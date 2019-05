La Ventana de los clásicos | Manuel de Falla

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:46 tardes amigo qué tal aquí andamos esto alguna semana más Si hoy además con un tema muy especial muy nuestro además

Voz 1155 00:53 que tenga una especie de lo que vamos a hacer esta tarde lo que vamos a reivindicar los que vamos a Deferr

Voz 0313 00:59 era era ese es el belga una indica

Voz 1155 01:02 sí sí tiene un siendo español un disco acercábamos ahora se ha originado en los Estados Unidos ahí lejos fíjate lo que son las cosas

Voz 0313 01:11 hoy en La Ventana de los clásicos efectivamente vamos a rescatar a uno de los grandes compositores españoles de la primera mitad del siglo XX hablamos de Manuel de Falla uno de los muchos nombres de la cultura que tomó las de Villadiego cuando Franco ganó la guerra en su caso el exilio lo pasó en Argentina donde se quedó hasta hasta su muerte a pesar de los reiterados intentos del régimen para que regresara a España ni la promesa de una pensión vitalicia que no está mal como promesa vi la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio nada sirvió para para que volviera hoy nos sigue quedando su música como es obvio pero esa música como la de otros compositores españoles no acaba de ser conocida en todas partes por ejemplo en Estados Unidos el nombre de Falla pues no es uno de los que aparezca frecuentemente en la lista de los de los más relevantes no al menos hasta ahora cuidado porque este pasado verano se celebraron dos conciertos uno en Nueva York también unos talleres y unos encuentros y lo más importante se ha grabado un disco que menos de media hora por cierto se presenta en Madrid en la Residencia de Estudiantes un disco con dos de las obras más conocidas de Falla el amor brujo

Voz 8 02:33 el Retablo de Maese Pedro

Voz 0313 02:53 Ángel Gil Ordóñez buenas tardes bueno está bienvenido a La Ventana qué tal un placer y un honor estar aquí con vosotros esa historia global transversal de la música de un compositor español y un disco que nace en Estados Unidos saber cómo es la traducción de todo esto pues mira yo llevo ya unos veinti tantos años viviendo a la lata en Estados Unidos todo lo que puedo

Voz 0060 03:12 para que se enteren de que tenemos una música espectacular Isaac lo que ocurre que no hay que dar mucho la lata porque en cuanto lo tocan que es la obsesión aquí la misión es que los norteamericanos que estamos igual dicen pero cómo es posible que nosotros que buscamos es porque es increíble entonces este este es el resultado de muchos años también de de trabajo en icono para mí Manuel de Falla es la figura clave de la música no es todo el siglo del siglo XX siglo pasado así que estoy muy orgulloso de yo creo que es la primera vez esto Lena a lo mejor no me va a ayudar yo con una primera vez que estas dos obras toca una orquesta norteamericana verdad

Voz 0313 03:55 lenguas Elena García Loca Elena esta Elena García de Paredes que es gerente de la Fundación Archivo de Falla sobrina nieto del compositor buenas tardes Elena

Voz 9 04:03 hola bienvenida la verdad aquel vamos a responder a la pregunta que planteaba

Voz 10 04:06 sí esto es un abuso eh porque considera que es hoy la voz del archivo hay que saberlo todo creo que sí pero podría meter la pata como quiere decir sin abrasen tocado pero esta versión original el retablo yo Cruise la primera vez que una orquesta norteamericana las saque un orgullo humano no qué importante es lo que dice que que sean los músicos ahí lo toquen el público americano me consta que cuando escuchan está

Voz 11 04:32 está la adoran porque es así

Voz 0313 04:36 Juan Ángel tú ya sabes que la Ventana de los clásicos tiene una vocación eminentemente divulgativa por lo tanto cualquier oyente que esté ahora escuchando la radio diga si Manuel de Falla me suena El amor brujo por descontado que tal que más le podemos contar no sólo de su perfil de su biografía que algún alguna pincelada de dado sino de su de su retrato como compositor de de del género de las de la particularidad de toda la evolución que supuso su su irrupción en la música

Voz 1155 05:00 bueno por dónde empezaría a esto yo desde luego empezaría recomendando que se a los que no lo conoce que es es Kutxa Manuel de Falla que escuchen la música Kaiser no pueden en vivo que lo escuchen en este disco de Naxos porque son dos obras emblemáticas aparte de eso yo creo que Manuel de Falla supone una síntesis de lo que es estar en el en lo más vanguardista en aquel momento de Europa con el impresionismo relaciones con Davis y Ravel con Picasso financieros también por un lado y por otra parte ese lado de fascinación por las raíces populares que sí eh bueno tiene un momento simbólico que se concurso de cante jondo que organizó en Granada y luego tiene obras que tiene ese mundo

