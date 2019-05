Carlos Sainz: "Es todo súper predecible, me molesta saber que es un deporte que sabes quiénes van a estar en el podio"

Voz 1 00:00 he ahí el gran Carlos Sainz hola Carlos muy buenas hola buenas qué tal enhorabuena segunda carrera en la que puntuar de forma consecutiva

Voz 0360 00:09 sí sí sí no hay que estar ahí estar contentos porque no fue una guerra fácil fue como hubo que luchar Lugo que sufrir a puntuar que no es justo lo que pretendían casas pretendía puntuar de forma relajada pero bueno también una también vale

Voz 1 00:27 jo equivale ya lo creo te oí decir después de la carrera que

Voz 1375 00:31 si no llega a ser porque corrías en casa probablemente no hubieras puntuado que se extrae ese plus que te daba el saber que estabas compitiendo en casa te hizo apuntó

Voz 1025 00:38 sí

Voz 0360 00:39 pues no lo sé es difícil de poner en en palabras sensaciones no pero yo creo que en casa siempre sales a correr un poco más por la afición no sales a correr un poco más agresivo e intentar poner un poco más de de picante a a la carrera bueno así que hay que que para ritmo que tenía pues no era el día de puntuar pero de alguna manera me encontré con tres hay sitios para adelantar oportunidades salidas de las oportunidades me los demás para adaptar a intentar

Voz 1 01:12 eso ha remontado sensaciones buenas no

Voz 1375 01:15 de del coche yo creo que desde el principio Carlos no porque cada domingo hablamos con en El Larguero con Ponce y con Pedro de la Rosa desde la primera carrera han dicho las sensaciones son buenas no ha habido algún momento yo creo que de mala suerte que eso también existe en el deporte y en la Fórmula uno por supuesto también pero yo creo que la sensaciones no sé qué piensas tú pero están siendo buenas a principio de temporada no

Voz 0360 01:35 sí son relativamente buenas es decir con un cuchillo estoy contento me gusta cómo va adaptado bien a él sigue siendo

Voz 2 01:44 sacar mucho partido problema es que esas tres

Voz 0360 01:47 buenas carreras bastante cuál y cómo adquirimos nuestra dosis de mala suerte y lo que quiero llamar circunstancias contrarias y luego lo curioso es que aquí en Barcelona quizás así que menos como un hombre sencillo igual el coche sobre todo en carrera si hay que analizar el porqué vives que pasaba porque no teníamos ritmo no así que aún así punto dábamos tiene mérito pero no pero no iban a en todo lo demás

Voz 1025 02:16 oye Carlota tradicionalmente en casa precisamente en Barcelona se traen cositas nuevas para

Voz 3 02:24 todos los todas las escuderías aporta ISIS

Voz 1025 02:26 mis cosas nuevas a los coches como has visto cómo te ves tú como es al resto porque tú me estás diciendo ahora que tanta sentido cómodo y y qué tal te has sentido has visto a al enemigo entre comillas eso de enemigo también

Voz 0360 02:39 sí la verdad que yo el viernes sí que fui como probé todas las piezas nuevas el viernes es muy rápido con el coche como como los pero algo cambió a lo mismo no estaríamos alguna pieza o algo que que igual no nos benefició porque el caso es que las mejoras funcionaron el viernes estamos con ellas igual fue una dirección de si de reglaje eso cuadro dinámico que no me funciona el sábado y el domingo pero bueno aun así como te he dicho puntual amor estamos ahí en la pelea los que sí que parece muy fuerte serán los has Ros oye este fin de semana se pero los demás Alfa Alfa Romeo está bajo control así que

Voz 1 03:22 cosas por sentidos digamos si quedaba la sensación carros de que los has habían dado también un pequeño paso hacia adelante

Voz 1025 03:28 te Mercedes sigue ahí en el submundo la sensación también es que Ferrari no no sólo no están son mundos sino que está un poquito más atrás porque me me sorprendió quejas estuviera también con con precaución no voy a decir más cerca de Ferrari de lo que yo pensaba que tenían que estar no

Voz 2 03:46 si no la verdad que el has este año

Voz 0360 03:49 como quiso música obstruyen que aquí en Barcelona hay algún circuito que que se acercan mucho a las de cabeza así que es un equipo con el que hay que tener cuidado porque en cuanto dejen de de tocarse los pilotos verterlo en cualquier momento pueden pueden empezar a coger muchos puntos como hicieron el año pasado la verdad que el año pasado también tenía el coche muy bueno ya está a mitad de temporada año empezaremos constantemente libros pilotos y nos dio para para aguantar el cuarto puesto en el mundial de constructores entre no es lograr que el hijas era coches más rápido

Voz 1025 04:25 sabes qué pasa Manu que que los pilotos dejarles tiraron de las orejas después de de la carrera Si bueno que comentario Carlos me hace mucha gracia pero les dijeron de él que estéis haciendo un poquito de por favor

