Hacienda no persigue los sobres de dinero que regalan en las bodas

Voz 1727 00:00 las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias está a punto de empezar ya la temporada alta de bodas no saben bien los novios pero también los invitados que tienen más de una durante este verano y que han empezado a ahorrar para los regalos y hoy leemos en el diario El País un titular muy llamativo Hacienda niega que haya lanzado una cruzada contra el dinero regalado en las bodas e inmediatamente Nos hemos hecho una pregunta que voy a trasladar enseguida a Carlos Cruzado que es presidente del sindicato de técnicos de Hacienda muy buenos días a ver el dinero de los clásicos sobres que se entregan con el dinero regalado en las bodas o las transferencias bancarias tienen que declarar los novios

Voz 1 00:43 bueno de acuerdo con la con la ley esto son donaciones y con independencia de la cual día en principio habría que declararlo otra cosa es la realidad no otra cosa es que estos regalos pues normalmente pues no deciden el cien por cien de los casos pues no se declaran pero tampoco se controlan se deberían de controlarlo por la agencia estatal sino postura la administración tributaria de cada comunidad autónoma que es la que controla ese impuesto cedido que es el impuesto de donaciones pero ciertamente esto no ocurre salgo que estuviéramos hablando de una cuantía importante como pudiera ser una casa vehículo de lujo

Voz 1727 01:22 hablamos de lo que van los pobrecitos en el que puede ser importante pero también puede ser minúsculo de algún compañero de trabajo que le meta sobre doscientos euros en teoría también habría que declarar eso

Voz 1 01:32 en teoría sí echó la mayoría de las bodas son cantidades pues pues que no son tan importantes no en teoría habría que declararlo nunca se ha hecho aquí desde luego las administraciones autonómicas no perseguían esto

Voz 1727 01:46 se están poniendo de los nervios los novios que se casan este año que Hacienda niegue que va a hacer una campaña sobre ellos a qué responde el tener que negarlo

Voz 1 01:54 si esto viene ocurriendo hace tiempo hace ya tiempo que la Agencia Tributaria sí que llevaba una campaña de petición de información a los a los novios a los recién casados en relación con todos los servicios que hay alrededor de la de Godard como es el pago al restaurante pues la celebración el pago al fotógrafo flores música en fin todos estos servicios que están alrededor de las bodas y que desde luego mueven una cantidad importante de dinero son los que la Agencia Tributaria bueno pues parte de alguna manera de controlar y por tanto pero los novios cuando reciben esta petición de información no no deberían preocuparse no agencia tributaria está detrás de de los regalos sino precisamente de esos pagos para comprobar que qué bueno que han actuado que han facturado correctamente todo el sector servicios que no están trabajando en economía sumergida no restaurantes fotógrafos y el resto de servicios

Voz 1727 02:46 pues menos mal Carlos Cruzado presidente del sindicato de técnicos de Hacienda gracias buenos días