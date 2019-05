Carlos Blanco: "El sistema educativo es imperfecto. Descubrí que nunca iba a satisfacer lo que quería, así que decidí seguir sus reglas pero crar mi propio sistema"

Voz 1995 00:00 si en fin uno ponen los informativos no sé si coinciden conmigo pero la impresión que quizá no estamos rodeados de gente como hacerlo gente muy inteligente pero ustedes creen que la inteligencia es lo que nos hace más felices estudiamos nos preparamos viajábamos conocemos descubrimos pero lo hacemos por el placer de hacerlo porque finalmente ese conocimiento nos hará más felices manos procurará o mejor futuro no coincide eso lo de la felicidad con el retrato de mentes privilegiadas personas en algunos casos destinadas a la incomprensión al fracaso al aislamiento

Voz 1 00:36 esto es así pudriendo señor lo estadísticas

Voz 1995 00:40 el Ministerio de Educación el Ministerio asegura que hasta el sesenta por ciento de los niños con altas capacidades lo que antes conocíamos como niñas prodigio pueden estar abocados al fracaso escolar y eso que de los más de ocho millones de alumnos que en nuestro país sólo se tienen identificados a poco más de veintisiete mil con esas características una realidad que conoce muy bien Carlos Blanco que es escritor y profesor universitario consciente de serlo desde muy joven Carlos muy buenos días muy buenos días a ti ser muy inteligente techo más feliz

Voz 2 01:13 evidentemente tendríamos que entrar en un debate de qué significa Intel

Voz 3 01:17 ya lo sé pero no hay debate sí o no si

Voz 4 01:21 en cierto sentido yo me siento enormemente feliz y yo creo que me ha hecho feliz porque también es verdad que la capacidad de asociar relacionar ideas de aprender en el fondo también te abre a nuevos mundos no es decir estas continuamente eh estimulando T auto estimulando T recibiendo estímulos también externos y eso realmente es lo que me hace feliz es lo que me hace decir quiero seguir viviendo quiero hacer algo quiero crear quiero aportar algo a la sociedad pero reconozco que en muchas ocasiones conlleva pues a veces un cierto aislamiento una vida solitaria en muchas ocasiones porque te puedes sentir e incomunicado la falta de comunicarte con alguien sobretodo en la infancia es cierto que ya conforme creces conforme ya vas entrando en la vida adulta ya esa incapacidad de comunicarte se atenúa porque ya hay más gente bueno pues sí

Voz 1995 02:07 no tienes otra hablar tienes otras recursos también es

Voz 1995 02:12 sí sí sí sí

Voz 4 02:15 luego categóricamente la capacidad de conocer de relacionar

Voz 1995 02:19 de arme más que hace más feliz mano pues déjeme decirle que seguro que hayan reconocido su voz Carlos Blanco es uno de los ejemplos más conocidos de niño con altas capacidades ahora ya no niño que ya hecho lo Gianni niño niños también ha cambiado término que será un niño prodigio ahora ya no están en cuanto seguíamos hablas

Voz 4 02:37 bueno ha estudiado varios osea que me defienda inglés francés alemán e italiano oí algo en ruso pero el estudiado otros lo que pasa que que que hay mucha gente me lo pregunte digo por ejemplo egipcio clásico sistema jeroglíficos desde luego no puedes contar nada es algún texto jeroglífico pero no y luego también ocurre que hay esas que si no estás trabajando en ellas pues se te olvidan son muy desagradecida y no en el fondo unos acuerda sobretodo de aquello en lo que ahora mismo está más interesado

Voz 1995 03:03 su cociente intelectual es decir Hawking Bill Gates conocemos por haber formado parte de ese paisaje mediático que caló mucho muy donde estaba la tele consigue grandes fuegos artificiales pero no tan tan prolongados en el tiempo como aquella televisión en la que participaban por ejemplo en Crónicas marcianas hablando de Física tú ibas a la tele para noche hablar de Física de filosofía las de Egipto lo cierto es que debuta este con Ana Rosa Quintana Éste es el momento tú

