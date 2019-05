El Cine en la SER: 'Casi imposible', la comedia romántica puede ser gamberra y crítica (17/05/2019)

Voz 1 00:00 aquí

Voz 2 00:05 Antonio Pulido el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:26 volvió alegan ha empezado fuerte con la comedia de zombis de Jim Jarmusch que ha atraído a La Croisette aun sin fin de estrellas como Tilda Swinton o Bill Murray el certamen sigue siendo un lugar también de denuncia política como demuestra esta película o como demuestran cineastas como Ken Loach que centra su última película en los repartidores precarios hablaré hemos de todo esto y también de los estrenos de la semana como la nueva versión de Hellboy o una comedia electoral ahora que estamos en campaña casi imposible con Charlize Theron Cerro Against vuelve también el veterano director chino Zhang Yimou en televisión tenemos un regreso una nueva versión que hace Jordan PIL de una serie de los sesenta y la dimensión desconocida

Voz 4 01:30 hola qué tal abrimos el cine en la SER desde el Festival de Cine de Cannes con José Manuel Romero y Elio Castro desde Madrid eso sí

Voz 5 01:38 a compañeros con usted tema desde destronado un poco feo decirte mucho peor que tú bueno ahora mismo llueve

Voz 0544 01:49 eso sí ahí ya te ahí Croisette hay buen cine creen que así dos semanas te esperan

Voz 1463 01:57 dos semanas además de muy muy muy intensas desde certamen es muy interesante este año porque comienza un poco buscando su hueco su nueva identidad después de el año pasado esa bronca con Netflix tenido tampoco aquí hay películas hechas o estrenada solamente en streaming y veremos si hay nuevas modas cinematográficas porque de momento los nombres que suenan son veteranos como Ken Loach o los Dardenne o él mismo Almodóvar y bueno pues son viejos conocidos del festival muchos de ellos ya han ganado aquí yo creo que los Dardenne o Ken Loach podrían hacer incluso es ya su tercera Palma de Oro esta Tarantino que también es un viejo veterano y luego también hay realizadores debutan este año como por ejemplo la Lee que es un francés de origen senegalés que ha presentado los miserables un retrato sobre los parisinos que ha gustado pero bueno aquí se sigue hablando todavía de la película de inauguración los muertos no mueren de Jim Jarmusch

Voz 4 03:03 y la verdad es que inaugurar Cannes con una de zombis sólo puede hacer alguien tan moderno como yo singular mujer orquesta comedia negra ha gustado ha gustado

Voz 1463 03:13 sin grandes entusiasmos porque es verdad que que tampoco proponen nada nuevo más allá de bromas eh bueno honró rupturas de la Cuarta Pared de las que se menciona asimismo bromas muy internas para cinéfilos y eso claro a quién encanto o lo que sea exclusivo de cinéfilos pese a todo el mundo le gusta lo que sí pues es que ha traído muchas estrellas que este año no no es un festival que tenga grandes grandes grandes nombres en cuanto a estrellas de Hollywood pero sí que han venido aquí Bill Murray que se durmió en la gala

Voz 5 03:44 hacia las veinte

Voz 1463 03:47 Selena Gomez iraquí de momento es lo que que lo que más buena por aquí estamos a la espera de Almodóvar a la espera de Ken Loach si tenéis alguna

Voz 5 03:55 cabe duda pero para Palma de Oro

Voz 1463 03:59 acogida tibia risas pero aplausos muy pequeñitos la verdad la gente se reía el no es no está mal es una película pero que dista mucho sea yo creo que está muy lejos de ganar la Palma de Oro

Voz 0544 04:12 a mí lo que me sorprende es la versatilidad que tiene Jim Jarmusch que hizo Patterson que es una película minimalista ambientada en un pequeño pueblo y sobre la poesía además ir y de repente pues frena Noyce lanza por una una locura de de zombis esto dice mucho donde su de su vitalidad como director sí totalmente

Voz 1463 04:33 además es como el usa el género para modificarlo a su antojo lo hizo con el western de Men in aquí pues un poco coge el género de zombis mencionan Nosferatu menciona a George a Romero se que a mí me parece que una cosa muy graciosa en la película que es que yo creo que es una parodia de Kill Bill de Tarantino uno de los competidores de él en esta en esta sección oficial porque tiene a Tilda Swinton en plan E cortando cabezas como si fuera Uma Thurman y con una melena rubia locales y que que yo decías esta riendo de Tarantino Jim Jarmusch así que ahora le vamos a preguntar en la rueda de prensa a ver a ver qué

Voz 8 05:11 dice y luego tiene colmillo la película crítica

Voz 1084 05:13 teme colmillo lo que pasa es que es un colmillo

Voz 8 05:16 muy muy obvio sí

Voz 1463 05:18 en la noche de los muertos vivientes au toda todo el cine de Romero era un poco una crítica al capitalismo el consumismo aquí es a los hipster a los teléfonos móviles a las redes sociales cosa que no está mal hay también alusiones a Trump pero son como demasiado obvias para un festival que va de de tan intenso no tan sesudo en el que hemos visto ha pues al al presidente del jurado a González Iñárritu decir que aquí se busca una película que conmueve entonces por eso me parece demasiado facilona para para el jurado sesudo pero si os parece para no seguir poniendo los dientes largos a los oyentes vamos a dejar este programa para la crítica de los estrenos que ya se pueden ver en el cine y toda la información la vamos a dejar para el programa matinal para la web de La Ser así que empezamos con los estrenos

Voz 1463 06:23 ya desde la vida a dos de los estrenos de esta semana tienen que ver con las campañas electorales la primera de las películas es casi imposible una comedia romántica con Charlize Theron ella es una candidata para presidir Estados Unidos y el periodista antisistema dirige Jonathan Event escriben ojo los de súper fuma vamos a la fiesta de las salchichas

