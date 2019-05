El Larguero: Segunda parte (15/05/2019)

Voz 1 00:00 Mari Carmen las doce hacemos abierto Larguero con Enrique Cerezo aquí en directo hablando de la

Voz 1375 00:21 marcha de Griezmann del Atlético de Madrid falta por saber a Don

Voz 1 00:24 de

Voz 1375 00:25 recuerdo que te he contado también el porqué del vídeo de Griezmann anoche un poco deprisa y corriendo después de casi recién salido del domicilio de Gil Marín diciendo que se marcha del Atlético de Madrid y agradeciendo a los atléticos en improvisado hay pregunta porqué porque en el Atlético se entera que están preparando le otro vídeo paralelo fuera del club otra especie pero documental llamarle como queráis no querían ni ni pasará por su cabeza algo parecido a lo del verano pasado ya con la decisión de Piqué ya hubieron bastante

Voz 2 00:52 por eso le dicen ayer que grave incendio

Voz 1375 00:55 te lo he contado abriendo Larguero no pero ahora lo que preocupa es el futuro yo sigo diciendo lo que sé lo que me aseguran lo que me información hace que te cuente que lo tiene cerrado con el Barça pero claro de aquí al uno de julio quedan cuarenta y cinco días la hermana de Griezmann suelta a cuarenta y cinco días buscando enredar pues imaginados de aquí al uno de julio lo que quiera por ejemplo hoy he leído en L'Equipe que lo tiene hecho con el Barça y que Messi está esperando ya al francés está por ahí Antón Mamón compañero de elegir que habitualmente le preguntamos en en el Larguero muy buena ahora bueno en el en la portada hoy del equipo páginas interiores informa Luis incluso de las cantidades de cómo pagará la cláusula del Atlético del contrato de lo que cobrará Griezmann de que Messi el espera es información que publicamos hoy en vuestro diario

Voz 3 01:53 sí porque bueno para nosotros no hay ninguna duda eh

Voz 4 02:00 es sí

Voz 3 02:02 hubo una reunión con el los dirigentes de París entre entre la entorno de Griezmann y ya entero en el director deportivo

Voz 5 02:11 hay que hacer una unos días pero

Voz 3 02:14 pero has es una cosa que que que no cuenta mucho porque porque éste está cerrado el Barcelona o casi cerrado es una información que decimos desde hace dos meses decimos que que que que que hay una reflexión para la de más para para cambiar de de club para ir al Barcelona para nosotros no hay ninguna duda

Voz 1375 02:36 ok o sea que sí que se reconoce Antoine en vuestra información de L'Equipe que hay un interés por parte del Paris san Germain pero que en este caso habría llegado tarde podría contarse así

Voz 3 02:46 si hay un interés pero hay una discusión pero hay discusión desde hace unos años no demasiado tarde es de todo lo tiene gentes de París a tan con muchos jugadores conduces entornos para para el futuro para la para para hablar para tener contactos pero pero en este caso no serviría para nada

Voz 1375 03:09 pues nada es la información del diario L'Equipe por cierto si llegase en el hipotético caso de esa información que apuntan al interés del sería con la condición de que saliese no se Neymar en papel Cavani sería con todos para sumarse a ellos tres también

Voz 3 03:24 es decir el París ya tiene problemas con la perfección quiero entonces de de dinero no tiene tiene mucho que que Qatar y Griezmann sería un enorme para para el París pero ya tienen Aimar ya tienes grandes jugadores grandes estrellas no tiene tiene hoy bueno para nosotros no no hay ninguna ninguna cuestión

Voz 1375 03:49 ninguna duda información del diario L'Equipe que nos cuenta en directo desde París un abrazo Antoni gracias gracias chao las doce y diez está por ahí otra voz autorizada de el Atlético que rápida delegó tres preguntas que está en un descanso que su tele hola Paulo Futre muy buen además Manu muy buenas noches a todos domingo cómo está tu corazón rojiblanco después de lo de Griezmann

