninos son conscientes que tienen relación equipazo y es que el guión ha ganado las tres últimas copas de Europa seguidas pero confían en que a un solo partido las francesas sean un pelín más vulnerables tiene el Barça una baja importantísima como es la de la centro campista esta Kira Jan Raúl

Voz 21 18:10 los Luis Cortés el Barça confía que tiene equipo suficiente para poder ganar sobre el papel el es favorito aunque el entrenador del Barça considera que eso incluso les puede venir bien de cara a la final

Voz 0588 18:20 de no ir con el la etiqueta de favorito yo creo que esto nos ayuda porque no estamos acostumbrados a ello lo cierto es que en la Liga cualquier partido se nos obliga a ganar nos ayuda a jugar igual con menos presión a que está presiona trasladamos no daremos de este año Champion majorera pero tenemos la femenina

Voz 0906 18:36 a ver si se traen la oreja nada para Barcelona seguimos

Voz 0919 20:37 hace un rato en el óvalo de Indianápolis segunda jornada de entrenamientos accidente fuerte accidente de Fernando Alonso con su Mclaren afortunadamente ha nos ha salido ileso ahora vamos a los desde del accidente porque la imagen que está dando la vuelta al mundo la podéis ver en la web de la cadena SER pero da gusto escucharle porque sabemos que que está bien lo ha contado así después

Voz 26 21:01 bueno pues fue mi error sub estimando el Grill de la curva tres lo siento por el equipo y los chicos tendrán que hacer un duro trabajo ahora fue un puro su viraje en el coche levante el acelerador y no fue suficiente lo perdí completamente la parece acercó demasiado Ji demasiado rápidos desafortunadamente sucedió hoy perderemos un poco de tiempo de trabajo otra vez lo siento otra vez por el equipo pero aprenderemos y espero regresar mañana

Voz 0919 21:29 muy y tres impactos con el muro a más de trescientos kilómetros por hora y Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 21:39 el gallego tío impresionante pero impactos el primero pero sí el coche con un pacto contra el exterior el coche fue más clara de Fernando Alonso cruzó toda la pista y fue contra el muro interior luego al revés pues contra el contra el exterior ya se quedó en mitad estaban en coche me han destrozado pero sobre todo lo más imponer el canon eso está bien no ha sufrido ningún tipo de eh de problema ningún tipo de lesión sino al final del día de hoy mañana volverá en esos momentos un doloroso llevaba cuarenta y seis cuentas con el McLaren de la sintonía de Indianápolis era el que más había rodado estaban era decimosexta posición con una mejor vuelta de alrededor de trescientos cuarenta kilómetros por hora de media hizo bueno tenía un error a sumidos a esa culpa tuyo perdona el equipo y ahora pues arreglar el coche y a seguir los entrenamientos

Voz 0919 22:28 hay un momento de del accidente después del segundo impacto cuando impacta con el muro interior iba hacia el exterior que parece que el coche va a volar eh ha habido un momento de duda que casi se levanta lo cual hubiera sido mucho más peligroso eh

Voz 1385 22:43 sí sí eso hubiera sido parecido a bueno un accidente que tuvo el francés Sebastien Bourdais del año pasado qué ocurrió muy una manera exhibirán como tú dices luego después salió el coche prácticamente volando es algo que los coches Annapolis que tienen una heroína da mucho menor que la Fórmula uno tienen mucha más me lo tienen una heroína única pues hubiera podido ocurrir afortunadamente no ha sido así y bueno pues el golpe se ha quedado en un susto pero un susto grande ahí bueno y es bueno Fernando me decía antes un amigo suyo que esto es como el caerse de un columpio para un genio bueno quizás sea sí pero que más lo hemos visto con con bastante bueno teniendo porque ha sido espectacular

Voz 0919 23:20 bueno está bien y a ver si puede correr mañana gracias Manu vamos allí lo de Italia quinta etapa protagonizada por la lluvia por la retirada de de humo Len con una victoria al esprín para un alemán Sofía Álvarez

Voz 1509 23:33 si el alemán Pascal Ackermann ha llevado la quinta etapa de Giraud tras una ajustada pugna final en el sprint con el colombiano Fernando Gaviria esta victoria de Ackermann es la segunda en esta edición de la etapa de hoy a esto va marcada por la lluvia que ha hecho que la carrera haya ido con un ritmo tranquilo

