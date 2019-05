El Larguero: Tercera parte (15/05/2019)

Voz 2 00:00 tiempo para la Fórmula uno nos había prometido José Antonio Ponseti nos había prometido Carlos Sainz una noche por el larguero después del Gran Premio de España en Montmeló por ahí tengo a los dos José Antonio Ponseti muy buenas qué tal como está cómo va todo pues todo muy bien

Voz 1375 00:28 no viene viviendo sobretodo que hay un Mclaren y un piloto que van claramente

Voz 3 00:32 fue en clara progresión no

Voz 1025 00:34 hombre dos fue fenomenal la táctica equipo voy a poner esto entrecomillado de la táctica de equipo del toque que tuvo su compañero precisamente porque sendas estaba dando un poco ese Gran Premio de casa la salida Nos vino estupendo carros estuvo espectacular ahí remontó hasta la octava plaza osea que muy bien

Voz 1375 00:59 y por el gran Carlos Sainz hola Carlos muy buenas hola buenas qué tal enhorabuena segunda carrera en la que puntuar de forma consecutiva

Voz 0360 01:09 sí sí sí no hay que estar ahí estar contentos porque no fue una guerra fácil jugar como hubo que luchar Luque sufrir a puntuar que no es justo lo que pretendía en casas pretendía puntuar delgado con poco más relajada pero bueno justo encima también vale

Voz 1375 01:26 el hall que sí vale ya lo creo te oí decir después de la carrera que si no llega a ser porque corrías en casa probablemente no hubieras puntúa o que se extra ese plus que te daba el saber que estabas compitiendo en casa te hizo puntuar

Voz 0360 01:39 pues no lo sé es difícil de poner en palabras sensaciones no pero yo creo que en casa siempre sales a correr un poco más porque la afición no sales a correr un poco más agresivo e intentar poner un poco más de de picante a a la carrera bueno así que hay que que para al ritmo que tenía pues no era día de puntuar pero de alguna manera me encontré con tres hay sitios para adelantar oportunidades tres salidas de las oportunidad

Voz 1375 02:09 si me da los demás para intentar la remontada sensaciones buenas no de del coche yo creo que desde el principio Carlos no porque cada domingo hablamos con en El Larguero con ponche y con Pedro de la Rosa desde la primera carrera Andic son las sensaciones son buenas no ha habido algún momento yo creo que de mala suerte que eso también existen el deporte y en la Fórmula uno por supuesto también pero yo creo que las sensaciones no sé qué piensas tú pero están siendo buenas desde principio de temporada no

Voz 0360 02:46 en las carreras bastante en cuál y cómo arregla tuvimos nuestra dosis de mala suerte como lo quieran llamar circunstancias

Voz 5 02:55 contrarias y luego lo curioso

Voz 0360 02:57 es que aquí en Barcelona quizás así fin de semana que menos como un hombre sencillo igual el coche sobre todo en carrera

Voz 5 03:04 si hay que analizar el porqué

Voz 0360 03:06 a ver qué pasaba porque no teníamos ritmo no así que aún así punto dábamos Prokon tiene mérito pero no pero no hilvana en todo lo demás

Voz 1025 03:16 oye Carlota tradicionalmente en casa precisamente en Barcelona se traen cositas nuevas para todos los todas las escuderías hasta aporta ISIS eh cosas nuevas a los coches como has visto cómo te ves tú y cómo ves al resto porque tú me estás diciendo ahora que tanta sentido cómodo y qué tal te has sentido has visto a al enemigo entre comillas eso enemigo también

Voz 0360 03:38 sí la verdad que yo el viernes sí que fui como probé todas las piezas nuevas el viernes el viernes mismo rápido con el coche como como los pero algo cambió a lo mismo haremos alguna pieza o algo que que igual no nos benefició pero el caso es que las mejoras funcionaron el viernes estamos contento con ellas igual fue una dirección de ese tal pues en sí de reglaje eso bueno dinámico que no me funciona el sábado y el domingo pero bueno aun así como te he dicho puntual vamos estamos ahí en la pelea los que sí que parece que Kuerten serán los has meses nada nada pero los demás Fava Alfa Romeo está bajo control así que

Voz 6 04:21 cosas positivas y otro agradecidas digamos sí que daban la sensación de que los has habían dado también

Voz 1025 04:26 pequeño pasa hacia adelante Mercedes sigue ahí en el mundo y la sensación también es que Ferrari no no sólo no nos tan son mundos sino que está un poquito más atrás porque me me sorprendió que has estuviera también con con precaución no voy a decir más cerca de Ferrari de lo que yo pensaba que tendrían que estar no

Voz 4 04:45 si no la verdad es que el has este año

Voz 0360 04:48 cómo está quiso música Australia que aquí en Barcelona hay algún circuito que que se acercan mucho a los de cabeza así que es un equipo con el que hay que tener cuidado porque en cuanto dejen de de tocarse pilotos y después en cualquier momento pueden o en empezar a coger muchos puntos como hicieron el año pasado la verdad que el año pasado también tenía coche muy bueno ya está a mitad de temporada año empezaría constantemente libros pilotos nos dio para para aguantar el cuarto puesto en el mundial de constructores empero no le agrada que el hijas era un coche más rápido

Voz 1025 05:25 sabes qué pasa Manu que que los pilotos dejarles tiraron de las orejas después de de la carrera Si bueno que comentaré Carlos me hace mucha gracia pero les dijeron

Voz 5 05:33 no sé si es que ido haciendo

Voz 1375 05:36 como favor oye me acuerdo con decimos El Larguero contigo el año pasado que dedicamos un larguero prácticamente íntegro a charlar largo y tendido con Carlos ahí en el circuito de karts de de de y hablábamos de cómo sería esta temporada no a ver cómo empieza a ver qué tal Red Bull Ferrari los está más igualado llevamos cinco grandes premios cinco dobletes de Mercedes te preocupa desde el punto de vista del espectáculo del Mundial de la aficionado el el objetivo es que mejore tu coche está claro pero te preocupa cinco carreras cinco dobletes de Mercedes

