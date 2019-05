Sergi Sabrià (ERC): "La elección de Iceta para presidir el Senado no es un gesto hacia Cataluña"

Voz 0194 00:00 Sergi Sabrià ex presidente del grupo de Esquerra Republicana en el Parlament muy buenas noches buenas noches porque hay seta no Lorena Roldán sí cuando ya había presos políticos presos y estaba incluso en vigor el ciento cincuenta y cinco que ahora por cierto no lo está

Voz 1889 00:15 bueno porque creo que es una ciudad tiene la otra no tiene no tiene nada que ver en un momento dado a los escogieron los senadores pactaron se presentó la lista conjuntamente no tiene nada que ver con la maniobra en este caso de reparto de sillas que intenta el PSOE pasando por encima el Parlamento catalán a utilizando a su antojo a las instituciones catalanas en este caso el Parlamento los diputados y al final pues a toda a todos los Ciudadanos de de Cataluña para un reparto de sillas de intentando nombrara a Miquel Iceta el presidente del Parlamento hay presidente del Senado hecho anunciando a través de la justo así yo lo leí en La Vanguardia y lo bien que B3 a la vez pero el titular presidente el Senado no es comparable con una situación con la otra

Voz 0194 01:09 de todas formas usted me dice que la situación no es comparable pero cuando ustedes votaron a favor de Lorena Roldán por poner un ejemplo el nombre de lona Roldan también sale de su grupo parlamentario sale del grupo parlamentario de Ciudadanos igual que el nombre de Iceta sale de los socialistas es decir no es no son el Consell no les un consenso entre todos los miembros de la Cámara

Voz 1889 01:29 eso no es lo mismo el proceso habitual escoger a senadores que que que produce a través de un diálogo de pacto entre entre partidos incluso se votaron conjuntamente a todos todos

Voz 0194 01:42 esto ustedes pactaron ustedes pactaron el nombre pactaron el nombre de Lorena Roldán ustedes

Voz 1889 01:48 pactamos a como lo hacíamos como como lo hacía cada uno cada uno propuso sus nombres que dialogó sentó conjuntamente en un papel firmado firmado por todos y con lo tanto no es no es comparable la la maniobra en este caso de Sánchez cuando intenta a tomar una decisión ha por el Parlamento sin esperar que este esperando que este simplemente lo ratifique el Parlamento no es suplido de nadie y no no nos dedicamos al reparto de sillas y en este caso más le conviene al PSOE no es ningún gesto hacia hacia Cataluña esto no el gesto que se esperaba desde hace mucho tiempo no es lo que sale de las urnas del veintiocho de abril cuando una victoria independentista dice otra vez que hay que empezar un proceso de de diálogo y en este caso se ha sido justo lo contrario que el diálogo y un intento de imposición y que ha sido muy claro desde el primer ya salimos el primer día hicimos esto no intermedio lo que pasa justo es una amenaza del mismo señorío ETA explicando que él si votaría con ciento cincuenta y cinco cosa que no había hecho Montilla por lo tanto a ningún intento de diálogo acercamiento sólo una exposición hizo un uso a al gusto descarado de Cataluña tenemos el derecho a votar que no íbamos a votar que no

Voz 0194 03:05 es decir es una cuestión de forma también una cuestión de la persona a ustedes no les gusta Iceta

Voz 1889 03:11 es una cuestión de que este país hay un problema político en Cataluña aquí que nosotros apostamos por resolver a través del diálogo esto es lo que nos hace ganar las elecciones del veintiocho de abril en vez de diálogo vienen otros gestos electoralistas de otros gestos de cara a la galería que podemos sumar pues al cambio de nombre del aeropuerto que podemos sumar al chantaje en su momento ha con el presupuesto un presupuesto que nadie nos explica que simplemente se nos ponen encima de la mesa a Augusta en este presupuesto o vendrá la ultraderecha pues nosotros con amenazas les aseguramos que no vamos a funcionar lo vamos demostrando seguiremos haciendo exactamente lo mismo siendo coherentes hasta que realmente se produzca un diálogo discreto cuando realmente se pueda empezar a hablar que no era el caso

Voz 0194 04:01 habían pedido ustedes había pedido Esquerra Republicana alga algo a cambio de apoyar a ETA no

