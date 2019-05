Voz 2 00:00 no

Voz 0194 00:20 a la vítores buenas noches más es alguien ahí casi que cortar el debate que era muy interesante las universidades pero llega la cara Beckett

Voz 1880 00:25 hemos hoy pues antes de nada lo que vamos a hacer si te parece bien ese escucha justo el final de la cara B de ayer

Voz 0194 00:31 Jaime con esta música Manu Carreño casa parecido aquí el corazón me han pitado rápidamente qué pasa para que tú entras así en el esto

Voz 1670 00:37 la Ángels Barceló la noticia que luego adelantaremos en El Larguero que luego ampliaremos en El Larguero la noticia es que Griezmann Le acaba de comunicar a la directiva del Atlético que se va que pagará la cláusula de los ciento veinticinco millones que no ha querido decir antes porque entiende que el Atlético estaba envuelto en

Voz 3 00:50 eran las diez menos diez de la noche y ahora seguimos un poco igual va pero no ha dicho donde iba a hablar con

Voz 4 00:57 con vosotros atléticos en nada para acá

Voz 0194 01:01 bueno una decisión de la que hoy habla todo el mundo

Voz 3 01:03 o más bien de lo que citaba mano al principio

Voz 1880 01:06 vio de la cláusula de rescisión de su contrato si también hablamos nosotras de ella hoy vamos a hablar de cláusulas que hay mucho que decir pero antes déjame que escuchemos un momento un extracto del documental del año pasado la decisión de Griezmann hace un año él decidía quedarse en el Atlético bueno pues las cosas han cambiado

Voz 5 01:23 en el

Voz 0198 01:26 me voy a tomar el como como y cuando me fui de la Real como ese cuando decidí quedarme aquí y si me quedo o me voy pues era la igual no no no me voy a rendir todo

Voz 6 01:45 casi ha aclarado

Voz 1880 01:50 este es el tema de Drake con el que termina el reportaje que se llama como hemos dicho la decisión se titula Plan al plan de Dios que parece que era este bueno hasta ahora plana hasta ahora la qué

Voz 0194 02:02 pues la de rescisión del contrato de Griezmann con el Atlético es de doscientos millones hasta el treinta de junio

Voz 1880 02:08 sí y a partir del uno de julio cuando ya deja al equipo será de ciento veinte millones de euros a la Real Sociedad le corresponde el veinte por ciento son veinticuatro millones de euros más los treinta de cuando ya fue traspasado al Atlético se que la Real se va a llevar cincuenta y cuatro millones y el Atlético de Madrid noventa y seis pero bueno vamos a dejar ya a Griezmann vamos con el análisis del concepto con las cláusulas y no podíamos empezar de otra manera más que escuchan no una de las escenas más maravillosas de la historia del cine los hermanos Marx Una noche la ópera

Voz 7 02:37 ahora el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte qué tal está muy bien eh no hecho no está bien porque no está bien no no se quisiera volver a vivirlo dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte que exige esta vez parece que suena mejor a todo se acostumbra uno si usted lo le otra vez tan sólo la primera parte sobre la parte contratante de la primera parte no sólo la parte de la parte contratante

Voz 3 03:10 venga vamos al Altea

Voz 0194 03:12 sí podemos dar mucho rato vamos a tomar es una cláusula bueno pues una cláusula es cada una de las disposiciones

Voz 8 03:18 trato tratado o testamento o cuál

Voz 1880 03:20 cierto documento análogo público o privado sino vamos a la lingüística una cláusula es el conjunto de palabras que tiene un sentido completo en una sola operación o en varias relacionadas entre sí pero es que hay muchos más por ejemplo la cláusula de conciencia esa facultad para dejar de hacer algo que normalmente es obligatorio porque es contrario a tus tienes o las cláusulas abusivas de los bancos de las que hemos hablado muchísimo las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios bueno y cláusula viene del latín Claude ERE cerrar clausus cerrado era el cierre la conclusión la concesión de una frase es de la misma familia que claustro eh clausura concluir excluir incluir recluir así que firman una cláusula es cerrar el contrato es comprometerse a no romper las reglas firmando un documento eso sí como no lo hacía aquí Antonio Machín Aaron docu

Voz 9 04:18 mediaron sin un dato en hemos hecho

Voz 0194 04:30 esos la era experto en Derecho del Trabajo Jesús muy buenas noches buenas noches como se define desde el derecho una cláusula

Voz 10 04:39 como una manifestación de auto no me da la vuelta al partido

Voz 0194 04:42 eso qué quiere decir

Voz 10 04:45 acuerdo la voluntad el consentimiento libre de de dos partidos acuerda regular una determinada cuestión de una determinada manera y obligarse entre ambas

Voz 0194 04:57 en el caso de los deportistas porque el origen de que hablemos de clausurar la cláusula de rescisión de de Griezmann las cláusulas son especiales o hay en muchas profesiones que las cláusulas en los contratos muy especiales