Voz 4 06:07 sí sí me preocupa la verdad que sí creo que no la verdad es que hay que darle a Mercedes la enhorabuena porque han hecho un trabajo increíble no sé quién creando este año y el caso es que lo han creado contra los equipos es decir lo contrario Scully Ferrari que son los únicos

Voz 0360 06:23 que hemos es tiene un presupuesto similar a ellos tiene decir ahora mismo en la Fórmula uno he dicho varias veces hay más números dos podrías entonces Mercedes este año está arrasando en la categoría uno la segunda categoría está todo el rockero igualado como ya habéis visto gana un fin de semana

Voz 4 06:44 ella se bajaba

Voz 7 06:48 con estas estas no

Voz 4 06:50 es que le viene fatal a la función

Voz 0360 06:54 hasta que no nos den al moldes que acaban de este espacio que hay entre esas dos categorías no va abrir un poquito más de espectáculo y es ésa la todos predecible

Voz 1201 07:07 claro claro molesta Rosa

Voz 0360 07:10 que es un deporte en el que ya antes de que empiece el fin de semana pues más a saber más o menos quiénes son las que van a estar en el podio quién va a ganar sino que tiene que trabajar aún lo de cara a dos mil veintiuno

Voz 1025 07:22 oye ahora que hablabas de preocupaciones yo yo he vivido en un sin vivir el durante todo el fin de semana con con la intercambio de comentarios presencia de políticos con con el futuro de de la de Gran Premio España terminada la carrera sabéis algo más porque yo también te escuche hacer declaraciones de empujar a favor de Mont

Voz 1375 07:45 sin saber algo más de esta histórica o no

Voz 4 07:47 bueno yo y todos los pilotos se lo digo porque conoceremos qué es que todos queremos que sea el problema es que necesitamos que todas las instituciones de acuerdo yo creo que no quiero esperar hoy se ha confirmado Sanborn la llegada de tambor de Holanda a la Fórmula uno eso quizás es cierto que negativo para nosotros porque pues le llamaron a ser el sustituto de de España pero hay que esperar porque todavía no ha confirmado la salida de del Gran Premio de España y hay que esperar que es

Voz 8 08:25 pues ojalá que eso pasa en los próximos días ya ves mano eh porque lo de Holanda te acuerdas que es una de los y sus guillotinado contrasta

Voz 1025 08:31 ojo cuando Holanda porque era la que salga Holanda todavía nos va a poner más presión espero que eso sirva para para sumar oye de la otra parte que estabas comentando ahora con con mano de de la preocupación de que haya unos equipos que dominen como bese el grupo tuyo el grupo porque no sé quién quién consideras que son tus enemigos directos ahora mismo para estar ahí siempre en los puntos a parte de has por ejemplo que ya has visto que que está ahí con con quién te pelea con Toro Rosso también entiendo

Voz 4 09:01 si no es que estamos todos es que en fin entre semana era un fin de semana Romeo otros

Voz 0360 09:09 ese amigo sajones y que incluso depende depende planea que nosotros estamos ahí nunca está más rápido estamos ahí

Voz 4 09:19 entre quizás en Bahrein eramos nosotros más rápidos pero estamos siendo con ser importante que es ganar la batalla el más consistente y bueno a ver si

Voz 0360 09:31 es un líder masa

Voz 1375 09:35 pues nada Carlos que te agradecemos este ratito que ha sacado después de ese octavo puesto en Montmeló en el Gran Premio de España que ojalá sigamos teniendo lo por el bien de la Fórmula uno en nuestro país y los por cierto después de la carrera

Voz 4 09:46 bien bien no todo en orden hemos estado probando cosas para intentar entender ese cambio de talante que tuvimos

Voz 0360 09:52 es el hijo que hemos encontrado cositas interesantes que revelador pero nosotros estamos escandalizar para para que no vuelvan a pasar a Mónaco

Voz 1025 10:08 para Mónaco qué sensaciones tienes que que que les puede pasar ahí

Voz 4 10:11 pues un poco de todo la verdad puede ir bien porque digo eso que que siempre nada bien y creo que el coche no debería ir mal pero como no sabes lo que van a hacer los demás

Voz 0360 10:22 se les encanta así que a ver si saber si podemos lucir unos de los fines

Voz 1375 10:31 pues nada Carlos que vaya bien la temporada de volveremos a hablar después de esos dos grandes premios últimos en los que has punto que vaya bien lo que queda de temporada

Voz 8 10:38 es seguro que va a ir hacia arriba el coche por supuesto

Voz 1375 10:41 con un buen piloto como Carlos al a los mandos

Voz 6 10:43 un abrazo Carlos gracias gracias hasta luego luego Carlos

Voz 1375 10:47 bueno pues en las sensaciones son buenas las es hace falta es que si así la temporada no sí si la ascenso

Voz 1025 10:52 no son buenas si me he guardado para el final algo muy especial que veo que tampoco la he dicho Carlos y lo voy a compartir y ahora es que quería compartir con todos los oyentes de El Larguero una gorra de Carlos firmada por él desde Gran Premio o una gorra de Mc Laren con el número cincuenta y cinco insisto firmada por carros durante el fin de semana y vamos a ver como como la leamos con esta ahora vamos a ver quién se lleva este premiado

Voz 8 11:20 yo atentos no a partir de ahora redes sociales que a ver qué hacemos por así decirlo ya estará tranquilo extranjeros que habrá verdad iba a decir habrá para todos no habrá para a la verdad para el pues me veo ahora para todos oportunidad todo gorra

Voz 1375 11:36 un abrazo para todos la oportunidad de conseguir la gorra oye pues se aguanta segundito que están ya por aquí Javi Blanco Mario Torrejón bueno vamos a Jean Tailandia como todos los vale vale voy cosiendo a una borraba diciendo algo así

