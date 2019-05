Cerezo, sobre Griezmann: "¿Si se equivoca? No lo sé, creo que tiene que estar muy seguro"

Voz 1 00:00 Enrique Cerezo presidente del Atlético buenas noches hola cómo estás uno in asimilando la noticia no

Voz 2 00:10 bueno asimilando hay no sé porque prácticamente se ha producido hace muy pocas horas no

Voz 3 00:15 pero bueno yo creo que ves si esperando poder poder reponer todo esto y hacer

Voz 1 00:23 de fichar jugadores y ex jugador cuando te enteraste Enrique

Voz 2 00:29 me enteré ayer por la tarde porque yo llegué de Méjico ayer por la mañana al mediodía si es

Voz 1 00:35 que te casi bajando del avión quién quién te lo dijo Miguel Ángel si con el jugador hablaste no

Voz 2 00:44 no no no no es que no podíamos yo

Voz 4 00:49 ya no te lo es

Voz 1 00:51 trabas

Voz 2 00:53 yo la verdad es que no lo bueno de todas maneras el que no se penemos una cosa y luego sea otra puede suponer conmigo que sabía o el sábado estaba seguro que se quedaba otra vez en esta pues la verdad es que dejen si de tiempo piénsese conseguirá me entiendes lo que te quiero decir la prácticamente ayer en un comunicado de prensa ético que dejaba el Atlético de Madrid quiso porque si no se ninguna cosa más no tienen IVA motivos porque creadas mayo vía comunicado de prensa el a través de un vídeo no sé ni el motivo ni los motivos por los que se lo único que qué dices que está muy agradecido al club esa cinco años maravillosos nosotros también y que realmente pues que quiere cambiar de aires

Voz 1 01:36 ya sabemos todo sabes a dónde se va ni de interés te da igual que se vaya al Barça que ha fuera de España la verdad y una vez que se vaya da igual donde se vaya

Voz 2 01:48 la única manera que eso vaya Un sitio Kato sepan ya donde él quiera lo único que le deseo aquí es que sea feliz y como mínimo que tenga un trato en el equipo nuevo como levantado del Atlético de Madrid tantos afición como sus compañeros como todos los directivos de todo el mundo

Voz 1 02:06 te sientes decepcionado

Voz 2 02:08 pues sí porque la verdad es que pienso que normalmente cuando haces un esfuerzo por no tener a un jugador yo no magnífica persona pues dice que se marcha y te encuentras un poco con entiendes pero por lo demás pues no porque es ley de vida va gente hoy día tú sabes que es juegan donde quieren jugar y la habrá llegó una oferta de otro equipo no digo económica en sino y otro equipo era muy libido que es el momento de para cambiar

Voz 1 02:38 crees que se equivocó ver crees que se equivoca

Voz 2 02:42 bueno personalmente yo te puedo decir una cosa que no lo sé no lo sé porque creo que comentásemos Joseba esta pues tienes que estar muy seguro para poder hacerlas pero que se puede equivocar bueno no es la primera vez que se equivoca es la primera vez que un poco también persona elevado ya

Voz 1 03:00 es una pena no porque era un poco el el símbolo no de este de este Atlético no entró entre otros pero era eran poco el estandarte no de este Atlético

Voz 2 03:10 realmente yo lo que quiero montar aquí un mensaje la pidió tranquilos que vamos a muerte a un jugador ese va a otro equipo pero nosotros seguimos existiendo ciento diecisiete años de vida de los es decir no es ni la primera y la última vez que puede ser una cosa como ésta

Voz 1 03:27 preocuparía más que ese fuera el Cholo que no que se vaya Griezmann

Voz 2 03:30 bueno el Cholo es el jefe del equipo es el que controla del equipo es el tema del equipo y es una persona con la que tenemos una buena relación estamos con él y él está encantado con nosotros pero yo te digo una cosa todo en esta vida tiene su principio subir pero yo te digo que son otros temas completamente

Voz 1 03:48 ya pues ningún jugador

Voz 2 03:50 hay otra cosa es lo que ahora vamos a hablar

Voz 1375 03:53 en un rato con Paulo Futre cuando te despidamos anoche hablábamos con Kiko Kiko bueno casi todos coinciden en lo mismo hombre está claro que es un gran jugador pero nos preocuparía más que el Cholo se fueran más que Griezmann

