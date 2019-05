Carlos Saura: "Escribo, pinto y de vez en cuando hago películas"

Voz 1 00:00 Antonio Arda ahora

Voz 2 00:03 preguntamos siempre a nuestros invitados al programa

Voz 1 00:08 por su relación con Aimar con el mar con mal Mar ahora con el mar aún

Voz 2 00:15 que la relación con el mal sería una buena pregunta

Voz 3 00:18 la también pues no sé si es con el mar

Voz 0365 00:20 más bien un pisar verde que dice no me gusta mucho ver el mar es una maravilla ver el mar tuvo una casita en la Costa Brava una maravilla ver el mar pero me gusta más la montaña soy más de tierra

Voz 2 00:33 podrías recordar no lo sé el momento en el que viste el mar por primera vez

Voz 0365 00:38 sí perfectamente porque mira pero fue enviado después de la guerra Claudio eso ya tengo ya una edad ya bastante avanzada el que mis padres veraneaban o fueron a veranear después de la guerra a esa Sebastián entonces recuerdo que fuimos por la noche a San Sebastían yo me quedé espantado y asustó por el sufrido de las olas porque me parecía que era una cosa temiendo siempre he tenido mucho respeto Olmert no hay motivo mucho miedo no sabes que siempre he sido muy deportista Viena o mucho he hecho muchas barbaridades dentro es más pero siempre siempre siempre pienso que que el mar es un es un amigo no es un amigo

Voz 2 01:18 si tuvieras que escribir una escenario de la infancia lo situaría según Huesca en el Retiro en Valencia donde los situaría sí

Voz 0365 01:26 pues un hombre de infancia sería más bien el Madrid en Valencia y en Barcelona donde transcurrió la guerra española la posguerra ya de Madrid

Voz 2 01:38 siempre has dicho que en casa en Menéndez Pelayo en esa calle escuchabas el ruido de las fieras del Retiro

Voz 0365 01:46 claro porque estaba allí estaba enfrente tienes todo eso piso por la noche se oía en los elefantes cedieran los leones llenas y una ya muy muy inquietante y además como Mi padre no sabía leído siempre tuve Tarzán tazón de los monos estaban muy influenciados por Tarzán no entonces estábamos realmente en en plena África sí

Voz 2 02:10 porque Carlos ahora se ha puesto de seudónimo Antonio ahora

Voz 0365 02:14 pues mira porque yo me llamo Saura Atarés Pacheco Ara es el apellido aragonés es un río y en Huesca

Voz 2 02:21 ahora

Voz 0365 02:22 Antonio porque mi hermano Antonio hijo viese llama Antonio esto una saga de Antonin Mi padre Antonio eh

Voz 2 02:29 pues a mí me fíjate me gustaría hablar de tu madre que era pianista profesional que tocaban casa entiendo sopesan en su ver y sin embargo no ha permitido aprender ningún instrumento es un me ha llamado poderosamente la atención el el sonido de la Casa tuya

Voz 0365 02:49 es un sonido a piano sigo siempre siempre de pie no siempre su y es escala de verdad yo recuerdo incluso más tarde cuando ya fue en aquella princesa mucho más eh que se oía desde aquella precioso y a tocar el piano no sobre todas las escalas crecía para calentar los los dedos para tener mecanismos no

Voz 4 03:07 no

Voz 0365 03:14 no fue profesional pocos años eh como otros otros años la mantuvo Se casó yo lo dejo dijo el piano pero tocaba todos los días un poco el piano no yo he tenido eso educación yo de verdad de piano absoluto educación clásica de va bien de música romántica como tú has dicho pocos Open suben suman etcétera no son etc iré verdad que ya dijo que había pasado la mayor parte de su juventud sacrificada tocando el piano que que había sido maravilloso para la ella pero que no pensaba que esos hijos tuvieran la educación que preferiría que hicieran otra cosa pero que no estuviéramos hizo estoy ninguno de nosotros somos tenía música lo cual para mí ha sido siempre una una un inconveniente porque me hubiera gustado tocar un instrumento obstinadamente no ya era de ha sido un poco tarde

Voz 2 04:13 sin embargo Carlos Saura he sentido muy atraído ollas desarrollado tu trayectoria cinematográfica hay documental contándonos a los demás que era el flamenco que se tango el fado la música popular en realidad