Voz 10 06:43 tienes citó ningún tíos tiene salir cuando una mujer más poderosa ha dicho el villano favorito de ganas que no me preguntes por qué

Voz 11 06:52 sigo soltero

Voz 4 07:00 bueno pues eh decía Charlize Theron que defiende está

Voz 1463 07:05 es imposible contar esta historia sin perspectiva de género la verdad es que aquí hará la comentaremos pero aquí es la mujer la que se plantea así mantener la relación o ascender en su carrera profesional que es la política en este caso hay hablaba eso que que sí que se ha tenido en cuenta esa perspectiva de género en esta comedia romántica que generalmente no la suele tener porque siempre se da el caso contrario no y hablaba de cómo encontrar el equilibrio en una cosa

Voz 12 07:28 podría romántica sin IVA incluido y teníamos que encontrar el balance entre hacer algo muy romántico solamente muy cómico a veces nos íbamos hacia un lado a veces hacia el otro Ése ha sido nuestro reto lo que buscábamos fueron bueno

Voz 1463 07:44 yo os pregunto si es posible el amor entre un político y una periodista hice esta comedia

Voz 11 07:48 estamos

Voz 0544 07:49 bueno a mí me ha gustado mucho y hay dejando un poco atraso en el cine lo glamouroso que es esta secretario de Estado norteamericana interpretada por Charlize Theron lo patán que ese Rogen pues eh pues es posible en el cine todo es posible y casi me atrevería a decir que en la vida en la vida también a mí como te digo la película mía divertido es una comedia romántica e irrespetuosa había citado a los guionistas Hanna Ike dan Sterling aquí a mí me ha recordado que estos Charlize Theron y Seth Rogen son pues una suerte de Katherine Hepburn y Spencer Tracy en La costilla de Adán no pero en el siglo XXI osea que son dos personajes que parece que no están juntos o no tienen nada en común pero sin embargo pueden estar juntos no hay referencias a trampa a la política norteamericana al medio ambiente hay ecos también a películas como Lío embarazoso escatología seminal como en Algo pasa con Mary o sea que a mí es una película que hace muchas referencias también a la cultura popular a la televisión a Juegos de tronos la Pretty Woman No hay una frase que le dice esto es como Pretty Woman pero tú eres Llúria Roversi ella es Richard Guillermo y eso es una película que divertida sobre todo divertida icono dos de interpretes pues yo creo que están muy bien y con Charlize Theron que tiene una vis cómica que ya intuíamos a yo habíamos visto en algún momento pero la verdad es que está muy bien en la comedia

Voz 1463 09:09 a mí ya me me encanta me parece que está estupenda me parece que es una cosa tremenda que me parece que protagoniza una de las escenas más maravillosas que es cuando colocada como

Voz 5 09:20 tienen

Voz 1463 09:21 bueno a un importante para una reunión de trabajo claro una crisis porque tienen a un soldado o un rehén norteamericano muy que intentar liberarlo estima de todo me parece que tiene un humor muy bruto a veces otro humor más que juega con distintos tipos de gags es verdad que no propone nada nuevo que es una comedia clásica pero me gusta que se romanticismo no sea ni por un lado empalagoso dos que no a una apología del amor lo puede todo no sino que veamos que las cosas pueden ser tienen más matices es muy divertida me gustan los protagonistas me gustan las situaciones locas las referencias a la actualidad a mí me ha recordado un poco al presidente y Miss Wade pero lo en versión millennials nada intensa no como quita las frases solemnes de Sorkin mete estas burradas eso me y la verdad es que me gusta mucho y es una comedia que recomiendo ahora en elecciones y luego me parece además que salvando las distancias no pero sí que tiene una reflexión sobre el poder sobre si el poder te cambia con este yo dista idealista no que se enfada porque como si su novia hace determinadas cosas que pueden romper a los ideales en los que creían eso me parece que también es interesante a mí vamos yo es uno de los estrenos de la semana que más recomienda

Voz 0544 10:33 el poder del amor que también del amor en una vez que estás en una pareja así por tu pareja puede renunciar a determinadas ideas au postulados en tu vida au sin embargo es firme no hay eso sí

Voz 5 10:46 también la película lo lo trata a mí también yo la recomiendo mucho exactamente además es que Charlize Theron la recomendamos siempre cómodo

Voz 1463 10:55 después si os parece vamos a pasar a la otra película que decíamos que había sobre elecciones es la opera prima de Matthew Sapin es una comedia como decimos en este caso viene de Francia que raro Se titula necesitamos tu voto y en ella nos encontramos a un joven de veinticinco años que entra a formar parte del equipo de campaña de una candidata a las elecciones

Voz 11 11:15 si tú crees que por Benito contigo te voy a dar el trabajo pero él no es metió yo creo en la meritocracia los amigos de papá es que piensas de Katrina creo que es buena ya será mejor que contra lo que ha hecho por la cultura es cierto no es cierta era Secretaria de esta de se encargaba de las cuentas públicas Francia de importa la acredita

Voz 1463 11:39 pues otra comedia más de elecciones Jose qué te ha parecido que decía es que las pelis francesas no te habían gustado sí