Voz 5 03:33 dónde quieres llegar

Voz 6 03:34 yo quiero yo quiero también escribir pero bueno yo lo que a mi me gustaría ser catedrático hacer gozar a la a los demás con mi saber es decir no guardar Melo no ser un un avaro intelectual como le ha pasado a a otra mucha gente sino de compartirlo yo creo que es lo más lo más bonito

Voz 1995 03:51 no te ha cambiado la voz pero mantiene esa energía El escrito sigue siendo el mismo

Voz 4 03:55 las intención es también no yo creo que las muestras en el fondo lo uno miran retrospectiva dices siguen siendo las mías no oí eh pues pues eso mucha gente te pregunta eres feliz Irigoyen en el fondo son muy feliz porque hago lo que me gusta lo que me apasiona me considero en ese sentido un privilegiado y cuando escuchas en una sociedad donde tristemente hay tanta injusticia tanto sufrimiento mucha gente no puede hacer lo que lo que le apasiona pues en ese sentido yo me considero un privilegiado

Voz 1995 04:19 porque es como el niño Jean el detenido es en el lado opuesto tenemos otro niño prodigio por otras cosas troncales hola buenos días gracias pues de lo que te comentaba esta presentaciones tienes a otras cosas otra otra cosas que paralelas atenaza si no lo podemos habla de ellos pero en este momento no quizás no es lo más apropiado como ha sido la la charla evolución porque es verdad que el momento en que tú eres consciente de que te interesa una serie de cosas es que es muy feo decir que tú eres más listo que los demás pero realmente un día dice yo soy más listo que los demás diese día llega tú recuerdas ese y cómo ha sido la evolución desde entonces

Voz 4 04:59 si os evidentemente yo creo que que evolucionar también conscientemente intentado evoluciona hermosa que no he querido que fueron procesos sólo pasivo forzado por circunstancias externas sino yo también siempre ha sido muy perfeccionista es decir bueno pues en esto quiero mejorar porque evidentemente no te una carencia y creo que puedo mejorar yo creo que antes eran muchísimo más ensimismados a sigo sin ensimismado muchas cosas porque yo creo que no es malo a veces nuestra sociedad e incluso satanizan no es ensimismamiento como si fuera algo malo son sus

Voz 1995 05:29 eso es una virtud claro por de impactos de esas tiene poder en SIMO

Voz 4 05:34 no yo no tengo Twitter típica pregunta que me hacen Facebook creo que tengo perfil pero no luso practicamente nada siempre sino más SARS traigo yo creo que también es bueno que haya gente que esas traiga un poco de la sociedad como un observador externo Ilan Halimi hay hay tenemos algo en común pues mira

Voz 3 05:49 ya tenemos animadora venga en eso es en lo que pasa que bueno si es verdad que lo que de evolucionar es también a veces intentar comprender qué

Voz 4 05:58 qué cosas interesa que otras personas no sólo en tu ensimismamiento porque al final es un ser humano es parte de la sociedad tienes que estar en ella pero en eso siempre conservado una característica que es intentar también tener un cierto distanciamiento eso no lo he podido evitar nunca ha sido quizás una faceta como más abstracta intelectual

Voz 1995 06:17 estoy pensando Carlos en todo todos ser porque de ocho millones que conforman la población estudiantil de España que sólo haya veintisiete mil identificados con altas capacidades estoy pensando en todos los niños que tendrán esas altas capacidades y que no querrán decirlo que no quieren salirse la media quizá nada de me quedo aquí por no ser diferente para que nadie me señale

Voz 4 06:37 bueno de todas más esto es una constante histórica el otro día debatía con un amigo me decía quién es más listo en Lugo

Voz 1995 06:42 pese que tú quedes con los amigos para debatir una

Voz 3 06:45 para tomar un café o una caña por estos queda para discutir pero con un amigo no se puede bueno

