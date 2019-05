El Larguero: Charlamos con Enrique Cerezo, Carlos Sainz y conocemos por qué Griezmann publicó el vídeo para despedirse del Atlético (15/05/2019)

Voz 1 00:00 ya se sabe que Griezmann no seguirá en el Atlético de Madrid aunque le queda hasta

Voz 2 00:44 el uno de julio once y media de la noche

Voz 1375 00:48 Enrique Cerezo presidente del Atlético buenas noches

Voz 3 00:51 hola buenas noches cómo estás muy bien dentro de lo que viene

Voz 1375 00:56 asimilando la noticia no

Voz 3 00:58 bueno asimilarlo hay no sé porqué pacíficamente esa producido hace muy pocas horas no

Voz 4 01:03 pero bueno yo creo que sí

Voz 3 01:06 sigue esperando poder poder reponer todo esto y el otro

Voz 5 01:12 ya ven fichar jugadores sensibilizar jugador cuando te enteraste Enrique

Voz 3 01:17 me enteré ayer por la tarde porque yo llegué de Méjico ayer por la mañana al mediodía en sí es

Voz 1375 01:24 sea que te casi bajando del avión

Voz 3 01:26 pues casi casi lleno lleno de

Voz 1375 01:28 Miguel Ángel

Voz 3 01:30 fue él con el jugador hablar

Voz 1375 01:32 no

Voz 3 01:33 no no no es que no podía uno yo

Voz 1375 01:37 ya te lo esperabas

Voz 6 01:41 yo lo verdad

Voz 3 01:44 no no pero bueno de todas maneras el que nosotros tenemos una cosa sea otra puede suponer conmigo que sabía o el sábado estaba aseguró que se quedaba otra vez en estado cual la verdad es que dejen siquiera moda tiempo piénsese conseguirá me entiendes lo que te quiero decir prácticamente ayer dijo un comunicado de prensa dijo que dejaba al Real Madrid hoy es un todo lo que se y no se ninguna personas no tienen IVA motivos porque creo además yo vi el comunicado de prensa que Israel a través de un vídeo no sé ni el motivo ni los motivos por los que se

Voz 4 02:16 lo único que que dices que estás muy

Voz 3 02:18 agradecido al club caso a esas cinco años maravillosos nosotros también Ike realmente pues que quiere cambiaré

Voz 5 02:24 bueno pues ya está por eso todo es sabes a dónde se va mi de interés te da igual que se vaya al Barça que ha fuera de España la verdad dicen una vez que se vaya da igual donde se vaya

Voz 3 02:36 la única manera que eso vaya a un sitio trato sepan allá donde quiera y lo único que le deseo desde aquí es que sea feliz Icomos que tenga un trato en el equipo nuevo como lo han dado el Atlético de Madrid tantos afición como sus compañeros como todos los directivos que como todo el mundo no

Voz 1375 02:55 te sientes decepcionado

Voz 3 02:57 pues sí porque la verdad es que pienso que normalmente cuando haces un esfuerzo

Voz 4 03:02 y por no tener

Voz 3 03:04 a un buen jugador yo no magnífica persona pues dice que se marcha y te encuentras un poco con entiendes pero por lo demás pues no porque es ley de vida la gente iría tú sabes que es juegan donde quieren jugar y la habrá llegó una carta de otro equipo no digo económica sino de otro equipo animadas libido que es el momento del para cambiar

Voz 1375 03:27 crees que se equivocó bien crees que se equivoca

Voz 3 03:31 impresionante yo te puedo decir una cosa que no lo sé no lo sé porque creo que comentásemos Joseba estas pues tienes que estar muy seguro para poder hacerla pero no se puede equivocar bueno no es la primera vez que con un puedo sale incluso equivoca isla la tener vez un poco el personas de ya

Voz 1375 03:49 una pena no porque era un poco el el el símbolo no de este de este Atlético no entró entre otros pero era eran poco el estandarte no de este Atlético

Voz 3 03:58 realmente yo lo que quiero mandar un mensaje a la pidió el dinero que estén tranquilos que que algunos amorosa una jugador de otro equipo pero nosotros seguimos resistiendo en ciento diecisiete años de vida de los es decir no es ni la primera la última vez que puede ser una cosa como ésta

Voz 1375 04:15 preocuparía más que ese fuera el Cholo que no que se vaya Griezmann

Voz 3 04:19 bueno es el jefe del equipo es el que controla decir pues es el tema del equipo y es una persona con la que tenemos una buena relación estamos encantados con él y él está encantado cuando con nosotros lo que yo te digo una cosa todo en esta vida tiene su principio subir pero yo te digo que son dos temas completaban ya no es una rosa él ningún jugador yo te cosechar a los todavía porque ahora vamos a

Voz 1375 04:41 ahora un rato con Paulo Futre cuando te despidamos anoche hablábamos con Kiko Kiko bueno casi todos coinciden en lo mismo hombre está claro que es un gran jugador pero nos preocuparía más que el Cholo se fueran más que Griezmann

Voz 3 04:51 bueno indiscutiblemente en mi opinión si el mi riñón sí pero bueno de todas maneras esa muerte jugador tampoco es un del mundo no es la primera vez que se marchan cuando tienen tiempo el equipo así si no pasa nada

Voz 4 05:06 yo decir yo creo que aquí eh

Voz 3 05:09 se te las fichas es que haya que trae se me de eso que haya que hacer sí sí que realmente porque la vida continúa el Atlético continúa iremos pensando en un futuro este año por ejemplo hemos sido campeones de la Supercopa de Europa segundas en la Liga hemos llegado prácticamente a la Copa del Rey que hemos estado estaba en la en la Champions y eso que te quiero decir que ha sido una magnífica temporada de las cuarenta delictiva todos los jugadores que entregados con el equipo