Voz 0313 05:43 en el de Helios cubre el flamenco y se enamora del flamenco el cante jondo en la época en Madrid básicamente no el sí sí sí sí

Voz 1155 05:50 pero lo voy a concurso lo hace en Granada en un momento determinado y luego dentro del concurso o después del concurso o en paralelo con todo esto pues hace obras tan gitanas como las ejemplo gitana sería apura entonces claro resulta que fíjate en este programa que estamos comentando hoy preferentemente tenemos una muestra de lo que es el mundo flamenco el mundo gitano llevado a las expresiones si quieres más el emblemáticas por así decirlo y luego en el en el otro en el lado oculto por así decir lo que decíamos antes en la influencia o en contacto con otros compositores se inspira en un episodio de Quijote

Voz 0313 06:29 el capítulo de la segunda parte de títeres de casi por

Voz 1155 06:32 la que bueno que que es una cosa que es una delicia en principio

Voz 12 06:42 no Lago

Voz 14 07:01 sí

Voz 0313 07:13 para quien no lo sepa cuenta cuenta la historia de Candela que es una una chiquita una una muchacha gitana que que se enamoró de un gitano este jeta que no era en fin era mujeriego celoso sí ya palmo no está tras un tiempo aparece otro que se llama Carmelo que la corteja

Voz 0060 07:29 qué ocurre que el fantasma que el espectro delantero

Voz 15 07:32 empieza ahí a a meterse entre medias no

Voz 0060 07:35 daré más detalles pero al final al final triunfa el amor y la vida sobre el pasado la muerte con todo lo que supone verdad ese ese ese mensaje y esa belleza transmisión de valores no totalmente totalmente es una historia de amor muy española bien verdad mira es una obra como decía muy bien Juan Ángel esas fuente de inspiración de lo popular de las raíces de su tierra en el mar de Cádiz que abre el Amor brujo eh

Voz 11 08:09 todo eso está ahí

Voz 0060 08:10 y luego por otro lado para mí importantísimo también la Historia el pasado no Tomás Luis de Victoria el las los músicos maravillosos del siglo XVIII que es lo que inspiran el retablo entonces esa es para mí una de las características importantes de este disco que reflejan dos mundos de la creación Extraordinario de Azaña Elena qué maravilla Iker Iker Iker simbolismo

Voz 0313 08:35 cuántas cosas que sea la Residencia de Estudiantes el lugar donde se va a presentar Bono a no en un ratito

Voz 2 08:42 los estudiantes que es una institución que ha acogido hoy siga acogiendo tantos artistas y que que siempre unos abre sus puertas es que yo creo que ya todos los años tenemos un acto interesante en la residencia volviendo a la brujo me gustaría decir que hay dos temas que están escondidos que siempre dar a conocer por una parte tiene que ver con el archivo la partitura El amor brujo es un maravilloso misterio que desveló un musicólogo Antonio Gallego

Voz 16 09:09 muy Illes reconstruye esa obra

Voz 2 09:12 bueno gracias a él se ha podido volver a escuchar estaba totalmente disperso y luego por otra parte otro secreto muy buen muy bien guardado que ya se conoce que es la autora del libreto que es María alejar así que es una mujer no es verdad el sumario darme el nombre del marido detrás de esta colaboración entre María Martínez Sierra María alejaron el Manuel de Falla una historia de pasión yo no voy a decir pasión amorosa pero desde luego de una la pasión que se refleja en la música es decir trabajaron mano a mano lusos y además en un tiempo récord porque Manuel de Falla era un compositor que tardaba mucho en componer el Amor brujo creo que fueron meses de trabajo

Voz 0060 09:52 fue una cosa muy excepcional Elena sí

Voz 0313 09:56 Madrid le contaba anécdotas

Voz 0060 09:59 Díaz de vivencias algo

Voz 0313 10:01 en concreto de la vida de Manuel de Falla pues no pero claro

Voz 2 10:07 pero eso fue transmitiendo es muy pocas porque mi madre nació en El Salvador vino a España con siete años y él mismo verano que al mes Manuel de Falla salió para Argentina con lo cual solamente recuerda ese verano los recuerdos del verano inolvidable ya siempre dice que cuando ella se porta bien él les dejaba escuchar cómo tocaba el piano

