Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Esquerra Yus per Catalunya las CUP vetan a Iceta como senador se excusan en razones de procedimiento pero pretenden exhibir su fuerza marcar territorio antes Sánchez es una bofetada al presidente en funciones ya su estrategia de distensión que demuestra la irreductible de las posturas independentistas también d'Esquerra Juncker as parecía haberse instalado en el realismo pero vemos que es realismo mágico pues pretende liderada a la vez la épica y el pragmatismo soplar y sorber al mismo tiempo no había persona más indicada que Miquel Iceta parir tejiendo a través del diálogo desde la presidencia del Senado las aproximaciones de acuerdos que este endiablado asunto requiere que por otra parte es lo único que hoy por hoy Cavia hacer pero parece que al independentismo le interesa más la política de tierra quemada a la que se pueden sumar con su abstención PP Ciudadanos muy complacidos de ver naufragar el plan de Pedro Sánchez ya ven el independentismo en las derechas unidas en un objetivo común que sigue cualquier esperanza de distensión esa convergencia de intereses en el cuanto peor mejor no resulta muy patriótica en resumen que las cosas siguen donde estaban ya si iban a mantenerse por lo menos hasta la sentencia del seis allá por septiembre octubre y las posteriores elecciones autonómicas catalanas que veremos si encarriló la situación o la descarrilan aún más a día de hoy y a la vista de la inutilidad de cuantos intenta más que ante un problema político parece que estamos ante una obsesión una idea fija o una enfermedad rara