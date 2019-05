Miquel Iceta: "Esquerra no demuestra su voluntad de entendimiento"

Voz 0194 00:00 Nos está escuchando Miquel Iceta primer secretario del PSC muy buenas noches

Voz 1 00:04 hola buenas noches en se precipitó Pedro Sánchez con el anuncio de que sería usted quién presidiera el Senado

Voz 1591 00:12 no porque realmente el hacía una propuesta que yo creo que llegaba en un momento adecuado la constitución del Senado es el martes que bien el día veintiuno por lo tanto no se trataba de esconder una voluntad Política que efectivamente requería que se aceptase el derecho que tiene el PSOE sea sustituir una persona que que le representaba a través de la en el Senado que era el senador y presidente José Montilla no yo creo que el virus ciudadanos tienen que ahora también a la oportunidad de jugar no es un hombre que apuesta por el diálogo que apuesta por el diálogo dentro de la ley que es consciente de la existencia de un problema político que requiere de una solución política en se contexto proponer a una persona catalana federalista catalanista dialogante para presidir el Senado yo creo que era un gesto que requería de poca explicación que más bien se explicaba por sí solo no a mí me incomodan poco porque digo todo esto de mí parece que efectivamente no tengo abuelos

Voz 2 01:30 vientos otras que lo deduce ustedes esto

Voz 0194 01:32 no hay ninguna voluntad de entendimiento por parte de Esquerra Republicana

Voz 1591 01:36 bueno yo creo que no lo demuestran yo prefiero dejarlo ahí porque vamos a ver esto solo lo vamos a arreglar hablan sólo vamos a arreglar pactando solo lo vamos arreglar de de la buena voluntad de la construcción de puentes no y entre cuenten si trincheras pues hemos de optar por los puentes es verdad que cuando hay conflictos a veces lo primero que se dinamita son los puentes no sucedía en Sarajevo en en fin ese esa idea de de cuanto peor mejor que a veces se se apodera de dos grupos no en fin yo creo que es un error pero siempre lo tengo que decir cuando se trata de mi candidatura pues no soy no soy objetivo pero creo que mucha gente que no socialista los independentistas que han opinado ya había escrito sobre esto que no nombre resulta que es un paso es un camino alguna posibilidad es una oportunidad no la echemos a perder pero por desgracia pues parece que va a ser así

Voz 0194 02:44 tenemos una imagen nosotros estaba escuchando antes de de saludarle pero estábamos hablando sí sí podemos tener una imagen distorsionada de lo que es Esquerra la sensación de que siempre es quién quién quiere ayudar quién quiere dialogar quién quiere avanzar pero que a la hora de la verdad no lo hace hay una imagen distorsionada de de Esquerra Republicana

Voz 1591 03:03 vamos a ver yo no quiero quiero juicio irreversibles definitivos pero es verdad que por ejemplo cuando el presidente no han dudado sobre si convocar elecciones en bebé de declararla unilateralmente la independencia pues Esquerra es de los que empujar a a a favor de la declaración de independencia cuando se presenta el pero esos Presupuestos Generales del Estado Esquerra Republicana el primer partido que presenta una enmienda a la totalidad cuando surge la posibilidad de que yo sea designados olviden totalmente ocupe la presidencia del Senado también es Esquerra tiene en primer lugar dije que no esos son hechos nada no son opiniones no entonces a mí me da la sensación de que hubo porque están mirando de reojo a sus competidores dentro del independentismo o porque tienen miedo de ser tachados de que hay Lores por las razones que sean pero la verdad siempre por así decir caen del otro lado

Voz 0194 04:03 hasta ahora se da por todo descartado que que lo voten ahí alguna mínima esperanza

Voz 1591 04:09 mire yo no la tengo porque yo de tenerme a lo que se dice en público pero también debo a tenerme al al respecto de los procedimientos de una votación individual y secreta en el Parlament de Cataluña y por lo tanto hasta que no se produce la votación pues no se puede certificar en el resultado pero vayan no porque yo tenga ninguna esperanzas en los activamente por por el respeto que me merecen la las instituciones y el voto individual y secreto de los diputados y diputadas al Parlamento