Voz 8 11:52 pero no estoy nada en el aparato no no no no vale vale vale vale nada careciendo de coñac la verdad ahora pero sí

Voz 1375 12:02 antes está Pacojó por ahí Marta Casas que hay que hablar de la Final Four de básquet muy bien vale te parece bien muy bien yo que hablen de ellos

Voz 8 12:10 te da acoso gorras chaquetas ya en cualquier momento ha

Voz 9 12:18 también han quitado la vi

Voz 15 13:06 el míster vinos con la delantera

Voz 20 14:20 hemos recibido hace cuatro minutos un tuit de alguien que se llama Cristina Llamas que dice hay debe estar Mi madre

Voz 8 14:27 soy de los PIB yo os escucho pero está ahí

Voz 21 14:43 lo que uno quiere

Voz 22 15:00 está plomo lo va a apretar entre los millennials que tiene gancho esto que acabamos de grabar me me pregunto yo mil millones de descargas

Voz 16 15:10 después de llevar a Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá de después de comer

Voz 20 15:17 últimos programa selecciona el que prefieres Iván el play

Voz 16 15:21 toma el control de la SER lo que quieras cuando quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 23 15:27 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 18 15:35 El Larguero con Manu Carreño

Voz 20 15:43 pues enseguida vamos con Ponseti la música

Voz 24 15:47 ver Euroliga tenemos Final Four en Vitoria y soñamos en su momento con tener tres equipos españoles bueno no pudo estar el Barça no pudo estar el Baskonia en su tierra en su ciudad pero sí estará el Real Madrid que busca una vez más el título de reyes de Europa está por ahí Pacojó que va a narrar los partidos de la Final Four en el carro de la Cadena Ser con Dani Garrido que ganas de que arranque

Voz 8 16:08 todo hola Pacojó muy buenas buenas noches

Voz 22 16:11 de Manu buenas todo todo todo está a casas hola Marta qué tal muy buenas

Voz 1375 16:15 tu quiniela Pacojo podía estar así empezar sí sí porque es que ya empieza a chungo la cosa el checa en la semifinal

Voz 5 16:23 pues yo te diría que el favorito

Voz 22 16:28 para mí es el más potente de los últimos años por desgracias sacó nombre no

Voz 5 16:34 exigen iba a decir yo hago quinielas pero ser favorito en una final four no alemana mucho llevamos echarle la querida tantos años y no pasa sí sí sí sí sí nos hubiera tocado ya estaríamos en otra cosa entonces yo creo que el CSKA de le va a complicar la vida desde el principio al Real Madrid que la otra semifinal digamos que cualquiera de los dos que pase me parece más asequible en la final que el CSKA Fenerbahce contra Anadolu sí porque el Fenerbahce está un poco más bajo que en la temporada regular Anadolu siendo buen equipo están en una dinámica positiva bueno pues parece más flojo te que hay Real Madrid dicho esto para mí es ligeramente favorito CSKA pero bueno el Real Madrid cuenta con que ahora mismo es el poseedor del título la mismo llega en una dinámica muy positiva que le pregunten a Panathinaikos cómo cómo llega ahí como alcanzadas esta Final Four es decir si me piden mi pronóstico favoritismo CSKA pero pienso que porque no

Voz 25 17:29 en el Real Madrid y Marta tú qué piensas el

Voz 1375 17:32 Nacho De Colo y tal como lo es

Voz 5 17:35 con mucho mucho el equipo ruso eh

Voz 26 17:37 la verdad ahí llegaban además pues bueno sin sin ganar la Euroliga desde dos mil dieciséis unos unos asiduos leía hoy a declaraciones de gente del cuerpo técnico que desean que nadie tiene más presión en esta final porque el CSKA de Moscú sí es verdad que también les pondría un poquito por delante sí que me atrevería decir que sí que creo que el que gane de esa semifinal entre el Real Madrid y el CSKA de Moscú el que va a terminar ganando

Voz 5 18:00 bueno liga el domingo pero bueno

Voz 26 18:03 por el Real Madrid porque vienen me muy buen momento porque están muy ilusionados con esa posibilidad de ganar la que sería la segunda Euroliga de manera consecutiva que se dice pronto les veo muy capaz

Voz 5 18:13 Carmen de conseguir lo que tiene que hacer el inalámbrico quiero decir

Voz 22 18:15 te vas a otro quedó protagonista

Voz 8 18:19 exacto Joe estará narrando

Voz 22 18:21 vamos a esperar el micrófono inalámbrico armas todo lo que cuenta con Gemma

Voz 1375 18:24 los a comentar los partidos

Voz 5 18:25 Antoni Daimiel Óscar Quintana que asume sin problemas

Voz 8 18:31 el Maribel pues el viernes

Voz 1375 18:33 mañana no pasado mañana Fenerbahce Estambul contra el Anadolu Efes de Estambul a las seis de la tarde a las nueve de la noche CSKA de Moscú Real Madrid mañana tenemos visita

Voz 8 18:43 la ilustra en El Larguero anunciaron todavía no han no

Voz 1375 18:45 hemos quién decimos lo dejamos en visita ilustre Pacojo

Voz 5 18:48 lo dejamos Emery bueno si quieres anunciaron el comisionado deseamos y queremos que la visita va a ser ilustres no tenga ninguna duda pero claro al cien por cien ilustre estrella

Voz 26 18:56 entre casi podríamos decir que usted

Voz 5 19:00 pues eso voy hasta eso queda no no no puede haber nadie más ilustre es el entrenador que se ha hecho más grande al Real Madrid si se recordemos que antes hola Marta de de cómo está el CSKA que es décimo sexta comparecencia en los últimos dieciocho años las esta fue en ocho años de del Real Madrid donde Pablo Laso está abonado a estar en en en esta en esta competición a dar guerra hasta el final cuando no la gana