Voz 4 06:53 debatir tomando una caña o no hay ninguna no es incompatible osea son son es perfectamente justa posible pero definir quiénes más inteligente inédito Newton online y no por retrotraernos a dos de las grandes mentes de la historia yo digo bueno pues probablemente Newton no lo sé pero tampoco me es muy relevante pero cuánta gente en esa época que a lo mejor era incluso más inteligente que ellos por circunstancias porque no tuvo oportunidades por hay mucho azar

Voz 1995 07:14 pero eso es una cuesta tú que escuchará Congreso escuchar a la ser seguro esta mañana lo contaba Peck depende mucho de nivel socio económico de tu paso puesto cuando digo socio económicos que te si ellos han estudiado si tienen dinero para parte de la carrera porque dice que pagan todavía a los padres en España siguen pagando la carrera pero es que si miras enfrente en Estados Unidos todavía gente con cincuenta años a día de hoy sigue pagando el crédito estudiantil que tuvo que tomar para poder estudiar una carrera con lo cual no

Voz 4 07:44 no solucionamos evidentemente hemos avanzado es decir hace siglos para que si tú tenías capacidades intelectuales para que eso pudiera prosperar tenías que ser apadrinado por un aristócrata por decir hoy en día hemos avanzado pero queda muchísimo yo digo claro lo vemos en el contexto español pero cuánto talento nuestra perdido en países pobres subdesarrollados a lo mejor ahí está el nuevo Leonardo Da Vinci el nuevo Lightning el nuevo a Einstein el nuevo Poincaré el nuevo Kant no lo sabemos evidentemente yo hay una cosa que cada vez me sorprende más qué es ese elemento que Aida innato en la inteligencia las capacidades intelectuales que haya adquirido porque yo estoy convencido de que muchas personas por muy inteligentes que fueran desde el punto de vista innato el estímulo ha sido clave en que aflora pasen sus capacidades

Voz 1995 08:27 déjeme Carlos que te presente una buena amiga a Marianne Rojas está ve que psiquiatra autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas te lo has leído

Voz 3 08:34 eh yo a ella la conozco pero confieso que no me había leído el libro te lo decía hace años es verdad pero es esta María muy buenos días buenos días buenos días tome una cuesta

Voz 1995 08:42 o sea como puede ser lo hago desde saber hace formular esta pregunta desde un punto de vista personal que no es eso no tienen ni coincidir ustedes ni coincidir Mariano pero cómo puede decir que la sensación es que cada vez somos un poco más tontos cuando estamos rodeados de acceso al conocimiento

Voz 5 09:00 bueno yo creo que para eso tenemos que meternos en neurociencia quien cerebro no y cuando uno observa y ve a Carlos a personas como Carlos Blanco y uno dice que ese es ser inteligente no que yo creo que la pregunta básica de este de esta mañana yo creo que cuando uno eso no estamos hablando de altas capacidad de eso de ser superdotado niño prodigio yo lo difícil sería a nivel neurológico en tres cosas son nivel psicológico en tres cosas la capacidad sintetizar es decir de recibir muchísimos estímulo si quedarte con lo que realmente es importante

Voz 1995 09:28 sí pero de define bien sintetizar porque Carlos habla mucho entonces no

Voz 5 09:32 pero pero vende su cabeza captan miles y miles de cosas y nosotros tres que te donde vendió que Tom es un superdotado pero yo no lo sabía nosotros te recibimos constantemente muchísima información pero nosotros cantamos mucho menos el de todo lo que capta que capta muchísimo más que nosotros en todo lo que va sucediendo se va quedando es importante lo segundo es que lo asocia con gran rapidez y lo tercero es que tiene una gran memoria el problema hoy en día es el tema de la memoria porque si nosotros recordaremos todo lo que hemos estudiado tendríamos mucha más capacidad hoy en día la memoria que está en el hipocampo la memoria que tenemos de corto y largo plazo la tenemos muy vulnerable y muy afectada por el estrés por las redes sociales

