La historia de los Vikingos

Voz 0772 00:55 con esa Miss Panamá hablando de Confucio hay otros fragmentos que sacado de de la contra Televisión donde también bueno pues dos micrófonos en en la calle preguntando pues pregunta genéricas de historia pero no ya de Historia Antigua sino de historia contemporánea pues la gente pues es absolutamente ignorante conocedora de los elementos más básicos no tengo mis manos un libro Los vikingos no tenían cuernos y otros cotilleos anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia está firmado por David Botello Lorenzo Gallardo con la colaboración de Francisco Molina David botellón bienvenido de nuevo a Ser Historia hola qué tal que moción extrae otra vez

Voz 0352 01:35 me gusta mucho estar aquí

Voz 0772 01:36 les decía yo antes a a David que la otra vez que que estuvo con nosotros hablando de Felipe el Hermoso a mi se me pasó yo no sé por qué pero no mencioné drama de de radio que tienen en Onda Madrid el punto sobre la historia ahora no solamente tienen el el podcast el programa en la puedes encontrar en en otras plataformas sino también ese maravilloso programa programa en Telemadrid ahora a través de las plataformas digitales todo el mundo pueda acceder a a las televisiones autonómicas el punto sobre la historia donde cuentan en este caso la Historia de Madrid de los lugares más emblemáticos de los personajes más emblemáticos haciendo una cosa que a mí me parece muy divertida con animaciones y sobre todo yendo en bici de un sitio de un sitio a otro no

Voz 0352 02:17 si la bicicleta la verdad es que nos los aporta mucho dinamismo en el sentido que nos podemos desplazar de otro y además es un elemento visual que a mí me particularmente porque me gusta mucho no entonces tenemos este elemento visual de la bicicleta este apostar también por por unos medios alternativos igual que la historias alternativa en el fondo pues moverte en bicicleta por una gran ciudad pues también lo es y además es bueno permite desplazarnos de un sitio a otro para contar muchas historias en muy poco tiempo

Voz 0772 02:44 por qué crees que llama tan llama tanto la atención la historia porque siempre ha involucrado con

Voz 4 02:50 como algo muy sesudo algo muy

Voz 0772 02:53 muy árido muy especializado sin embargo pues mono vosotros en el en el libro Los vikingos no tenían cuernos lo contáis con pues ese gracejo que caracteriza pero desde luego la Historial yo creo que es interesante ya hay muchas plataformas muchos canales muchos programas no

Voz 0352 03:07 sí claro yo creo la historia está de moda y lo que hacía falta era llegar a la televisión con un programa de Historia no creo que en eso es donde hemos acertado o no de que hemos encontrado ahí como los elementos que hacían falta para convertirlo en algo más televisivo en el sentido que también hacemos un gran espectáculo de la Historia pero por qué interesa pues porque las historias nos interesan cuando esas historias han pasado de verdad nos interesa más no entonces es una pena que bueno esto lo hemos hablado muchas veces no pues que que sea una asignatura tan árida y que haya tantos datos que son difíciles de digerir cuando lo interesante está en esas historias que es en donde podemos sacar moraleja sino también y sobre todo en donde nos permite saber dónde estamos y hacia dónde vamos

Voz 0772 03:48 luego hay tópicos como el propio título del libro Los vikingos no tenían cuernos a precisamente después de hay detrás de la pecera ya San José que nos viene a hablarnos de de de vikingos efectivamente los vikingos no tenían cuernos pero una de las lo que digo no esos tópicos que hay a lo largo de de de la historia que parece que se han asentado de una manera absolutamente brutal como la muerte de Felipe el Hermoso etcétera que sí que sí se cortó la digestión parece que están ahí como en el en una especie de nube por encima de todos los pensadores no y que en realidad son tópicos absolutamente falsos

Voz 0352 04:25 son historias que nos han contado como decía antes las historias es lo que te queda no la gran historia que habría que conformar por estas pequeñas historias entonces es verdad que esas pequeñas historias que nos han contado de la historia pues muchas veces vienen del siglo XIX casi todas porque hubo un romanticismo así exaltado que ha ya los románticos puede dio por exaltar las historias entonces se inventaron una una Juana la Loca loca de amor por Felipe el Hermoso que lógicamente la hermosísimo cuando ni ella estaba loca ni él era tan hermoso cuando se inventaron eso de Isabel la Católica un iba a España sí cuando en el fondo sabemos que Isabel la Católica murió heredó su trono de Castilla su hija Hinault su marido si hubiese unido el Reino sería lo mismo o que el Cid Campeador luchó por por la Unión de España cuando El Cid Campeador pues luchaba con los musulmanes luchaba con los cristianos y duchado con el que le pagaba porque era un mercenario como todos los que había en la época no o tanta así tantas cosas no como la de los vikingos no todos tenemos una idea de un vikingo con cuernos cuando en el fondo es anti militar no porque llevar cuernos es exponerse a que el enemigo o te coja el cuerno y te corten la cabeza cuando todo esto viene también del siglo XIX de un ilustrador que le dio por poner cuernos y luego pues Wagner lo lo ya lo lo lo lo terminó de de la terminó de guiar pues con lo de Columbus así con toda su saga nórdica no en donde ponía los vikingos con cuernos también

