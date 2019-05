Natalia Flores: "Como padres, a veces sentimos que estamos en una sitcom"

Voz 1995 00:00 en un rato aprendíamos un término nuevo llama barrió analiza que la gente yo soy de Usera no de Madrid ya soy de Usera de nivel ahora vamos a aprender la Infanta Sarkía Infantas Hills que es poner la radio es que conoce bien se desborda los Prieto a Flores vienen a iluminar este estudio con su nuevo libro Natalia Borge muy buenos días varios días medió son los responsables de agencias llama está pasando son

Voz 1 00:29 youtubers de cierta bueno cierto con una cierta edad hijo tú Bercy cierta que versa que has cuarenta son padres tres modernos cuenta de esto eh no sé si este colectivo has visto bueno

Voz 1995 00:49 o sin filtro la realidad de ser unos padres modernos con corazón ochentero y costumbres indies lo tienen todo e instruyen en gran número humor una vida en familia que no sabemos si es compatible sí es una especie sitcom corrígeme eras nos y vosotros mismos han pasado de la pantalla el papel han hecho el camino a la inversa acaban de publicar el libro no sólo somos padres un anti Manuel para ser padres y no perder la cabeza

Voz 1 01:16 bienvenidos a enhorabuena viene gracias ni gracias

Voz 2 01:20 Celia hacia todos pero como maquinista

Voz 1995 01:23 coherencia porque ser padre en sí mismo Natalia es ya un ejercicio complicado con lo ser moderno que el SIMO ya también necesita bastante energía

Voz 3 01:30 bueno intentamos o al apelamos al sentido común a veces no sale a veces no tengo que decir que es verdad que a veces nos sentimos que estamos en una sit com pero vosotros también ha parecéis como actores que haré coincidimos en la puerta de concesión de vaya

Voz 4 01:47 tira de Puerta del cole que eso da mucha alegría

Voz 2 01:50 el libro al final es como un manual de supervivencia un poco porque es verdad que con tanto moderna veo lo locos que se vuelven muchos padres cuando de repente se reproducen pues nosotros estamos ahí un poco de espectadores y decidí escribir este anti manual un poco para demostrar que criar un hijo es algo natural y como decimos nosotros no hacer un máster en gilipollez humana

Voz 1 02:12 para eso ya están los medios de comunicación vuelva es que vuela pluma pero eso estamos nosotros

Voz 3 02:21 que un libro que no gustó mucho un libro lo francés que se llama como ser una mamá cruasán par Pamela llamada es pronunciar el apellido protesta dificilísimo pero habla de cuando los niños te domina no oye es un poco un poco una corriente ahora que hay ve que los niños no se frustre de preguntarles todo de hasta el lo que ellos quieren de de que sea feliz todo el tiempo ay bueno había un poco de que a veces le prestamos demasiada atención a la crianza de los niños y entonces bueno otra vez se trata de encontrar un punto un término a medio de escucharlos por supuesto cabeza siguen buenas ideas pero tampoco de ceder era absolutamente todo por su felicidad

Voz 4 03:08 sí sí que a veces os pasa a mí me pasa de Le he dicho que no oí le he dicho que no es siete veces esta tarde ya lo último que se llama

Voz 1 03:16 Pamela Drug lo acabo de lo acabaremos vale in a ver no es normal que un niño no se nuestra generación escuchaba esto

Voz 5 03:34 bien niños

Voz 1995 03:36 por qué los niños y ahora tienen que escuchar a Morrissey porque tienen que escuchar a los Beatles conocerse

Voz 2 03:41 sí integra tenemos una teoría Hay que esto es es los padres es otra vez Nos proponemos volvemos locos y tratamos de inculcar a nuestros gustos a los propios niños nosotros cuando escuchamos estas historias de hulla mi hijo es que le encantan Joy Division no rosaría siempre decimos lo mismo qué suerte tenéis porque a los nuestros tenemos cuatro eh a los dos ni sienten ni padecen luego hay otro que le gusta una cosa que se llama el osito gominolas gigantes

Voz 1 04:07 has moderna y no luego la última

Voz 2 04:12 la salida de niña que era nuestra última esperanza lo único que le gusta Nos dice que los pongamos compulsivamente el Bailén igualdad Melody o sea que yo creo que para nosotros nos da mucha envidia en el fondo nosotros hemos sido grandes sufridores de Canta Juego si demás Si incluso una vez los fuimos a los llevamos a los niños a ver Canta Juegos en directo y os puedo asegurar que ni la resurrección de hayan Curtis haría feliz a unos niños

Voz 1 04:34 es el cantante de Joy Division un poco

Voz 4 04:37 otro día perdón perdón otro tema con el que igual estamos un poquito histéricos e histéricas es la alimentación no es como es el anticristo que no cómo les está yendo un poco la cabeza mejor aquí

Voz 3 04:49 sí un poco sí nosotros hablamos en el libro de los padres adictos tenemos muchos amigos adictos que le da a los niños chuches de Quino hay en vez de no sé

Voz 2 05:02 existe el fresquito porque además se negara un niño fresquito en un momento de cumpleaños que están ahí como imagínate todos acelerador en gorilas como no puedes tomar un zumo no pues fresquito o peor no puedes tomar un sándwich de Nocilla

Voz 1995 05:15 pero ahí la naturaleza sabía todo y luego vienen los abuelos

Voz 1 05:19 qué tiene de esa toma ahí llega El abuelo de

Voz 1995 05:28 tiene unos vídeos si quieren ustedes visto tenía obligación pero si quieren perder bien su tiempo de unos vídeos maravillosos en Internet los pilotos Flores donde vez en cuando te invitan a gente que viene básicamente a poner en cuestión sea lo que hace es cuestionar a los Prieto Flores este es el último caso

