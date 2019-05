Flash Deportes SER de las 10:00 (16/05/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1161 00:00 para el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo Griezmann ya es historia pese a que todavía le queda un partido el del próximo sábado ante el Levante anoche estuvo con Manu Carreño en El Larguero y sólo queda ya mirar al futuro

Voz 0571 00:14 lo que más me preocupa en este momento es volver a trabajar para contra la gente ya afortunadamente ella pues siempre jugadores que funcionan bien y que son buenos para los clubes y nosotros estamos buscando jugadores conjugado para poder suplir una sencilla y mal he quedamos no queremos unas cuando

Voz 1161 00:31 pese a que el presidentes de los que siempre defienden que los jugadores juegan donde quieren no oculta que Griezmann le ha fallado

Voz 0571 00:36 cuando haces un esfuerzo por tener a un jugador yo no magnifica persona que dice que se marcha es un poco raro me entiendes

Voz 1161 00:45 además Cerezo mandaba un mensaje tranquilizador a la afición atlética

Voz 0571 00:48 esto fuera pasear de vez en cuando afortunadamente siempre superado que estos temas y lo seguiremos superan vamos a hacer un gran equipo tenemos un magnífico entrenador el Atlético de Madrid y podrá ser el de siempre

Voz 1161 00:59 también como con todo Manu Carreño las prisas por emitir un vídeo confesión del jugador en los canales oficiales del club se debe a que se enteraron de que Griezmann preparaba sus espaldas otro vídeo para emitir más adelante anunciando su marcha del entorno exterior un histórico como Paulo Futre también anoche en El Larguero entendía la salida del francés pero no es un drama el drama sería otro

Voz 1 01:15 sí estamos y cuando estamos yo creo que todo es un sería un día negro sabíamos todo deslumbrando ningunas

Voz 1161 01:24 el futuro parece que lo tiene en Barcelona pero no lo tiene todo a favor voces autorizadas del barcelonismo no están de acuerdo con su llegada Reixac el ex presidente Laporta

Voz 2 01:31 no me gusto todo aquel movimiento que hizo que si vengo que llegó hoy todo esto pero a Marte futbolísticamente hablando se mueve lo hace Messi

Voz 3 01:39 la cifra que se está barajando yo creo que es exagerada para este jugador después de una negativa cuando tuvo la oportunidad pues oye el tren pasa

Voz 1161 01:47 a falta saber ahora cómo reaccionará el aficionado culé fuera de casa ayer se resolvían dos títulos el Ajax ganaba la Liga holandesa tras cinco temporadas de sequía y en Italia la Lazio ganaba la Copa al imponerse dos cero al Atalanta en la final en el Giro d'Italia hoy tendremos la sexta etapa doscientos treinta y ocho kilómetros con final en San Giovanni roto hondo y un día de la frontera de la Euroliga en Vitoria en la que el Real Madrid

Voz 4 02:06 eso sí al CSKA sobre el debut hablan contra los rusos Pablo Laso Felipe Reyes y Sergio Llull dio el lunes quiero no quiero estar aquí siendo campeón de Europa no me vale otra cosa

Voz 5 02:14 verme levantando el título no es lo único que que pienso que somos

Voz 6 02:19 el Madrid tenemos la responsabilidad de intentarlo hacer lo mejor posible e intentar jugar esa final el domingo ganar

Voz 1161 02:26 en la NBA Milwaukee golpea primero en la final del Este victoria sobre Toronto en el primer partido ciento ocho cien trece puntos de Mirotic seis de Marc Gasol y cuatro David que estos dos últimos en los Raptors más información deportiva en Cadena Ser punto com obligaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena Ser que habéis unos