Voz 22 19:26 como hizo por ejemplo cada temporada en Belgrado Marta había habido Open Media Day ha hablado el entrenador hablaban al hablar

Voz 5 19:32 los jugadores que que caras les ves que han dicho

Voz 26 19:35 pues sobre todo esas caras de mucha ilusión mano de de que se les nota de que llevan muchos meses y muchos partidos esperando que llegara este momento que es la cita marcada en rojo en el calendario terminaron terceros en la Liga regular se impusieron como decía antes a al Panathinaikos como decía Pacojo la serie de cuartos de final y todos esos son méritos que ya están laSexta Final Four en siete años todos los méritos que el Real Madrid ha conseguido pero eso sí Pablo Laso lo tiene claro y manda un mensaje clarísimo para todos llegados hasta aquí ahora lo único que vale es ganar la Euroliga

Voz 1665 20:04 yo el lunes quiero Annan quiero estar aquí siendo campeón de Europa no me vale otra cosa pero es que para ser campeón de Europa hubo que eliminar al Panathinaikos hubo que entrar en el playoff y todos esos hacen que llegue hasta aquí llegados a este punto sólo vale ganar siempre solo vale ganar esto es deporte estás jodido ese día sólo te vale ganar ese día el excampeón de Europa si ganas pero has hecho un trabajo para poder jugar ese partido yo valoro mucho eso independientemente de que en mi cabeza ahora mismo sólo pasa por ganar Elvira

Voz 5 20:33 pues el valora mucho el Carlson puedo definir

Voz 26 20:36 es para valorar pero claro esto es deporte y lo que cuenta ganar está muy ilusionado Pablo Laso también con el hecho de que va a jugar la Final Four en su casa en Vitoria ante sus amigos ante su familia aunque es verdad que su madre por ejemplo no va ir al Buesa Arena porque ha dicho que se pone muy nerviosa en el pabellón de que lo va a haber por la tele

Voz 5 20:51 si esa misma ilusión que tiene a Pablo Laso es la que tiene

Voz 26 20:53 padres que sueñan con levantar esa segunda Euroliga consecutiva la que sería la décimo primera del Real Madrid y el ejemplo son los capitanes Felipe Reyes y Sergio Llull

Voz 0621 21:01 verme levantando el título no es lo único que no sé si lo único que pienso llevábamos mucho tiempo trabajando para que llegue este momento unos días en los que todo el mundo tiene que dar el cien por cien que nadie puede reservar nada

Voz 1894 21:14 el equipo está con muchas ganas con mucha ilusión otro reto por delante y una nueva oportunidad para seguir haciendo historia Hay y el equipo lo sabe sabemos lo que tenemos que hacer somos el Real Madrid tenemos la responsabilidad de intentar hacer lo mejor posible intentar jugar esa final del domingo es ganarla

Voz 26 21:30 es una oportunidad para seguir haciendo historia ya están en Vitoria han llegado esta misma tarde por la mañana han tenido entrenamiento en Valdebebas y han tenido a mano la visita del presidente del Real Madrid que ha querido desearles suerte antes de la cita Florentino Pérez ha pasado por el entrenamiento

Voz 1375 21:45 bueno pues a ver vamos a ver toda la ilusión puesta en este en este Real Madrid que está siendo un poco el estandarte que qué pena que no haya entrado alguno más no pero es verdad que los turcos están ahí abonados también y el CSKA ni te cuento para cojo es que son es muy difícil meter la cabeza en la Final Four

Voz 5 21:59 es muy difícil es muy complicado es verdad que Baskonia empezó mal la temporada en en Europa luego con el cambio de técnico con Perasovic han llegado hasta darle pelea al CSKA y qué decir del Barça que el el Barça se quedó justo en la orilla después de complicar las sería el máximo contra el Anadolu Efes forzando un quinto partido deje muy difícil estar entre los cuatro de Europa por cierto como la noticia caben en todas partes eh en esta final four vamos a ver a jugadores que no están en el Real Madrid pero que la próxima temporada pueden estar en la Liga Endesa que la gente se fije en como como repite eh

Voz 1375 22:32 no están en que no están en el remate

Voz 22 22:34 que una temporada a vale vale

Voz 5 22:36 a mí sic eh es un jugadorazo si no se va a la NBA está bajo el foco de los grandes de de España entre otros del del Real Madrid Nando De Colo que ha dicho la estrella del CSKA de Moscú que después de Al final de esa temporada va a decidir qué hace con su contrato no creo que vaya a seguir en Moscú y es evidente que está en el radar tanto de Valencia Basket como el Fútbol Club Barcelona

Voz 27 23:00 Sergio Rodríguez

Voz 5 23:02 cuando el CSKA de Moscú con que

Voz 27 23:05 puede volver a España obviamente Si bueno

Voz 5 23:07 España pues sería con la posibilidad de volver al Real Madrid el Real Madrid está buscando un base para la próxima temporada y en el radar están los mejores bases de Europa los mejores bases de Europa van a estar en la Final Four así que yo no digo que vaya a venir Sergio Rodríguez Caballero ilícito pero que son posibilidades reales de que la próxima temporada puedan estar en el Real cuántos años tiene el Chacho treinta ahí seis dos treinta y uno

Voz 26 23:30 no XXXII sí sí

Voz 5 23:32 bueno no no no no no no está en la generación todavía o sea para para dar tres cuatro años setenta y dos buenos de Javi Blanco treinta y dos yo pensé que tener alguno más que otros tantos años oyendo hablar de Chacho verdad lo tiene cuarenta es que empezó con empezó a con diecisiete años que lleva toda la vida y me dice Javier algo un mes XXXIII

Voz 1375 23:52 al día siguiente treinta y cuatro al mes siguiente sí sí sí

Voz 5 23:55 no no cuando pasen tres años podemos dejen vamos a dejar que Ponseti cosa eh