Voz 5 04:11 bueno así lo asiduo a un día normal Piero espíritus creo que con como profesional no como como aficionado colchonero y es un poco triste como es normal pido me quedaría muy muy muy cabreado sólo que lo que ha pasado hoy si pasase objeto de agosto no supuró hay sería sería estaría muy que abrieran el caso mira lo que ha hecho te o mejor Antoine

Voz 1375 04:53 decía anoche Kiko no sé si coincides a mí lo que me preocuparía es que si fuera el Cholo no me preocupa tanto que se vaya a Griezmann aunque es evidente que es un pedazo futbolista

Voz 5 05:02 completamente de acuerdo no para mí lo es es algo único creíble y ahí Asier ventas y melones si son vientos no Blackout bueno pues Shannon vendíamos ya son un equipo comprador algo impensable hace muchos años ocho o no si estamos donde estamos creo que sería un día negro sabíamos todos llorando sí y estoy contigo no

Voz 1375 05:38 oye crees que Griezmann Se va por la puerta de atrás sale por la puerta atrás fíjate cómo han despedido a Godín a Gabi a Torres a tantos no como sale Griezmann

Voz 5 05:48 hace un momento que pase no sé cuál es tres veces hago esta pregunta Pi mano diez diferencia hay sueldo está ganando hoy hemos que va a ganar para aval para para para muy poco

Voz 1375 06:04 es posible que gane aunque la ficha es algo inferior puede que sean diecisiete al final en el Barça al final el Barça ganas más primas publicidad pero usted pero sin rima sí parece que un poquito menos muy muy poco menos pero al final ganas más

Voz 5 06:22 sí pero no primos no

Voz 1375 06:26 pero adónde quiere llegar porque porque dices

Voz 5 06:28 no quiero llegar a entender cómo Cancionero si me golpeara como ex futurista no como ex profesional

Voz 1375 06:37 que si fuera por más dinero

Voz 5 06:38 prop trabajando que es tu vida son profesionales fútbol que que hasta vida dura muy poco que ganar algo más humo definir posibles

Voz 1375 06:49 en

Voz 5 06:50 Pierre ser un entonces sí entonces no no lo entiendo no entiendo porqué porque ahí será uno más en Barcelona insiste que a Betty ya estemos es que caigan a ganar menos señero vamos a ver qué sucede tiene nada Becky

Voz 1375 07:08 serio no ídolo la última Paulo crees que ha traicionado al Atlético de Madrid

Voz 5 07:17 es muy yo creo que Ciudad o que ha hecho voy día veintiuno de esto sería horrible no no podíamos a hablar nunca más Griezmann como asiduo entra mucho dinero donde cambiará y por nosotros pero sí seguro que entre al ir a todo como Andrea Berta vamos a fichar bien no vamos de cambiamos

Voz 2 07:46 eso

Voz 1375 07:47 venían de Paulo Futre un Atlético respetado voz autorizada como decimos siempre de los atléticos qué opina sobre la salida de Griezmann te mando un abrazo fuerte Paulo

Voz 6 07:55 Manu un X hasta luego Paulo adiós adiós somos dos

Voz 1375 08:00 Grande grande Paulo Futre sacando un hueco para dar sus explicaciones también me voy a Barcelona ya cerramos el asunto pero Pablo Talavera y Fullana y cuarenta y cinco días enredando en mucho tiempo pero vamos a ver de dónde vaya ir dice sí bueno lo has venido contando

Voz 1670 08:16 día a día ya has contado el Barça no has fallado ni una desde el domingo así que hay que

Voz 1375 08:21 yo te contaba ahora que es mi teoría algo mejores porque está llegando al final Juego de Tronos y ya tengo la cabeza un poco más grave en cuanto capítulo falta uno uno uno uno de los pierde pues debería espero verla si yo tengo mi propia teoría es un poco maquiavélica pero que

Voz 1670 08:40 está más que hecho con el Barça es el propio Barça al que está filtrando el Paris Saint Germaine y la Premier para que Bartomeu salga en la foto como no al final he conseguido como hizo con

