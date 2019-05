Imanol Arias: "Hoy en día, vivimos muy rápido, en estado de alerta"

Voz 1995 00:00 cuentan que Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad con la secreta intención de que la gente leyera el coronel no tiene quien le escriba M

Voz 1 00:10 sí

Voz 2 00:11 el áreas muy buenos días habla muy buenos días hecho usted cosas enseguida para dar luz a otras para ocultar

Voz 3 00:19 en las luces y las sombras son parte de la representación no

Voz 4 00:24 para atar en sombras hace falta una inteligencia

Voz 3 00:27 es superior ya ha sido más de luminarias

Voz 4 00:31 digamos que sí como que se me quiere por castigo

Voz 1995 00:34 oye hoy nos habla que ser muy inteligente para mantenerse durante tanto tiempo para ser recordado como es el caso de de García Márquez hay que ser muy listo y muy inteligente hoy hemos hablado mucho de que esté de una conversación del pero no usted es más listo más inteligente

Voz 4 00:49 yo creo que soy que tengo Lis Tura de de de la edad listo no han sido tan tan tan inteligente y es un hombre paciente estoy estoy en una vereda muy paciente Se pasa por todos los procesos pero pero al final en la estación en la buena la que te quedas más tiempo tienes que tener paciencia hay buen paisaje y paisanaje y la espera

Voz 1995 01:16 cómo se lleva a la espera

Voz 4 01:17 pues mira el tiempo pasa muy lento para el que espera algo he pasado muy rápido para el que tiene miedo depende de cómo te encuentres el día que te levantas que Agaete todo pasa todo el día dije a que incluso aunque esperes algo de Amazon ya es más entero estoy más cosas estoy claramente no se aguanta

Voz 3 01:37 este país ha vivido en mayo hace pocas semanas este país estaba en un ahí

Voz 1995 01:42 bueno hay incertidumbre unos resultados de ahí

Voz 3 01:46 lo positivo porque su función se sustenta precisamente la espera en la incertidumbre

Voz 4 01:52 no sé en cada uno piensa muchas cosas yo últimamente Mi gran duda es

Voz 2 01:58 cuando gobernamos

Voz 4 02:01 sí de esto es que cuando estoy amigos no no no no no cuando se gobierna cuando cuando cuando se se establece entonces esta ceremonia maravillosa de exaltación de términos de amor de Dame tu voto toma mi corazón en Chin Pon Chin Pon realmente estamos en un momento en el que en la vida en el que hay que ejecutarlas cosas en los márgenes de tiempos y no podemos llegar tarde Purito de la pregunta es que que vamos a gobernar y además gobernar dentro de los cánones por por un lado por otro que marca Europa no nos hagamos tampoco olvidó ilusiones en para un lado ni para otro no sé a qué a Gaza

Voz 3 02:41 en toda la colleja vamos a estar otra vez

Voz 4 02:43 lo mismo pero cómo cómo era aquello fue eh

Voz 1995 02:47 que vivas en tiempos interesantes aquella frase dicción no de los yo no estoy exacto iba a destiempo sientes que vivas tiempos interesantes estos tiempos interesantes

Voz 4 02:58 tan interesante lo que conlleva una maldición

Voz 1995 03:01 el teniente chinas ya instinto de perdurar

Voz 4 03:04 más puede perdurar y el teatro que todas las funciones pues la función de ayer fue la primera de Madrid y bueno ahora empiezan la pieza funciona es muy hermoso hacerla es una pieza muy pequeñita muy hermosa tiene una conexión buena con el público en ese sentido casinos nos alivia por un lado porque ya está Nos en nos obligan poco a mí me me me me aprieta un poco el culé Ter decir bueno si desde el primer momento no en el sentido de cuidarlo Imanol Arias no no no no es tanto de miedo como responsabilidad estos pero queda claro sí sí artístico sí sí te encuentras con Beyoncé delante y el problema no es que tengas miedo de que no vaya no no el problema es que la tienes delante ya hay que tratarla bien Iker y como ya

Voz 3 03:49 desde cada día es una función la de ayer salió muy hermosa hay una maldición que dice que es la de hoy tiene que salir irregular yo yo os toda la mañana diciéndonos al Barça

Voz 4 04:00 la estupenda es lo bueno que tiene el teatro hacerlo todos los turistas Messi