Voz 7 10:11 en la Cadena

Voz 1995 10:48 minutos una hora menos en Canarias nos preguntamos esta mañana extendernos la pregunta ustedes que eso la audiencia de la cadena SER y por tanta gente preparada si ser más listos no debería hacernos casi por obligación más felices si lo uno debería ir Colotto aunque dice que Carlos dice que si María ya sin embargo les decía esto no tiene porque si si si atendemos al número de personas que teniendo un alto cociente intelectual que popularmente conocemos como superdotados a superdotadas no parecen serlo y pensamos en esos veintisiete mil niños que sí están detectados se asumen esas altas capacidades inmensas tantos miles que hoy estarán en clase queriendo ser entre comillas normales en su muy bien cómo definirlo queriendo no salirse de la media porque eso eso de ponen en algunos casos poco complicada Sidi de eso hablamos con Carlos Blanco escritor profesor superdotado para toda la vida

Voz 4 11:43 lo de ser catedrático no salió no bueno estamos catedráticos ahora funciona por acreditación entonces yo la siguiente que voy a pedir es titular y luego las siete catedráticos que sí bueno pero eso pero de todas formas al final luego uno lo piensos a yo cuando era un niño dices quiero ser catedrático lo importante no es la Cátedra de tal sino tus libros Tous clase esos allá va relativizado ciertas cosas porque más que cadera ático Joan no hay nada acredite que sepas pero osa claro pero es que es alguien externo que acredita lo que sabe espera Milla honestamente no me interesa que alguien acredite lo que se han visto que me interesa es

Voz 2 12:17 dar pensar compartir aprendería también comparte

Voz 4 12:21 ese aprendizaje con otros es que eso perdón

Voz 1995 12:24 María en sería una señal divergencia es decir el hecho de no necesitar acreditar el conocimiento simplemente disfrutar y compartirlos a sería de gente inteligente

Voz 5 12:32 bueno yo creo o no no lo he dicho Carlos pues yo supongo que un momento clave es cuando eres consciente de que esto de que esto te está sucediendo es decir uno de los problemas que yo alguna vez he tenido cerca o he conocido bien sea por consulta o gente que me ha consultado por a nivel personal este tema de la inteligencia es la sensación de frustración de aislamiento de que no encaja en el ambiente hoy que tu cabeza va mucho más rápido de lo normal y eso te genera una cierta pues una cierta un cierto temor incierto porque tienes que te está pasando no y entonces vas a consultarlo con personas con profesionales o incluso familiarmente hoy en día yo he conocido algún caso que se diagnostica te de H porque son niños in atentos no no tenemos que pensar no sé tu caso fue como fue Carlos pero las los casos que he visto en mi en mi consulta hago cerca no son tanto el niño listo que saca buenísimas notas en clase si no niño que está más aislado que parece que se aburren clase que no presta atención a nada hay un pelín como rebelde que no pregunta al profesor pero que dice estoy entonces por qué que no para de cuestionarse lo todo que el profesor piensa que es un un poco pesado y que ahora con los padres porque tú su hijo le pasa alguna cosa no entonces yo creo que hay que partir de que el diagnóstico en general no está en el niño que saca buenísimas notas sino el niño que se aburren clase porque nada no sé tu propia

Voz 4 13:44 estoy totalmente de acuerdo sea yo creo que es una os ante ese problema que es que unos aburran clase que o que uno a uno las salten tantas dudas que dices no puedo evitar preguntarle al profesor porque ha dicho esto dado que no está bien justificada su afirmación hoy le pregunto hay dos actitudes no una es efectivamente digamos rebelarse o entrar en curso una discusión hay profesores que se sienten amenazados Rosa incluso en las universidades ocurre y otra es bueno pues perfecto yo me guardo mis dudas ya voy a buscar la información por mi cuenta es salirse de ese mundo diseñar tu propio mundo yo personalmente siempre me convencí de que el sistema por su propia naturaleza es imperfecto es inevitable yo también soy imperfecto el sistema también entonces como el sistema nunca iba a satisfacer lo que yo quería bueno pues yo voy a seguir las reglas del sistema dentro de ese sistema pero voy a crear mi propio sistema parte en paralelo digamos Sor pasando a ese sistema así es como fui

