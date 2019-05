Lorena Roldán: “Las formas le han pasado factura a Iceta y al PSOE”

Voz 1727 00:00 hemos sacado una diputada Lorena Roldán buenos días bon día diputada de C's en el Parlament de Cataluña ustedes se van a abstener hoy verdad

Voz 1 00:11 si nosotros ya anunciamos ayer esta función para los ninguna intención de que ha dado de paralizar el Parlamento que bastante lo que hago está allá por la acción o la inacción más bien dicho de él los partidos independentistas y por tanto nosotros prosiguiendo también la cortesía parlamentaria de la lógica que siempre ha regido en este Parlamento vamos a poner impedimentos a a este a ver es vamos a querer porque es cierto que tampoco estamos pues de acuerdo con las formas con las que el Partido Socialista ha gestionado desde Adena de ETA porque quiere recordar que nos enterábamos por la prensa la semana pasada que que pretendían hacerlo pues ratios corriendo alterando el orden que no de del P hace dos semanas en no es lo habitual normalmente hay una negociación previa con dos grupos de disculpe pasa por la Comisión del Estatuto diputados así como lo hacían estamos de acuerdo con las formas vida poco con la persona pues en este caso designada para hacer el futuro presidente ha echado porque todos los conocemos ya la trayectoria de él defendió por Iceta Hay bueno pues me parece que que los constitucionalistas en Cataluña lo vamos a seguir pasando mal teniendo en cuenta que el tacos bueno fue el que es difícil de los tripartitos con Esquerra Republicana llevaba referente también en dos mil doce la reciente nota cuestionado la presión la prisión preventiva de los políticos que ahora mismo están en prisión por haber dado un golpe en Cataluña ha hablado en bultos hace tan sólo unas semanas en plena campaña de generales también se comentó la posibilidad de esperar unos años para realizar un placer entonces por tanto pues bueno a todos nos podemos esperar un poco cuál va a la línea que va hacia él género que llega al Senado como presidente

Voz 1727 01:55 usted entiende la perplejidad de quienes nos escuchen en este programa en todos los programas sin todas las teles todas las radios de España a los independentistas acusando de españolista a Miquel Iceta negándole el cualquier posibilidad de convertirse en presidente del Senado ustedes diciendo que hace concesiones a los separatistas

Voz 1 02:16 sí pero es que fíjate que nosotros llevamos ya mucho tiempo advirtiendo desde Ciudadanos hace mucho tiempo que lo estamos avisando es que el nacionalismo es insaciable nacionalismo nos deba concertar contentar no parece que el Partido Socialista parece que ensanches que no lo haga entender y que se acaba de enterar de qué es lo que está pasando realmente en Cataluña es decir ellos venga ofrecerles indultos venga ofrece el referéndum para la independencia sin embargo luego pasan estas cosas porque hay porque el nacionalismo es insaciable hay porque los constitucionalistas no van a estar contentos con nada porque su proyecto es liquidar España yo me acuerdo también al señor Francia hablando de que había que modificar la Constitución buscará que encajara Hay contemplara el señor Junquera o contentar al resto de partidos independentistas yo he hecho muchas veces es que no les van a contentar con eso hay que reformar la Constitución por supuesto pero para mejorar la vida de los españoles para insertar contentar a Simó Juncker hasta el señor Rufián el tema ya le digo que no porque son insaciables y esto es una muestra clara de lo que está pasando Sánchez e Iceta hablando de indultos hablando de referendos y sin embargo cuando llega el momento de tirar adelante jugada equipación pues se se han plantado y han dicho que no tanto Esquerra Republicana como jeans para Cataluña el nacionalismo es insaciable y yo ciudadano no nos hemos cansado de repetirlo ya esto es lo que nosotros estamos viviendo

Voz 1727 03:34 señora Rahola eso sí no digo sí sí

Voz 1 03:37 lamentamos acaba con Vélez ya que lamentamos lamentaba que quiera volver a dejar el futuro de los españoles llámanos dice señores porque ya sabemos lo que nos espera

