Castigarse a sí mismo

Voz 1985

00:00

los nacionalistas in the press se niegan a validar la elección de Miquel Iceta como senador autonómico quién pierde más con esta decisión pierde el Senado que no podrá contar con un tipo de talento a veces polémico pierde el Parlament de Cataluña que difícilmente encontrará otro candidato de perfil más acusado pierde el diálogo territorial una asignatura en una asignatura en la que el primer secretario del PSC está muy bregado pero quienes más pierden son los propios intérpretes porque para armar ruido han escogido el peor camino la validación de los candidatos autonómicos al senador venía siendo realizada siempre mediante la simple aprobación de los propuestos por cada partido era una norma universal también catalana no una norma escrita como una ley sino fraguada por consenso a lo largo de los años ocurre que la tradición el hábito la costumbre consolidada es también fuente de derecho al romperla rompen su propia norma no resultan fiables ante sus electores ni previsibles si además no son aritméticamente necesarios para una mayoría de investidura afianzar la idea de que lo mejor es no contar con ellos de ahí que castigan a sus electores con el peligro muy cierto