Voz 5 14:36 le queda fuiste capaz de hacer pues yo cuando tenía

Voz 4 14:38 ocho nueve años y que el colegio me aburría hacía cosas pues yo me iba por la tarde a la biblioteca municipal leía mis libros de egiptología de su medio etcétera yo me diseñó mi propia agenda educativa luego la Asociación Española egiptología tuve suerte hay gente que también me me apoyó pero yo me di cuenta de que ningún sistema iba nunca ha a cumplir tus expectativas entonces intenta no estoy hablando de manera grandilocuente a diseñar otro sistema desde tu ámbito en lo que tú puedas aprendes por tu cuenta ahora es mucho más fácil puedes incluso contactar con profesores con no necesitas plegarse al sistema esas yo creo que sería el mensaje

Voz 5 15:13 yo creo que la desde que existe internet una de las cosas claras que yo te yo lo otro hace poco me consultaba una persona un niño que te que tiene diez doce once años que una de las cosas que ha hecho a través de Internet es aprender chino y japonés no porque dice yo me aburro y al volver a casa que lo que empezaba a hacer los padres me lo traían porque por las noches a veces estaba inquieto no dormía y les preocupaba pero yo cuando empieza a preguntar helio tú qué quieres ser de mayor índice arqueólogo y me empieza a decir los nombres de toda la genealogía de los egipcios en orden y me va diciendo los años de momento que estamos de palabras mayores Leo tú nunca te crees más listo dice bueno tengo facilidades para cosas no yo creo que el ser es decir

Voz 1995 15:50 yo desde mi ignorancia desconozco no es lo mismo ser listo que inteligente

Voz 5 15:56 Nos lo mismo ser listo es ser más astuto pillo tener capacidad de hacer frente a a un problema y esa persona que tú la ves y encima yo creo que en el que como un lenguaje de esas palabras que se han mantenido listo es pillo es astutos es sagaz camisa inteligentes son capacidades para algo muy desarrolladas de hecho tenemos gente muy inteligente Ortega era una persona extremadamente inteligente poco listo era poco hábil perdía los papeles o India tenemos grandes genios en sus en lo que se dedican y que dependen cosas básicas del día a día no sabe sacar un billete de tren se pierden por las calles es decir entre ciencias más una capacidad el otro es una actitud ante la vida de los resumiría esta manera sencilla

Voz 1995 16:37 si tú eres listo Carlos bueno

Voz 4 16:40 no yo creo que uno ha ido aprendiendo no algunas cosas sucede porque eso tiene mucho pues dado que es una actitud se se aprende pero no la verdad es que osea yo insisto en que hay un elemento esencial en todo esto que es también la atención que tú pones en algo y el interés que pones en algo es decir si alguien se especializa por ejemplo en digamos estrategias de supervivencia en un contexto político académico pues se hace cada vez más listo pero si tú lo que te especializa desarrollar capacidad de aprendizaje de relacionar ideas pues lo inteligente que eras lo puedes desarrollar aún más entonces ahí hay una frase de Einstein que yo escucho una bellas hay tantas frases atribuidas a Einstein que dices cuáles son las auténticas

Voz 3 17:19 me parece que sea Einstein Woody Allen

Voz 1995 17:22 Le Luthiers tienen yo no viví pero

Voz 3 17:24 pero en general no me fio pero bueno Gandhi Irán Paulo Coelho ya ahí tenemos a los cuatro eso está me parece

