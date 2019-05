Yankilandia: El último incidente del dueño de los Patriots

Voz 1 00:00 bueno después de hablar por Carlos Sainz un auténtico crack haciendo un golpecitos para hablar en el Larguero con ponche hablamos de Gran Vía pero te quería preguntar por el que por cierto no lo hemos pregunta

Voz 2 00:40 ah

Voz 1025 00:41 Carlos fallo vaya puñazos pegado Fernando se ha si es verdad que no ha tenido suerte también eh ha sido contra el muro porque parece ser que ido un poco el coche el estado escuchando las declaraciones ya he dicho una verdad pero que en las quintas niñas es sagrado más vale tienen los problemas ahora en el día la carrera sí que van a tener que

Voz 3 01:02 que construir parte del coche y le ha pedido perdón al equipo pero es mejor que te pase esto

Voz 1025 01:07 ahora claro el día que ahora da una semana de pruebas no más o menos leyenda en Le queda en tranquilidad hasta el veintiséis que no es la carrera quedan muchas cosas por un lado de la pista se llega al lateral se cruza quiéreme

Voz 4 01:20 que nadie detrás si os acordáis sí lo típico el típico accidente de de

Voz 5 01:26 a lo que tenemos que contratar a otro

Voz 1501 01:29 para vamos a ver que que nadie piensa que ha sido uno de estos que queda sin ir

Voz 5 01:32 esto no era Thatcher pero para nada para nada pero pero la verdad que sí si bien tampoco queda eh es una

Voz 1501 01:39 tortazo importantes bueno Alonso está bien que es lo importante cuando te voy para allá

Voz 6 01:43 yo el lunes estoy guardando para que quedan

Voz 1025 01:46 a ver si nos contarás todo a ver qué tal servía también hay que yo creo que estoy convencido pero ojo porque además tiene un cochazo importante yo creo será merece pero vamos pero es que yo creo que está ahí acariciado

Voz 5 01:58 no hay a ganar ahí van tanto va Alcántara Lafuente encima de abuela en tanto las quinientos que al final algo una gorra también vale bueno qué se cuece por ahí Mario se es empezamos por el dueño de los Patriots que ha roto si te acuerdas que le pillaron

Voz 1025 02:21 ahí en una sauna en Florida ahí de celebración al Cholo si al sólo ya unos cuantos amigotes y bueno había una serie de imágenes habiendo dos vídeos que se robaron

Voz 3 02:33 durante toda la situación no los ha aceptado el juez como prueba por

Voz 1501 02:38 que no fue

Voz 0513 02:41 parece ser de manera legal tomadas esas imágenes así que bueno eso también ya le ayudará seguramente no estén al de

Voz 1501 02:50 en ese Spa en ese centro de masajes había mucha más gente que sale en esos vídeos que no tiene por qué ser perjudicada y que el juez ha decidido desestimar esa el como prueba con lo cual es un lío menos tú sabes que la NFL huye de los líos verdad Ponseti que no esté en cuando tienes un lío tienes un problema

Voz 0513 03:06 sobre todo el dueño de los Patriot vamos al puesto de perfil no echó como siguen pillar a Florentino M menuda menuda menuda aparte que que

Voz 1501 03:16 muchas muchas franquicias que han ido al traste me

Voz 0513 03:19 que no se lo tome mal nadie echó Bartomeu cualquier otro pero José efectivamente vale vale no no es pues por compararle importáis y la de la dimensión de ahí mención del tío porque si Patriots es el Madrid Barcelona

Voz 1501 03:34 un nacimiento alguna franquicia lo incluso algún fichaje frustrado porque la NFL no quiere escándalos no que sí pero últimamente ahora está siendo salpicada sí si Iker

Voz 5 03:43 no lo quiere pero ojo como setas Kraft no será el dueño de la marca de mayor esa claro sí sí sí sí sí sí sí el señor de pero creo que te lo pregunto la la duda la duda es si tiene buenas perra no es así no y la duda de si había ido al hacer mayonesa