Voz 1375 08:50 yo tuve que ir allí lo Cesc y aquí ya que os lo traigo si no dice nada nada hombre sospechoso esto sospechoso tala que que que la reunión de lo que decía el diario L'Equipe que nos contaban Antoine Mamón que han reconocido que es verdad la reunión de esta semana de hace unos días el Paris san Germain se entera porque contamos aquí y entonces claro pues esto imaginados no gustó al Atlético están hablando de una reunión de hace una semana pero es que esto viene de hace mucho tiempo esto viene de hace mucho tiempo yo creo una cosa tala Griezmann no si me voy del Atlético el uno de julio con ciento veinte millones que alguien va a venir a pagar

Voz 1670 09:24 la sino lo tienes cerrado con una llave ICO Isère ya hoy estampado pero

Voz 1375 09:29 es verdad que alguien pues intentaré entrenar y mira lo que ha dicho Cerezo que nos lo ha dicho aquí ojalá venga el PS y nos pague doscientos en vez de ciento veinte el Barça claro ojalá

Voz 1576 09:37 claro yo creo que sí yo creo que por ahí van los tiros un poco lo que te dice Pablo pero a mí me da la sensación de que ya el año pasado cuando el Barça está detrás de de intentar fichar lo tiene prácticamente

Voz 7 09:48 hecho Antoine Griezmann el Atlético de Madrid

Voz 1576 09:50 luso amenaza con con denunciar yo creo que por todas estas cosas el Barça está en un segundo plano está escondido está agazapado tiene yo creo que ya el contrato a buen seguro firmado con Antoine Griezmann y ahora bueno pues aparece el París Anne Germaine pero es evidente que la estrategia es estar tapados hasta el uno de julio imagino que aparecerá con esos ciento veinte millones en la Liga de Fútbol Profesional Antoine Griezmann su abogado que le haya dado convenientemente el Barça

Voz 1670 10:16 bueno de el PSG le interesa a mucha gente le interesa empezando por el Atlético de Madrid que que si puede sacar más pasta lo acaba de decir a decir Cerezo mejor

Voz 1375 10:26 sí M T un jugador tipo Cavani mejor e incluso jugadores social

Voz 1576 10:29 es decir sí pero al final el acuerdo eh

Voz 1670 10:32 bueno el propio Antoine Griezmann podría sacar más pasta el Paysandú en el acuerdo ya cerrado con el con el Barça habría que pagar una indemnización pero vamos a tiene pinta y lo has contado tú que esto no es de hace días sino que es de antes incluso con la Juve está cerrado bueno

Voz 1375 10:49 cualquier caso ahora habrá que esperar habrá donde se va

Voz 1670 10:51 bueno lo que sí es seguro es que no va a seguir en el Atlético de Madrid eh

Voz 1375 10:55 está por ahí Adrià Albets en Barcelona hola Adrian muy

Voz 8 10:58 buenas o la mano qué tal muy buenas pues ahora pendiente de que a Messi le cambia la cara Ana porque estaba un poco preocupado no quiero nada mañana la esa creo que Sant Jordi que elevan a Xavi sigue venga vamos a aparcar lo del Liverpool todo esto no

Voz 0017 11:11 seguramente va a cargar la la cara estará más contento mañana por la mañana va a entrenar el equipo después de tres días libres y por la tarde a las siete va a asistir Messi a a este acto en el que el presidente de la Generalitat le va a entregar la creo San Jordi que es es una distinción importante porque es uno de los máximos reconocimientos que que entrega a la Generalitat de Cataluña a personas que han tenido bueno pues un papel destacado en cualquier ámbito de la de la sociedad existía duda de si Messi iba asistir o no al acto pero la información que tenemos es que sí que va a estar es verdad que lleva unos días pues bastante afectado por lo de la Champions le vimos muy tocado en el partido frente al Getafe pero esta semana ha podido desconectar parece que está algo más animado así que por la mañana va a entrenar por la tarde tiene previsto recoger esta Creu de Sant Jordi que eleva a entregar Quim Torra el presidente de la Generalitat de Cataluña pues a ver si digo

Voz 1375 12:02 sólo ha cambiado un poquito el que quieren todos ver si si Messi no se ríe no ser casi nadie Barcelona