Voz 0919 23:47 para en la mayor parte el recorrido en la gente

Voz 1509 23:49 el líder a treinta y cinco segundos de ventaja frente al británico Simon James ya hay tres ya XXXIX sobre Nibali el primer español es visto del Víctor de la parte a uno con diez y el punto negativo de esta etapa ha estado en la retirada de humo Lin que recordemos que ayer sufrió una caída a seis kilómetros de meta y hoy encaró la salida pero ser tuvo que retirar en el tramo neutralizado

Voz 0919 24:09 la lluvia en Italia también ha afectado al Master mil de Roma de tenis Miguel Ángel Zubiarrain ha suspendido la jornada hay ahora tendrá que ir todo más apretado nada Nadal jugará mañana si puede hoy cómo va a quedar esto

Voz 27 24:21 bueno pues complicado en principio todos extendido porque el día después ahora quedan cuatro días para cinco partidos a los que llegó a la final algunos van a tener que jugar dos partidos en el día lo cual no es realmente bueno pero bueno vamos a ver quiénes son ojalá sea uno de ellos también se podría jugar la final el lunes no no sería la primera vez que hace porque ha llovido el domingo se podría hacer porque ha llovido todavía giró comentar que no quiero devolver el precio de las entradas sino que aún no ha sido una entrada para el mismo día pagando para el año que viene

Voz 0906 24:59 a ver cómo lo solucionan baloncesto

Voz 0919 25:01 el próximo viernes comienza la Final Four en Vitoria ya sabéis el Real Madrid fue una de las semifinales ante el CSKA y los hombres de Pablo Laso han atendido hoy a los medios de comunicación antes de viajar a Vitoria para preparar esa competición que han dicho Marta Casas hola

Voz 1509 25:15 qué tal Gallego muy buenas el Real Madrid que ya está en Vitoria han llegado hace un ratito han entrenado esta mañana en Valdebebas y después han recibido la visita del presidente Florentino Pérez que se ha acercado para desear suerte a los suyos todos los jugadores en buenas condiciones y disponibles para Pablo Laso de cara a una cita que está marcada en rojo en el calendario es la sexta final Fon en siete años con Pablo Laso en el banquillo para el Real Madrid la tercera de manera consecutiva y lo afrontan como una oportunidad para seguir haciendo historia tienen en su mano el ganar la segunda Euroliga de manera consecutiva después de levantar el título la temporada pasada en Belgrado este Real Madrid ha convertido casi en costumbre el llegar a la Final Four han sido meses de muchos partidos la exigencia del playoff pero llegados a este punto sólo vale ganar lo dice el entrenador del Real

Voz 0906 25:59 el lunes quiero quiero estar aquí siendo campeón de Europa no me vale otra cosa no pienso así pero es que para ser campeón

Voz 0919 26:06 Europa buque eliminar mañana Bramor más de la Final Four y ahora NBA Javi Blanco buenas tardes llevo muy buena primera victoria final del Oeste lo Warriors por delante

Voz 7 26:16 pues sí no echaron de menos a Kevin Durant estuvieron muy bien los Splash bloggers y se apunta de esa primera victoria en la final del Oeste Stephen Curry anotó treinta y seis puntos además con un nueve de quince en triples es llamativo el dato de que el solo anotó más triples que todos los padres de Forlán que se quedaron en un pobre siete de veintiocho muy bien también Clayton esta noche comienza la final del Este entre mil Gotti Toronto ese maravilloso duelo entre antes Leonard y además Gallego de cuento que anoche fue la lotería del draft la suerte estuvo del lado de los peli Cannes elegirán en primera posición y casi seguro que van a decir al mediático al mediático ción Williamson que podría formar una maravillosa pareja interior con Anthony Davis aunque parece que Anthony Davis sigue empeñado en marcharse de orla aunque a él no le guste mucho a los pecan

Voz 0919 26:58 no porque puso una cara cuando yo porque había previa

no porque puso una cara cuando yo porque había previa ya es no ya para quitar más importantes lo mejor prefiriera a vivir a Nueva York a vivir a Nueva Orleans Los Ángeles con los Lakers pero sí hombre entregarle Los Angeles Nueva York o Nueva Orleans pues parece que no está muy gracias Javi