Voz 7 04:02 no estás ahí yo lo que te pasa esto barquilla

Voz 5 04:10 bueno vamos a ver a menudo globo oye un casco firmado por no te vale con la gorra rocas no estoy hablando de buenas perras posibles tres mil cuatrocientos cincuenta dólares Samphan por el caso

Voz 0513 04:28 en cuanto al cuanto tres mil cuatrocientos cincuenta récord de Oklahoma un nuevo número uno del draft

Voz 1501 04:37 otro de los Cardinals pues ese casco en los carreras ha alcanzado la cifra como dices por empezó a ciento cincuenta dólares la puja Judi ciento cincuenta dólares y como

Voz 5 04:44 era como se llama esta en Estados Unidos y los recuerdos de de

Voz 1501 04:51 deportes y tal bueno tres mil cuatrocientos cincuenta Dolores pueblo este tipo Tyler Murray que se ha convertido eso es bueno es un récord todo por una buena causa no si todo por una buena causa porque el dinero va a ir directamente al programa de fútbol Allen High School eso está bien ahí es donde estudió el propio

Voz 5 05:06 pues Murray no sepan lo que es el sí

Voz 1501 05:09 sí sí sí sí sabes que están también muy involucrados en causas sociales tanto todos los equipos como jugadores bueno de la NFL que tiene también su su sección de entonces tanto es así que no sé si se si se pronuncia hub yu yu yu yu yu yu Smith Schuster yo yo Yoyes bichos

Voz 8 05:27 que jugador que conozco yo yo yo también lo es esto también ya ya has mire los jueces a los tres pero juntos que es un jugador de la NFL entre Stiller yo Lluís uno claro pues el mismo Josep Lluís

Voz 1501 05:40 Schuster este muchacho Béjart vale este muchacho que que eso asomando un poquito más la presión también tiene buena

Voz 5 05:45 tras tiene bueno ha sido la mucho talento eh

Voz 1501 05:47 vale pero de verdad ha decidido

Voz 5 05:50 hacer una una acción

Voz 1501 05:52 social y benéfica coger a todos los niños de de que asistieran al Donaldson Park ubicado en Oak del en en un suburbio de Pittsburgh que bien

Voz 5 06:00 es una batalla de globos de agua con una pistola como aquí nada no he visto a las

Voz 1501 06:09 habitaba esto son no es una cuestión de de estar haciendo algo

Voz 5 06:12 nación y quiero hacerlo estos han Berrer

Voz 1501 06:15 es Mi espíritu diversión soy un niño tenemos sólo veintidós años

Voz 5 06:18 los chavales a jugarle una voy efectivamente tengo

Voz 1501 06:20 no se disfruten ahí me apuntaba

Voz 6 06:22 bueno vamos a ver cómo andina bautizado sin ninguna duda oye la batalla Bosar meta no vamos a rematar con otra vez el lío contra otra vez y rodilla

Voz 5 06:37 suelo está de Soccer tú claro es del fútbol claro quiénes sí

Voz 0513 06:42 pues Megan Rápid no es sabes que durante el himno de la selección

Voz 5 06:47 ante EEUU se pues nada hay protestó ya su manera contra la administración Trump en una jugadora no sólo ha jugado un jugador

Voz 1501 06:57 de extranjería del elenco femenino Estados Unidos si va a participar y además es una jugada importante y veterana pero digo que no es no es que sea una jugada de dos mil dieciséis

Voz 5 07:07 a Pernía fue la primera mujer blanca que si sólo a ver lo acusó con Enic estamos esta noche se casó no son eso quizás que parece que chupar tanto Lillo para ir cogiendo las lenguas ha dicho literalmente esta esta chica

Voz 1025 07:27 cuidado cuidado con lo que ha dicho de de mayo desde ya el líder

Voz 1501 07:31 probablemente nunca más me pondré la mano sobre el corazón probablemente nunca más cantaré el himno nacional de no de menos eso ya lo dijo y a eso en dos mil dieciséis cuando cuando es cuando se hizo el gol no