Voz 1889 04:08 nosotros pusimos pusimos ejemplos no porque no parece que que nosotros ya regalamos su momento unos votos en una moción de censura que pudieron hacer presidente a Pedro Sánchez esperando empezaran empezaron a pasar cosas ya pasado justo lo contrario pusimos como ejemplo a la pregunta al mismo inquieta de qué harían en el caso del suplicatorio con una mayoría absoluta en el en el Senado Nos dejaron claro que que en ningún caso a tu María este suplicatorio y por lo tanto dejarían libres a los presos pero es que lo vemos cada día lo de los con la vocación con la Abogacía del Estado cada vez que intervino n en el en el juicio lo vemos bueno lo vemos esta misma semana cuando hay un debate en TV3 cuando sea autoriza por parte de la justicia que Oriol Junqueras pudiera participar con el PSOE a través de instituciones penitenciarias por lo tanto el Gobierno del PSOE el que prohibe ejercer sus derechos por lo tanto no es que pidamos algún gesto que no pedimos ninguno concreto es que está pasando justo lo contrario de lo que debería llevar a una posibilidad de distensión o una posibilidad de diálogo todos los gestos son agresivos por lo tanto contra aquello que nosotros defendemos desde hace mucho tiempo

Voz 0194 05:28 es te despiden gestos al Gobierno constantemente qué gestos hace Esquerra Republicana de Catalunya para conseguir el acercamiento para para abonar el diálogo

Voz 1889 05:40 dejé esto es ganar unas elecciones en este caso a conseguir quince diputados independentistas que el independentismo gane las elecciones con una con un llamamiento al diálogo

Voz 0194 05:52 sí creo para enseñarse habría para que para que haya pero

Voz 1889 05:55 una vez para que haya diálogo

Voz 0194 05:57 tiene que haber una voluntad de diálogo hay voluntad de diálogo por parte de Esquerra Republicana

Voz 1889 06:03 ha explicado reiteradamente los otros son pésimos y sentido una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo nosotros no queremos que el Gobierno se siente en esta mesa con un cambio le con un cambio de posición pero tampoco que no aspira a nosotros que las hagamos nosotros tenemos clarísimo que esto pasa por el derecho de autodeterminación y por lo tanto a las urnas pero queremos convencer al Gobierno en un en un espacio de diálogo que nadie está haciendo ningún paso para crear por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo que ésta es nuestra vía pero lo que no vamos a ceder es la chantaje ni al marketing electoral en las elecciones de proponer hay ETA supongo que para contentar el propio público del PSOE

Voz 0194 06:47 tienen algún nombre en la cabeza o algún otro socialista que les gustará como presidente del Senado

Voz 1889 06:53 esto no lo estoy pasando bien pero no no es un tema ni de nombres ni de gustos sino de uno de formas de una voluntad real de diálogo y no veo el sistema de imposiciones de gestos vacíos mientras continúan las amenazas de ciento cincuenta aquí con visitas continúa ejerciendo la abogacía del Estado tal como tal cómo ejerce o mientas continúa silenciando a Oriol Junqueras incluso cuando a la misma justicia ha dicho que esto no se debería producir porque tienen unos derechos por los cuales habría que que habría que respetar

Voz 0194 07:27 por cierto ayer como Instituciones Penitenciarias lo que dijo para no permitir la intervención de Yunquera es en el debate era que ese es un horario que bueno que que que es imposible porque los presos a esa hora ya apagadas las luces en el funcionamiento de las cárceles ustedes plantearon a T b3 adelantar el horario del debate grabarlo por ejemplo ha mediatizado

Voz 1889 07:45 Junta Electoral

Voz 0194 07:46 a T b3 lo sé lo sé lo propusieron grabarlo

Voz 1889 07:50 hablamos con TV3 lo mandamos también a la Junta Electoral

Voz 0194 07:53 y cuál fue la respuesta

Voz 1889 07:55 vamos todo pusimos todas las facilidades posibles nos contestaron a que no a tres horas de empezar por lo tanto seguro que la falta de voluntad no es nuestra que habíamos dado todas las facilidades

Voz 1889 08:11 pero desde la misma presión después de que después que pudiera ser grabado todas

Voz 0194 08:17 pues así se habría muchísimas gracias por habernos atendido gracias y buenas noches