Voz 1413 05:43 que luego a vosotros con tanta muñequito tanta modernidad trató al niño éste no lo deja espacio Pacios de lo dijo es que van en contra de su padre el sistema miran yo que te hace ser como esta es sumisa desde el muñequito de los cojones desde que detrás de las tonterías que no les dejáis a ellos en su espacio aéreo en teoría facha Tito acabas el único fallo

Voz 1 06:01 esto explicaría perdonarle el auge de Vox pueden ser que Ortega Smith sea por fin heredero de unos padre Chavalón beatle que ponía en ese cuarto posters a Michael Jackson y él ha dicho tengo que hacerlo lo que no sería es un problema es verdad

Voz 4 06:17 esto ya ha empezado a pasar que en el día del padre Borja que yo te regalo una carta con la bandera de España

Voz 2 06:23 al este este genio que decía esta esta idea que en el fondo no estatal alejara realidades giro sí o sea nosotros hemos visto creo que la teoría ésta que que esboza y creo que tiene razón el otro día el día del padre mi hijo me regaló a una el colegio y la portada gigante de la España ayer por ejemplo en los pide un fluorescente mientras tomamos el aperitivo en el dardos en Madrid puso lo único que escribió fue viva España entonces pero bueno yo tengo una también pasa una cosa que él no quiere decir que es un facha porque es verdad pues si bien también es la razón pero bueno que apunta maneras yo creo que vamos en el cursillo

Voz 1995 07:04 poniéndole a Rosalía

Voz 4 07:07 otro tema que a mí me interesa mucho es padres y madres con redes sociales en la era de las redes sociales Instagram están los que sacan a los hijos todo el rato que cuando crezcan miran por qué no sé qué hilos que no nos atrevemos y sólo ponemos como trocitos

Voz 1 07:21 ahora pie una mano

Voz 2 07:24 qué es peor que soy bastante fan de esos Instagram de como que los padres sienten una necesidad imperiosa como mostrarlos en Instagram pero al final dice saben que está mal entonces es lo que muestran son pequeños troncos grafitos un occipital parecen como un carnicería carniceros infantiles

Voz 1 07:42 es verdad

Voz 1995 07:45 verdad por favor por favor necesito saber Ton to desde la distancia que opinas entonces voy yo tengo una cosa

Voz 2 07:52 a los padres modernos como colectivo más

Voz 6 07:55 pues es algo global sea vosotros dos

Voz 1 07:59 me que él que lo que estamos viviendo eres bueno

Voz 2 08:06 tengamos la misma cuenta bancaria en para título al mismo abuelo

Voz 1 08:15 bueno habláis también hay un término el más el más social horrible

Voz 0419 08:23 exacto como a enseñar a las madres como que la madre de repente eso para mí es también no ser fuerte que poseen en tras a parir con tu nombre salís a de mami te realmente esos mami de repente sus una tarados y que no sabe hacer nada y hay packaging de de de productos que te explican hay un chupete en Pharma City que realmente te explica que tener que sacando el packaging entré merced a la boca de de cómo lo te pienso como si se hubiera ido la placenta el cerebro

Voz 1995 08:56 esta era Charo López una ama de argelina que contaba esto el maman Play que está pasando

Voz 3 09:02 pues Charo López a quién amamos a quienes están aquí hace poco ávida de este concepto que es el más pleno de madres que explican cosas a otras madres son personas que pidan cosas otras madres que es una cosa que pasa siempre ella decía que

Voz 4 09:18 de cuando en cuando se te nota ya la tripa no ya se abre la veda gente debería sabes

Voz 3 09:23 sí sí te va a pasar a mí te va a salir está no sé qué entonces por eso también decimos que lo nuestro es un anti manual porque no estamos explicando

Voz 2 09:34 no queremos explicar todas estas cosas ni queremos alarmar porque bastante hemos sufrido imagina con cuatro hijos y la de cosas que hemos sufrido sea no lo lleves así abrigado que va a acoger el Champions no les eso de comer que provoca cáncer no se entonces contra todo eso por eso existe desde anti manual un poco para decirle a la gente que es una tarea como más tranquila más sosegada estoy criar hijos este estrés que te quieren implantar no

Voz 1995 09:58 lo por curiosidad estadística de vuestras cuatro hijos cuántos son superdotados porque

Voz 4 10:04 esto esto me gusta cómo lo

Voz 2 10:07 cuatro poner insisto estadísticamente por ahora ninguno afortunadamente ninguno que luego dicen que es muy complicado llevar a un hijo su perdón

Voz 4 10:15 es es otro capítulo del libro que dice tu hijo no es ni Einstein y Beyoncé pasar

Voz 2 10:21 por eso tiene que ver con lo que echábamos también los padres que estamos a favor de hecho nosotros tenemos por ejemplo un cuadro de nuestro hijo Felix en medio del salón que mostramos orgullosamente a la gente pero sí que vemos cosas rarísimas y que la gente tiene que poder un poco de límites al chequeo porque sino

Voz 1 10:39 tú tenías un cuadro muy nuestro hijo de uno demás

Voz 4 10:42 está muy bien que le vamos a hacer se lo hemos secuelas

Voz 1 10:45 no sólo somos padres es un grito es un lamento es una revolución la que plantea este anti manual para ser padres y no perder la cabeza luego debería hablar de los primeros padres del mundo porque gente que al ser padre nunca han desde la historia nadie puede está de tener hijos

Voz 1995 11:03 es algo natural no máster en gilipollez humana lo que proclaman Borja Prieto y Natalia Flores muy buen trabajo

Voz 1 11:10 gracias a ustedes sale hoy nos hemos ido presentamos la semana que viene en Madrid pero saber Saray olla olla a ser suyo no sabemos así que muchísimas gracias