Voz 5 11:45 esta es hoy un poco antifrancés porque será hasta las no

Voz 1463 11:52 hay desde las selecciones que también

Voz 5 11:54 vamos seguidas sí sí sí bueno y año seguida

Voz 1084 11:57 los electoral pues mira el problema que tiene creo que que es inocua es una comedia que se queda creo en en tierra de nadie quiere ser una comedia negra cínica y el problema que tiene o que yo le veo es que esto lo hacen también los británicos que en los franceses queda todo un poco desdibujado y un poco pobre porque teniendo un chino que que yo recuerdo por ejemplo de decir yp se llama que es una una comedia o VIP que también es de sino que es comedias de ciclos electorales las entrañas del poder del absurdo del esperpento de cómo se moldean los mensajes de cómo se adapta todo toda venta todo marketing toda publicidad para fabricar candidatos teniendo todas esas comedias tan brutas comparado con esto esto no es nada al lado y chinos queremos poner en serios darle más enjundia o solemnidad también hay otras series francesa en la sombra que habla justo de la fabricación de líderes electorales entonces mi problema ha sido eso que creo que es una quizás sea una comedia que se suma a esta moda de interesa la política hacemos cine sobre política e en ciclos electorales meten por ahí también un poco ya al final como si el populismo la ultraderecha pero se quedará en nada en esa tibieza que que no convence y yo creo que es bastante plana

Voz 0544 13:20 sí yo estoy de acuerdo el el director de ese un autor de comics muy conocida en Francia además había seguido la campaña de François Hollande había también descrito cómo es la vida dentro del Elíseo sea que Tien tenía material para hacer algo realmente de con enjundia hay con PSOE con crítica pero sin embargo pues sequedad es un poco inane un poco que además con muchísimas referencias políticas francesas no y entonces eso quizá hace que que el espectador también se despiste un poco se ve pero pero poco más para mí

Voz 1463 13:54 sí yo yo estoy de acuerdo que me parece floja me parece un poquito banal cuando el cine francés también una comedia que me gusta mucho de una directora que por cierto está aquí en sección oficial en Cannes que Justine eh que se llama La batalla de sol Feeri no que es precisamente la cuando fue Hollande ganó las elecciones como la gente salió a la calle aunque luego pasara lo que pasara no ir y luego me gusta de ver Marta Tavernier que es mucho más profundo que hizo una comedia casi siguiendo lo que decías que mencionabas tu Jose que era crónicas diplomáticas o sea que si quiere decir que esta no tiene la profundidad ni ni el atrevimiento de un poquito más allá no se queda como en un segundo plano es como digamos que para contentar al público en esta cosa que tiene la comedia francesa de una vocación híper taquillera creo que en este caso le hubiera ido mejor un poquito más de de concreción o de si de de atrevimiento en ese sentido aun así yo sigo diciendo que me me da mucha envidia a los países que hacen comedias políticas sin ningún tipo de complejos porque en España yo creo que sólo tenemos vota Juan Carlos

Voz 0544 14:58 bueno está El reino por ejemplo que está tres

Voz 5 15:01 cuando también en Francia el otro día leía unas

Voz 0544 15:04 tras de del reino la película de Soro Goyet que ya había recaudado casi más en Francia tienes española

Voz 5 15:09 dañan sorprender aprovechamos el potente

Voz 0544 15:11 sí claro yo haría un crowdfunding por la campaña de Díaz Ayuso

Voz 1084 15:16 porque alguien la llevará al cine la comedia del año

Voz 1463 15:20 como diría Cobeaga es que la realidad en ese caso superaría la afición no tendría ningún sentido pues es si os parece vamos a seguir con cine francés con un hombre fiel con la que Louis Garrel ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cine de San Sebastián Un premio que recibía con Jean Claude Carrière el guionista de Buñuel es una reflexión es otra comedia quizá más a media en la que te rías menos es una reflexión sobre el amor la fidelidad a las relaciones el sexo que protagoniza el propio Garrel además de dirigirla ir también Laetitia Casta que su pareja la vida real y la hija de Johnny Depp Lily Rose de

Voz 11 15:56 quiero a ver en el fondo torea elecciones negase que te lo pidan déjamelo a México que nada entonces era la guerra

Voz 9 16:06 de qué

Voz 13 16:11 pues eh en San Sebastián estuvo Garrel con con Carrière y allí les preguntaban bueno le preguntaron que cómo cómo había buscado

Voz 1463 16:21 veterano guionista para hacer esta comedia alguien tan millennials tan joven como Garel aunque es un poco viejo en el fondo aquí

Voz 12 16:28 ya que es que le había costado mucho encontrar guionistas de su generación porque dos están obsesionados en ser directores

Voz 0544 16:36 hay algo que estoy detectando qué ocurre en Francia y es que el guión es algo a lo que cada te da menos valor hay muy pocos Guionistas Profesionales en Francia porque todos los que son guionistas se convierten en directores para directores como yo que buscan un guionista pues que no lo encuentran por ejemplo es imposible encontrar unionista de mi generación por es encontrarme con Jean Claude Carrière ha sido maravilloso alguien tan consagrado me ha dado ese plus de técnica y ha sido maravilloso porque ha trabajado en las películas que yo adoro

Voz 4 17:08 pues eh Elio te gusta esta pareja esta esta pareja esta diferencia de edad en el guión

Voz 1463 17:13 crees que se ponga yo creo que siempre es

Voz 0544 17:16 el tipo que allá una una digamos distintas visiones de de la vida digo lo lo que no sé si eso se acaba plasmando en la pantalla hay yo no sé si Louis Garrel pues está muy también influido más que por Carrión

Voz 5 17:30 por su padre no por su padre

Voz 4 17:34 os ha gustado

Voz 1084 17:36 a mí no básicamente no sé si ha pillado destemplado pero realmente

