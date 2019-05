Lucía Ruiz: "La detención de Ternera nos da paz"

Voz 1

00:00

mi padre es un guardia civil de de los pies a la cabeza y hoy está contento entrado y ha sido fijado has leído digo sí papá claro que sí claro que sí el levantarte luego una mañana descubrir que han detenido pues te da un como una una sensación de paz también en algunos instantes saber por fin porque después de siete años dices por fin tranquilidad no se ve que no se levanta la Guardia claro que sí claro que sí para las víctimas del terrorismo es muy importante ver que no se deja de luchar