Voz 5 07:45 con Harper Nick que tú te estás ahorra hay que decir una cosa esto sí que aparece veterana importante la selección fue hasta campeona del Mundo dos mil si tiene muy poca broma dando y que y que tiene mucha repercusión lo que está haciendo en Estados Unidos ya sabéis que además Soccer el fútbol femenino hasta ahora

Voz 1501 08:02 siempre por lo menos a nivel de selecciones han sido más potente en Estados Unidos el Soccer femenino

Voz 6 08:05 es verdad totalmente en una entrevista para Yahoo Sports he la jugadora el combinado femenino dio a conocer que llevará esta demanda hasta la hasta el final justo hasta hasta el Mundial que se va a llevar a cabo sí sí sí sí sí hasta que parar a hacer hasta el Mundial bueno bueno bueno pues no ha garantizado ya te digo yo que raro que Herrero

Voz 5 08:28 yo siempre bonito Fele sin hablar que este no es el foro de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China yo no sé si eso no está al merchandising de Estados Unidos defensa

Voz 0513 08:39 eso es un lío menor con la que hay montado con el petróleo con Irak ahí ojo ojo que sean movilizados ciento cincuenta mil hombres para si hay lío con con Irán perdón que dicho Irak con Irán con Irán es ese

Voz 5 08:51 la Super Bowl va a ser de nuestros problemas eh yo creo que sí

Voz 0513 08:54 pero bueno queda un montón para nivel de donde es la Miami no Miami Miami Miami Miami que si si quieres yo la propuesta es que hagas El Larguero el domingo de la Super Bowl desde Miami porque la intención es que el equipo de Miami tras la cara de que el equipo el equipaje yardas estaremos más que crecerá aventureros también no no desde enero pero que no tiene

Voz 8 09:18 en el equipo es ella

Voz 5 09:21 ahora eh

Voz 0513 09:21 exactamente eso es lo que no tienes que dudarlo pero News el vuelo diecinueve también ahí

Voz 5 09:28 oye pero tampoco va va como va decimoquinto hicieron nada no estamos en ello tenemos que tocar madera si te parece tener

Voz 4 09:34 no es que a partir ahora que ese hoy en Estados Unidos que se le ve que es el que se bien

Voz 5 09:39 el número uno corre bueno decir si va a estar esta ya para hacerla la película o la hoja Dios te oiga si hay alguien interesado que ya me porque por unos ochocientos Ponseti ahí lo que promete una cosa seguir asentando tranquilamente cuando eso suceda porque ahí totalmente sigue pero más que ahora bastante más compra la sección

Voz 9 09:59 sus cómo va libro de Pepe

Voz 5 10:04 la pasado tardando el acuerdo eh

Voz 8 10:09 bueno algo que se hay cuál es el número uno de verdad

Voz 1501 10:15 semana porque hace ya varias semanas que vamos a todos por exactamente por diferentes circunstancias yo no he podido expresara en mi mi mis gustos artísticos aquí musicales cara de a ver pero tenía una gran noticia hace unos días os lo voy a dar hoy pero la mala bajaron venga cuidado esconde casas escucharles a

Voz 10 10:34 está casado

Voz 1501 10:36 todo a través de nosotros

Voz 9 10:39 mal ya ya

Voz 8 10:44 el señor Bruce Springsteen basa que era el día catorce de junio nuevo Discovery sí señor si este es el adelanto se Mc Shane pero que bueno él mismo ha dicho que es una joya que es música del que es una joya y por supuesto el disco es una joya lo escribió un libro en el sonido californiano del pop rock

Voz 1501 11:03 el country californiano de los años sesenta y setenta yo con eso ya

Voz 5 11:07 sin esto la boca agua catorce a ver bueno poquito

Voz 11 11:15 no ha sido y es la misma

Voz 9 11:17 día de fiesta para que empiece el faro voy voy

Voz 12 11:25 por qué

Voz 1501 11:27 esto es tremendo

Voz 5 11:29 esto es tremendo no lo estropea el faro empezará hoy a las dos es próximo disco se llama western Stars es un disco muy y muy bien mola mola setenta hacia ya muy bueno que además no sólo eso sino que ya sabéis que estuvo en Broadway tocado no es algo por lo que recibe un premio al mejor espectáculo musical de