Voz 1375 24:00 la gente que los cojines y lo que estaba dos para diretes el Chacho que va ser de momento ya veremos igual al Madrid como dice Paco que es una posibilidad de momento va ser rival del Madrid en esa semifinal del viernes que ojalá ganen los

Voz 1501 24:11 Pablo Laso que estará aquí mañana así

Voz 1375 24:14 era espectáculo con Alsa que ya las anunciado siempre hay claro los he pedido pedido permiso digo lo anuncio de hablar

Voz 26 24:20 hombre en este la gente atenta claro aunque si mañana al larguero para escuchar al entrenador del Real Madrid pues ahí esta mañana Pablo

Voz 8 24:25 que está ya tienes de cabeza Pacojó o es que estoy

Voz 22 24:28 a a un poquito menor que la tuya

Voz 1201 24:31 muy bien sí

Voz 8 24:35 agradezco pero Nickel un poquito pero un poquito más floja que tuvo voluble Nástic el así con tu nombre te vale en mi nombre y su apellido grandecitos José Ponseti digo Debedado Pacojó un abrazo por Javi nada Kansas a esta mañana bueno barato nos divertimos con la faena por ahora está y Torrejón la Mariola

Voz 20 24:57 Betty uno vámonos

Voz 20 25:55 bueno mejor hablar por Carlos Sainz un auténtico crack haciendo un botecito Dame para hablar en el Larguero con ponche hablamos de Jean Francia pero te quería preguntar que por cierto no lo hemos preguntado a

Voz 8 26:05 Carlos fallo vaya puñazos ha pegado Fernando se ha sido no ha tenido suerte también eh ha sido contra el muro porque parece ser que se ha ido un poco el coche el estado escuchando las declaraciones ya he dicho la verdad pero que en las quinientas niñas es sagrado más vale tener los problemas ahora y no el día la carrera sí que van a tener que

Voz 1025 26:26 construir parte del coche y le ha pedido perdón al equipo

Voz 8 26:29 pero es mejor que te pase esto ahora claro el día que ahora te da una semana de pruebas no más o menos leyenda en vida tranquilidad hasta el veintiséis que no es la carrera quedan muchas cosas por la ola de la pista se unió al lateral sea cruza bueno que nadie detrás si queréis lo típico el típico accidente de de

Voz 1201 26:50 cómo va lo que te contra una otros

Voz 8 26:52 lleva parado que nadie piensa que ha sido uno de estos

Voz 1201 26:55 las siniestro pero no para nada

Voz 8 26:57 pero pero la verdad es que si bien tampoco queda eh es una

Voz 1375 27:02 un tortazo importantes bueno Alonso está bien que es lo importante cuando te das para allá se

Voz 8 27:07 yo el lunes estoy dando lugar a mí me queda polis nos contarás todo a ver qué tal servía también hay que yo creo que estoy convencido con año ojo porque además tiene un coche importante yo creo merece pero vamos pero es que yo creo que está ahí acariciándola hay al final de la va a ganar ahí van tanto va Alcántara Lafuente encima de abuela a al final tanto las quinientos al final algo una gorra también vale bueno que se pueden se pueden se es empezamos el dueño de los Patriots es que ha roto si te acuerdas que le pillaron ahí en una sauna en Florida ahí de celebración había sólo se al sólo ya unos cuantos amigotes y bueno había una serie de imágenes habiendo dos vídeos que se robaron

Voz 1025 27:56 durante toda la situación no los acepta

Voz 8 28:00 dado el juez como prueba porque

Voz 1025 28:02 no fue un parece ser de manera legal

Voz 8 28:08 el Tomás esas imágenes así que bueno eso también ya le ayudará seguramente no saber andar Fendi Gara

Voz 1501 28:14 en ese en en el centro de masajes había mucha más gente que sale en esos vídeos que no tiene por ser perjudicada Iker jueza ha decidido desestimar como prueba con lo cual es un lío menos tú sabes que la NFL huye de los líos verdad Ponseti que no esté en cuando tiene un lío tienes un problema porque claro

Voz 8 28:30 sobre todo el dueño de los Patriots se ha puesto de perfil no esto como siguen pillar a Florentino en un lío Mancha menuda menuda menuda aparte que que

Voz 1501 28:39 muchas muchas franquicias aquello que el trago me

Voz 8 28:42 por que no se lo tome mal nadie echó Bartomeu cualquier otro Prestige no sé yo exactamente vale vale no compararle en importáis y la de la dimisión de mención del tío porque si Patriots es el Madrid Barcelona la Historia

Voz 1501 28:58 algún nacimiento alguna franquicia o incluso algún fichaje frustrado porque la NFL no quiere escándalos no que sí pero últimamente ahora está haciendo salpicada sí sí Iker

Voz 1201 29:07 no lo sé pero ojo bueno pues salen como setas Robert Kraft no será es es el dueño de la marca de mayonesa Kraft sí sí sí sí sí sí sí usted señor pero creo que te lo que otro preguntó era la la duda la duda si tiene buenas perra no es así no y la duda de si había ido al hacer mayonesa

Voz 29 29:24 bueno vamos a ver lo que te pasa esto

Voz 8 29:32 pero ya no sé si voy a menudo globo oye un casco firmado por el hemorragias no te vale con la gorra rocas hablando de buenas perras posibles tres mil cuatrocientos cincuenta dólares champán aupó el CAS Keaton

Voz 5 29:52 en cuanto al revés mil cuatrocientos cincuenta récord

Voz 8 29:57 un nuevo número uno del draft

Voz 1501 30:00 no puedo de los Cardinals pues ese casco los carreras ha alcanzado la cifra como dice Pons empezó en ciento cincuenta horas de la puja Judi ciento cincuenta dólares y como se

Voz 1201 30:09 sé cómo se llama esto en Estados Unidos si la los recuerdos de de

Voz 1501 30:15 deportes y tal bueno tres mil cuatrocientos cincuenta Dolores pueblo este tipo Tyler Murray que se ha convertido eso es bueno es un récord todo por una buena causa no si todo por una buena causa porque el dinero va a ir directamente al programa de fútbol Allen High School eso está bien ahí es donde estudió el propio no se pagó poco todos el sí sí sí sí sí sí sí