Voz 5 17:42 me has vuelto de Rivera Maya no se puede pero no pero

Voz 1084 17:48 mí me parece todo artificial impostado y no hay no ve una construcción de los personajes no ve una motivación no ve un arco dramático veo como unos cortes tremendos de incluso de de montaje narrativa mente que va de un sitio a otro y en un momento digo que que me quiere contar o qué le pasa a estos personajes porque yo quería entenderlos no cuáles son con las motivaciones y creo que eso es muy pretencioso qué quiere hacer un una especie de de tríos sentimental pero sin ninguna motivación simplemente fabricando lo hizo a mí me suena ese es el problema de de la película que que me suena todo como muy muy pretencioso artificioso y no conectó con con nada de de los personajes

Voz 1463 18:37 a mí me sonó un pelín viejo uno es verdad que tiene una cosa bonita que es bueno un homenaje a a distintos directores de la Nouvelle Vague Kily y una mezcla de géneros que van desde el drama la comedia al thriller me gusta mucho el personaje del porque a mí él lo que más me gusta de Garrel más que sus incursiones en la dirección es Garrel como acto por entonces sí que me sí que me gusta ese hombre medio pusilánime con esas mujeres que en poco le manipulan pero ese trío amoroso se me queda un poco o nada quizá la trama más significativas la del niño que empiece a un poco un compungido de misterio me me mantiene esa me parece que es una película me mona que se ve bien pero tampoco es bastante olvidable os no tiene nada que recordar osea es decir ayer Iñárritu en Cannes que el cine no tiene no el jurado que pueda hacer crítica de cine ni decir que Nicolas buena ni que es mala sino que es el tiempo yo creo que esta película el tiempo le pasaría factura porque es bastante olvida Hadiza en ese sentido Aun así el espectador que vaya a verla yo creo que va a disfrutar porque es una película muy bien hecha con la música francesa a los pisos pinchazos no tanto eh fíjate para ser parisinos Icon Un poco un error de casting no sé si Laetitia Casta por mucho que fuera su mujer era la la actriz más idónea para este papel

Voz 1084 19:54 encima se toman demasiado en serio a ella misma la película todo que yo la hubiera aligerado bastante hubiera funcionado quizá como como una comedia más alocada o jugando con con los géneros como decías tú pero a veces como que el imprime demasiada solemnidad a una cosa que resulta bastante eh complicada de Eden Tendero irreal no la historia

Voz 1463 20:19 bueno son franceses sino a ser si no ponen ellos solemnidad del Lava poner bueno pues se para los que tengan ganas de algo sangriento en el cine esta semana se estrena también Hellboy es una nueva versión esta vez firmada por Neil Marshall y protagonizada por David Hart Burt actor que a los oyentes les sonará más policía de la serie Stranger Things en la serie de Netflix como decíamos es una versión muy sangrienta nada que ver con las de Guillermo del Toro

Voz 11 20:45 Nos enfrentamos a todas las amenazas que el sistema sin embargo a mí me hago pasta o Lara dijo de convertirse en un arma

Voz 1463 21:06 pues eh decíamos que es violenta y sangrienta tanto que en España se estrenará una versión light mucho más suavizada que ha sido aprobada por el director para hacerla más comercial y llegar a un público mayor digamos que es una copia pues podemos decir censurada o mutilada con un montaje menos violento que el del original americana

Voz 4 21:26 bueno la verdad es que es

Voz 12 21:28 es que es demasiada sangre demasiadas vísceras y sobre todo es

Voz 1463 21:32 de muy repetitiva a mí no me importa que a sangre y vísceras de hecho en la película de Jim Jarmusch que contábamos hay una buena dosis de chorros de sangre el problema yo creo que desde esta entrega de Hellboy es que no tiene nada de personalidad que David Harbour que es maravilloso que estuvo hace unas semanas por Madrid de simpático y Ximo y es gigantón y puede hacer un Hellboy físicamente bastante creíble me parece que no tiene no lo imprimen ninguna personalidad y me parece que la película es un sin fin de sangre es bueno es una cosa que no lleva a ninguna parte tampoco los fans de de la saga han estado muy a favor así que bueno la recomendamos para estómagos nada delicados pero nosotros si os parece nos vamos a ir con cine chino estáis de acuerdo

Voz 0544 22:17 de acuerdo

Voz 1463 22:19 pues vamos con el veterano director chino Zhang Yimou que estrena asombra una película que pasó por el Festival de Venecia es un drama de artes marciales preciosista con combates eh ambientado en un condado con un Rey salvaje You militar que sobrevive a las tradiciones de la Corte gracias a que ha creado una sombra es decir un doble que es que es capaz

Voz 11 22:39 de engañar a todos habíamos pactado un duelo para decidir el ganador si seguimos adelante será a vida o muerte para recuperar Gene necesitaremos a tres personas una es el raíl otras y la otra eres tú

Voz 1463 23:07 pues a que le daban por por muerto con sus anteriores película parece que ha resucitado con sombras ese la Gran Muralla

Voz 0544 23:17 cómo es que es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos yo divido su filmografía en las películas intimistas que me gusta de la linterna roja Jude tu camino a casa ni uno menos que son películas encantadoras y luego la de la que yo yo llamo con todos los respetos la de los chinos voladores no que es la maldición de la

Voz 14 23:35 los nota lograda en si está la casa hasta hagas mola

Voz 5 23:39 no voladoras giro esta pertenece

Voz 0544 23:42 más a ese punto los chinos voladores que son espectaculares son bellísimas de fotografía una estética una coreografía esta además tiene un color blanco y negro cuidadito

Voz 1463 23:54 maravilloso un unas

Voz 0544 23:57 has con unas sombrillas con cuchillas que son fruto de la imaginación de este hombre yo la he disfrutado a ratos además es una reflexión sobre el poder el poder legítimo y me ha gustado a mí este director ya te digo que me fascina muchísimo más cuando es el cine este íntimo que habla de de la la sobre todo contemporánea pero estas películas son espectaculares la verdad es que son espectaculares

