Manu Carreño: "En el Atlético no piensan que Griezmann sea un mal tío"

Voz 1375

00:00

las la idea que tiene me envuelve a lo de antes si termino es que no es que sean mal tío que no quería no sé que nadie le puede reprochar a Griezmann nada de lo que ha dado esa camiseta de lo que ha hecho en todos los partidos de lo que se ha dejado la vida en el césped que tío defiende más que los defensas nunca una mala cara un mal gesto con el club jamás pero es un niño lo niños pues tienen estas cosas es un tío que juega como los dioses que todavía no come en la mesa de Messi salvo si ficha por el Barça porque comerá con el muchos bien pero es un niño por eso fijaros con lo que sabe que es el yo el año pasado con el documental estaba preparando algo parecido para anunciar que se iba del Atlético