Voz 1375 04:39 oye me acuerdo con decimos El Larguero contigo el año pasado que dedicamos un larguero prácticamente íntegro a charlar largo y tendido con Carlos ahí en el circuito de cara de los Saenz hablábamos de cómo sería esta temporada no a ver cómo empieza a ver qué tal Red Bull Ferrari los está más igualado llevamos cinco grandes premios cinco dobletes de Mercedes te preocupa desde el punto de vista del espectáculo del Mundial de la aficionado el el objetivo es que mejore tu coche está claro pero te preocupa cinco carreras cinco dobletes de Mercedes

Voz 2 05:07 sí sí me preocupa la verdad que sí creo que no la verdad es que hay que darle a Mercedes la enhorabuena porque han hecho un trabajo increíble no sé qué han creado este año el caso es que lo han creado contra los equipos es decir contra Republic Ferrari que son los únicos

Voz 0360 05:23 es que hemos puesto similar a ellos es decir ahora mismo en la Fórmula uno he dicho varias veces hay más más las dos categorías entonces Mercedes este año está arrasando en la categoría uno ahí en las la categoría está todo el pero igualado como ya habéis visto ganado es bueno

Voz 2 05:45 ella se ha bajado del en el lo estás estás en las categorías que le viene fatal

Voz 0360 05:54 está aquí no no les harán muebles que acaban de este espacio que hay entre esas dos categorías pues no no va abrir un poquito más de espectáculo y es a la esa es toda y uno claro me molesta no saber que es un deporte en el que ya antes de que empiece el fin de semana pues más a saber más o menos quiénes son las que van a estar en el podio quién va a ganar sino que hay que trabajarla

Voz 1025 06:23 oye ahora que hablabas de preocupaciones yo yo he vivido en un sin vivir el durante todo el fin de semana con con la intercambio de comentarios presencia de políticos con con el futuro de de la de Gran Premio España terminada la carrera sabéis algo más porque yo también te escuche hacer declaraciones de empujar a favor de Montmeló sin saber algo más de esta histórica o no

Voz 2 06:48 bueno yo y todos los pilotos

Voz 1025 06:51 lo digo porque es

Voz 2 06:54 todos queremos que siga el problema es que necesitamos que todas las instituciones un acuerdo y yo creo que no quiero esperar hoy se ha confirmado Sanborn la llega de tambor del premio de Holanda a la Fórmula uno eso quizás es quién toque negativo para nosotros porque pues le llamaron a ser el sustituto de de España pero hay que esperar porque todavía no ha confirmado las salía de del Gran Premio de España y hay que esperar que eso

Voz 0031 07:26 pues ojalá que eso pasa en los próximos días llaves mano eh porque lo de Holanda te acuerdas que es una de los y sus guillotinado contrasta ojo cuando Holanda porque a la que Salgado el andan todavía nos va

Voz 3 07:35 ver más preciado espero que eso sirva para

Voz 1025 07:38 para sumar oye ir de la otra parte que está

Voz 0031 07:41 has comentando ahora con con mano de de la preocupa

Voz 1025 07:44 o de que haya unos equipos que dominen como bese el grupo tuyo el grupo porque no sé quién quién consideras que son tus enemigos directos ahora mismo para estar ahí siempre en los puntos a parte de has por ejemplo que ya has visto que que está ahí con con quién te pelea con Toro Rosso también entiendo

Voz 2 08:02 si no estés que estamos todos es que depende de semana un fin de semana Romeo otro sí

Voz 0360 08:10 esa era amigo sajones y que incluso depende depende de que nosotros estamos ahí nunca está mal rápido estamos ahí

Voz 2 08:20 entremedias quizás en Bahrein éramos nosotros más rápidos Le pero estamos siendo consistentes importante que es ganar la batalla el más consistente y bueno a ver si

Voz 0360 08:32 es un líder armas

Voz 1375 08:35 pues nada Carlos te agradecemos este ratito que ha sacado después de ser octavo puesto en Montmeló en el Gran Premio de España que ojalá sigamos teniendo lo por el bien de la Fórmula bueno en nuestro país y ustedes por cierto después de la carrera

Voz 2 08:47 bien bien no todo en orden hemos está probando cosas para intentar entender ese cambio de que tuvimos

Voz 0360 08:55 hemos encontrado cositas interesantes que he dicho es que no realizar para para que no vuelvan a pasar

Voz 1025 09:08 para Mónaco qué sensaciones tienes que que que les puede pasar ahí

Voz 2 09:12 pues un poco de todo la verdad puede ir bien porque digo eso que que siempre nada bien y creo que el coche no debería mal pero como no sabes lo que van a hacer los de manos

Voz 0360 09:22 ese interés en escenas me encanta así que a ver si saber si tenemos lucir unos de los y en fin de semana Carlos que vaya bien

Voz 1375 09:33 bordada de volveremos a hablar después de esos dos grandes premios últimos en los que has punto que vaya bien lo que queda de temporada que seguro que va a ir hacia arriba el coche y por supuesto con un buen piloto como Carlos