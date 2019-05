Voz 2

00:06

la Junta Electoral Central después de autorizar la presencia del señor Junquera un debate de TV tres la prive a instancias de las autoridades penitenciarias Esquerra Republicana se apunta al veto al nombramiento de Miquel Iceta como senador por el Parlamento de Cataluña la Fiscalía de Barcelona acusa de un delito de organización criminal a varios cargos en la Generalitat vinculados a uno de octubre Torra declarará en el juzgado por los lazos amarillos y se declara dispuesto a pagar al precio que haga falta en la prensa da cuenta de un las sesiones más tensas del juicio de Madrid muchos nubarrones para un solo día una de las misiones de la legislatura que empieza a encauzar el paso del proceso independentista al pos proceso hay días en que uno sospecha que hay más gente dispuesta seguir enfangado la escena política que a entrar en una nueva etapa los irreductibles siguen condicionando la escena es difícil entender que hagan Esquerra Republicana vetando al Secretario General del PSC para el Senado salvo quererlo situemos en la pelea con Jones Paul Cataluña por la hegemonía del soberanismo catalán pero son también ilustrativas las reacciones de los otra parte en el PSOE hay quien se siente aliviado porque queda desmentido así que haya pactos con el independentismo osea falta atrevimiento en vez de lanzar iniciativas que habla del juego siempre hay un momento en que se impone el miedo a los irreductibles a los que no se bajan de las banderas probablemente Pedro Sánchez se pasó de sobrado al proponer la candidatura de Iceta sin haber informado previamente a los interesados pero tiene razón cuando dice que los independentistas tienen miedo a decir a quienes creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible es un miedo infundado porque la mayoría de los independentistas lo saben hoy por hoy no se dan las condiciones para la secesión y por tanto no les sería difícil entender lo que es evidente que está en otra fase ya hay que renovar liderazgos y estrategias y en medio del ruido una nota de Sociología cromática me diste una persona que trabaja en el mundo de la moda en Madrid gustan los brillos barcelonés mate hizo lo tienes en cuenta no vendes