Voz 7 05:37 o la que te quiero decir de las cosas son como son

Voz 4 05:39 entiendo esa pasa esto mañana

Voz 3 05:42 lo cual tenemos un jugador que dentro de unos años

Voz 1375 05:46 que no lo es es un momento los que están un poco desconcertados lo los atléticos no se va a Griezmann se va Filipe Luis Juanfran Dean Lucas Hernández ya hemos contado que va a llegar otro club eh que va a pagar la cláusula de Rodrigo si os preocupa lo que está pasando Enrique

Voz 3 06:05 mira yo siempre digo lo mismo y hay una cosa que para mí es fundamental los jugadores juegan donde quieren jugar sino porque tienen otro tipo de una cadena padeció cuando se porque eso es malo para ellos como lo para Pando yo creo que cada uno ya son mayores y están muy bien aconsejados tienen buen nuevos como yo digo abogados quizás Isasa muy bien que lo que tienen que hacer

Voz 4 06:28 bueno me entiende no puede poner puertas

Voz 3 06:30 el campo y menos en un país como el nuestro donde los contratos tú sabes cómo son y cómo están hechos Ike realmente un contrato no supo te algún jugador hoy y mañana ya está modificado el diez años lo modifican durante diez años cuando normalmente un contrato hasta que se sacaba el contraste de cumplirlos me entiende pero ya sabes cómo está la ley que hay una serie de cosas que si tú para el menos temas como cuando te lo quedas vas descubrió lo entonces tenemos que saber exactamente dónde estamos jugando y contiene tan jugando

Voz 1375 07:00 oye de cara a ese futuro que estáis organizando y planificando como tú que llevas ya unos cuantos años en esto Enrique que el Atlético puede permitirse tener jugadores que cobren veinte millones de euros a por temporada

Voz 3 07:12 bueno nosotros indiscutiblemente hemos tenido un presupuesto este año anteriormente pues tenemos otros presupuesto yo creo que realmente el Atlético de Madrid ha ido creciendo continuamente el presupuesto el de hoy no es el de hace diez años pero indiscutiblemente nosotros por encima de todo elija la parte económica ya nosotros no queremos que este locuras podemos pagar veinte treinta millones un jugador al año porque lo que son cantidades las rutas o divide por la mitad al final de lo que si el jugador se une que los jugadores cobren el muchísimo dinero ojalá ojalá todos pudiéramos cobrar otros puedan cobrar que lo puede como un jugador me parece perfecto pero a la gente es luz que no se lo pueden pagar como pues en este caso club como nosotros que no podemos pagar a un jugador veinte millones hay cincuenta millones de cero vemos que hacer es medir las fuerzas con lo que tenemos y que realmente nosotros nos gastaremos lo que ingresamos unas

Voz 1375 08:12 está claro el presupuesto es sagrado pero volvería a hacer lo mismo si se presenta otro caso como Griezmann y tenía una estrella dices si éste lo queremos hay que pagarle veinte veinticinco kilos limpios al año eso volvería a hacerlo el Atlético

Voz 3 08:24 bueno si no la economía no lo permite indiscutible eterno que no lo dude de que lo que que encender ahora sí resulta que eso sería económicamente acabar con Atlético de Madrid te lo digo no

Voz 1375 08:37 bueno no ha a partir

Voz 3 08:38 te digo una cosa es que realmente tampoco son tantos los jugadores que cobran veinte veinticinco millones me entiendes Chuck te quiero decir que no es porque los puede acuerdo uno más o mejor que otros sino que te quiero decir de que normalmente el asunto ahora mismo de los clubes es que afortunadamente gracias a la Liga pues hay que salarial hay un tope económico idealmente no te puedes pasar de éxito

Voz 1375 09:01 mira qué has dicho veces mira que te hemos preguntado te hemos dado la paliza a veces son muy pesados Henrique de preguntamos al aeropuerto en un acto que no se qué has dicho me mil veces que no se va a Griezmann que se queda al dos mil por mil a cinco mil por cinco mil al tres mil por cien que te que te que le vas a decir que te va a decir cuando os veáis

Voz 3 09:21 pues la verdad es que no sé yo ya te digo yo con un con

Voz 1375 09:24 qué te apetece decirle que te apetece decirle cuando lo veas

Voz 3 09:27 no porque tenga suerte que tengo muchas no está donde vaya porque porque hay que que él quedaba a decir él está con un otras mociones ha preferido otra nación que no es Madrid ya te digo que me da la impresión porque no creo que

Voz 8 09:42 hay muchos clubes que podía cobrar pues pero bueno

Voz 3 09:44 el tema y con este caso el lo menos del caso que se va entonces no le puedo decir nada más que eso que tengan mucha suerte en su equipo que te he dicho antes que ojalá donde lleva vaya la afición la gente todos sus compañeros le tenga el mismo precio Le traten como lo hemos tratado aquí

Voz 1375 10:00 a ver si se ir al Madrid

Voz 3 10:03 no tengo idea además tener en cuenta que no que no me importaría se porque no es porque no lo sé y segundo que una vez que se ha marchado me dan vaya a América que a la chica

Voz 1375 10:15 Oceanía hombres se Balbás hombre se va al Barça Enrique

Voz 3 10:18 no tengo ni idea la verdad que que no tengo ni idea no tengo ni idea y además den porque seguro que no es lo que mande preocupe en este momento me entiendes lo que más me preocupa en este momento es el que tenemos que volver a trabajar para contra la gente y afortunadamente ya pues siempre hay jugadores que funcionan bien y que son buenos para los blues y nosotros estamos buscando jugadores o cuando para poder suplir una sencilla es un ciencia muy grande porque usted y mal he quedamos no queremos un acuerdo

Voz 1375 10:48 eh comparto mi hemos hablado la has preguntado algo al

Voz 5 10:50 el Barça no no que yo no tengo por qué no

Voz 3 10:53 nada enteramente a despidos él luego será él el que te locales

Voz 5 10:58 el hombre

Voz 1375 11:01 la última ahí te dejamos Enrique preferiría preferiría que el Barça Binner y paga la cláusula por ejemplo o que el pese a dos doscientos que es lo que tiene ahora