Voz 1463 24:21 yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero voy a dejar a Jose que hable

Voz 1084 24:25 no no no estoy totalmente de acuerdo a me ha interesado más que como decía Elio visualmente que que narrativa mente lo que lo que cuenta la historia que tampoco me parece excesivamente original pero pero sí claro estéticamente es es apabullante las coreografías visuales los los duelos todas las metáforas del blanco el negro el jinete el y el ya han eh esos palacios las las traiciones todas las metáforas también de de del poder no de los dobles in it sobretodo es el visualmente es una una película que esta sí que si hay que verla en cine portales cuando es aprecia todo la banda sonora a Eto'o todo la atmósfera que que crea en toda la la película es lo que lo que la hace grande y lo que vale a la pena recordemos que fue el respeto

Voz 0544 25:15 hablé de las ceremonias de apertura de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín que dejó a medio mundo Asón

Voz 5 25:22 con los borradores llevando la antorcha

Voz 1463 25:25 la verdad es que es maravilloso y sobre todo que que a tal edad sea capaz de crear este artefacto con estas coreografías luego el que ha tenido un uso del color en su cine muy muy curioso y muy destacado que aquí se pase como decía Elio al blanco y negro a los grises a mí me parece una película preciosa que a mí me aburre un poco todo el tema de artes marciales y sin embargo a mí me ha enganchado con el tema del doble que es un tema que ha tratado la literatura que ha tratado el cine y que a mí no sé por qué me fascina no me parece buen me parece una película maravillosa yo no sé si tenéis algo más que decir de Fandi muy de sombra

Voz 0544 26:03 no no no que esperemos que todavía le quedan un par de películas y que volvamos pues a a películas otro estilo no Amor bajo el espino blanco que yo también disfruté mucho y me gusta pero sobre todo que invitó a los espectadores a los oyentes que que recuperen esas películas de de principio de su carrera cuando federal de un director que pues en todos los festivales de cine era donde acudía pues era deslumbrante las películas que hacía en Cannes por ejemplo presentado me parece Youtube semilla de Crisantemo La linterna roja vivir que es una historia de de de China no Isaiah aprende muchísima historia con con mimo pues se chicos lo vamos a dejar aquí

Voz 1463 26:46 qué os parece eh yo voy a seguir viendo pases aquí en

Voz 0544 26:49 que lo disfruten por ahí por Maeva

Voz 1463 26:52 muchas gracias Elio Castro

Voz 5 26:54 Nos vemos hasta luego que lo pases bien José seguimos vamos

Voz 1463 27:13 turno para las series de televisión con Dani Garrán hola qué tal hola muy buenas pero sigue con nosotros José suena esta música inquietante que muchos seguro que ya la han identificado este esta semana vamos a hablar de un estreno que supone la vuelta de una serie de culto

Voz 0457 27:28 sí porque todos en mayor o menor medida hemos escuchado hablar de La dimensión desconocida seguro que ha caído en nuestras manos algún capítulo de esta serie que os esta semana a ver si reconoce esta presentación

Voz 10 27:41 que están viajando a otra dimensión una dimensión no sólo visual y auditiva sino me

Voz 11 27:46 tan

Voz 10 27:47 es el término medio entre la luz y la sombra entre la ciencia y la superstición

Voz 18 27:53 sí se encuentra entre el pozo de nuestros miedos y la cumbre de nuestros conocimientos ahora están viajando por la dimensión de la imaginación

Voz 10 28:04 este la realidad

Voz 0457 28:08 chicos hasta entrar en los límites de la realidad en esas dimensión desconocida porque a este martes Sastre y Fay The Twilight Zone la cuarta natación televisiva de todo un clásico de la ficción que vuelve a las pantallas sesenta años después de que se estrenará su primer capítulo ahí es nada esta seria que mezclaba ciencia ficción fantasía y terror vuelve actualizada con un gran nombre detrás como principal atractivo su impulsor y productor ejecutivo es Jonan PIL que después de sus películas Déjame salir y nosotros en la verdad que se ha convertido en una de las figuras ascendentes más relevantes de Hollywood con ese terror social que también está presente en la serie

Voz 18 28:48 en sus últimos momentos Justin Sanderson se esforzó en hacer todo lo posible por evitar el desastre pero al final era un periodista de investigación que cuando se investigó asimismo fue demasiado tarde Justin descubrió que la ruta de vuelo al infierno está hecha de buenas intenciones y atraviesa los límites

Voz 0457 29:08 de las pues Jordan PIL aparece en la serie como narrador tomando el relevo al ahorro al ser Lin el dramaturgo creador de la serie clásica que llegó a tener ciento cincuenta y seis episodios mantiene también la estructura de entonces cada uno de ellos es un capítulo auto conclusiva donde prima el misterio con un giro imprevisible final es una antológica con capítulos concluyó vivos muy al estilo

Voz 19 29:33 no de Room ciento cuatro o de intuye dar que

Voz 0457 29:36 hemos visto hace poco en HBO pero eso sí adaptado a nuestros tiempos el primer capítulo por ejemplo que se desarrollan un avión cuenta con un podcast premonitorio que avisa a un pasajero de un accidente inminente

Voz 20 29:48 Capítulo I el misterio del vuelo diez quince tenor de los pasajeros ya habían abrochado el cinturón y la demostración de seguridad había comenzado llovía en el aeropuerto internacional tales y una gran tormenta se gestaba sobre las bases

Voz 10 30:05 los del pueblo diez quince no se imaginaban que menos que una hora su avión desaparecería del radar de la torre de control y nunca se volvería a saber nada