Voz 8 30:34 sabes que están también muy involucrados en en casa

Voz 1501 30:36 esas sociales tanto los equipos como de jugadores bueno tal y la NFL que tiene también su su sección den todo es tanto es así que no sé si se pronuncia hub yu yu yu yu yu yu es mire usted yo yo Yoyes bichos

Voz 1201 30:50 que si jugador yo que conozco yo yo yo yo yo es esto también ya has mil donantes a los tres pero juntos que es un jugador de la NFL entre el mismo Josep Lluís

Voz 1501 31:03 Schuster este muchacho Sellars vale este muchacho que eso eso un poquito más la presión también tiene buena

Voz 1201 31:08 pero bueno mareo ha sido la mucho talento mucho verdad te ha decidido

Voz 1501 31:14 a hacer una una acción social y benéfica coger a todos los niños de de que asistieran al Donaldson son Park ubicado en Oak Dale en en un suburbio de Pittsburgh que

Voz 8 31:24 una batalla de globos de agua vamos vamos vamos vamos las

Voz 1201 31:33 habitada esto es una no es una cuestión de Estado

Voz 1501 31:35 no algo por una fundación si no me quiero hacerlo gustó han Berrer en Mi espíritu diversión soy un niño tenemos sólo veintidós años hiló chavales a jugar y le digo una cosa efectivamente yo tengo disfruten ahí me apuntaba

Voz 8 31:46 bueno vamos a ver cómo andina es sin ninguna duda oye meta no Athina vamos a rematar con otra vez lío contra otra vez y rodilla

Voz 1201 32:01 suelo estás de Soccer porque claro es del fútbol caro decreció

Voz 8 32:06 pues Megan rápido no es sabes que durante el himno de la selección

Voz 1201 32:11 ante EEUU se pues nada hay te estoy a su manera contra la administración Trump esquina una jugadora no sólo ha jugado en es una jugadora de femenino Estados Unidos si va a participar

Voz 1501 32:24 y además es una jugada importante y veterana pero digo que que no es no es que sea una jugada de dos mil dieciséis es eso

Voz 8 32:31 el Pernía fue la primera mujer blanca que se sólo a ver y Vigo solidarizó con Enic estamos esta noche pasó eso quizás para que chupar tanto el hilillo para ir cogiendo nada les ha dicho literalmente esta esta chica eh cuidado cuidado con lo que ha hecho probablemente de la mayor ya la

Voz 1501 32:55 tu mente nunca más me pondré la mano sobre el corazón probablemente nunca más cantaré el himno nacional de no de eso ya lo dijo

Voz 30 33:04 y a eso en dos mil dieciséis no cuando es cuando se solidarizó con

Voz 1201 33:09 con cada pernil que tú te estás ahora hay que decirle una cosa esta chica aparte veterana seis importante la selección fue hasta campeona del Mundo dos mil quinientos no no poca broma dando y que y que tiene mucha repercusión

Voz 8 33:22 siendo de Estados Unidos que sabéis que además Soccer elfos

Voz 1201 33:24 lo femenino hasta ahora siempre por lo menos a nivel de servicio

Voz 1501 33:27 no ha sido más potente en Estados Unidos el Soccer femenino

Voz 1201 33:29 es era totalmente en una entrevista para Yahoo Sports la jugadora el combinado femenino dio a conocer que llevará esta demanda hasta la hasta el final justo hasta hasta el Mundial que se va a llevar a cabo sí sí sí sí hasta que no se no para la que le llevaba a ver hasta ahora no habido el Mundial bueno bueno bueno pues nada garantizado ya te digo yo que raro que yo siempre bonito verdad Fele sin hablar que este no es el foro de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China que yo no sé si eso no está al merchandising de Estados Unidos FED

Voz 8 34:02 eso es un lío menor con la que montaba con el petróleo con Irak que hay ojo ojo que se han movilizado ciento cincuenta mil hombres para así hay lío con con Irán perdón que dicho Irak con Irán con Irán sí

Voz 1201 34:15 la Superbowl va a ser de nuestros problemas no yo creo que sí

Voz 8 34:18 me pregunto bueno queda un montón nivel de en Miami no Miami Miami Miami Miami que si si quieres yo la propuesta es que hagas El Larguero el domingo de la Super Bowl desde Miami porque la intención es que el equipo de Miami tras la cara de que el equipo de equipaje yardas estaremos más que crecerá aventureros también no no desde no porque no tiene justificación

Voz 31 34:42 el equipo el equipo es bien ya ha sido devastador

Voz 8 34:45 exactamente eso es lo que no tienes que dudarlo pero ni el vuelo diecinueve también ahí va como va decimoquinto hicieron no no estamos en ello tenemos que tocar madera te parece tener

Voz 1201 34:58 no es que a partir ahora que ese hoy en Estados Unidos que se le ve que es el que se ve

Voz 8 35:03 el número uno buenos vecinos corren buenos decirlo es en las próximas semanas

Voz 1201 35:07 hola alguna oferta ya para hacer la película o las hojas

Voz 8 35:10 Dios te oiga si hay alguien interesado que llame por por unos ochocientos Ponseti ahí sólo quiero que

Voz 1201 35:15 prometa sonaba a seguir asentando y cuando eso suceda porque ahí totalmente pero más que ahora bastante más compra la sección

Voz 29 35:24 va libro

Voz 8 35:26 bien bien bien bien acá hombre ya pasado pues no había el vuelo eh

Voz 31 35:32 bueno bueno que se hoy hay cuál es el número uno de verdad

Voz 1501 35:38 semana porque hace ya varias semanas que goza Tutu por exactamente por diferentes circunstancias yo no he podido expresar mi mi mis mis gustos artísticos aquí musicales más concreta de Auvers pero tenía una gran noticia hace unos días