Voz 3 11:10 pues la verdad es que es un tema que he pensado tienen pensado pero de todas maneras no hay que ser tontos para decir que las circunstancias cuanto más dinero sea la clase lo mejor

Voz 0360 11:24 no

Voz 1375 11:25 a vosotros os interesaría más que viniese alguien de fuera dijera Oye que te déjate de líos yo no espera el uno de julio me te lo compro por ahí me lo llevo

Voz 3 11:32 meterle mano de todas maneras el que haya dicho gracias en marcha no la todavía un tiempo importante para buscar un sustituto o uno uno sustitutos

Voz 1375 11:43 pues cuarenta y cinco días quedan y cuarenta y cinco noches para el uno de julio Enrique es una un un mensaje a los atléticos que te están escuchando que alguno anda preocupado porque ahí casi algunos dicen que hay desbandada un mensaje para los que te están escuchando

Voz 3 11:55 que tal muy tranquilos que realmente esto fue cuando afortunadamente siempre hemos superado estos temas y lo seguiremos superando vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico entrenador yo creo que el Atlético Madrid es el de siempre el de grandes tardes de triunfos

Voz 5 12:13 acabamos de venir de Méjico mañana te vas de viaje otra vez me han dicho

Voz 3 12:16 nosotros sí pero por otro lado no creo

Voz 5 12:18 por el otro lado Corea te estás como Willy Fog suscrita esta chavales pero es verdad que sé no lo sé si me alegra verte Enrique un abrazo

Voz 9 12:31 no tenga muchísimas gracias a vosotros gracias presidente entre

Voz 1375 12:33 Mike Cerezo el presidente del Atlético de Madrid en directo a las doce menos cuarto casi de la noche abriendo en El Larguero para dar explicación mes a los Atléticos de porqué se ha ido Griezmann de cómo están tras la marcha de Griezmann y que va a nacer tras la marcha de Griezmann sigue siendo evidentemente la comidilla del día te encontraron

Voz 10 12:57 es una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta varios financiando cincuenta comisiones del tres por ciento de quinientos contigo te cuatro euros centrados en ciento cuarenta dicho con cincuenta euros timbas un cincuenta por ciento uno coma veintisiete por ciento a final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta euros conoció treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve la parte cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un buen por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 1375 13:24 bueno pues Enrique Cerezo que antes a la cama y coger el avión para irse mañana Corea quería estar en el Larguero abriendo hoy para dar explicaciones del asunto de Griezmann enseguida bueno enseguida en un ratito bastar Carlos Sainz el piloto España de Fórmula uno con José Antonio Ponseti después de que haya apuntado este fin de semana en en Montmeló por cierto hay una gorra firmada por Carlos I no Álvaro Benito lo vamos a sortear en las redes sociales de El Larguero no sí eh espera que me dice Álvarez apuntar que casi todos menos eh si quieres hacerte con ella con esa gorras a lo tienes que seguir a El Larguero en Instagram y dejar un comentario en el post con la foto y entrará en el sorteo para hacerte con ella ojito eh bastar para que Carlos Sainz que los ha firmado una gorra crees ganarla ya lo sabes entra en las redes sociales del Larguero eh sigues hablar dieron Instagram dejas un comentario en el pues con la foto mientras en el sorteo que pasada que lo tengo aquí pero bueno y además enseguida estamos en Barcelona donde mañana reaparece sí que va a ser distinguido con la Creu de Sant Jordi algo que sólo al le han entregado en distinga Addis diversas personalidades de la cultura de la sociedad catalana eh creo que os olvido dos futbolistas en la historia han recibido uno fue Johan Cruyff y el segundo va a ser Leo Messi que no está ahora premios ni para actos ni sigue con esa cara larga y seria después de lo que ha pasado en el final de temporada pero que mañana estará recibiendo por supuesto esa Creu de Sant Jordi una cosas del fútbol y otra cosa es otra cosa en Holanda el Ajax campeón de la Liga holandesa cinco años después ha jugado de lija que no ha dicho nada de su futuro está ahí el Barça punto de pescado pero hay más gente con la caña preparada también a ver si acaban de cerrar ese fichaje después de fichar a De John también quieren cerrar a de Live ya tenemos campeón de la Copa de Italia es la Lazio que ha ganado al Atalanta dos cero ha habido incidentes importantes en la previa al partido ante la policía hay algunos de los ultras los de la Nacho que sí son unas unas joyas unas cree turistas han tenido diversos enfrentamientos con los policías imágenes tremendas eh hay dos agentes trasladados al hospital uno por intoxicación de humo y otro una herida según ha contado la galleta prendieron fuego en coche de la Policía en fin

Voz 1576 15:29 lo que no saben ni cómo ha quedado al partido ni quién jugaba pero ahí estaba quedan tres días para que acabe la Liga siguen Sevilla Club de

Voz 1375 15:38 Bao cabreados por el horario su partido el sábado a las cuatro y cuarto Yuri ver chicha ha dicho que hay un señor que se ríe de nosotros Yuri jugador del Athletic hay un señor que se ríe de nosotros pienso que nos toma el pelo no soy partidario de jugar a esa hora pero es que ya no han cambiado tres veces el horario ir verdad primero a las seis Si media aparece luego a las a las ocho y al final porque coincidía con la Champions femenina ir han vuelto a las cuatro y cuarto bueno aquí al sábado espérate