Voz 9 12:08 acaso les pasa a todos

Voz 1375 12:11 un abrazo un abrazo mano buenas tardes Adrià un abrazo adiós Talavera adiós Fullana hasta Sao con Javi Guerra y que estaba por ahí ya hola Javi muy buenas hola qué tal mano muy buenas pues a Messi no le cambia la cara pero a Zidane no sé cómo lo has visto esta mañana en el entrenamiento

Voz 10 12:29 no bueno por lo que me cuentan

Voz 7 12:31 eso está más pendiente bueno sí del entrenamiento evidentemente que su trabajo pero que es ego su despacho es como estamos todos más os aquellos que no para de entrar gente no solamente aquellos que no van a seguir como hizo el pasado viernes con con Keylor Navas hoy por ejemplo habla o Poor's pues con Varane no que es uno de sus preferidos uno de sus jugadores fetiche no eh con todos quiero hablar con todos aquí me cuentan que anda muy serio que que lo está pasando mal que no es fácil para de esta semana y que para él eso sí intocables que paga el club no que para el club no pero para él eso es intocables son un poquito más to cables con eso no digo que alguno salga por ese motivo pero no ha gustado nada a Zidane como está acabando el equipo el entendía que ese inicio cuando él cogió el equipo hace dos meses era bueno esa felicidad bueno podía durar x tiempo para él la duraron muy poco el equipo ya lo dijo en Vallecas no lo dijo en San Sebastián porque él cree que es verdad que intentó reaccionar pero no está gustando nada cómo está acabando el el equipo eso está diciendo los jugadores Emmanuel está diciendo que quiere trabajo que quiere mucho trabajo que quiere gente comprometida Iker no va a mirar muchos nombres que si tienen un prestigio pero que él quiere cambiar muchas cosas para el futuro y comienza ya ese futuro así que ese Zidane tocado es el que ve la gente en Valdebebas

Voz 1375 13:47 no me extraña que esté tocado también porque lo que está diciendo es que termine la temporada yo empiecen ya a pensar en en lo nuevo lo que viene el año que viene no ya a ver qué pasa con alguna con alguna con alguno de los jugadores a ver qué pasa con Keylor a ver si Oporto no se va Oporto no a ver claro con el portero es que no es fácil es que son es que a ver qué pasa con Bale que ya hemos contado en cuatro dando aquí que no hay ofertas por Gareth Bale lo admiten en el entorno de de de el galés que no reciben ofertas por el porque no pero

Voz 7 14:15 Zidane cree que saldrá a que estos jugadores tan grandes pueden pasar por varias fases eh por ejemplo sin ir más lejos Keylor Navas fue el viernes hundido fastidiado ni el sábado ni viajó a San Sebastián pero luego ya van van quemando etapas al final se cierra una puerta una ventana Ausàs que el Madrid es el Madrid que queda en el Madrid pero si te cierran la puerta no vas a jugar que te quedas en un club donde no te van a a convocar con una Eurocopa el próximo año Manu son todo José internacionales tienen que jugar al final te gustará no incidan en eso sí que me dicen que va a ser muy claro muy concreto les va a decir cuál está siendo la verdad si cuenta o no cuenta con ellos y bueno si tienen contrato se lo han ganado están en su derecho de quedarse pero si no van a ir convocados para que se iban a quedar seguro que fíjate esta musa e quince de mayo hasta el mes de agosto falta todavía junio julio y agosto tres meses para que arranque la competición muchísimo tiempo para gente profesional así que seguro que el que no siga sabe que que tiene pocas a la vida allí en cuanto de Keylor Navas pues ha puesto su mujer en Instagram una foto de de Oporto nos quedamos aquí bueno pues todavía que esperar un poquito primero porque está Iker y que evidentemente tiene que cumplir esos plazos bueno pues Keylor evidentemente es un futurible pero aquello les gusta el fútbol inglés es verdad que no vería mal el fútbol portugués Mendes en eso creo que es el número uno

Voz 10 15:39 y lo va a colocar bien pero son

Voz 7 15:41 Diez millones brutos cinco limpios ir recordemos el brebaje tuvo Iker cuando dejó el Madrid de pagar la parte proporcional que le pagaba al Real Madrid al Oporto cuando Iker se fue al equipo con un mes que era una burrada más del setenta por ciento de la ficha así que tampoco lo puertos como la paga de millones brutos no está no está