Voz 1501 11:53 del año sí estuvo como residente de lunes a viernes durante toda la semana el año practicamente el año pasado con Springsteen On Broadway en ese momento de pues había una duda es saber si va a volver o no con la banda si bien esto es un disco entre comillas en solitario pero ya dijo la semana pasada que ha escrito un disco así que yo soy pues ya

Voz 5 12:15 es como Calamaro encuadre felicidad compone felicita clave es uno de los artistas más prolíficos de la historia de la música felicidad total bueno también hay películas que es quiero recomendar ojo Gale de Bruce ojalá pero no

Voz 8 12:29 no en este caso no no no se recomendó el documental de Netflix ha dicho que es verdad lo vuelvo a recomendar que sí

Voz 1501 12:35 esto pero esto se llama eh os va a sonar el protagonista que sea Mackenzie Reeves y esto se llama John Week tres o qué

Voz 2 12:46 de su lado

Voz 8 12:48 sabes que en la segunda entrega de la de la saga John muy que es un sicario interes volver a sabida haga algo que no les gusta es un tipo lleva atormentado y te vas a la tercera entrega loco no en la segunda digo en la segunda la anterior

Voz 5 12:59 Vimos cómo se vio obligado claro tiene que volver a matar a volver

Voz 1501 13:04 a matar pasan esta también tiene esa tesitura eh yo digo yo lo que quiero decir es que

Voz 5 13:09 yo creo que no no

Voz 0513 13:12 pero yo me enganché sí porque tiene ahí su rollo incluso él que a veces no me terminaba ella me gustó vale la pena eh mira miedo sin poder darle una oportunidad caro darle una oportunidad quizá la primera o las mejor que eso

Voz 8 13:27 Maliki a ver películas o la es una película divulgado esa realmente tiene viene

Voz 5 13:31 con esta en esta entrega que no sé si es en todas que sea más

Voz 1501 13:35 de Antonio Santín que el ayudó en el pasado pero que ahora se encarga un sicario asesinara su hermana a la hermana de John Weeks sale exactamente este es por supuesto no acepta la muerte de su hermana de ese modo John Hui comienza a ser perseguido por todas las mafias que simpatizan con todas

Voz 0513 13:52 estaba aún muy bien en taquilla eh tanto la primera que fue una sorpresa seis punto se empezaba a la cosa culto oí tiene sus propios fans o no correr ha funcionado muy bien yo cuando ellos

Voz 1501 14:03 es bueno exactamente no

Voz 5 14:06 es una parte pero a la tercera es que viene a unir

Voz 1501 14:09 por último no tenían nada no tengo una buena serie que recomendar esta semana porque he visto caer todo bastante bacalao esta semana este domingo sin ir más lejos se dejó esto sí que emite el último capítulo de juego no la ha visto yo estoy emocionado espero que sin verlo estos son treinta segundos solamente

Voz 9 14:25 el sonido del último capítulo llevo capítulo último Ever que termina la historia señora nunca más veremos quién se sienta en el toro no

Voz 1501 14:40 camas hay que decir perdón antes que antes de que intervenga Manolete que decir que se está pergeñando una quedada pues si alguien quiere la en antena en Cannes

Voz 5 14:48 esa de Pablo Pablo Arévalo dicen los técnicos para ver el último capítulo de Juego de tronos que hemos la dirección en antena para que Quique ahí va Manolete el primero todos los oyentes que que todos todo todo eso sí hola como la Superbowl aquí pero necesitamos

Voz 1025 15:01 desde la dirección exacto de cada diez no todavía no

Voz 0513 15:04 pero sí que es importante saber el número de oyentes que vais a ir porque yo estoy cogiendo gorras

Voz 5 15:08 ha sido una gorra grandes cuánto le dejó pero no tengo