Voz 0365 04:31 si no la verdad es que a mí la música es es un poco como si fuera una parte de mi vida Seal de Vitale muy difícil separarlos no escuchado muchísima música clásica cuando era fotógrafo sido fotógrafo oficial del Festival de Santander entonces realmente dime codeó con lo músico porque además como tener una educación musical podía hablar con ellos de alguna manera no tenía amigos vamos de directores de orquesta y cantantes como Teresa Berganza etcétera y siempre me ha gustado mucho íbamos ya clásica pero pero yo he sido una oveja negra en mi familia porque tiró casi era también al mismo tiempo la músico popular y sobre todo el flamenco no implicase pues nadie a nadie le interesaba flamenco David a mi madre desde luego en absoluto de mi padre tampoco pero no sé porqué yo siempre he sentido esa cosa ese tirón especial pues la música popular no de de los países no solamente de España sino como tú has dicho de o de Portugal lo o de Francia o incluso de Rusia no por ejemplo o de Hungría no se es o por supuesto de Argentina o de Méjico donde ahora últimamente he hecho una película he oído hace diez días de México no de hacer un musical ahí osea que dio hora montando lo eh

Voz 2 05:43 por qué esa atracción a la música popular quiero decir que nos vincula a la música popular

Voz 0365 05:51 hay hay una razón muy muy básica no es que la música popular representa un poco lo que es lo que pueden ser la música de de un pueblo digamos no en general no es más el flamenco que ha sido un reducto un poco solamente oso o para o para digamos la las personas que no tenían clásico donde comer que yo he estado durante muchos hoyos en España como Oxford una cosa una especie de insulto el el el cantar flamenco Bardot o bailar flamenco resulta que es que es una maravilla flamencos una maravilla de RIM no entonces ahí hay una conjunción misteriosa entre la la música el ritmo el baile sobre todo el baile no mercantes más fácil digamos no pero el el baile se ve claramente donde hay uno matices década cada cada parte de España por ejemplo tiene un partido distinto tú ves a Cataluña ese bailar sólo gana que su baile muy aburrido porque son baile casi rígido verdad donde apenas se buenos bailarines nada más bajas Aragón y esto a J que es todo lo contrario ya hala venga venga toda pie ya Villegas Andalucía ya es el desmadre a la sevillana ese Andalucía es el él un poco el caldo de cultivo de la música popular por excelencia verdad pero pero no hay que olvidar una cosa que lo dicen los expertos no digo yo es que la toda la flamenco y de alguna manera bien de la Jota Jota es mucho más antigua no que fija y todo

Voz 8 07:38 en Mota

Voz 9 07:42 la Ali todo

Voz 10 07:51 Akhtar era ya

Voz 2 07:59 o ha hecho al principio la entrevista ha sido fotógrafo profesional has venido con una cámara de fotos siempre va acompañado de una cámara

Voz 0365 08:09 siempre siempre que puedo claro claro

Voz 2 08:11 el móvil por cierto es una cámara de mi vida

Voz 0365 08:14 lo utilizo eso no no soy una especie de tengo ahí no caso muy curioso y es que tengo yo he comido el teléfono siempre no pero yo creo que la guerra española no porque cada vez que llamaban por teléfono a perder una mano aquí eso había muerto entonces yo tengo una especie de rechazo al teléfono en principio no lo hubiese solamente cuando no tengo más remedio eh en cambio las cámaras fotográficas

Voz 2 08:36 pues bien disculpa disculpa instrucción vives bien sin estar conectado todo el día que algo de Madrid un imposible

Voz 0365 08:43 vivió mucho mejor Yoigo muy aislado yo a mi me gusta mucho vivir una cierta soledad compartida no sé eso quiere decir que que yo tengo que trabajar en soledad escucha mi música yo dibujo pinto escucho escribo verdad hay de vez en cuando hago una película no ha hecho más de casi sí pero de vez en cuando no son momentos de reposo de película o entre obra de teatro o lo que sea me dedico a estar tranquilamente en mi en mi cuarto de trabajo verdad escribiendo dibujando pintando escuchando música ahí es una maravilla se guión éxito muchos más

Voz 2 09:15 decíamos que va siempre acompañado de o casi siempre acompañado de una cámara de fotos sacas fotos entiendo

