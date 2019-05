Así será la tienda “inteligente" del futuro

Voz 1 00:00 las tecnologías cambian y son una gozada y una gran ayuda pese a que algunos se empeñen en complicarlo el comercio también está cambiando mucho más que va a cambiar os imagináis imaginen cómo serán las tiendas del futuro que en realidad ya están

Voz 2 00:13 qué enganchados a las nuevas tecnologías Carlo Marina

Voz 0455 00:21 buenos días hola buenos días geos de Telefónica on desposa

Voz 0927 00:24 herbicidas y bueno estamos viendo algo que no sorprende bastante que es cómo van a ser las tiendas del futuro parece que todo va a ser muy diferente a como es ahora no

Voz 0455 00:36 efectivamente si queremos seguir siendo se existo atractivos para los clientes para todos nosotros que somos al final los dientes rotos las tiendas tenemos que hacer las cosas de otra manera los mejores prácticas que estamos viendo en el mundo online pues a la a las tiendas físicas

Voz 0927 00:54 Nos va a permitir el otro día leía que un atienda ha aumentado el veinticinco por ciento sus ventas simplemente porque en una pantalla estaba dando una información y unos servicios al cliente que no tienen que no tienen otras tiendas

Voz 0455 01:10 la calle se dedica alrededor de cuatro segundos a mirar un escaparate si ve algo que le interesan pues es decir entrar si no ve nada que le interesa no decide entrar entonces es muy importante que en esos cuatro segundos lo información que aparece en la pantalla o en cartel lo lo que pongamos en escaparates pues sea de verdad atractivo para el cliente que les alguna propuesta que el invite a entrar

Voz 0927 01:32 bueno en la tienda por ejemplo serán habituales los sensores que van a permitir hacer ofertas personalizadas en el móvil al propio cliente no

Voz 0455 01:41 eso es hecho otra gran revolución se daba la paradoja es que sabíamos mucho más los clientes que navegaban por Internet que los que visitaban la tiempo cuando en realidad la gente esas más dinero en la tienda en la tienda física que Internet es allí un montón de tecnología que me permitía en El Mundo Internet se las famosas cookies crecieron a un cliente que había estado ya otra vez si todavía es identificado manteniendo pero cuando tú ibas a una tienda pues el la gente que trabaja allí no tenía ninguna información de de si tuvieras un usuario habitual qué es lo que lo que estamos haciendo pues estamos aquí dando una tecnología que son unos sensores que se llama Become conectados con las aplicaciones que tenemos todos de cada una de las marcas pues son capaces de saber que estás latiendo en el producto que se negó a los temas a tu a tu perfil de consumo entonces te invitan a que consumadas y el producto en en ese momento no la tiene

Voz 0927 02:38 qué son exactamente las etiquetas digitales

Voz 0455 02:41 la etiqueta visitante se se la he igual que hacíamos el símil antes de sustituir el cartel de papel que poníamos un escaparate pues ahora lo que estamos dando la gente es que están bien el el típico pastel con el precio del producto que estaban en la estantería por una etiqueta digital eso nos da enormes ventajas se todos como consumidores y creo que lo podemos confesar abiertamente hemos iban una tienda hemos visto un producto que les gusta inmediatamente compramos su precio on line esto es los responsables lo haciendo lo saben incluso teniendo la capacidad de devolver imprime este papel ponerlo requerían un esfuerzo que es manejable no con con la flexibilidad que se mueven los precios ahora lo que estamos haciendo ves sustituye este ese papel por una o un ninguna etiqueta de tinta electrónica coste va compila es autónomos el puesto es muy bajo y lo que permite a los responsables de tienda en función de cómo se está moviendo de nuevo su competencia coalición tenéis que tienen para sacar determinados productos modifican el precio desde su propio móvil de forma casi inmediata ya de tal manera que le ofrece el mejor tercio que tienen disponible para cada producto a sus clientes

Voz 0927 03:50 ajá también se habla de que bueno parece que serán más o menos habitual en los probadores inteligentes que son los probadores inteligentes

