Satisfacción entre las familias de las víctimas de Josu Ternera: "Ya era hora"

Voz 1727 00:00 pero es que tengo que hablar con Pilar Ballarín buenos días hola buenos días Pilar perdió un hermano y una sobrina en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en el año mil novecientos ochenta y siete se acaba de enterar por nosotros de la detención de Josu Ternera Pilar has pensado que ha sentido cuando te has enterado de la noticia

Voz 1850 00:24 hombre él satisfacción ya era hora son muchos años si no se me parece que esto debería de haber sido más intenso y más que sea me refiero a la búsqueda ir más a los hubiese entre los hubiese encontrado antes

Voz 1727 00:43 para quienes no perdieron a nadie en aquel atentado para quienes no han perdido a nadie ningún atentado incluso para los periodistas que sí sabemos si hemos seguido el detalle de las investigaciones Torner al era alguien que estaba ahí en algún momento había que detener pero para la familia era un hombre que ha estado me imagino Pilar muy presente a lo largo de estos años en vuestra vida esperábais esperé que esperábais la detención

Voz 1850 01:11 hombre por supuesto lo que pasa que que bueno como he dicho antes debería de haber sido algo más intenso no sé por qué han tardado tantísimos años en en en esto si es que no se ha puesto todo lo que se debería de poner au o ha sido no sé a lo mejor por parte de de donde en los sitios que estaba en los países que no que no han colaborado no sé pero esto es después de tantísimos años me parece me parece una barbaridad que hayan tardado tanto

Voz 1727 01:49 cómo ha sido vuestra vida la vida de vuestra familia Pilar a lo largo de estos años después del atentado

Voz 1850 01:55 hombre pues dura dura porque no es una muerte una muerte es una asesina que en mi casa son dos asesinatos hemos tenido dos perdidas y claro no se la rabia la impotencia el odio particularmente lo dijo que no te deja avanzar pues es duro muy duro ya que precisamente se cuando cuando me han dado la noticia pues bueno ya incluso pues eso estoy nerviosa pues porque cada vez que que tocas este tema no es como como te decía antes una muerte que realmente te has muerto las personas no se han muerto los mataron los asesinaron entonces estos esta pandilla de cobardes que no lo hacen a la cara que lo hacen que de esta manera pues no sé que crea particularmente los digo el origen pero es que no es no sé no hay una razón

Voz 1727 03:11 te iba a decir Pilar que les hemos ganado eh a esos les hemos ganado los que no matamos

Voz 1 03:16 la tarde

Voz 1850 03:20 tarde porque hemos vivido treinta y un años pensando que todavía este tipo estaba pues a sus anchas y entonces pues bueno no es lo mismo

Voz 1727 03:35 pues ya no está sus anchas está detenido en el sur de Francia y lo pondrán a disposición de la justicia española Pilar Ballarín perdió un hermano y una sobrina en ese atentado que organizó Josu Ternera en el cuartel en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en el año ochenta y siete un abrazo muy fuerte Pilar muchas gracias