Los títulos de Mao Zedong

por lo que tengo observado alguna vez que he visto una de estas cadenas que van con el brazo alzado como Intereconomía una de sus discusiones favoritas es quién fue el personaje histórico que provocó más muertes entre sus semejantes que también de decir que es un ranking un poco injusto porque claro si a ti te toca en suerte es un país como Andorra o Vanuatu tampoco es que tengas mucho material humano para empezar tu carrera de genocida y eso claro fuck también funciona al revés si eres gobernante de China lo tiene relativamente fácil para llevar a una tumba prematura a unos cuantos millones de sus conciudadanos eso sí como chino exterminador creo que nadie le puede arrebatar el título a manos de don pero sí una cosa me gusto de majo es que además él le daba sus campañas de exterminio unos títulos que no sé si irradiaba un optimismo o un cinismo del tamaño de la Gran Muralla era un poco como si yo firmara esta sección como el mejor historiador desde Heródoto

Voz 1

01:11

entre mil novecientos cincuenta y ocho y mil novecientos sesenta y uno por ejemplo Mao presentó al pueblo chino el Gran Salto Adelante que puede parecer una prueba de Humor amarillo pero era todo lo contrario en un intento de industrializada del país a la fuerza murieron entre quince y veinticinco millones saltadores por suerte Panamá no su poder en la China de la época quedó tocado pero no hundido tuvo tiempo de lanzar una secuela que es la que recordamos hoy porque el dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta y seis Mao presentó al mundo su revolución cultural que dicho así parece que fuese a regalarle una biblioteca y un cursillo de acuarelas a cada chino pero no Mao le puse revolución cultural porque exterminio masivo de cualquiera que se crea más listo que yo quedaba bastante menos poético Mao consideraba que estaba perdiendo poder y exhortó a los más jóvenes a purgar a todos los elementos considerados revisionistas que para los que no domina la terminología maoísta esto era cualquiera que fuese sospechoso de tener ideas o comportamientos contra revolucionarios vamos que esencialmente iba contra los más instruidos osea que era una revolución cultural pero en contra de los que se consideraban cultos Si el Gran Salto Adelante dejó a China unos cuantos kilómetros atrás la revolución cultural tuvo como efecto una regresión que dejó a la sociedad la cultura la economía china en números rojos si esto último era una broma