Voz 2 04:03 bueno indiscutiblemente en mi opinión si él me venían sí pero bueno de todas las maneras esa muerte Un jugador tampoco es un del mundo no es la primera vez que se marchan jugando en equipo si no pasa nada me entiendes y yo creo que aquí y eran los fichajes que haya que trae se metían de eso que haya que hacer sí sí que realmente ha porque la vida continúa el Atlético de Madrid continúa y seguiremos pensando en un futuro este año por ejemplo hemos sido campeones de la Supercopa de Europa segundos en la Liga hemos llevado prácticamente a cuartos reciban la Copa del Rey que hemos estado estaba destinado en la en la Champions si eso que te quiero decir que ha sido una magnífica temporada de las cuales los jugadores que han estado entregados como el equipo que te quiero decir desde las cosas son como son me entiendes a se pasa esto mañana al cual tenemos un jugador que dentro de unos años

Voz 4 04:58 no no

Voz 1375 05:00 es es un es un momento pues pues pese a los que están un poco desconcertados lo los atléticos no se va a Griezmann se va a Filipe Luis Juanfran Godín Lucas Hernández ya hemos contado que va a llegar otro club eh que va a pagar la cláusula de Rodrigo os preocupa lo que está pasando Enrique

Voz 2 05:17 mira yo siempre digo lo mismo y hay una cosa que para mí es fundamental los jugadores juegan donde quieren jugar sino no tiene porque tienen otro tipo de una cadena padeció cuando se porque eso es malo para ellos lo para pagando yo creo que cada uno ya son mayores y están muy bien aconsejados tienen buen nuevos como yo digo abogados viene quizás quizás muy bien que lo que tienen que hacer me entiende no puede poner puertas al campo y menos en un país como el nuestro donde los contratos tú sabes cómo son y cómo están hechos Iker realmente un contrato tiene su contrato como jugador hoy y mañana ya está modificado el diez años lo modifica durante diez años cuando lo normal es que un contrato atas que se acaba el contrato de cumplirlos me entiende piezas como está la ley que hay una serie de clase que si al pagan menos temas como cuadros te lo quedas lo que entonces tenemos que saber exactamente dónde estamos cuándo y con quién están jugando

Voz 1375 06:12 oye de cara a ese futuro que estáis organizando y planificando como tú que llevas ya unos cuantos años en esto Enrique el Atlético puede permitirse tener jugadores que cobren veinte millones de euros a por temporada

Voz 2 06:23 bueno nosotros indiscutiblemente hemos tenido un presupuesto este año y anteriormente pues tenemos otro presupuesto yo creo que realmente el Atlético de Madrid ha ido creciendo continuamente el presupuesto del de hoy no es el de hace diez años pero indiscutiblemente nosotros por encima de todo prima la parte económica ya suerte no queremos este locuras podemos pagar veinte treinta millones un jugador al año porque lo que son cantidades las rutas o divide por la mitad de lo que sea jugador que se une que los jugadores cobren el muchísimo dinero Alaa ojalá todos podamos cobrar otros puedan cobrar que no puede como jugador me parece perfecto pero al club que no se lo pueden pagar como algo pues en este caso club como nosotros que no pueden pagar y es un jugador veinte millones el Mi cincuenta millones lo vemos que hacer es medir las fuerzas con lo que tenemos y que realmente nosotros nos gastaremos lo que ingresamos

Voz 1375 07:24 está claro el presupuesto es sagrado pero volvería a hacer lo mismo si se presenta otro caso como Griezmann y tenéis una estrella dices lo queremos hay que pagarle veinte veinticinco kilos limpios al año eso volvería cerró el Atlético

Voz 2 07:36 bueno si no extrae economía no lo permiten discutir eterno que no lo dude de que lo que encender ahora sí resulta que eso sería económicamente acabar con Atlético de Madrid te lo digo no