Voz 1375 15:59 un abrazo Javi esta mañana hasta luego chao chao están por ahí Ramon Besa y Manuel Jabois qué hacía tiempo bueno les olla hola Ramón muy buenas buenas noches baja voy cómo estás qué tal buenas noches tanto tiempo siendo oídos ah bueno pues vaya semana no vaya semana de de sobre todo de de notición la marcha de Griezmann al al al no sé dónde la salida del Atlético y la salida Atlético de Madrid te gustaría no fichar el Madrid Ramón

Voz 2 16:25 eh Jabois eh no

Voz 1375 16:28 no no porque sabes que os va a liar luego no es un jugadorazo

Voz 9 16:32 fue en fin es un es un delantero como la copa de un pino pero

Voz 11 16:37 pero no no no lo sé no no lo veo lo lo veo muy muy muy vinculado oí no sé

Voz 9 16:45 qué piso otros delanteros para el Real Madrid la verdad es que sí que sí que ya no es una locura no pero vamos oí Si viene vamos claro también es enrarecer lo todo de fue un poco gratuita no no hay hay hay hay puntas que a lo mejor pueden venir mejor por sus características si sin crear ahora una guerra civil que no conviene

Voz 1375 17:06 Aramón como te lo imaginas en el Barça hunden velé

Voz 1670 17:08 si Griezmann Messi Messi Suárez Griezmann crees que la afición lo acogería bien que

Voz 1375 17:15 después de haberle dicho que no al Barça que no es fácil que un jugador le diga que no al Barça el Barça vuelva a fichar lo ves todo esto factible

Voz 1785 17:23 bueno yo lo que veo es que el Barça lo que está intentando es precisamente marcar un compás de espera para que la gente vaya digiriendo la noticia es decir hay que hacer ver primero que eso que en Brno y hay una declaración de que se va luego supongo que igual viene otra diciendo que el Barça es un gran equipo luego hacer ver que es Griezmann el que se ofrece al Barça yo entiendo todo eso maniobras para justificar el fichaje y entiendo que es el fichaje que quieren porque la pareja han quién condiciona todo eso es la pareja Luis Suárez mes

Voz 9 17:57 sí

Voz 1785 17:58 Luis Suárez Messi creo que ven han bendecido ya desde la temporada pasada Griezmann si es que no viene a Aimar porque el Barça sigue dando vueltas a la partida a la huida de Neymar es un capítulo cerrado porque se quedaron con la que es la versión del tridente a cola que conquistaron Berlín que es para mí una evolución de lo que era antes el juego del Barça que no tiene nada que ver con lo que era antes pero que a ellos les conviene porque es un jugador que además no es simplemente un punto apunta que va a provocar la salida de Luis Suárez au competir con Messi sino que lo que va a provocar es jugar en la en el tercer pico de de la delantera por tanto al equipo le viene bien la directiva le viene bien por el precio y habrá que convencer a la afición para que no se ponga de mala uva por un jugador de quienes dijo que no quería venir hombre yo creo

Voz 1375 18:45 cuando se ponga la camiseta y lo presente ni sobre todo si el día que mete al primer gol eso es olvidar rápido no

Voz 1785 18:50 bueno si los goles hacen olvidar muchas cosas pero la verdad es que ahora entiendo esas maniobras al margen de que con Éibar ya lo has contado perfectamente tu como hará contaban los compañeros el Time de de lo que está ocurriendo pero que hay un hay un poso de quizá porque también ahora en este momento el barcelonismo no está para sea no lo tapas con lo que ocurrió en Anfield nuevo tapas con fichajes con anuncios con con esas historias tienes que hacer ruido pero eso muy sospechoso para mí que nadie y ha dicho que en Neiva Griezmann y hasta fichado eso me da a entender que lo que quiere el Barça es como decías antes ningún osea esto no lo movemos hasta el uno de julio pero que lo sepáis que a los tenemos a todos

