Paulo Futre: "En el Barça va a ser uno más, si se hubiese retirado en el Atlético habría sido una leyenda"

Voz 1375 00:12 Iván

Voz 2 00:14 bueno ha lo ha sido a un día normal pero es estoy yo creo que con como ex profesional no como como asfixió ocho negro y es un poco triste como es normal yo me quedaría muy muy muy Kerry hablo sólo que pasados lo que ha pasado hoy si pasarse el día tres de agosto no supuró ahí sería sería estaría muy que abrieran como hizo el caso mira lo que ha hecho te debió a Antoine

Voz 1375 00:55 y decía anoche Kiko no sé si coincides a mí lo que me preocuparía es que si fuera el Cholo no me preocupa tanto que se vaya a Griezmann aunque es evidente que es un pedazo futbolista

Voz 2 01:05 completamente de acuerdo no para mí sólo es es algo único creíble en Utoya ahí Asier ventas y melones si son vientos no Klaus bueno pues su equipo comprador algo impensable hace muchos años ocho o no si estamos donde estamos creo que sería un día negro sabíamos todos llorando se ninguna esto esto no

Voz 1375 01:41 oye crees que Griezmann Se va por la puerta de atrás sale por la puerta atrás fíjate cómo han despedido a Godín a Gabi a Torres a tantos no

Voz 1 01:48 cómo sale Griezmann

Voz 2 01:50 que que un nuevamente pase hemos sé cuál es tres veces te hago esta pregunta Pi mano Jedi friends hay sueldo está ganando hoy hemos que va a ganar para para para para muy poco

Voz 1375 02:06 es posible que gane aunque la ficha es algo inferior puede que sean diecisiete al final en el Barça al final el Barça ganas más primas publicidad

Voz 1 02:15 no pero pero siempre hay Machine primas hijo sí parece que un poquito menos jóvenes muy muy poco menos pero al final ganas más

Voz 2 02:25 sí pero no primos o no

Voz 1375 02:29 pero adónde quiere llegar porque porque dices

Voz 2 02:31 no quiero llegar a entender como Cancionero sí o coco o mejor aún me golpeara como ex futurista no como ex profesional

Voz 1375 02:39 que si fuera por Madrid

Voz 2 02:40 pero prop trabajando que es tu vida su fútbol que que hasta vida dura muy poco tienen que ganar algo más humo definir posibles Pierre un entonces sí entonces no no lo entiendo no no entiendo por qué porque ahí será uno más en va suena hiciste que va Betty ya estemos van a ganar menos señero a modo de que usted no tiene nada Becky

Voz 1 03:11 sería una subido la última Pablo crees que ha traicionado al Atlético de Madrid

Voz 2 03:19 es muy yo creo que Ciudad o que ha hecho voy a un día veintiuno de agosto sería horrible no no podíamos a hablar nunca más Griezmann como asiduo entraña mucho dinero donde cambiaron el chip por nosotros pero sí seguro que entre ya hijo que era todo como Andrea Berta vamos a fichar bien no ha cambiado si hoy mismo no

Voz 1375 03:49 es la opinión de Paulo Futre un Atlético respetado voz autorizada como decimos siempre de los atléticos qué opina sobre la salida de de Griezmann te mando un abrazo fuerte Paulo