Voz 6 16:06 lo que sí

Voz 1375 16:06 entrar ya hay Premio Príncipe de Asturias de los Deportes dos mil diecinueve es Lindsey Vonn esquiadora estado en se campeona mundial y olímpica que se sobrepuso a la multitud de lesiones que ha padecido y que hoy ha sido premiada con ese premio Princesa de Asturias de los Deportes y que además ha tenido un accidente tremendo Fernando Alonso en los entrenamientos libres de las quinientas millas de Indianápolis hizo un trompo lo tremendo en la curva tres la verdad que no manera esperaba está bien afortunadamente sin ningún daño físico en la jornada del Master mil de Roma e hasta pasada por agua y como no hay estadios cubiertos a diferencia de la Caja Mágica pues nada mañana no debutará Nadal hasta mañana perdón iba a debutar esta mañana no debutará Nadal contra Chardy eh eh el que sigue ligando la es Kyrgios que sigue haciendo uso particular más propio del Circo del Sol que dé el circuito de la ATP este tio tiene futuro es decir con lo digo de verdad en la en la ATP no lo veo claro Giro de Italia segunda victoria del alemán Ackermann en una etapa marcada por la lluvia fuerte y el abandono de Tondo Mullen que no ha podido recuperarse de la caída sufrida ayer esto ahí Miguel Martín Talavera o la tala muy buenas qué tal mano buenas noches también Pedro Fullana hola Pedro Olano muy buenas por aquí Pablo Pinto la Pablo muy buenas enseguida después haber hablado con el presidente Enrique Cerezo en directo abriendo las pero vamos a hablar en un ratito con Paulo Futre también otra de esas voces autorizadas de los atléticos que lo vamos a preguntar su opinión a ver si en un ratón lo que tenga orquestales con su programa de televisión en Portugal e evidentemente no sale no se habla de otra cosa hablarnos cuentan Talavera y Pedro hoy Pablo las sensaciones lo que sea dice los corrillos lo que se cuenta lo que pasa hoy lo que va a pasar todo el mundo ya piensa en en el futuro no porque ya eh el presidente ya lo sabemos que Griezmann el Atlético de Madrid pero muchos intentan e intentó de explicar y entender porqué no por qué qué pasa qué pasa en Griezmann en apenas once meses para que después de haber firma el contrato de su vida pues ahí ha dicho esto pues pues tan sencillo como que sea cansado todos saben en en el Atlético Madrid lo que es Griezmann no y los que le conocen los que le conocéis que alguno que les escucha supongo que conocerá bien pues saben que es

Voz 1576 18:20 no yo no diría un no diría un caradura Annie yo creo que nadie puede reprochar a Griezmann de nada pero sí que saben era digo es un

Voz 1375 18:30 un niño un niño Griezmann es un niño travieso juguetón eh todo la ilusión a rápidamente pero todo les ilusiona rápidamente es en casa dicha con algo muy rápido lo pero enseguida dice no me gusta así es Griezmann pero así ha sido siempre aunque ya padre de familia que tiene dos niños si no me equivoco pero si tiene dos niños pero es así dos yo creo que el Atlético uno tiene la sensación de que es un tío iba a decir un taco pero no lo digo que no que no es mala gente no es un traidor no es que de la que es que Griezmann es así si tienes a Griezmann tienes que aceptar lo que tienes es un niños por eso lo del documental del año pasado salió como salió el documental del año pasado que grava la productora de Piqué sale porque Piqué Elía por medio de un amigo común que es de la NBA pero el baloncesto y que conoce a Le Bron James Eleven vamos a hacer una cosa contigo el objetivo el objetivo de aquel documental era contar Griezmann teniéndolo todo como lo tenían el Atlético siendo un tío feliz teniendo todo en su ciudad su familia han contrato de estrella por qué teniendo todo eso lo renunciaba a ello para irse al Fútbol Club Barcelona ese era el objetivo del documental que le propone Piqué Griezmann le dice Ok porque da por hecho que se va a ir al Barça pero entró en escena Miguel Ángel Gil le habló de lo que iba a ser el Atlético de Madrid de lo que estaba haciendo de sus nuevas instalaciones de lo que iba a ser la nueva Ciudad Deportiva del estadio Wanda Metropolitano de los fichajes que iban a hacer Mira viene Mar viene tal tenemos una plantilla de la leche y además te vamos a poner este salario eso es lo que ha Griezmann le descoloca pero el documental que es estaba preparando que por cierto iba a durar dos horas y acabó durando creo que igual hasta ahí cinco mil cuanta mínimo cuarenta y cinco cincuenta minutos es porque a muchos en el guión inicial no tenían que Griezmann se pudiera quedar en el Atlético de Madrid esto es así yo ayer me pregunté una cosa anoche es le estuve dando vueltas y anoche os hemos agotado todos el domingo aquí pero anoche me preguntaba por qué el vídeo de Griezmann tan rápido joven que estamos a aquí anoche ayer catorce y quince de mayo anda que hasta el uno de julio le puede haber dicho a la cara al Atlético que se va pues ya estaba hoy esto se queda entre nosotros ya lo publicaremos sin embargo Griezmann cómo le conté Ángels Barceló a las once menos a las diez menos diez menos cuarto no me metí para contarle Ángels que era muy probable que anoche mismo Griezmann emitiera un vídeo anunciando a los atléticos porque se iba y que se iba pero claro luego te plan de preguntas dices porque bueno pues fijaros hoy hoy os cuento porque hoy es sabido porque porque

Voz 11 21:30 si a alguien

Voz 1375 21:31 que estaba preparando otro reportaje vídeo documental Jamal como queráis para anunciar que Griezmann se iba del Atlético de Madrid

Voz 6 21:42 pero alguien se entero

Voz 1375 21:45 dicha Faro en el documental no no era Piqué ni tan Sofitel pero como Piqué pero en el Atlético de Madrid le dijeron tú grabas un vídeo y lo emite en los canales oficiales del Atlético de Madrid y luego si quiere montar robar el padrino quinta parte las ruedas lo que LLeras por eso el vídeo de anoche de Griezmann porque alguien no sé quién estaba preparando al margen del club otro vídeo documental llamando como queráis más cortito donde iba a anunciar