Voz 9 10:26 bueno yo yo viviría para poder es ahora bien si bien

Voz 0060 10:32 la verdad es que

Voz 1155 10:34 yo creo que que Elena es una maravillosa conservadora dentro de la archivo que tiene ahí fundamental para que la obra de de Falla se conserve como se conserva entonces de lo que ha dicho pues efectivamente Antonio Gallego editó un libro fíjate de más de trescientas páginas sobre sólo sobre el amor brujo que se esta vez se pone en la versión original la de mil novecientos quince que la que se pone menos luego ya Se Serra colocó Serra adaptó como ballet se historias yo destacaría también dado que la hemos escuchado que Ángel Gil Ordóñez ha contado con una cantaora gitana verdaderamente sensacional para este repertorio como es esperanza de acordar

Voz 0060 11:17 mira encuentro con esperanza fue en el año dos mil fue la primera vez que la traje Estados Unidos pero precisamente en una y un concierto de esta versión de mil novecientos quince y luego han ido en varias ocasiones para mí es en su acercamiento a la obra es absolutamente excepcional ya tanto el día

Voz 11 11:42 ver el mecano OCHA buscar veremos SM vía lo que me ha hecho pena con tanta mala partía

Voz 13 12:08 ah ah

Voz 18 12:25 hablo muy ha

Voz 13 12:29 ah

Voz 0313 12:46 Ángel yo quería preguntarle entonces este disco esto es un tributo es un homenaje es una reivindicación que o tiene un poquito de todo

Voz 19 12:55 este discurso una nueva mirada la obra es una mirada desde el otro lado del Atlántico bajo mi guía

Voz 0060 13:05 española pero con la espontaneidad del que no tiene tradición la tradición es maravillosa pero también tiene algunos problemas y es que la tradición a veces nos ciega un puñado en lo que está escrito entonces yo con estos músicos he redescubierto la obra también claro hoy mis genes me llevan a hacer unas cosas unos tempos pronto que con esta orquesta el perspectiva ensemble que es precisamente un grupo de música de cámara con quince personas esto está escrito para quince instrumentos estáis cuenta dices es increíble el sonido y consigue Manuel de Falla con quince instrumentos las texturas de los timbres pues con ellos yo me he dejado llevar un poco sí les les sea más espontaneidad irreal encontrado cosas que antes no había visto entonces es una nueva mirada que a mí me ha ayudado mucho a ver a Falla desde fuera desde la otra no yo creo que esa versión es lo que para mí es más importante es decir con

Voz 2 14:10 maravilla no quedó ahí ya conejos

Voz 0060 14:13 con los ojos de fuera del que no tiene el que no lo conoce pero revela eh ha sido un poco revelar todo lo que había ahí

Voz 0313 14:21 va a decir prejuicios no sería la palabra pero algo

Voz 0060 14:23 parecido al algo muy conocido exacto muy tirado verdad yo esto para mí para mi gran satisfacción es eso esa espontaneidad de de de de releer las cosas con con esa mirada de los niños también no porque de esa ignorancia bendita ignorancia de él que no tiene referencias no decir

Voz 11 14:47 bueno pues lo que decía

Voz 0060 14:50 si tú eres incapaz de descifrar de lo que está escrito de la música de las notas la el tempo la expresión que te va a decir una notación en italiano Allegro como estos Cypress incapaz la música está no entonces para mí lo más importante

Voz 0313 15:21 que curioso Juan Ángel o que llamativo tampoco es el primer caso de la historia ni mucho menos que en el estreno no triunfó mucho falla el Amor brujo tuvo hay que tuvo detractores tuvo pega incluso el el replanteo las partes cantadas verdad su momento no no no acabó de triunfar

Voz 1155 15:37 hubo varias versiones pero como tú muy bien dices no es la única obra son muchísimas las que mientras se va adaptando de hecho las respuestas

Voz 0313 15:45 este este hacer del versión era él

Voz 20 15:49 ha sido original que era con partes cantadas y habladas se fue depurando hasta hacer una versión sólo orquestar ya está hacer una música para un ballet

Voz 1155 15:59 que es como yo creo que mayoritariamente en nuestros días está representando no

Voz 0313 16:04 Helena me gustaría que contarles a los oyentes de La Ventana de qué material guarda el archivo

Voz 2 16:10 uy no me gustaría apabullar pero Villa pedir ayuda aquí apoyo por los números y muchísima información muchísima documentación Manuel de Falla era tan genial que guardaba todos y cada uno de los esbozos de las borradores de cartas estamos hablando de un fondo epistolar de unas veinticinco mil cargo