Voz 1995 04:04 si todos los días es bueno

Voz 2 04:06 pues habrá que hacer un día regular nacería

Voz 1995 04:09 a estas dos días brillantez pues no sería terreno lo diga no nosotros

Voz 4 04:12 sería lo conseguiremos bueno

Voz 1995 04:15 Imanol Arias está estos días en el teatro Infanta Isabel interpreta una de las opciones que el público El Espectador los lectores llevan

Voz 4 04:25 años dedicando sofoco

Voz 1995 04:27 el coronel no tiene que en las que iba su montaje del director Carlos Saura basado en esa famosísima novela de Gabriel García Márquez que estrenó ayer en Madrid vamos a hacer una pequeña pausa hay enseguida un bueno

Voz 5 04:41 con Toni Garrido has visto

Voz 1995 04:44 ya no te parece increíble de pegarse quiero pero ahora como dices de corazón con una válvula el mes pasado enero para ponerle Tour de no tuvieran problemas escapó cuando estamos hablando multiplicas el motor no han puesto se bueno hay Imanol Arias falta más de veinte de sus cuarenta años de carrera interpretativa para volver a encontrarse en Il Teatro parece el teatro Imanol llevaban mucho tiempo esperando ser uno al otro

Voz 3 05:21 en este caso se llevó el gato al agua el teatro Infanta Cristina de Madrid que desde ayer es el escenario

Voz 1995 05:28 reencuentro con un gran motivo el último montaje teatral el director Carlos Saura basado en una de las grandes novelas de la literatura contemporánea en castellano

Voz 6 05:37 es coronel no tiene quién le escriba va a entrar en el grupo dice he visto una adaptación cinematográfica Arturo Ripstein el año mil novecientos noventa y pude

Voz 7 05:54 mientras tanto que

Voz 6 05:56 vas a sentar a alguno de ustedes allí

Voz 2 05:59 visto el montaje bueno quiera con copa

Voz 1995 06:04 pues sí nos está escuchando

Voz 4 06:05 eh

Voz 1995 06:06 pero el montaje bueno bueno era cojo el bueno bueno era

Voz 2 06:10 es decir hubo una pequeña pero lema Hay

Voz 1995 06:13 me gusta decir que no no les sustituye sino que su ausencia estás haciendo todo el peso

Voz 4 06:19 bueno yo empecé con Juan Jan tiene todo el derecho a decirme cosas feas tiene razón yo intentaba explicar hace poco en una entrevista lo que era sustituir a alguien dar el pase a alguien alguien tendría de su entorno que yo estaba despidiendo me dejan veo todo lo contrario no dio la primera vez que subían al escenario profesional a decir una palabra era como Juan Diego la segunda fue con Juan Diego la tercera fue con Juan Diego Juan Diego

Voz 3 06:42 bebió una botella entera de Johnnie Walker etiqueta negra en casa de mi padre diciéndole

Voz 4 06:46 se ponga a usted como se ponga su hijo viene conmigo a Madrid

Voz 3 06:51 ahora mañana tarde o temprano dijo bueno si macho que te te

Voz 8 06:56 la voz pero antes para contarme una cosa tan corta

Voz 1995 06:59 qué recuerdas tú recurso que decía ser aquella es verdad que fue de la mano de de Juani la pena recuerdas lo que decías en aquella primera obra la plantilla que trajo aquí está

Voz 4 07:10 yo era un soldado de la vida es sueño cuando encuentran Asefi mundo aquesta pero coincidía con un buen amigo mio azufre del pozo que trabajo con Lindsay que en falleció después estudió conmigo en la escuela azufre era un actor de cuerpo no de palabra de hecho trabajo bailó con Lindsay que me hizo grandes cosas que yo era un actor sin cuerpo prácticamente un es una Mier Vecilla con alguna con algún don para la palabra entonces determinamos que esa frase perder nuestro meritoria en la hiciera lo voy a hacer corto uno a las siete de la tarde y otro en la segunda función hay me tocaba la segunda función porque era hablaba mejor pero el día del estreno se creó un conflicto salimos los dos disparados de la caja pegando Nos casi codazos cuando llegamos donde Juan Diego encadenado a frito lanzó primero la voz dijo

Voz 9 07:59 Juan Diego miro dije yo ahí está ahí está hoy una voz por debajo que dijo es una mera no

Voz 3 08:08 ese encuentro ya todo me perdonó en mira aquí estamos los buenos amigos que accedimos luchaba la palabra es