Voz 6 22:20 que se iba del Atlético

Voz 1375 22:24 pero anoche Griezmann cuenta en este vídeo todo dice porque se va por en el Atlético de Madrid le dicen esta vez no me vas a tocar las narices ni esta vez de haber documental por eso digo fijaos que las la idea que tiene más vuelva a lo de antes si termino es que no es que sean mal tío que no es que no sé que nadie de reprochar a Griezmann nada de eso camiseta de lo que ha hecho todos los partidos de lo que se ha dejado la vida en el césped que tío defiende más que los defensas nunca una mala cara un mal gesto con el club jamás

Voz 6 22:56 pero es un niño lo niños

Voz 1375 22:59 pues tienen estas cosas es un tío que juega como los dioses todavía no come en la mesa de Messi salvo si sí ya por el Barça porque comerá con el mucho pero es un niño por eso fijaros con lo que sabe que yo el año pasado con el documental

Voz 6 23:14 estaba preparando algo parecido para anunciar que se iba del Atlético bueno siete minutos para llegar a las doce el caso

Voz 1375 23:23 que Griezmann Se va el Atlético de Madrid Talavera ha estado en el entrenamiento entrenar como un día más que un partido de Liga lo tiene que jugar y lo ha dicho también a los compañeros aunque algunos ya los habían de forma oficial nota tala

Voz 1576 23:36 sí prácticamente yo creo que ya lo sabían todo yo creo que por eso al final le llega al club y como turistas contando desde el domingo le exigen esa reunión a Griezmann para que lo diga a la cara y sobre todo para no hacer el papelón del del verano

Voz 12 23:49 pasado Ivonne hoy a partir de ahí

Voz 1576 23:50 ahí yo creo que al final en el Atlético de Madrid ya se piensa en el futuro fíjate que lo de Griezmann no ha no ha se ha levantado ampollas si por la figura que si se va pero por ejemplo lo de Rodrigo que contabas anoche ha sorprendido más a a muchos compañeros de vestuario porque entienden que acaba de llegar que un año que tiene muchos años para cambiar de equipo si quiere

Voz 1375 24:12 pero que había empezado en un proyecto bueno pues

Voz 1576 24:14 que esa calentura del proyecto lo haya durado tan solo o lo vaya a durar tan sólo un año ya pensando en el en el futuro y en nombres propios como por ejemplo el de Diego Costa que tenía pie y medio fuera del Atlético de Madrid tenía uno

Voz 1375 24:27 Berta de China pero no terminaban de llegar otro tipo de ofertas

Voz 1576 24:30 con la salida del francés yo creo que va a haber un cambio de estrategia ahora en el Atlético de Madrid lo que se plantea con el punta de lagarto

Voz 12 24:38 es lo que se responsabilice

Voz 1576 24:40 que sea un jugador importante dentro del grupo que él se sienta importante que sea uno de los

Voz 12 24:46 que tire del carro y evidentemente sea uno

Voz 1576 24:48 los fijos de cara a la próxima temporada por lo tanto ya

Voz 1375 24:51 empiezan a dar los pasos independientemente de lo que vaya a venir

Voz 1576 24:54 van a venir jugadores pero había jugadores que ha cambiado su rol a raíz de estos últimos movimientos

Voz 1375 25:00 a Pedro no sé qué han dicho los compañeros porque en el fondo era un secreto a voces no en El Vestuario en El Vestuario sabía pero bueno él ha querido lo mismo que ayer se hizo oficial al Cholo a Miguel Ángel Gil y Andrea Berta hoy se lo quería transmitir también a al todos los compañeros no

Voz 0765 25:13 sí algunos lo sabía los que sobre todo son más amigos de Griezmann en el

Voz 1375 25:17 el Vestuario de Godín en caso de Koke

Voz 0765 25:20 el caso de Rodrigo por ejemplo yo he también ya lo sabía antes

Voz 1375 25:23 si lo supiese el el máximo diría

Voz 0765 25:26 ante el Atlético de Madrid pero también ha sido una imagen ver esta mañana por ejemplo a a Griezmann hablando con Godín y Diego Costa antes de empezar el entrenamiento con algunos jugadores que en algunos corrillos antes de saltar a los focos de el césped Bono ya

Voz 13 25:40 la luego normalidad diría que ha entrenado como

Voz 0765 25:42 día normal llega aquí era quizás algo más serio de lo habitual pero lo hemos visto hacer alguna alguna pequeña broma y me quedo con la imagen porque ayer en las redes sociales a partir de es que se hizo oficial la noticia ironías contando en el larguero desde el domingo hombre pues se notaba no el malestar de la afición por las formas en las que se va a Griezmann y por repetir un poco la historia de hace justo un año pero en cambio hemos visto la imagen hoy de Antoine Griezmann saliendo la ciudad deportiva que ha parado el coche diez minutos firmando autógrafos a los niños que a los mayores que se han dado cita en la Ciudad Deportiva aprovechando que en Madrid hizo ayer a festivo ni un reproche ni una mala cara ni un solo problema imán firmando como

Voz 1375 26:19 mira mira mira vamos a escuchar el audio

Voz 14 26:23 el agua ha bajado

Voz 1375 26:34 ventanilla como dice Fullana hasta un rato tranquilo

Voz 9 26:36 bueno esto sólo ocurre muchas veces en redes sociales la gente

Voz 1375 26:39 se vuelve loca diciendo de todo despotricar llamando eh y sin embargo luego hayan visto a Griezmann y nadie le ha dicho ni una sola palabra todo al contrario una foto un autógrafo te vas al Barça nada nada pero efectivamente hombre es obvio que la afición no les gusta Pablo Pinto la afición del Atlético Madrid contenta lo que hice contenta no está con Griezmann