Voz 1 07:48 bueno a mí

Voz 2 07:50 hace que te digo una cosa es que realmente tampoco son tantos los jugadores que cobran veinte veinticinco millones me entiendes Chuck te quiero decir que no es porque los puede uno más o mejor que otros sino que te quiero decir de que normalmente el asunto ahora mismo de los clubes es que afortunadamente gracias a la Liga pues hay un tope salarial hay un tope económico idealmente no te puede pasar

Voz 1 08:12 mira qué has dicho veces mira que te hemos Pérez

Voz 1375 08:14 a veces son muy pesados Henrique de preguntamos al aeropuerto en un acto de no sé qué has dicho muy mil veces que no se va a Griezmann que se queda al dos mil por mil a cinco mil por cinco mil a tres mil por cien

Voz 1 08:28 que te que te que le vas a decir que te va a decir cuántos veáis

Voz 2 08:32 pues la verdad es que no sé yo ya te digo yo con un con decirle que te apetece

Voz 1 08:37 Pirlo cuando lo veas

Voz 2 08:38 no porque tengas suerte que tengo muchos hasta donde vaya porque porque que quede quedabas a decir él está con otras opciones ha preferido otra opción que no lograba del Atlético de Madrid ya te digo que me da la impresión en el tema económico porque no creo que haya muchos clubes podía cobrar fuera de aquí pero bueno contando y con este caso el caso que se va entonces no le puedo decir nada más que eso que tengo mucha suerte en su equipo pero que te he dicho antes que ojalá donde de vaya la afición la gente todos sus compañeros le tenga el mismo precio y le traten como demuestra estado aquí

Voz 1 09:12 a ver si va al Madrid

Voz 2 09:15 no tengo idea además tener en cuenta que no que no me importaría se va porque no es que no lo sé y segundo que una vez que se ha marchado me damos no que se vaya

Voz 5 09:23 a América que a la chica ya Oceanía hombres va al Bayern hombre se va el Barça Enrique

Voz 2 09:30 no tengo ni idea la verdad es que no que no tengo ni idea no tengo idea y además den porque seguro que no es lo que mande preocupe en este momento me entiendes lo que más me preocupa en este momento es el que tenemos que volver a trabajar para contra la gente ya afortunadamente ella pues siempre hay jugadores que funcionan bien y que son buenos para los blues y entonces tomaremos tanto jugador cuando para poder suplir una esencia que es un ciencia muy grande porque lo mal que lo queremos es una cuando

Voz 1 10:00 con Bartomeu hemos hablado lo has preguntado algo al el Barça no no que yo me pregunto

Voz 2 10:05 el meramente El despido se luego será él el que tengan que decir que se va enloquecido pero tengo volver

Voz 1 10:13 y la última ahí te dejamos Enrique preferiría preferiría es que el Barça Binner y paga la cláusula por ejemplo o que el PS pagará doscientos que es lo que tiene ahora

Voz 2 10:22 pues la verdad es que es un tema que he pensado tenía pensado pero de todas maneras no hay que ser tontos para decir que las circunstancias cuanto más dinero sea la clase la mejor

Voz 1375 10:37 a vosotros os interesaría más que viniese alguien de fuera yo dijera Oye que te déjate de líos yo espera el uno de julio me te lo compras por ahí me lo llevo

Voz 2 10:44 metiera pues no de todas maneras el que haya dicho gracias en marcha no la todavía un tiempo importante para buscar un sustituto o uno uno sustitutos

Voz 1375 10:54 pues cuarenta y cinco días quedan y cuarenta y cinco noches para el uno de julio Enrique una un un mensaje a los atléticos que te están escuchando que alguno anda preocupado porque hay casi algunos dicen que hay desbandada un mensaje para los que te están escuchando

Voz 2 11:06 que estén muy tranquilos que realmente esto fuera cuando ya afortunadamente siempre hemos superado estos temas y lo seguiremos superando vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico entrenador yo creo que el Atlético de Madrid podría ser el de siempre el de grandes tardes de triunfos

Voz 1 11:25 acabamos de venir de Méjico mañana te vas de viaje atrae me han dicho pero para otro lado no creo

Voz 5 11:30 Pablo otro lado Corea te estás como Willy Fog estás