Voz 4 17:32 que si es auténtica vamos tendría que comprobarlo pero creo que si venía a decir que en concreto su éxito o el éxito de grandes mentes que habían hecho aportaciones significativas a al pensamiento humano no residía solo en sus aptitudes intelectuales sino también en sus cualidades Morales por moral no se refiere a una aspecto ético sino también de actitud de él como tú afrontan la vida de disciplina por ejemplo de Voluntad decir que no es sólo el intelecto sino también la

Voz 1995 18:00 entonces yo hay Pedro de Mena añado hay que enseñar a ser buena persona ser buena persona ser muy inteligente hay que ser muy inteligente para ser una

Voz 3 18:10 una buena persona claro porque tiene que ser incompatible a lo mejor lo que es más incompatibles listo y buena persona no se esos pero inteligente buena persona porque tiene que ser incompatible no lo veo

Voz 5 18:20 yo te diría pediría dos cosas la primera es que la base esto lo decía un un neurólogo americano la base de un cerebro sano es la bondad es decir para que tener un cerebro sano hay que ser bueno la bondad que relación de la banda inteligencia al ser muy inteligente te hace tener muchos estratégica estrategias y si no tienes una base buena una base ética pues ser Maquiavelo es decir porque todo tiene tú puedes hacer mucho daño a la gente con tu inteligencia también es decir la interfiere también hay que educarlos hizo una cosa que tu decías que me parece importantes generalmente no quiero las generalizaciones son siempre peligrosas los muy muy inteligentes les cuesta más ser listos porque yo por listo también entiendo a que me adapto con facilidad todos los ambientes

Voz 1995 18:59 al revés a los muy muy listos les cuesta ser inteligentes

Voz 5 19:02 no tiene doscientos

Voz 3 19:05 hay un elemento en eso ya sé que va a sonar muy idealista

Voz 4 19:07 que lo que voy a decir pero cuando uno se entrega realmente al conocimiento en cualquier campo del saber piénsese sumergen eso y se abstrae es que es algo tan bello es algo que te te posee de tal manera que yo creo que eso tiene también incluso una trascendencia ética es decir que es inevitable que te haga mejor suena muy idealista porque se ha habido grandes mentes que no les un a la humanidad pero es esa especie de cuando tú te identificas con con el estudio entonces te entregas entre las tu voluntad tú tu subjetividad tus gustos tú te sacrifican por por aprender por relacionar ideas Yves algo que dices mira todos los afanes humanos en el fondo que pasajeros son en comparación con esto no que saber

Voz 5 19:44 pero tú dices una cosa yo creo que hay que también educar el ego y la vanidad porque claro si es uno de los cien cien personas más inteligentes del mundo tiene unas capacidades mucho mayores que los demás por mucho que tú uno piense yo que iba a hacer el bien parada para todos al final también es un tema de aprendizaje constante interior en el que yo me crezco yo me gusta esta sensación

Voz 4 20:05 pero con el ego no aprendes me refiero que la la la regla fundamental para aprender o para estudiar para investigar etcétera es reconocer tu ignorancia entonces cuando uno es muy arrogante dice no ya lo sé todo soy más inteligente bien pues yo no vas avanzaron es que no sé nada

Voz 1995 20:18 de ella me lo ha dicho reconocer tunecinos miraban nosotros

Voz 3 20:22 no no como cosa positiva todos somos ignorantes de lo que ajustaba si nosotros que hacemos todo lo traerá gente no esperé una mira una fuera de sí pero con cada una frase hay una frase que dice que lo importante no

Voz 1995 20:40 esta ver sino tener el teléfono del que sabe

Voz 10 20:44 tal Carlos Blanco placentero está está

Voz 1995 20:47 mañana pensamos mucho en esos niños y niñas que estoy en el colegio y que tienen altas capacidades y que no quieren demostrarlo solamente hay identificados veintisiete mil de una población de ocho millones

Voz 10 20:57 un placer como siempre menos Rojas Estapé cómo cómo hacer que te pasen cosas buenas ella no sabe gracias seguimos M