Voz 1670 26:57 no desde el año pasado sobre todo es un caldo de cultivo que viene de la temporada pasada de la decisión uno punto cero sí aunque no les puede sorprender del todo sí que también de decepciona un poco el sentir de Enrique Cerezo pero desde luego no pilla de nuevas como la temporada pasada hay casi hay un sentimiento llano en la afición si no en en el club de de alivio con Griezmann porque va a servir para desenredar otras muchas cosas

Voz 1375 27:21 claro es como que si no quieres estar no estés esto nos va a servir para lo mejor darle más dinero a costa poder fichar a no sé quién desde luego por ejemplo

Voz 1670 27:29 que igual en el caso de Godín Juanfran Filipe

Voz 1375 27:32 además haya gente crítica con el club

Voz 1670 27:34 en este caso no creo que haya nadie crítico con el club sino digo la afición de sí

Voz 1375 27:39 sí Madrid nadie nadie se va a estar encima

Voz 1670 27:41 San Gil Marín diciéndole Paul más pasta está ve todo lo que sea porque desde luego está visto que no

Voz 1375 27:46 a la reunión e Talavera hay Fullana no era para decirle a Griezmann por favor cómo veía como hizo el año pasado Miguel Ángel Gil y mira que está dio hubiera que fichaje vamos a hacer mira que plantilla esta vez era para decirle que si te vas a ir a la cara lo dices tú además te retractas sí sino ese era el objetivo claro como tú con

Voz 1576 28:01 las el domingo decírselo a la cara y que él dijera a la cara porque la intención en un primer momento ya no sólo de ese vídeo que has contado tú que preparaba para sus para sus redes sociales sino además la intención era aguantar un poco quitándose de enmedio ahora en cuándo empezarán las vacaciones para acercarse lo más posible a ese uno de julio idea comunicar que que no continuaba en el Atlético de Madrid por lo tanto el Atlético de Madrid que ya se entera que que lo tiene prácticamente o sin prácticamente lo tiene cerrado con el Barça le

Voz 12 28:31 exige a esa reunión le exige que a todos

Voz 1576 28:34 los les diga a la cara lo lo lo que va a hacer y sobre todo que el siguiente paso es que se lo di

Voz 1375 28:38 la ir a la afición tú no puedes decir alguien te quiera producto pues querer a alguien pero pedir alguien que te quiera no se lo puedo decir me tienes que querer bueno pues si Griezmann entiende que que la cabeza la tienen otro sitio que quiere emprender otra aventura también es respetable que hay que entender que un futbolista quiera dar ese paso lo que pasa que las

Voz 1670 28:56 formas es lo que está bien y suelta

Voz 1375 28:58 también decide comunicarlo a decírselo al club

Voz 1670 29:00 cuando ya terminal último partido si total

Voz 1375 29:03 ahora que ya no va a estar delante de su afición totalmente

Voz 1670 29:05 era un momento que impida mira que la cláusula no baja hasta julio pero era un momento en el que ya antes de marcharse de vacaciones pero habiendo jugado el último partido en casa encontraba él qué era

Voz 1375 29:16 el el momento ideal crees que hay preocupación en el Atlético con todo lo que hay que refundar ahora mismo te preocupa que no se cree que el Atlético está diciendo Font Juanfran Filipe Godín Lucas Griezmann ya hemos

Voz 1670 29:29 todos lo de Rodri loros son casos distintos cada uno de los que se va a unos propiciados por el propio club otros se ha visto sorprendido desde lo he Lucas en Nashville

Voz 1375 29:38 hasta ahora con lo de Antoine Griezmann ahorrador

Voz 1670 29:40 son decisiones que evidentemente el club no esperaba tener que tomar o que no había previsto pero sí que Dios evidentemente sí que hay preocupación porque por un lado se te está viendo el núcleo duro la jerarquía esa mano en El Vestuario

Voz 8 29:54 trabajas te están yendo seguramente los tres jugadores

Voz 1670 29:56 con más proyección y con más presente Luca Rodrigo

Voz 8 29:59 había queda Oblak de los que

Voz 1670 30:01 en de momento es éxito

Voz 1375 30:04 de esa cláusula adaptándose a todas ha subido muy poquito nada se ha subido casi veinte millones de euros será subido bastante la ficha pero ha pasado de cien a ciento claro que ya era De Gea por ciento veinte como como que no veo a nadie pagando ciento veinte un portero pero ya llevamos pagando ochenta por un centenar hasta la hasta hace poco ciento veinte curiosa porque

Voz 0765 30:27 el Atlético de Madrid es el único que tiene una cláusula acorde al sueldo como corresponde es Jiménez que tiene una cláusula de ciento veinte millones por un central que en su momento cuando renovó bueno pues subió la ficha subido bastante la cláusula pero a partir de ahí Lucas subió a ochenta Se firma a Rodrigo también e imponen una cláusula baja hice dejan setenta sólo veinte millones la renovación de Oblak por supuesto ya no hablamos de la de de la de Griezmann yo creo que es un aspecto en el que el Atlético Madrid también va a tener que aprender de cara al futuro estas son mis condiciones y si no te valen y no las quieres pues voy a tener que imponer mi criterio porque ahora ya tiene casos suficientes como para aprender Thomas por ejemplo vale cincuenta millones

Voz 6 31:04 otro caso que se quiere marchar las ante la tiene él no la tiene el club

Voz 1375 31:10 no sólo hay que vamos a recibir a Paulo Futre y vamos a ir a Barcelona porque era el enigma es de están esperando a Antoine Griezmann en Barcelona no no si una mosca en Barcelona ahora mismo Puchades escucha estuviera como diría Alber Rivera escuchar de Chile en Zamora esto es Barcelona tú preguntas por Griezmann ha quedado mejor de regular

