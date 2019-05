Voz 1727

00:00

buenos días hoy es uno de esos días en los que se va a consumar algo que llevamos anticipando les tantas horas qué descontamos ya su importancia pero es que hoy hoy puede ser finalmente cuando los independentistas catalanes frustre en la posibilidad de que por primera vez en la historia un catalán presida el Senado español y hoy se va a consumar también el primer gran tropiezo de Pedro Sánchez en esta legislatura en una hora comienza el pleno del Parlament en el que salvo sorpresa los votos de Esquerra de Junts per Cataluña van a impedir a Miquel Iceta convertirse en senador por designación autonómica Iceta nada independentista para los que quieren romper muy catalanista para la derecha española PP y Ciudadanos se van a abstener no sabemos qué tajada electoral le va a sacar Esquerra en las municipales a este movimiento ni todos los demás pero la política que destruye que impide que ve ETA que no resuelve esa es la que alimenta la antipolítica la que amenaza con llevárselos a todos por delante Pepa Bueno