Voz 1375 35:52 pero con la baja bajaron venga cuidado escote casas escucharles ha

Voz 23 35:58 está casado

Voz 8 36:00 a través de contra

Voz 32 36:03 bueno empieza mal

Voz 1201 36:07 claro no el señor Bruce Springsteen basa que era el día catorce de junio nuevo disco me dices sí señor si este es el adelanto se llama cielo Sunshine pero que bueno él mismo ha dicho que es una joya que es música del que es una joya y por supuesto el disco es una

Voz 31 36:22 ya lo escribió un libro en el suelo

Voz 1501 36:25 yo californiano del pop rock country californiano de los años sesenta y setenta yo con eso ya

Voz 32 36:30 a la boca agua desalojarlo del catorce de junio a ver un poquito

Voz 33 36:38 lo ha sido y es la misma

Voz 8 36:40 a un día orquesta medio

Voz 32 36:43 totalmente hasta que empiece el faro Good bye voy lo que estos textos nuestra mente

Voz 1201 36:53 no lo estropee el faro empezará hoy a las dos es próximo disco se llama western Stars es un disco muy bien mola mola setenta y además no sólo eso sino que ya sabéis que estuvo en Broadway tocando

Voz 30 37:12 no algo por lo que recibió un premio al mejor espectáculo musical de del año estuvo

Voz 1501 37:19 como residente de lunes a viernes durante todas las semanas del año prácticamente el año pasado con Springsteen On Broadway en ese momento pues había una duda es saber si va a volver o no con la banda si bien esto es un disco entre comillas en solitario pero ya dijo la semana pasada que has escrito un disco éxito así que

Voz 1201 37:38 bueno pues ya se lo hiciera como Calamaro

Voz 8 37:40 con encuadre felicidad componer felizmente casado bueno uno de los más prolíficos de la historia de la música felicidad total bueno también hay películas que es quiero recomendar ojo gala de Bruce ojalá pero no

Voz 1201 37:52 en este caso no no no del recomendarlo comentarle Netflix ha dicho a este respecto pero esto se llama eh os va a sonar el protagonista que se llama Kenny Ruiz esto se llama John Week tres

Voz 34 38:04 no promesa que tu vida

Voz 35 38:09 de hongos

Voz 1201 38:12 sabes que en la segunda entrega de la de la saga John muy que es un sicario que volver a sabida haga algo que no le gusta es un tipo atormentado

Voz 8 38:19 vas a la tercera entrega loco no en la segunda la anterior en la segunda hoy como sería obligado claro tiene que volver a matar a volver por eso

Voz 1201 38:27 a esta también tiene esa tesitura eh yo digo yo lo que quiero decir es sí

Voz 8 38:32 pero no no además yo no he visto yo me enganché sí porque tiene ahí su rollo incluso él que a veces no me termina ve ya me gusto vale la pena eh mira buenos y podéis daremos una oportunidad caro darle una oportunidad quizá la primera o las mejor

Voz 1201 38:49 lo que sí sé es peli a ver te digo

Voz 31 38:51 eso es una película circulado es alarmante tiene

Voz 1501 38:55 con esta esta entrada que no sé si es en todas que se llama Sandino Antonio Santín que la ayudó en el pasado pero que ahora es si encarga a un sicario asesinar a su hermana a la hermana de John Weeks eh saber exactamente este por supuesto no acepta la muerte de su hermana de ese modo John Hui comienza a ser perseguido por todas las mafias que simpatizan con once

Voz 8 39:15 pero aún muy bien en taquilla eh tanto la primera que fue una sorpresa punto empezaba una cosa culto hoy tiene sus propios fans

Voz 1501 39:25 correcto ha funcionado muy bien yo cuando hay tres partes

Voz 8 39:27 G exactamente no segundas partes dicen pero a la tercera es que viene a un lado

Voz 1501 39:32 el último no tenis no tengo una buena serie que recomendar esta semana porque he visto que en todo bastante va a esta semana este domingo sin ir más lejos dejó esto sí que emite el último capítulo de juego de visto ya

Voz 8 39:44 estoy emocionado

Voz 1501 39:45 es que estoy sin verlas estos son treinta segundos normalmente

Voz 34 39:49 pero es sonido del último capítulo

Voz 20 39:56 yo llevo capítulo último Ever que termina la historia sí señora nunca más veremos quién se sienta en el toro

Voz 1501 40:04 camas hay que decir perdón antes que antes de que intervenga Manolete que decir que se está pergeñando una quedada pues si alguien quiere ya la dirección en antena en

Voz 1201 40:12 esa de Pablo Pablo Arévalo usted o técnicas para ver el último capítulo de Juego de Tronos estaremos la dirección en antena para que Quique ahí va Manolete el primer cuarto

Voz 8 40:20 los oyentes que que todos todos no

Voz 1201 40:22 es como la Superbowl aquí pero desde luego de que la dirección exacto de cada diez no todavía no varía espero

Voz 5 40:28 sí que es importante saber el número de oyentes que vais a ir porque yo estoy cogiendo gorra

Voz 8 40:32 ha sido una gorra grandes cuánto le dejó no

Voz 1372 40:37 tengo miseria cuál es en fin con la Costa del Sol que es una auténtica delicia

Voz 1201 40:43 para el paladar canta India cuando previó para que una cosa hay que actuar brillantemente la escolar Conrad y luego luego

Voz 1372 40:53 la noticia que ABC y me da buena augurio es verdad estoy traumatizado Ponseti de que cada año no hay el desfile de Victoria's Secret y espero que se pueda solucionar para próximos años

Voz 8 41:06 pues no sé pero ya hablaré con quién te hablara

Voz 1372 41:10 eso sí que me la Super Vogue

Voz 8 41:12 Vitoria ha visto otros algún Peter O'Toole

Voz 1372 41:15 antes antes te puedo decir el famoso de Pi si antes que cualquier

Voz 8 41:21 pues he sido está por aquí a Javi Javi Blanco además con la prensa Álvaro Alá flamenquito que te ha fallado no