Voz 15 31:36 falta ahora mismo preguntas por Griezmann en Barcelona

Voz 1375 31:40 muy buenas tardes a un taxis iba

Voz 15 31:43 Javi Blanco que la de haber querido oyente de El Larguero es el que más sabe de la UEFA Champions League Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League y Carrusel deportivo tenemos el concurso definitivo para saber quién es el que más sabe de la Champions cada sábado y cada domingo en Carrusel una semifinal en directo tandas de cinco preguntas hasta que sólo quede uno el ganador el que demuestre que se sabe hasta el último dato de la Champions ganará dos entradas para la gran final del Wanda y eso lo descubriremos el domingo XXVI en directo en Carrusel Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League comienza algo para eh

Voz 1 32:23 por qué no has pedido el Club Carrefour ahora te permite ahorrar disfrutar de beneficios exclusivos en todas nuestras tiendas por ejemplo acumulen tu chica ahorro en uno por ciento de tus compras en alimentación productos frescos mucho más Jaén hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour Express y Carrefour contó Carrefour

Voz 17 32:44 veinte a conocer la isla diferente ente a Lanzarote descubren los Jameos del Agua sumerge en aguas cristalinas deja de sorprender por los volcanes del Parque Nacional de Timanfaya o visita en familia nuestros parques temáticos con Dalia viajes experimenta la isla seis días desde cuatrocientos siete euros que las

Voz 1 33:00 mientras dan mucha vida la Elia viajes

Voz 18 33:09 Ateca

Voz 1 33:10 como y cuando quiera ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 19 33:17 queremos que la Beatles el se mucha más turísticos

Voz 1 33:21 con el entra en Cadena Ser punto com nuestras CITES que regateó Cadena SER

Voz 20 33:32 es lo más leído en nuestra web

Voz 21 33:34 ha ido Enríquez con nuestra tú lo sabes con el control de la SER quieras cuando tú quieras descargado nuestra aplicación

Voz 20 33:52 sabes dónde montar las mejores barman

Voz 1 33:53 pues yo ya que ahora esa ruta en bici eso lo tu leal tú conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar o no a tuya la ciudad con tu nuevos de Tarraco puso de hasta siete plazas por veintiséis mil novecientos noventa euros la mejor plantilla del mundo sólo se consigue jugando apuntó el Campus Barça Academia Sport y convierte en un crack blaugrana este verano hoy en exclusiva también el primer campus femenino Barça de informa la web Campus FC Barcelona punto com plazas limitadas organizado por diario Sport Barça Academy hay que seguir entrenando duro mirar hacia adelante sí sí pero te han colado cinco Chicharro tendrás que tapar ese agujero que tienen los guantes no de ayuda tapar cualquier agujero en las paredes de tu casa

Voz 22 34:47 ahora el mejor resultado final u a Pla

Voz 23 34:52 la vi si quieres circular sin restricciones comprarte uno Pelli deja al niño en paz si por eso lo hago que son

Voz 24 34:59 dos días redondos de Opel si llevas algo que retroceda en hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede Davos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones el punto es

Voz 20 35:13 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años

Voz 18 35:19 lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabore hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 1 35:29 no importa porque juega lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario de la ONCE Piatti qué te importa

Voz 20 35:39 y la tierra hacia la terraza de raza en casa

Voz 14 35:44 sótano siempre querrán

Voz 1 35:47 sino al terraza

Voz 19 35:48 te vas nunca pude es dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche hablamos de terrazas en el paro a ser a partir de la una y media

Voz 1 36:01 el Faro con Mara Torres van doce y seis nombres abierto

Voz 1375 36:23 pero con Enrique Cerezo aquí en directo hablando de la

Voz 1 36:26 marcha de Griezmann del Atlético de Madrid falta por saber adónde

Voz 25 36:29 y recuerdo que te han contado también el porqué del vídeo de

Voz 1375 36:32 mala noche en poco deprisa y corriendo después de casi recién salido del domicilio de Gil diciendo que se marcha del Atlético Madrid agradeciendo los atléticos en improvisado ahí

Voz 25 36:41 eh contra porque porque

Voz 1375 36:43 en el Atlético se entera que están preparando le otro vídeo paralelo fuera del club otra especie de documental

Voz 25 36:49 no querían ni ni

Voz 1375 36:51 qué pasará por su cabeza algo parecido a lo del verano pasado ya con la decisión de Piqué ya tuvieron bastante por eso le dicen ayer que graves Emilio eh toreo contado abriendo Larguero no pero ahora lo que preocupa es el futuro yo sigo diciendo lo que sé lo que me aseguran que mi información hace que te cuente que lo tiene cerrado con el Barça pero claro de aquí al uno de julio quedan cuarenta y cinco días la hermana de Griezmann suelta a cuarenta y cinco días buscando enredar pues imaginados de aquí al uno de julio

Voz 6 37:27 era por ejemplo hoy he leído en L'Equipe

Voz 1375 37:32 que lo tiene hecho con el Barça y que Messi está esperando ya al francés está por toma Mamón compañero de equipo que habitualmente preguntamos en en el Larguero muy buenas ahora buenas en el en la portada hoy del equipo y en páginas interiores informales incluso de las cantidades de cómo pagará la cláusula al Atlético del contrato de lo que cobrará Griezmann de que Messi el espera es información que publica hoy en vuestro diario

Voz 26 37:57 sí porque bueno pero para nosotros no hay ningún

Voz 3 38:00 alguna duda y estamos

Voz 27 38:03 que sí

Voz 26 38:06 hubo una reunión con con dos dirigentes de París entre entre la entorno de Griezmann y entero en el director deportivo de hacer una unos días pero pero al es una cosa que que que no cuentan mucho porque porque sí eh está cerrado con el Barcelona o casi cerrado es una información que decimos desde hace dos meses decimos que que que que que hay una reflexión para enviar de de club para ir al Barcelona para nosotros no hay ninguna duda