Voz 0313 16:30 Sony partituras abrochó Partito está más salas

Voz 2 16:33 con unos seis mil manuscritos pero lo bonito es que el investigador o quien esté interesado en Manuel de Falla pueden encontrar desde la primera idea hasta la realización final es difícil todo ese proceso creativo bueno y algo tan curioso yo aprovecho que estoy aquí en la radio claro que hemos tenido hasta un médico que está haciendo un estudio clínico de Manuel de Falla conservamos sus radiografías análisis clínicos bueno impresionante

Voz 0313 16:58 con qué objeto con qué objeto bueno pues

Voz 2 17:01 porque la salud de lo decías siempre muy enfermera era un hombre enfermo muy al si realmente eso le afectó mucho en en su trabajo aunque no hay un momento

Voz 0313 17:11 a partir de los años veintiséis

Voz 2 17:13 que él se queja permanentemente en las carpas de que no puede trabajar porque el cuerpo no le acompañaron

Voz 21 17:23 no eh

Voz 8 17:42 hemos hablado largo y tendido del

Voz 0313 17:43 el amor brujo pero decíamos al comienzo de esta conversación que el disco el disco que se presenta en un ratito en la Residencia de Estudiantes incluye dos obras El amor brujo El retablo de Maese Pedro este texto antes lo lo comentaba de pasado Juan Ángel se basa en un capítulo concreto de la segunda parte del del Quijote cuenta una historia muy curiosa y realmente lo de la deliciosa ya creo que le cuadra bastante bien no

Voz 15 18:08 por qué no coincide

Voz 0313 18:10 en un titiritero con toda su tropa ahí Don Quijote y Sancho Panza en un en un lugar concreto no en la obra que se representa Se cuenta el caso de una de una francesa esposa de don callejeros a quién tenía cautiva a un rey moro la liberación por parte del enamorado de esta dama con el final de persecución por parte de los moros llegados a este punto es Don Quijote aterriza por ahí no se da cuenta de que se trata de títeres está representando una obra destruye el teatro los muñecos en fin una

Voz 15 18:38 escena de en fin típica de del uno

Voz 0313 18:41 verso quijotesco lo Juan Ángel si Cindy

Voz 1155 18:43 todas pero yo creo que es dentro de las obras que se han hecho sobre Don Quijote es una de las obras que es más afín al espíritu del Quijote con esa especie de ingenuidad de generosidad y buscando oye que el que los dos amantes puedan huir que no es que en un momento determinado no les pille más y entonces yo creo que en ese sentido y siendo una obra breve porque eso obra en un acto nada más no es una obra no es una ópera al uso por así decirlo el fíjate en el programa de hoy cambio un poco de de de tercio yo que he sido siempre como muy admirador de obras como La Atlántida en ocho España Concerto para clave Chamba lo que no me está escuchando estos fragmentos que estamos escuchando del Amor brujo hoy de de la obra quijotesca y además el retablo me está pareciendo todo como muy con algo a redescubrir de nuevo enlazando con lo que decía Ángel el momento determinado que estas obras las las dejas de escuchar y luego un momento determinado el las escuchas de nuevo

Voz 0060 19:45 y tiene un un encanto infinito me parece a mí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo en en el retablo es que el retablo es muchas cosas

Voz 2 19:56 Pablo es que está todo el retablo es un mundo y me gustaría decir que en Granada llevamos muchos años haciendo una cosa que se llama Taller de Arte entonces niños de colegio de los alrededores de Granada que no tienen ninguna formación en música clásica se aprenden el retablo hacen sus propias marionetas hacen la red votación yo les escucho cantando el retablo por los pasillos y les gusta muchísimo como la música más moderna y mejor eso es también redescubrir en un músico

Voz 0313 20:26 no es incompatible con el reggaeton

Voz 9 20:28 para nada pero yo quiero que lo vive aguante convertirme para nada

Voz 0060 20:32 no pero sí es sí sí el truco Haman está haciendo hip hop

Voz 10 20:38 pues vamos es rock puro y duro de mente

Voz 0313 20:55 con este final del Retablo de Maese Pedro venimos Elena García de Paredes y Ángel Gil Ordóñez muchísimas gracias gracias por estar en La Ventana los clásicos muchísima haciendo un placer y un honor Juan Ángel hasta la próxima amigo hasta cuyas mucho a Dios hola Roberto pues con la música de Manuel de Falla es decir no es ninguna cosa de brujería pero me voy a marchar porque mañana abrimos