Voz 0457 30:15 pues este primer capítulo llamado pesadilla a treinta mil pies es el primer homenaje que encontraremos de de la serie original es que no deja de ser un rey Make de pesadilla veinte mil pies que su capítulo de la serie que fue emitido en mil novecientos sesenta y tres en el que un monstruo gigante era el que sembraba el caos en el vuelo Jordan PIL ha cambiado ese monstruo sobrenatural por la tecnología que es algo mucho más actual muy al estilo de The Black Mirror en el segundo capítulo por ejemplo también ya emitido hay fallas donde mejor podemos ver ese terror social del que sabe mucho PIL IU articula esa tendencia surgida en la serie original de utilizar el género para tratar temas muy actuales en este caso lo hace sobre el racismo

Voz 1463 30:58 bueno pues una serie de culto

Voz 4 31:00 todo un clásico y que además eh no servía como dices para tratar temas que bueno pues no se podía hablar sino iban camuflados como sí

Voz 0457 31:09 sí porque fue una fue toda una revolución en la época para la cadena CBS estuvo cinco temporadas entre el cincuenta y nueve y el sesenta y cuatro su éxito llevó la creación de una segunda serie a mediados de los ochenta y otra en dos mil dos además de dos películas dos sería radiofónicas un cómic una revista vamos de todo incluso merchandising

Voz 1463 31:30 ya que es el Pleno el primer fenómeno tras media podemos decir

Voz 0457 31:33 sí podemos trazar Roser Lin que que a su creador era un dramaturgo frustrado porque en las obras teatrales de de la época no podía hablar de temas candentes en la sociedad por la censura que imponían las las compañías que lo financiaban entonces decidió adaptar sus guiones a la televisión para desarrollar este género la ciencia ficción y el terror social tratar temas pues como el racismo las desigualdades económicas o el miedo a una invasión soviética convertido en una invasión alienígena poder templo e incluso en uno de ellos la protagonista viaja en el tiempo para intentar matar a Hitler y así evitar el Holocausto

Voz 11 32:10 como ella

Voz 21 32:12 ha explicado a sus padres alguna vez que su ADN

Voz 1463 32:14 convierte en el único candidato para un salto del cine

Voz 21 32:17 han comprendido que ya no podrá volver

Voz 22 32:20 les he recordado que Adolf Hitler fue responsable de la muerte de sesenta millones de paz que yo soy la única que puede impedir que socorrió

Voz 11 32:33 preparados para la cuenta atrás

Voz 6 32:36 tiene

Voz 23 32:39 recuerdo que va a suplantar entre las nueve y media del trece de abril es soledad cuarenta y ocho horas esto que necesita confiamos en usted

Voz 0457 32:51 bueno los capítulos estaban escritos dirigidos por por diferentes no hombres y así pasa en la sería actual también fueron muchos los actores que que pasaron por la serie Duran no más de treinta minutos habitualmente incluyen un giro final que cambiaba por completo la perspectiva para terminar con un comentario del creador en forma de Moraleja algo que hemos visto también como decía antes nacerá Charlie Blue Karen Black Mirror bueno pues porque bebe mucho no de de de The Twilight Zone

Voz 1463 33:19 es uno de los capos

Voz 0457 33:20 duros por ejemplo se puede explorar la presión por integrarse en la sociedad de una mujer

Voz 5 33:25 por que se somete a múltiples operaciones de cirugía estética para parecer norma y ahora surge la gusto

Voz 11 33:31 dónde está este lugar cuando ocurre esto qué clase de mundo es donde la fealdad es la norma la belleza la desviación de esa norma quieren una respuesta la respuesta es que eso no importa porque ese viejo dicho es cierto todo es del color del cristal con que se mira ahora mismo y dentro de cien años en este planeta o dondequiera que haya vida inteligente todo es del color del cristal que Semilla una lección aprendida los límites de la realidad

Voz 4 34:01 quiero por favor una versión española cuanto antes

Voz 1463 34:03 es de esta señora operado

Voz 5 34:05 quién acertar quién la interpretaría está en hacían tengo algunas ideas pero dejaría continúa Dani Pérez

Voz 0457 34:18 pues es que es la la verdad es que buceando un poco en la serie ahí hay muchísimos capítulos que que que tenéis que ver eh hay uno que ha inspirado numerosas parodias homenajes a lo largo de los años que narra la trágica historia de un hombre que encuentra algo positivo en sobrevivir la guerra nuclear que lo deja solo en el mundo y él mismo Roser Lin lo consideró como uno de sus favoritos y bueno aborda temas como el anti intelectual istmo la excesiva dependencia de la tecnología ya en aquel los años no ha incluso el el valor de de la soledad hay otro de los capítulos clásicos que que bueno que es mi favorito titulado It's a Good Life que es una historia que masca explorar cuestiones morales asistenciales complicadas pues es una historia más simple simple meter también aterradora cuenta la historia de una ciudad en Ohio que que está separada del resto del mundo gobernada por un niño de seis años con con poderes divinos que bueno que hemos visto ya un poco en algunas series de gobernantes que nunca nos podríamos haber imaginado no no sé si recordáis Aldo el himen Cannes de Black Mirror no que que bebe mucho de de este capítulo que ya predijo de alguna manera el ascenso de Donald Trump en en aquella época

Voz 1463 35:34 bueno

Voz 0457 35:34 en el capítulo de The Twilight son los los últimos capítulos con con este RIM Mike de dos mil dos incorporaban muchos elementos tecnológicos donde ya se nota más no que es fuente de inspiración de de muchos capítulos como hay hay una por ejemplo en el que en el que se que podemos digamos crear alguna algunas semejanzas con el juego tecnológico con con el reciente Barnes Bach de The Black Mirror en el que nos cuestionamos si somos o no el Reale Si estamos dirigidos por una mano superior que está jugando en juego