Voz 1375 38:41 ok o sea que sí que se reconoce Antoine en vuestra información de L'Equipe que hay un interés por parte del Paris Saint Germain pero que en este caso habría llegado tarde podría contarse así

Voz 26 38:51 si hay un interés pero hay una discusión pero hay discusión desde hace unos años no demasiado tarde es de todos los dirigentes de París con muchos jugadores conduces entornos para para el futuro para la para para hablar para tener contactos pero pero en este caso no serviría para nada

Voz 1375 39:14 pues nada es la valoración del diario L'Equipe por cierto si llegase en el hipotético caso de esa información que apuntan al interés del sería con la condición de que saliese no se Aimar en P Cavani os sería con todos para sumarse a ellos tres también

Voz 26 39:28 es decir el ella tiene problemas con perfección quiero y antes de de dinero no no tiene no tiene mucho que Qatar y Griezmann sería un enorme para para el París pero ya tienen Aimar ya tienes grandes jugadores grandes estrellas tienen yendo y bueno para nosotros no no hay ninguna ninguna cuestión

Voz 1375 39:53 ninguna duda información del diario L'Equipe que nos cuenta en directo Antón Mamón desde París un abrazo Antoni gracias a a las doce y diez está por ahí otra voz autorizada del Atlético que rápidamente le hago tres preguntas que está en un descanso de su tele hola Paulo Futre muy buen

Voz 5 40:08 As Manu muy buenas noches todo se amigo cómo está tu corazón rojiblanco después de lo de Griezmann

Voz 6 40:15 bueno sí lo ha sido un día

Voz 8 40:19 al normal quiero yo creo que con como ex ex profesional no como como asfixió pero un poco triste como es normal me quedaría muy muy muy Cabriado señaló que pasados o que ha pasado hoy si pasarse el día treinta de agosto no supuró hay sería sería estaría muy que abrió este caso mira esto es lo que ha hecho te a Antoine

Voz 1375 40:57 y decía anoche Kiko no sé si coincides a mí lo que me preocuparía es que si fuera el Cholo no me preocupa tanto que se vaya a Griezmann aunque es evidente que es un pedazo futbolista

Voz 8 41:06 completamente de acuerdo no para mí aunque sólo es algo único increíble y ahí Asier ventas si son sea vientos no Black vamos bueno pues ahora ya un equipo comprador algo impensable hace muchos años es que todo no si estamos donde estamos creo que todo es un sería un día negro estaríamos todos llorando

Voz 1375 41:39 sí a sus vínculos tú tú con Kiko no oye crees que Griezmann se va por la puerta de atrás sale por la puerta tras fíjate cómo han despedido a Godín a Gabi a Torres a tantos no como sale Griezmann

Voz 8 41:51 no yo creo que que que pace en un sé cuál es tres veces te esta pregunta Pi mano yo sí fresa hay sueldo está ganando hoy hemos tras ganar para para para para muy poco

Voz 1375 42:08 es posible que gane aunque la ficha es algo inferior puede que sean diecisiete al final en el Barça al final el Barça ganas más primas e publicidad no pero usted pero usted siempre Inma sí parece que un poquito menos muy muy poco menos pero al final ganas más

Voz 8 42:25 no sí pero no sabe si la primos no

Voz 1375 42:30 pero adónde quieres llegar por qué porque dices

Voz 8 42:33 no quiero llegar a entender cómo cancionero

Voz 1375 42:36 sí poco a con

Voz 8 42:38 el ex ministro no como ex profesional

Voz 1375 42:41 que si fuera por más dinero

Voz 8 42:44 la es su vida un profesor fútbol que que a esta vida dura muy poco tiene que ganar algo más humo definir posibles

Voz 1375 42:53 con

Voz 8 42:54 Pierre Sennu entonces sí entonces no no lo entiendo no entiendo porqué porque ahí será uno más en Barcelona insiste que Betty ya estamos es que van a ganar menos dinero la que usted no tiene nada Lequi Sergi una leyenda para todos

Voz 1375 43:14 la última Pablo crees que ha traicionado al Atlético de Madrid

Voz 8 43:21 es muy yo creo creo que Frida o que ha hecho voy a un diez veintiuno de agosto sería horrible no no podíamos a hablar nunca más Griezmann como asiduo entra mucho te quiero dos veces cambiaron y por nosotros pero sí seguro que entre las ir a todo deportiva es muy grande y yo como André abierta vamos a fichar bien no ha cambiado sí

Voz 6 43:48 hoy mismo no es sobrino

Voz 1375 43:51 de Paulo Futre un Atlético respetado voz autorizada como decimos siempre de los atléticos qué opina sobre la salida de de de Griezmann te mando un abrazo fuerte Paulo

Voz 5 43:59 Manu me X hasta luego ya a Paulo adiós adiós somos

Voz 1375 44:05 qué grande grande de Paulo Futre sacando un hueco para dar sus explicaciones también me voy a Barcelona ya cerramos el asunto pero Pablo

Voz 1670 44:11 me fui en

Voz 1375 44:13 cinco días enredando en mucho tiempo pero vamos a ver

Voz 1670 44:17 de dónde vaya a ir dice sí bueno yo lo has venido contando tu día a día ya has contado el Barça no has fallado ni una desde el domingo así que hay que

Voz 1375 44:26 yo te contaba ahora que es mi teoría algo mejor

Voz 1670 44:28 porque estaba llegando al final Juego de Tronos y mira tengo en la cabeza

Voz 1375 44:31 poco cuanto capítulos falta

Voz 9 44:34 uno uno a uno los es que viene es que yo

Voz 1670 44:36 los expertos pierde pues debería espero verla si yo tengo mi propia teoría es un poco maquiavélica pero que está más que hecho con el Barça es el propio Barça al que está filtrando el París Saint Germain y la Premier para que Bartomeu salga en la foto como no no al final he conseguido como hizo cuando estuve

Voz 11 44:55 Iradi Lozoya este rango arremangarse y aquí