Voz 1201 41:29 de hecho empezamos a lo viene viaja hoy tenemos pierde la final de que él es a la gente como la hora del Este anoche jugó el primero del Oeste quedaron los goles

Voz 8 41:40 Jobs fácilmente a Portland

Voz 1201 41:42 no estuvo ahí súper está la gente lo que sí eso que no estaba

Voz 5 41:45 es un jardín acordáis la final del Este estaba claro

Voz 8 41:48 esto es inmediato doce y media dos inmediatas

Voz 5 41:50 bien está loca con lo del hiciera de Italia no habla de otra cosa

Voz 36 41:53 es Borja Cuadrado la qué tal Álvaro qué tal Manu buena nota que ha pasado

Voz 37 41:57 pues nada basado que ha habido una etapa marcada por la lluvia ciento cuarenta kilómetros no ha dejado de llover en ningún momento hemos visto es de ciclistas

Voz 8 42:04 con tres o cuatro chubasqueros

Voz 37 42:07 de todos a la verdad es que ha sido tremendo para no coger un resfriado porque los ciclistas están muy finos y ha ganado en alemán Ackermann segunda victorias el ciclista más rápido de momento en este Giro pero la noticia ha estado en la retirada de Eton dimisión recordad que se había caído en el verdor bueno pues la rodilla finalmente le habló le ha permitido continuar ha tomado la salida y un kilómetro después ha considerado que no estaba así que ahora para casas sigue como líder Rollings perdón Rollings mañana la sexta etapa entre casual que haya barrio con tanta lluvia un frío no habrá a estas horas uno ya pues eso tiene poca no encontró pero bueno doscientos treinta y ocho kilómetros mañana

Voz 8 42:38 es como un puerto de segunda a interpretar seguramente

Voz 37 42:41 pero sea un sprinter rápido acuéstate portavoz por un abrazo

Voz 31 42:43 venga adiós del y medio

Voz 38 42:50 la opción de meterse en la Premier League el Leeds United

Voz 1201 42:53 minados final para ascender a la Premier

Voz 38 42:55 enfrentará al Derby County al Aston Villa bueno dos clásicos del fútbol inglés vamos a escuchar a Sergio Ramos ya sabes que tenemos Mundial Femenino de Fútbol en Francia y hoy ha ido a dar una sorpresa a la chica Sergio Ramos

Voz 28 43:08 acabaron muchísima suerte y que bueno que el fútbol femenino que

Voz 1201 43:13 palabra de caminar al Mundial que arrancará dentro de unas semanas se instala en la lista de Luis Enrique dio eso es imaginamos ahora mismo está lesionado yo no lo ves yo creo que estará auguró también pero bueno

Voz 38 43:22 el ojo al follón que tienen en Roma Masters mil de Roma de tenis lo leo punto de break y resulta que este miércoles tenían que jugar Federer Nadal Djokovic novio saca y otras estrellas del tenis mundial los organizadores anunciaron el pasado fin de semana se volvieron locos que doblaría en el precio de las entradas para el día de hoy debido a la presencia de Roger Federer pues bien hoy ha llovido han caído trozos apunta pero como en no hay nada que obliga a la organización a devolver el precio de las entradas son los que hoy no no fueron quedó no han quedado eso sí quién vaya mañana va a ver cómo Nadal va a jugar a la una del mediodía Si gana a las nueve de la noche tu dos partidos no

Voz 8 43:57 querer igual y Djokovic por el mismo precio que pesa nada el día bueno era el jueves nos habremos jugado

Voz 1201 44:02 sorteo de Padres por la tarde

Voz 8 44:05 la bandera hice diría mal partido de petanca iba a Nole te aparte

Voz 1201 44:11 Costa del Sol que más tiene en la agenda del delantero del Atleti

Voz 1372 44:16 Madrid como recambio a Griezmann y ya han empezado los primeros contactos amigo de Griezmann

Voz 1201 44:22 estuvo en su boda sino el señor

Voz 1372 44:25 no en la Juve va a apostar por Pete tiene como lateral derecho Pellegrini en biquini El del Valencia Pellegrini puede ser con mucha probabilidades el entrenador el Sevilla se Ll Julian Brann es otro de los jugadores que está siguiendo el Atlético Bayer Leverkusen veintitrés años una delicia viendo el amor que últimamente en el Atlético tiene con jugador que hace Madrid diez visto la noticia que diste de Rodri también alguien en nombre de Isco ha dado la voz suena la flauta Rakitic y el Manchester United hiel ya el cuarto misterio

Voz 39 45:05 lo que hoy es

Voz 1201 45:07 qué quería decir les mal no vitrina Man en Instagram con una foto Neymar amistoso hay una foto de animal como el misterio el cuarto amarillo

Voz 8 45:18 a Blanco que dice la prensa bueno venga a Griezmann tiene la llave de Neymar el interés del PSOE llega el francés provocaría un efecto dominó que ayudaría al Madrid en mundo del toro

Voz 1201 45:28 vivos se los rifan Griezmann y Madrid son los dos jugadores más apetecibles del mercado y el Barça está en la pole sport culebrón Griezmann segunda parte del Barça está dispuesto a negociar su fichaje siempre que el francés no entre en una subasta el club blaugrana recela de su entorno y no estaba avisado del anuncio de su salida del Athletic adiós

Voz 8 45:45 pues nada viene a Torres y con que el grupo de Alfaro hoy las terrazas hasta Madrid

Voz 31 45:50 que a la gente a la calle

Voz 8 45:54 pero todos hablando del tiro todos hablando del Girona pero sí vale te ha faltado una chorrada más queremos decir antes todo yo creo que está claro es terraza que siempre puede Spears en mayonesa

Voz 40 46:12 tras