Voz 1995 08:15 ya es que debemos recuperar esas

Voz 3 08:18 palabras no hay una definición gráfica mejor la que provoca en tu cabeza cuando es es mi rival ya Gemma él es riesgos claro

Voz 1995 08:27 de lo que es bueno hay una frase muy reveladora también en la obra dice llevamos toda la vida en estado de sitio a este paso llegará un día en que no sabemos lo que es vivir con normalidad

Voz 4 08:35 no se habrá olvidado lo que es vivir en paz y entonces ya no habrá vuelta atrás nada tendrá remedio

Voz 1995 08:40 esa es una fantástica definición de los tiempos que vivimos hemos dado por normal algo que no lo es

Voz 4 08:46 algunos algunos analistas sesudos inteligentes en todo esto

Voz 3 08:50 a la hora de analizar la novela de de Gabo El coronel no tiene

Voz 4 08:53 esquiva realzan mucho que es una de sus nueve de las novelas dentro de sus escritores contemporáneos que habla de la violencia sin mostrar la violencia Rulfo todo el mundo habla de la violencia en América Latina en la violencia física el poder el daño García Márquez habla de cómo se vive en estado de violencia en estás continuamente bombardeado torpedeado por algo por una imposibilidad y en ese sentido el el el estado de sitio al que se refiere es un estado de sitio de escarnio de aislamiento incluso de muerte nuestra propia muerte es un estado de sitio por por cómo vi cómo estamos en una en una vida violenta llena de influencias que además ahora dijeramos a no a veinticuatro imágenes por segundo como en el cine no no no a no ciento noventa imágenes por segundo todo eso en clip

Voz 1995 09:41 es un dato terrible cinco muertos y doscientos ochenta y cuatro heridos el año pasado en París por el patina

Voz 3 09:49 cuidado con eso empezamos a lo vamos de la normalizar el entorno cinco

Voz 1995 09:57 metas en una ciudad víctimas del patinete eléctrico bueno pues ese es el mundo podría tener una novela

Voz 4 10:04 a que saquen de él el realismo mágico se lamenta la vida es así de absurda o el día que el patinetes elevan poniendo unas defensas al patinete se va convirtiendo en la moto Lete termine siendo un mini coche eléctrico

Voz 1995 10:15 como como Ben Hur no es lo que nos espera le pide que murió el abuelo dice te lo voy a explicar como lector como se lleva el teatro con la novela cómo cómo se lleva

Voz 9 10:28 hay una maravillosa versión de Natalio Grueso es muy muy muy buena en una hora y media ha condensado

Voz 4 10:36 todos los momentos que la novela tienen sus tránsitos la novela hay mucho ir y venir la novela tiene mucho de espacial tiene mucho de espacio cerrado dentro de una naturaleza muy fuerte en la versión es maravillosa porque se basa fundamentalmente en el Racó tanto aquí hay una es una historia de dignidad siempre se ha dicho que el coronel es el gran personaje digno ya hay una historia también de nostalgia hay algo en el ser humano cuando consigue ordenar un poco socialmente que es la retribución final siempre por unos motivos sopor otro es algo que nos empeñamos en no darnos por seguro es hay una angustia e hilo mío IS final mío y de alguna manera eso que transitan la novela está muy muy centrada en el teatro está muy centra esta esta función tiene algún algún que otro secreto Ayna actriz que se llama Cristina de Insa o Juan Tato que a mí me tiene volando yo no había coincidido nunca con una compañera así pero es de esas actrices de trazo de palabra de teatro de inteligente y en ese en esa novela en esta función la mujer es un motor el elemental que aún estando enferma es la que más provoca la vida

Voz 1995 11:49 Cristina insta a Jorge Basanta Fran Calvo y Marta Molina está en casi todo el mundo conocía la historia cuento en veterano de guerra espera junto a su mujer con la paciencia de un voy la llegada de la carta en la que le comuniquen que suspensión gubernamental ha sido aprobada yo pensando que los actores de sois los últimos seres humanos que recibe cartas tú sigues diciendo cartas de admiradores cartas de

Voz 4 12:13 en alguna es verdad aunque ahora se limitan a me podría firmar esta foto habría te mandan incluso el material didáctico al que tienes que