Voz 1375 19:36 claro que para empezar porque se mete en un lío quiere decir que Griezmann es un jugador con contrato en vigor y nadie puede decir oficialmente nada que ya bastante metió la pata Guillermo Amor una vez que el año pasado no cuando le preguntaron reconoció que habían hablado con su entorno a tal y luego al final acabó todo como como ya hemos contado no

Voz 9 19:51 está muy bien eso de dice Ramón del de de Putin flexión de Berlín quizás y cuando el el tridente famoso importante de Barcelona empezó estará en el centro del campo no Sabin está Busquets no sé qué que había construido el gran Barça y de repente se empezó a prestigiar o priorizar la la el el trio de de fichajes soltería de delanteros arriba lo que acabo efectivamente marca muchos goles ejecuta muchos partidos pero no construyen el juego claro incluso quizás acabo descuidando un poco más

Voz 1785 20:25 bueno es que sabes que yo tengo la sospecha de que lo que hay que hacer es correr para Messi Luis Suárez y a partir de aquí el Barça este año que ha hecho pues acomodarse a defender incluso en su área hacer bueno a Piqué al inglés hacer bueno a Ter Stegen ya renunciado lo que para mí era el estilo del Barça no por simplemente por lo que se entiende de posesión de posición de presión depresión sí pero posición y posesión no tanto pero es que la el Barça ha sido un equipo reconocible cuando ha jugado en una mitad del campo presionando atacando y ahora en estos momentos ni Messi ni Luis Suárez los delanteros se descuelga no aprietan por lo tanto el equipo ha estira para que tengamos un símil es como si tú coges unos unos meigas unos pantalones que te vas a jugar a fútbol y al final la goma Se va dándose va dando y por más que vayan surgiendo cuando sea pues ha ido al garete osea esto es lo que para mí está ocurriendo con el Barça es un equipo que envejece mal porque está dado tanto Se ha dado tanto que ahora lo que intentas es arreglarla ahí tienes un problema de estructura y no se resuelve cambiando piezas tienes que empezar a mirar qué coche quieres como claro es correr no simplemente cambiar un neumático el volante

Voz 1375 21:34 lo que quieras Olli al margen de adónde vaya Griezmann cuando se desvele el uno de julio el catorce uno como madridista hay o como gran aficionado al fútbol y viviendo el Madrid tantas veces y otros tan seguidor del Barça y siguiéndolo durante tantos años con este Atlético del Cholo que lleva casi a una década mirándole de tú a tú a los ojos al Madrid al Barça da la sensación de que ahora empieza la segunda etapa de la era Cholo como empieza una nueva etapa nueva etapa uno ya lo hemos vivido acaba una etapa de la Hera Cholo Simeone que sigue pero empieza una segunda etapa con lo de Griezmann más lo de la marcha de Godín Juanfran Filipe y Rodri Lucas Hernández más el año pasado haga ávida todo lo que se está viendo del de que éste va a ser otro un nuevo Atlético en construcción creéis que va a tener la capacidad de reacción suficiente para volver de nuevo a mirar a los ojos al Madrid Barça con todo esto que tienen que reconstruir

Voz 9 22:31 comérsela la tiene tiene a a casi hecho Historia otra vez no porque lo lo difícil de la elite esto bueno pues se ha visto en muchos de esos entrenadores Guardiola no sólo tres años en Barcelona lo difíciles ponerse al cansancio sobreponerse la rutina y conseguir tener cada día un entusiasmo una ambición nueva para poder seguir en la brecha y con la misma con la misma ambición y Simeone precisamente lo que tienes eso no Coco una una una mente de de hierro y una mentalidad

Voz 1389 23:04 hace una capacidad de movilizar sus sus ejércitos impresionante pero pero caray desgasta muchísimo ese es esos banquillos en los que llegas a finales en los que estás peleando hasta el final de la temporada en los que como dices tú le miras a la cara a los a los grandes y les peleas los títulos y en algunas ocasiones se los levantas todo eso genera un cansancio