Voz 24 36:12 Bono conseguimos que no somos simples personajes en un juego de ordenador llamado Bilal en cualquier momento uno de nosotros puede ser sustituido dar un poco más listo un poco más joven un poco más

Voz 5 36:28 pues ahora que no se también que estoy en esta casa lo de Napoleón con un busto de Napoleón detrás de mí más próximas me hace

Voz 1463 36:37 no sé si estoy en un capítulo de en son o dónde estoy bueno ahora que no se ha situado en esta serie contando un poco cuáles han sido vuestras impresiones porque la verdad es que hay una cosa que me ha gustado mucho y es que en esta nosotros que vivimos en la radio que se hacen muchos podcast de hecho suscriban sea el del cine en la SER

Voz 4 36:52 de ahí está toda esa

Voz 1463 36:55 el utilizar los podcast de utilizar la radio para para crear esta esta

Voz 4 37:00 lo de ciencia ficción en un avión no sé qué os ha parecido o lo que habéis visto esta de esta nueva versión de Jordan Bill

Voz 1084 37:06 a mí me está gustando creo que tiene cosas a favor por ejemplo que siempre haya sido y respete lo lo de antología que es verdad que hay a personas que los puede sacar porque no hay une una historia continua no de una serie sino que puedes ver los capítulos como te dé la gana pero de lo que lo que he visto me está gustando sobretodo porque Jordan PIL a mí Él me encanta es un fan de la serie con lo cual creo que la va a respetar bastante todo el espíritu que tenga luego ya veremos a ver cuando vea más capítulos y lo ejecuta de mejor o o peor manera pero sí que me interesa mucho la utilización del género de la ciencia ficción del terror para hacer crítica social y en eso indudablemente PIL tiene colmillo otra cosa no pero ahí sigue Si tiene siempre una una visión un punto de vista que aportar tampoco es de los que se queda en tierra de nadie no un medias tintas sino que él tiene bien construido su su discurso y de hecho en nosotros que no nos encantó

Voz 5 38:02 el edil el hacerse nosotros aspecto

Voz 1084 38:05 mirada en un capítulo de la original de Tula hizo en original que se llama imagen reflejada en ese capítulos han inspirado muchísimas más películas sobre el tema del doble Hunger este ICANN mucho cine mucho cine yo creo que hay muy una generación de cineastas que que se ve que os lo hemos dado a lo mejor categoría de innovador cuando se han basado mucho en esta serie que fue muy rompedora rupturista en la época en la que se emitió

Voz 0457 38:33 yo también yo también creo que que era el mejor nombre que podía haber hoy en día detrás de de un email de de esta serie y sobre todo me gusta porque respeta como decía José muchísimo y se nota que es muy fan y muy seguidor de de de la serie clásica Illa respeta hay adapta muy bien y todo eso no lo que tú decías del podcast por ejemplo está está está muy bien tratado quitando a ese monstruo de muy bajo presupuesto que salía en la en la serie clásica buena al ser una antología pues está claro que habrá capítulos mejores capítulos que es que peores pero bueno creo que es una buena idea yo tenía mucho miedo pues eso después de tanto tiempo hay que tener en cuenta que las principales de los sesenta claro

Voz 0544 39:19 la rompedora porque no había hecho nada si antes

Voz 0457 39:21 pero nosotros hemos visto ya cómo han venido pues el que decíamos antes intuí de dar con muchas series de terror de este tipo pero pero bueno creo que que funciona bien y que sobre todo para los

Voz 0544 39:32 fans de de la serie va a ser una delicia

Voz 1463 39:36 bueno pues vamos a unir a este debate una vez más a Lorenzo mezquino que es nuestro experto experto en serie remotas y acaba de crear un nuevo podcast sanos está haciendo la competencia es un recomendable este podcast de Lorenzo para hacernos y bueno para hacernos la competencia no para aprender muchísimo sobre series muy raras se llama Traver in series y en él pues habla de sus viajes por países remotos de las series de estos lugares Lorenzo hola qué tal bienvenido al mundo podcast

Voz 25 40:05 vamos a poder conmigo

Voz 1463 40:11 bueno cuenta cuéntanos primero tu proyecto

Voz 1782 40:13 sí es una iniciativa los amigos de señalizados a los que ya conocéis pero bueno un poco de decirle es yo viajando por muchos países están sitios lejanos yo puedo contar anécdotas de mis viajes ilustrando las con las series de esos de esos sitios la idea no es hablar de París una mayor sino menos me quiero ir a sitios que apenas la gente conoce el primer capítulo es de acá australiano y el segundo pues

Voz 25 40:38 el caso es que Kentucky West Virginia osea no me voy precisamente bueno me encanta chicos

Voz 0457 40:46 bueno y qué de parece

Voz 1463 40:48 como sucesor de Rodes Sterling tú crees que está a la altura esta nueva versión y eso este nuevo creador

Voz 1782 40:54 a ver es pronto para decirlo solo he visto los dos primeros en el Remick haber yo como tengo más que vosotros y yo puedo tiene en plan abuelo cebolleta que yo el original en la tele

Voz 25 41:04 en la imagen

Voz 1782 41:07 me tengo sigue siendo pues va a derrochar representando presentando verlos capítulos esperando la sorpresa final me gustaba la la adaptación a los nuevos tiempos pero lo tengo que haber más para ver cómo va ha funcionado con una muestra de sólo dos me cuesta me cuesta extraer conclusiones por ahora por haber Jordan Bill me gusta mucho yo siempre lo conocía más sobre el timbre de conmigo su programa de Kian piedra divisó favorito no perdía nunca yo ahora que se ha vuelto más serio con yo no me cuesta acostumbrarme a su a su cargo la verdad que siempre a la el ritmo es mucho