Voz 0772 05:45 muchos de esos tópicos por ejemplo en uno de los capítulos dedicáis por completo a Isabel la Católica y quizás vienen de incluso del propio siglo XX no de de esa idea un poco de el nacionalismo nacionalismo español no esa España Nacional de de de Franco donde se intentaba pues levantar casi los altares no hay gente que quiero ahora incluso beatificar a Isabel la Católica pues relanzado y tergiversado en definitiva la historia

Voz 0352 06:14 claro yo creo que es un personaje que ya desde la perspectiva al siglo XXI debería ser no solo no santa sino que una gran abanderada del feminismo porque fue una mujer que consiguió la cima más alta del Estado luchando por ellos ella tenía claro lo que quería fue a por ello y lo consiguió con lo cual dentro de sí tenemos que idealizar la sería mucho más interesante idealizar la como una mujer que luchó por sus propios derechos por conseguir sus objetivos que por convertirla en Santa que desde luego no lo era no por muy la católica que fuera

Voz 0772 06:46 dedicáis capítulos a temas absolutamente variopintos si dispares no tienen incluso la historia de Star Wars bueno este es el colofón el del libro no

Voz 0352 06:55 este es el colofón porque fue un experimento que hicimos no tanto Lorenzo como a mí no me gusta mucho la historia del cine porque venimos de la facultad entonces un día cuando se estrena la última película de la saga dijimos que no hacemos un especial de la historia de la guerra la galaxia la verdad es que dentro de él porque has pues fue ha sido bueno con diferencia el mejor el mejor resultado que hemos tenido y entonces a la hora de seleccionar el material para el libro pues nos hacía gracia ahí nos hacía ilusión pues también contar un poco esa historia de la galaxia dos entresijos de de de esa producción que fue una locura desde el primer momento hasta luego los resultados

Voz 0772 07:31 Teresa perpetuo lo Viva Pancho Villa viva la olvidada huella española en Norteamérica algo que nosotros por ejemplo aquí hemos tratado en muchas ocasiones con la figura de Bernardo de Gálvez que poco a poco parece que se le recuerda un poquito más pero que ha estado prácticamente olvidado hasta hasta hace casi nada

Voz 0352 07:48 claro es que precisamente uno de los inconvenientes que tiene la historia de España es que solemos ensalzar nuestras miserias hizo lo hemos olvidar a nuestros héroes no Bernardo de Gálvez no cabe duda que fue un personaje importantísimo no sólo en nuestra historia sino en la historia de Estados Unidos y que ahora es cuando empieza a reivindicar incluso desde Estados Unidos en los libros de texto de Norteamérica pues estudiaba que los primeros asentamientos europeos que hubo fueron los y los británicos no cuando bueno pues se sabe perfectamente que mucho antes de los británicos estuvieron allí los españoles dando mucha guerra bueno pues con asentamientos muy importantes también

Voz 0772 08:24 aquí no solamente protagonistas y escenarios vinculados a la historia de de España sino también la gente que no se escucha por ejemplo desde otros lugares de del mundo que es la la virtud que tiene ahora escucha la radio a través de Internet que lo mismo que os pasará a vosotros con el podcast el punto sobre la historia bueno pues también habláis de una figura que a mí me apasiona siempre me ha apasionado Lawrence de Arabia por de Move The life es el los títulos de los capítulos en este libro los vikingos no tenían cuernos publicado por noveno que no lo he dicho el del Grupo Anaya son brillantes no la figura de Lores de Arabia cuanto se ha dicho de él cuanto tópico también hay sobre esta figura que luego después de toda esas aventuras el porque Weise mata

Voz 0352 09:04 con una moto dándose contra un árbol pues si te has y eso es lo más interesante del pero no eso claro es un gran colofón a una historia apasionante de aventuras nosotros en el libro lo que sí que hacemos es comparar un poco la imagen romántica de la película con la imagen real no y sobre todo con esa frustración que tuvo cuando se dio cuenta de que le habían utilizado los europeos y las grandes potencias pues para hacer un poco lo que les dio la gana luego con con las naciones árabes y que al final no pudo defender los intereses de los árabes que es para lo que ha luchado con entonces bueno es un personaje muy complejo muy contradictorio Si bueno pues tiene también mucha guasa el pelo

Voz 0772 09:40 es decir guasa la que rezuma el libro en en todas sus páginas los vikingos no tenían cuernos publicado por la editorial lo vieron como decía ahora escrito por David Botello Lorenzo Gallardo con lo cual ovación de Francisco Molina David Botello muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado hacer un poquito más de historia te seguiremos viendo en el punto sobre la historia escucha también el podcast del punto sobre la historia