Voz 1727 03:46 el señor Alcaraz Alcaraz Francisco José Alcaraz de Vox Nacionalista ultranacionalista español ustedes lo votaron como senador por designación autonómica en la Cámara andaluza salió adelante con sus votos el nacionalismo español de Vox no les preocupa

Voz 1 04:02 nosotros hemos lo que hacemos y lo hicimos el anterior de asignación en el Parlamento de Cataluña yo misma soy senadora por designación autonómica y como decía que Ci por eso criticamos las formas en las que lo ha gestionado el Partido Socialista porque estos son acuerdo al que se llega entre todos los grupos

Voz 1727 04:18 el equipo andaluz debutaba

Voz 1 04:21 Mas lamentó en el Parlamento de Andalucía funciona exactamente igual con un acuerdo previo de todos los grupos de todos los grupos proponen a los senadores que les tocan kubotán el momento y entonces hay una negociación previa ya hay un acuerdo previo donde se vota un acuerdo global no es lo que ha pasado aquí el Partido Socialista se ha saltado de las Moreras este tipo de negociación ya está pagando las consecuencias yo creo que se han equivocado

Voz 1727 04:44 sí además de procedimiento además del procedimiento el nacionalismo ultranacionalismo español de Vox no les preocupa

Voz 1 04:51 a nosotros nos preocupa al populismo de Vox lo hemos dicho muchas veces creo que esas ocurrencias que tiene voz sí que explica cada vez que sale como que cualquiera pueda llevar una carga extra entre otras muchísimas otras cosas que hemos podido escuchar en esta campaña evidentemente hay que nos preocupa pero creo que una queja que nos ocupa

Voz 1727 05:08 no lo digo porque lo digo porque al senador por designación territorial sólo con los votos de PP Vox y Ciudadanos no de toda la Cámara andaluza no

Voz 1 05:16 acuerdos previas a las que te llevan ya diez en el Parlamento nosotros votamos a los senadores propuestos por los partidos separatistas porque es un acuerdo conjunto global con una negociación previa en la que se discuten y en todos los extremos de Zaragoza es una pasada aquí eh de de golpe y porrazo por la prensa nos enteramos que pretenden destinar al señor Trichet hay además nos enteramos Suker cuál es el partido socialista pretende que se vote el jueves sin ni siquiera haber pasado por la comisión pues que que pertenezcan en la Comisión del Estatuto del Diputado sin haber hablado pero sin conocer ningún extremo de de este de este tema he visto que creo que las formas no han sido las correctas ni las adecuadas y que eso le está pasando factura también al Partido Socialista y luego deben evidentemente tampoco podemos obviar el hecho de que seguramente se nos escapa una negociación que pueda haber oculta mano con distintos haber por detrás entre el Partido Socialista y los partidos independentistas de cara a formar ese futuro gobierno seguramente no nos vamos a enterar porque el señor Sánchez es muy consciente de que votamos en apenas de unos pocos días y que por tanto no nos vamos a enterar de esas negociaciones pero estoy convencida de que han existido y de que eso tan bien pues se ha hecho pues si decidir el sentido del voto en este caso tanto Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya en sentido negativo por tanto entendemos que esas negociaciones quizá no van en la línea de lo que los partidos independentistas quieren que no es otra cosa que que la impunidad yo creo que eso lo sabe todo el mundo hay parece que señor o no lo sabe pero no se quiere enterar

Voz 1727 06:45 qué tal está Begoña Villacís sabe algo de ellas ha hablado por teléfono con ella

Voz 1 06:50 bueno hemos podido hablar con ella la verdad que un mal rato ayer yo creo que eso no le gusta a nadie ver la cara pues del del radicalismo no del comisario de radica está bien está bien está bien evidentemente bueno en este momento es una pena también ver que ocurren estas cosas en pleno siglo XXI el para los demócratas pues nos parece muy desagradable y bueno esperemos que no se repitan estos episodios entonces aquí en Cataluña también dos vivimos codo radicales separatistas y portando pues la comprendo parece tan Ottey todo me apoye sobre otra donde condena observó todo a este tipo de conductas

Voz 1727 07:24 Lorena Roldán ex diputada de Ciudadanos le agradecemos que haya salido para atendernos muy buenos días