Voz 0365 09:22 si saco puedo furor días sino sacó hago pruebas no porque tengo objetivos cambio objetivos tengo como seiscientas casi setecientos hace que entonces lo que hago es es que soy muy manitas yo me gusta mucho yo creo que una de las cosas que que que yo recomiendo a todo el mundo es que trabaje con los dedos dramática cosas no porque no solamente con la cabeza verdad o trabajar de un ordenador o no sino que que construya Cosmo todo ahí me gusta mucho construir objetivos a cambiar el objetivo por otro no sé decirte en un trabajo muy delicado verdad que que exige una gran atención mucha precisión a mi me parece que es una de las cosas que me hacen tener la cabeza bastante despierta pienso e igual estoy equivocado pero lo que no solamente hay que pensar inscribir o trabajaba en lo que sea verdad sino también hay que hacer una cosa manual

Voz 2 10:09 ayer hicimos el programa década la filosofía y uno de los filósofos dijo pensamos porque tenemos manos

Voz 0365 10:17 bueno sí bueno pero eso es muy es muy básico es verdad o sea yo que soy muy jovencito eso me costó muchos disgustos en el colegio verdad pues pues es evidente que el momento que tuvimos la posibilidad de manejar con las manos no no tener otro para los árboles utilizarlas pues claro descubrimos una cosa genial que era que las manos es son base un poco de de todo el lenguaje de la inteligencia de de todo de los objeto de Cossío objetos becas es evidente

Voz 2 10:45 de Carlos ahora es verdad que cuando era muy pequeño siete años cogido de una cámara de fotos a tu padre hiciste una foto una niña serán el ambiente con Un corazón la niña nunca más de contexto

Voz 0365 10:59 eso es verdad sí verdad es que yo he sido muy enamoré hizo siempre me ha gustado mucho la niñas pues no sé desde muy pequeño privado enamoré tremendos una mora de verdad una pasión que luego pocas veces ya de mayor deterioro con esa pasión y esa intensidad verdad de de de enamorado de una niña que es incapaz de hablar con ella propiedad muy tímido claro digamos verla de lejos no visita la mano metías una cosa añade de pero no sé que no sé si es por la educación que llevábamos que teníamos nosotros porque es una cosa casi ancestral no esa cosa especie de de de atracción por el sexo opuesto verdad que he tenido siempre de mi chiquitín

Voz 2 11:36 entonces enviado este espera un corazón esperando una respuesta que nunca llegó dijiste bueno es complejo esto del amor

Voz 0365 11:42 no yo no gustó que he dicho que por un lado que era fotografía es un medio estupendo verdad para conocer a las personas y por otra parte que las mujeres son muy poco fiables

Voz 3 11:52 luego murió que tú te has casa varias veces

Voz 0365 11:56 pero no puedo pero sigo pensando que que que no que no sea fiable no es la palabra exacta no sino que que es complicado un arreglo haciendo pareja muy complicada no

Voz 2 12:05 Carlos Saura has adaptación de una obra de García Márquez que te ha traído de esta novela maravillosa

Voz 0365 12:12 bueno verás Collet no tiene quién le escriba la verdad es que es fue una propuesta de de de de un productor de José Velasco de de un escritor eh de entonces y yo vamos no siendo se hubiera ocurrido a mí personalmente no pero ahora la obra de me pareció que la obra de la estupenda me gustaba mucho estaba escrita por por un hombre que yo quiero mucho que sea Natalio Grueso que es uno y no una persona encantadora entonces me pareció que era muy interesante hacer esa obra dije que sí y entonces empecé a trabajar con ella o no es la primera vez que me enfrento con el teatro eh no es la primera vez pero es una experiencia muy siempre muy interesante porque no tiene nada que ver con el cine pero está muy relacionado no muchas cosas

Voz 2 12:54 una cosa que siempre me ha llamado la atención de Carlos Saura es no sé si lo voy a explicar bien esta libertad intelectual hacer el cine que que has querido sin pensar en la crítica sin pensar en los plenos que después añadió dado Ay Carmela la caza Eldorado de repente documentales sobre el flamenco o el fado ahora es una adaptación teatral ahora más veces pero en este caso esa libertad decía el otro día uno de los invitados que ser libre en este país salía caro