Voz 10 05:08 bueno en el las relaciones laborales en las relaciones laborales comunes a Ignasi de cláusulas hilo hay relaciones laborales especiales como es el caso de los deportistas profesionales que se permite un tipo de cláusulas diferentes que depende de la relación laboral se permite el tipo de cláusula es el caso del fútbol profesional permite nuestras películas de decisión que van unidas a una indemnización Eva una cuantía que debe pagar el futbolista al cuerpo porque se entiende que hay un perjuicio económico la marcha futbolista libre antes de que termine su contrato sin embargo en las relaciones laborales comunes existe una libertad plena en principio del trabajador de la empresa sin tener que pagar ninguna cuantía solamente en algunos supuestos exacta pacta la permanencia o la fidelidad en la empresa pero en supuestos muy específicos donde se da una formación durante sólo dos años con una compensación econó

Voz 0194 06:09 y en caso de altos ejecutivos en caso altos ejecutivos tan también puede pasar esto

Voz 10 06:13 si acaso los altos ejecutivos el más parecido a la al de los deportistas profesionales ahí el reglamento altos directivos también permite las cláusulas de rescisión lo que se denomina las cláusulas de blindaje que permitirían también ese tipo de rescisión pagando una cuantía a la empresa o viceversa también no o decide prescindir por desestimiento la empresa altos psicoactivos surgen pagar una cuantía es bastante elevado

Voz 0194 06:43 y además esas cláusulas de rescisión de las que estamos hablando también hay de otros tipos no relativas al tiempo o al salario es decir una cláusula puede ustedes ya es el pacto entre entre las dos partes se puede hablar de cualquier cosa

Voz 10 06:54 sí la hay dos grandes tipologías de cláusulas las que desarrollan contenidos un contrato en este caso el contrato laboral jornada salario lugar de ahí podríamos encontrar pues multitudes cláusula de movilidad flexibilidad horaria guardias turnos no competencias exclusividad como participación en salario en beneficios variable etcétera lo ahí otra tipología de cláusulas de referencia a la extinción del contrato de trabajo sobre todo pagando indemnizaciones au cuantías como sucede ya hemos comentado en las cláusulas de rescisión o en caso de despido a veces es pactar indemnizaciones más elevadas que las que contempla la ley

Voz 0194 07:38 siempre tiene que constar por escrito

Voz 10 07:40 si las manifestaciones de la voluntad en principio exigen argumentación escrita aunque

Voz 0194 07:48 hubiera

Voz 10 07:49 de formas algo algunas tipologías de contratos más aconsejable es que con costes por escrito el gol muy importante que deben respetar la ley en este caso los convenios colectivos anti cable hay un principio básico se puede pactar todo que no esté prohibido

Voz 0194 08:07 eso está bien eso es importante es la era muchísimas gracias

Voz 3 08:11 gracias a vosotros le muy buenas noches

Voz 0194 08:14 Esperanza te parece las cláusulas de rescisión de los de los futbolistas que no lo sé porque porque ya no sabe esto a partir de un determinado dinero ya no sabes

Voz 3 08:22 no ni día felices a tantos que a lo mejor yo qué sé son imprescindibles

Voz 0194 08:29 la justifica hacer tan feliz a la gente una cláusula tan elevada en absoluto vertedero no es que me parece un escándalo me parece un escándalo eso es porque disponen del dinero y entonces ahí cual disponer de ese dinero los clubes pues gastan de esta manera pero no está justificado en absoluto es que yo cuando veo estas cláusulas de rescisión con las que se podría construir un hospital que ellos mio tenía completamente de acuerdo con Milán no está justificada pero eso no del robada no lo que pasa es que no sabes contaría te lo digo pues bueno pero es mal yo también pienso que si además con esto se contribuyera a que los clubes de fútbol y en fin saldaron sus deudas con Hacienda pues estaría muy bien pero es que encima deben Hacienda eso va por eso va por otro lado

Voz 12 09:15 muy bien

Voz 11 09:18 Piñol sí pero no me niño ya está aquí

Voz 1880 09:34 cláusulas no en esta canción compromiso respeto pacto acuerdo contrato obligación está son palabras que tienen que ver directamente con las cláusulas este este pacto del cariño no en el que pide sobretodo respeto y además es así como se titula la canción respeto

Voz 11 09:51 uno

Voz 0194 10:01 esto ya no es Kiko Veneno esto ya no es que es Madonna

Voz 13 10:09 todavía no sabemos las claro

Voz 1880 10:10 las del contrato de Madonna que está ya en Tel Aviv que va a actuar allí en el Festival de Eurovisión que llegó ayer llegó con una comitiva de cien personas pero no se sabe todavía qué es lo que va a pedir pero es verdad que lo estábamos hablando antes además que las cláusulas de los contratos de Madonna son son bastante exageradas yo no sé si son rumores pero lo hay mucho de leyenda urbana ya no lo sé pero yo he visto en muchos sitios se dice que ella pide que se cambie el inodoro de la habitación donde va a después además que se destruya para que no se pueda ni vender

Voz 0194 10:46 ahora vamos con más excentricidades más cláusulas de los contratos de los famosos pero tengo entendido que en el mundo del sin hay una cláusula que se llama

