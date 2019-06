Catalogado el primer fósil de dinosaurio

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

el veinte de junio de mil ochocientos veinticuatro ha quedado en los anales de la paleontología dicho sea así con intensidad ese día el célebre naturalista hay zoólogo Jobs cubierta escribía una carta al científico inglés Gideon mantel confirmando le que esos dientes fósiles tan raros e inclasificables que le había enviado no eran ni de rinoceronte ni de un pez grande ni de ningún otro bicho conocido eso era de un animal nuevo lo decía cubría quizás un reptil herbívoro hoy descomunal y lo era eran los dientes de un igual ante aquella fue la primera catalogación del fósil de un dinosaurio fue el primer pasito de la paleontología Gideon mantel era un apasionado de la búsqueda de fósiles India cuando husmear va por las minas del sur de Inglaterra encontró huesos y dientes muy muy grandes por la forma parecían ser de un animal gigante que se alimentaba de plantas pero llegaba hasta donde llegaba por eso consultó al mayor experto naturalista europea el francés Georges Courier que utilizando su propio método de anatomía comparada Le confirmo aquel veinte de junio que tenía entre sus manos dientes de un reptil de proporciones gigantescas así fue como Gideon mantel tras observar que aquellos enormes dientes fosilizados se parecía mucho a los de las actuales iguanas bautizó al presunto nuevo bicho como Higuaín Odón que significa diente de iguana tuvieron que ser bichos grandísimos visto el tamaño de los fósiles y lo era los igual modo antes pesaban ocho toneladas siguieran herbívoros cómo se puede estar tan gordo comiendo solo verdura la paleontología y la ciencia siguieron avanzando y cuando llegó el momento de decir que esos bichos corrieron por el planeta hace millones de años salieron ilustrados con sotana hay dijeron de sonada absolutamente imposible claro porque si Dios creó la tierra hace seis mil años ningún bicho estuvo aquí antes porque no había tierra donde estar vale entonces como explicaba la iglesia que aparecieran huesos tan grandes de ningún animal conocido pues estaba claro es que no eran animales eran de los gigantes de los que habla la Biblia por eso cuando descubrieron unos testículos descomunales fosilizado dijeron lo veis de un gigante hilo llamaron escroto un humano era el extremo inferior del fémur de un mega los AUS un bicho que correteaba por aquí ciento sesenta millones de años antes de que Dios creara la tierra