Voz 0455 03:59 pues yo he aquí es una sensación también que hemos vivido todos se yo creo que cuando va solo de compras así de irme que los pantalones vaqueros los probadores resulta que no acertó con la talla pues tienes que volver a vestirse salir me dio descanso es verdad es la persona que está tenido una extensa muy muy desagradable entonces nosotros que es lo que proponemos es oye ponemos una tableta

Voz 3 04:23 en el probador

Voz 0455 04:27 está conectada a los empleados cuando entra una persona en el probador sabemos qué prendas ha llevado porque la forma que tiene de etiquetar los los sensores nos dice qué productos tiene les recomendamos que otros colores aire ese producto queremos trata de allá otro producto los seleccionan la tableta y les llega un aviso al empleado de tal manera que a llevar no esto esto sería digamos las prisa más y más funcional o he se podría crear imágenes que cómo te queda esa prenda pero eso todavía no estaba bien de desarrolla como para que nos sintamos cómodos para comprar me quedo con la parte más y más funcional que resuelve un ochenta por ciento de los que tenemos los probadores y la mayoría de los pues

Voz 0927 05:13 bueno dentro de estas tiendas del futuro esta el concepto de tienda verde decir atienda que el usuario que cada vez estamos más preocupados por el medio ambiente podamos saber que estamos una tienda que se preocupa por por estos asuntos

Voz 0455 05:27 absolutamente ves es una preocupación de todos las empresas si tiene que serlo todavía más de todos nosotros se lo lo más importante para implementar esto es poder medir cuál es el punto de partida muchas veces se ha sacamos los consumos en su los de electrónica vamos a la tecnología no tenemos pues los me el transporte por el papel que hay que se consume cuando modifican sino en el aspecto Hacienda dispone es cartelería aprendía de la madre o por lo que sea no es todo lo que eso implica desde Telefónica impresos están estamos dando servicio para identificar cuál es el punto de partida de los clientes cuál es el consumo que tiene medio de energía que la tecnología nos permite reducir este consumo y por supuesto eso es marcarlo en los consumos que venían haciendo no sólo de energía asociada a la tecnología sino al resto de los dispositivos es una obligación y cada vez hay más empresas

Voz 0927 06:27 hay hay cosas muy interesantes como los gestores de turnos pero también la posibilidad de ya pagar sin sin pasar necesariamente por Caja que sin duda es un avance importante

Voz 0455 06:38 realmente es el que yo creo que vamos a ver cada día más implantara si yo llevo mi móvil puedo para dar cualquier pues el transporte o cualquier otro cine desde mi móvil por qué no voy a poder pagarle lo que tengo en la hacienda pese se puede escanear los productos que me hace una lista de la contraen la aplicación

Voz 3 06:59 de de mi mi usuario

Voz 0455 07:03 no llega me da acto seguido pago pues como pago las entradas para la pasarela eso es lo único que tengo que demostrar es que lo pagaban la salida de la Hacienda lógicamente para para que puedan saber qué se ese producto está para no esto es un un técnicamente está disponible lo que pasa es que tener lógicamente estas tecnologías lo que tienen mucho impacto en el cambio de procesos y las formas hacemos cosas pero la tecnología está ya disponible en las estamos experimentando ya en en otros o sea lo vamos a ver ya pronto muy pronto hiciera esto ya es estamos aquí está aquí en Inglaterra ya estamos viendo supermercados que tienen el el que vas con con un móvil capturando los códigos de barra de los productos lo pones una cesta cuando sale esa especie el Chicago se necesidad de sacar esa esta tarea que siempre es de carga carro vacía tardáramos por caja vuelve a cargar carrozas llevar descorche vamos a reducir esos esos esos tiempos

Voz 0927 07:58 Carlos esto en definitiva es invitarnos continuamente a todo facilitarlo para que compremos más no nos engañemos

Voz 0455 08:05 EFE aquí en el la clave esté yo creo que eso el símil no es lo mismo ir de compras que comprar oye sino consumimos más pues hombre a lo mejor yo casi diría consumimos mejor no el menos tiempo a las cosas que no sé

Voz 0779 08:21 esa es otra parte que otro día hablamos eh consumir bien pero pero eso pero bien es sin necesidad de su más información