Voz 1995 12:21 que la foto no no pero perfectamente ese ubicar

Voz 4 12:24 Adam mire usted ponga la por detrás Ésta es una tinta reflectante no se lo pongan la cara deben ser que algunos firmamos en la cara que como pero no ya no son tantas como como eran en algún momento recuerdo algunos momentos en que en que llegaban cartas y recuerdos siempre siempre recuerdo la las los encabezamientos que nos enseñaban a mi fundación en las cartas querido al muero querido Alberto espero que al que al recibo de la presente te encuentras bien nosotros por aquí bien gracias a Dios el motor de la presente era comunicarte que tu hermana ha dejado de trabajar una mañana se levantó en todo el rato me encantaba acciones

Voz 1995 13:02 maravillosa eso lo estoy no cabe tú vas a ponerse en un tuit no

Voz 4 13:07 los cristianos va también el coleccionista de autógrafos no siguen tú sabes se sabrá mejor que nadie se acercan instó hoy por favor no recuerda el nombre pero habían muchacho en el norte que te fueras donde fueras te lo ibas encontrando y tenía una enorme colección de fotos de autógrafos al final era era tan conocido que si no estabas en la lista llegaba a San Sebastián

Voz 8 13:29 tú mismo lo buscabas porque había que estar en esa domada

Voz 1995 13:34 Imanol hablamos el año pasado volvía al teatro con

Voz 3 13:37 la vida para los vuelos ahora

Voz 1995 13:40 con esta maravillosa puesta en escena con el lo tiene que lectivas en la tele tu hijo es tener una serie la distinto verdad está en distintas si esa es la del Mario Casas que están Aíto Tornatore la que están en pelota si mi hijo está un poquito más veces

Voz 4 13:54 cierto pero también está en

Voz 1995 13:57 si le das consejos no de estar en pelotas digo

Voz 4 13:59 no como padre de mi hijo tiene treinta y un años de Le quiero mucho me llevo muy bien con él en algún consejo como padre me in como actor de vez en cuando ahora se va a América rodara a Colombia eso cuida papá de eso sabe mucho ahí sí

Voz 3 14:15 ahí se de cómo hay que pisar ese continente para

Voz 4 14:18 no que para no levantar el pie ya nunca más porque ese continente para poder trabajar es maravilloso no tanto no tanto en que puedas tener un traje continúan sino que te vas a encontrar con tipos muy interesantes

Voz 1995 14:30 qué bien y los dieciocho años alguna vez tendréis que sentarnos a hablar tratan de buscar una explicación a la vida triunfar en Egos muy complicado triunfar una vez es muy difícil pero los dieciocho años de éxito ininterrumpido de Cuéntame de una serie de televisión que están más sólida que nunca que pertenece ya a la memoria histórica de un país eso una que otras habéis tenido que sentar con con un grupo de psicólogos a hablar de cómo es

Voz 4 14:55 es eso lo tendremos que hacer de una manera más más seria fíjate que el pobre Chanquete con una sola con un solo capítulo marcó su vida cierto es más el otro día vi una cosa cierto es lo vi una revista Tele programa que decía el domingo en el próximo capítulo se muere Chanquete estuve débiles habla de spoiler cuando era hermano me me sorprendió entonces merece México bueno pues si ese hombre con nosotros hemos necesitado dieciocho años no tenemos el poder que pero habrá que habrá que yo ahora mismo no sabría no sabría contestarte así para hacerlo de alguna manera más más liviana no sabría contestarte si Antonio Alcántara por fin es no mi padre o eso yo ya creo que es mi padre porque mi padre ya no está ya no me podré decir nada ya no me corrige no me corrige Mi padre yo creo que es que me estoy haciendo una endogamia hacia dentro soy yo con mis propios fantasmas

Voz 1995 15:50 pero esas en cualquier caso está bien pero mucha gente necesitará la libros que nos cuente pero necesitará ver cuéntame para entendernos para entender cómo era la sociedad cómo era esa España la forma en la que hablábamos que consumimos que nos gustaba seguirá la serio como referencia de quiénes éramos nosotros y eso es un éxito qué va mucho más allá de la audiencia va mucho más allá del capital social que ahora tiene la seria

Voz 4 16:14 evidentemente sí sí tiene que ver con la velocidad de los tiempos además estas es pequeños nichos de de memoria parece primero empieza como una memoria sentimental y al final terminé siendo una gráfica muy exacta porque uno intenta huir de la base del sentimiento no se puede estar con la emoción todo el tiempo ni con la nostalgia