Voz 1880 10:53 Schalke sal quién si en el rodaje de Los tres mosqueteros Se se rodó aquí en España vale entonces los productores de esta película que se llaman se pidan sal quien padre e hija se dieron cuenta de que habían rodado muchísimo no quedaba para dos películas para hacer los mosqueteros uno Los Mosqueteros dos bueno pues no dijeron nada ningún todos los actores montaron las dos pelis Islas estrenaron y claro los actores a ellos se les había pagado sólo por una peli no bordados no lo los abogados de los actores se pusieron a trabajar esta cláusula sal quien ya vive desde mil novecientos setenta y tres y desde aquel momento es una parte fundamental en todos los contratos que se firman con los sacadores para para que luego con el material no hagan una segunda para que en la segunda parte

Voz 14 11:43 eso

Voz 1880 11:44 pues Michael se enfrenta a una batalla legal no en su discografía esto pasó de de CBS a Sony hilillos Michael dijo que estaban cumpliendo el contrato que habían firmado no que no te dejan ni cambiar de look ni nada así que los mando extra en el año noventa y tres la compañía lo que le pedía es que grabar un disco rápidamente después de este de Fez que había vendido veinte millones de copias siendo George Michael lo que hizo fue vale grabarlo pero no participó ni en la promoción y en nada al final Sony es verdad que ganó el juicio profundo caso tan sonado que le dio muchísima más pobre

Voz 11 12:15 árida a Michael ibamos conato Michael cómo pasa el tiempo es que este mes de junio matar ya diez años de la muerte de Michael digamos en Hora Veinticinco vamos trabajando si hace diez años bueno pues antes de cada concierto se cuenta que el tenía por costumbre pedir caramelos Rigola para ver

Voz 1880 12:39 verse los disueltos en agua caliente por ejemplo excentricidades au cláusulas de los contratos aquí en España en la gira de Zaragoza sea en la ficción la gira del noventa y seis cuando vino a Zaragoza obligó a que se proyectará un documental en el que él aparecía como una de las figuras más influyentes del siglo XX antes del concierto

Voz 11 12:56 sí en la gira de ochenta y ocho en Marbella

Voz 1880 12:59 pidió que en su habitación hubiera una pista de baile y que las plantas fueran de plástico para que el no no no perdiera oxígeno y en esa gira además el iba acompañado los guardaespaldas eran marines ellos también una japonesa experta en artes marciales

Voz 0194 13:13 comentarios otros músicos que incluyen contratos cláusulas tan extravagantes en sus contratos la verdad es que yo creo que serían todos los músicos pero bueno vamos a hacer un repaso muy rápido con los más curiosos

Voz 11 13:29 este seminario que el pie de la Play Station un aro de baloncesto y una mesa de ping pong y además un masajista

Voz 15 13:39 o sea muda

Voz 1880 13:42 así en ataque dejó dicho que tienen su ataúd metieran una botella de whisky un circo una encendedor tipo diez centavos y también que grabaran en la lápida la frase lo mejor está porvenir y ahí se quedó el tabaco puesto porque porque decírselo entender si no tienes tabaco tenía leucemia sobre esto no sería para no los Rolling que tenían toda la fama de peticiones extrañas en sus años de juventud se cuenta que pedían coches un montón de camerinos cientos de toallas de litros de alcohol que además llevaban sus muebles llevaba en la mesa de pimpón y todo impedían además una sala de de primeros auxilios pero esto por ejemplo ha ido cambiando la penúltima gira en España en dos mil catorce sólo pidieron ocho litros de agua natural no mineral

Voz 11 14:32 y una botella de vodka de medio litro yo creo que la tiene la edad

Voz 0194 14:36 son algunos ejemplos de las cláusulas de los músicos pero los actores para sus camerinos no deben andar muy lejos no damos también con varios ejemplos

Voz 1880 14:44 de Julia Roberts ella se baña sólo con agua mineral es capaz de dejar un rodaje si no se adaptan las cañerías del set o Tom Cruise que pide que nadie del equipo le mire a los ojos o una más

Voz 16 14:54 Se Aaron Stone practiqué sexo con él durante el año y medio me encanta el sexo con Aaron Stone aquí estaba en Instinto básico en cada rodaje pide una casa para ella para vivir privada Icon servicio más Nicole Kidman que cuando se aloja en un hotel lleva sus propias sábanas o Russell Crowe no creo que haya existido nunca había por como tu este jovencito insiste Torreca

Voz 1880 15:17 el gladiador que pide tener una caravana privada con gimnasio y angels eh antes de cerrar nos vamos con un tema de Casey o que se titula Amor sin cláusulas del disco El Círculo de dos mil dieciséis

Voz 16 15:28 luego vino el día con fábulas como un caballo blanco te sientes obvias aulas para cerrar la cara B

Voz 1880 15:35 pues la vamos a clausurar que hemos dicho que tiene la misma raíz cláusula usura con una canción que además se que te va a gustar antes hemos hablado de las cláusulas abusivas de los bancos no

Voz 11 15:51 pues ahí están los votantes ahí están los mutantes son tema del disco de dos mil doce náufragos