Voz 9 23:24 triple ya no sólo en la plantilla en en en la mentalidad de los jugadores cuando pasa el tiempo en la rutina en el desgaste de las relaciones incluso sino también el propio entrenador no que que que que siempre termina mirando hacia otra parte

Voz 12 23:35 yo tratando de saber a dónde puede volar ahora para para para volver a casa

Voz 9 23:39 citarse con el juego con o con los o con los títulos en disputa y puede conseguirlo el Atlético yo creo que ya lleva unos cuantos años en los que desde luego lo que se ha ganado sociabilidad es ha ganado la garantía de saber que que que que el Atlético de la del descenso está ya muy muy lejos no hay va a estar ahí peleando pero va a ser muy complicados le da la plantilla Si se pone se pone a ello desde luego puedo conseguirlo pero ya te digo que para mí lo más difícil y no lo hizo ya te digo pensando en en Guardiola yo pensaba caray con este futuro con estas despliegues cuántos años puedo

Voz 1389 24:14 estar este tiro aquí que además es es del Barcelona y es de Barcelona y fíjate en tres años

Voz 9 24:19 todo muy muy rápido no me también recordamos a Mourinho dejó entrever que más años estuvo en el en el Madrid estuvo lo que estuvo y no puedo no puedo estar más y no puedo aguantar más y terminó fatal como muchos jugadores entonces no sé no sé qué ocurrirá con Simeone pero si lo consigue desde luego de nuevo habrá que sacarse el sombrero como él

Voz 1375 24:36 Ramón cómo lo ves bueno yo creo que

Voz 1785 24:40 Simeone no ha sorprendido negativamente por decirlo de alguna manera esta temporada porque pensábamos que el Atlético de Madrid o al menos algunos creíamos iba a disputar el título de Liga porque había mejorado mucho a la calidad de la plantilla es posible que el Cholo se maneje mejor con un equipo más de obreros de soldados más con menos cartel Limasa a recordando a su

Voz 1375 25:01 a inicios eso lleva un trabajo de

Voz 1785 25:03 campo complicado porque tienes que estar muy al día a día pero todo el mundo cree que Simeone este trabajo lo puede hacer para mí será un mientras desde el Cholo coincido mucho con el diagnóstico de los atléticos está esta simbiosis que hay entre la hinchada Hay Simeone creo que es capaz de levantar situaciones adversas y creo que la gente tendrá más a comprensión con el Atlético disminuido que con el que ha tenido este año con las figuras que no han acabado de cuajar

Voz 1375 25:29 y la reconstrucción del Madrid te preocupa en Jabois mucho porque hablamos de la pero se tiene que arremangarse

Voz 9 25:39 sí bastante además de ha visto cómo ha acabado la cómo ha acabado la temporada bueno algunas pistas buenas algunas pistas positivas estaba estaba leyendo ahora antes de entrar que que que creo que se ha reunido compra hay que en principio dice que cuenta con él pero claro el Madrid cuenta con muchos jugadores a veces para cederlos no tenerlos en la visita a mí eso me a mí eso me preocuparía porque lo lo lo querría

Voz 13 25:59 en el en la primera plantilla

Voz 1670 26:02 el del equipo pero sí sí porque

Voz 9 26:06 hay hay mucha gente que no va a continuar va a haber también una una una reconstrucción importante que va a afectar bueno hablabais del del fin del ciclo del Atlético de Madrid no va a ser menor sus jugadores muchos de ellos que llevan mucho tiempo jugando juntos sí que es en fin si no se van muchos acabaran en el banquillo porque ya tienen ya empiezan a tener una edad estoy pensando del centro campo precisamente que supone

Voz 1375 26:33 toros Modric Casemiro parece que ya toca cambiar sí sí

Voz 9 26:35 sí efectivamente para empezar a los problemas y también lo soluciones para el año que viene tienen dinamita arriba hay promesas hay que estamos más o menos bien cubiertos pero el centro campos lo que más me preocupa centro Pedro Campos fuerte campo creativo jugador pues de campo además eh empieza a funcionar a carburar con un equipo cuando sea automatizar movimientos cuando se cuando cuando hay una mecánica cuando hay una música y eso sólo se consigue jugando muchos partidos no nuevas el partido