Voz 1084 41:42 cuál crees Lorenzo que es la capacidad de de PIL en cómo está la televisión actual para utilizar este género y hablar con él como lo hace de Gone esa crítica social que desde los dos películas no le han dado éxito de taquilla y reconocimiento en los este nuevo Jordan PIL te convence a uno

Voz 1782 42:02 a ver teniendo en cuenta que la la original nació poco para poder explicar las cosas que el macro y las leyes de censura norteamericanas no les dejaban con lo cual puede utilizar extraterrestres ir cualquier cosa pero no podía meterte con el racismo ahora digamos es más sencillo la censurar mucho más laxa tienes muchas más posibilidades de hacer las cosas Jordan Pili es una persona muy respetuosa con el original como la mayoría de creadores hecho para cualquier creador en Estados Unidos es un mito lo respetan absolutamente no se va a embarcar a hacer una cosa que no creyera que pudiera mejorarla o por lo menos dar su versión personalizada aprovechando buenos momentos o quince que en ese encuentro de atrás así la rebeldía a los otras películas ir darme su marca de fábrica que bueno yo creo que puede salir muy bien la cosa

Voz 0457 42:57 tú tú Lorenzo que decías que viste la la serie clásica en la tele entonces tienes aquella imagen pero ha vivido todo ese recorrido que ha tenido la serie en la series posteriores en qué medida ha influido la la la dimensión desconocida en el resto lo que series puedes decir que beben de ella

Voz 1084 43:15 eh

Voz 1782 43:16 pues Expediente X digamos es que todas te decía que todas los de misterio y terror el humo en tu u otro han se han inspirado en alguno de los episodios claro en aquella época duró cinco temporadas y que obraba treinta y cinco capítulos porque eran ciento sesenta relatos cortos completamente originales igual somos la gente los veía y me voy a sacar Expediente X Chris Carter lo declaró que se inspiraba lograron que te inspire en uno de los episodios ya tienes ahí un árbol de genealógico increíbles Viver Él mismo reconoció a la esto también estaba inspirada tú hubieras dicho As también venía en otro digamos es difícil encontrarlo que no esté inspirado por algún capítulo original de La dimensión desconocida

Voz 1084 44:03 y ahora lo que tiene el problema un poco es de hablabas tu de la censura no ahora aclaro que tiene que ser mucho más sutil o mucho incluso más inteligente al contar o las cosas son lo que quiera criticaron lo que quiera colar porque no la original Se jugaba mucho con con eso con lo que tú estabas explicando no sé si eso también puede ser una losa para ya para esta serie que espera ha metido como productor espera mucho la gente de del IMAS después de las dos pelis le puede pasa os a lo puede jugar en contra

Voz 1782 44:39 no creo porque así como Rocha tenía la censura propiamente dicha pero tenemos una cosa mucho más sibilina que es la corrección política

Voz 1084 44:48 eso es cierto

Voz 1782 44:50 que también es todo el mundo pendiente de haber qué va a decir hacer interprete bueno sólo tenemos que ver las interpretaciones que dejó de tronos que pueden que abarcan todo el espectro de filias fobias y demás cosas claro ahora lo de la corrección política digo no es tan descarado como tener un comité de actividades antiamericanas las que tú estás censurando tus cosas pero sí que es cierto que da igual da lugar a muchas más interpretaciones además teniendo en cuenta que la ambigüedad es una de las marcas de los episodios de de de de La dimensión desconocida porque precisamente quiere abrir el abanico de posibilidades interpretaciones por parte del público raro no hay muchos fue nutriendo las cosas Carlos entienden al revés

Voz 1463 45:32 hoy después de comentaba Dani otras series antológicas no como Run ciento cuatro o en to the Dark bueno sobre todo la más actual que es Black Mirror no sé qué puede aportar la dimensión desconocida ahora sí tiene vigencia al anterior todavía Easy si crees que esta nueva agresión va a hacer que llegue a un público más mainstream

Voz 1782 45:51 sí a ver yo nuestros siempre tengo la teoría de que cada generación tiene el derecho a explicar es la humareda es decir lógicamente mucho nos quedamos con los originales pero entiendo perfectamente que están haciendo remix nuevas versiones de los clásicos porque los tiempos cambian y oye lo del podcast pues hace cincuenta años no estaba en cambio horas entiende perfectamente introducido dentro de una trama clásica como la del pánico a treinta mil pies que ha tenido tuvo versión poner la primera del original en la en la de Stephen Spielberg digamos que es todo el mundo va versiona desde ese punto de vista es cuestión de ejecución las historias siempre les pues dar un cierto toque al principio y al final e ir variando pero al final dependerá de la ejecución de la dirección de los actores que hayas elegido llega un principio viendo el reparto que que está uniendo Jordan piden para esta serie pues es una debe estar eligiendo a las personas adecuadas para

Voz 25 46:41 a dos personas e y eso ayuda

Voz 1782 46:43 mucho porque a la gente ver caras conocidas pues le hace le hace la Quirinal

Voz 1084 46:51 y luego Lorenzo está esta utilización de del género que hace y que también estamos viendo ahora mucho en en el cine no de utilizar el género para contar cosas que no es no es nueva en que serias lo ves tú también ha reflejado que utilizan el género un poco como excusa pero también con mucha admiración para hincarle el colmillo

Voz 1782 47:17 a ver yo estas cosas comentó de Room ciento cuatro de que es tu que intuye que la verdad es que no se queda mucho en la superficie son de estas que digo yo estas más pendiente del de los hay dos tipos de estas series que tú empiezas beso el misterio globos al esperándolos giro final para ver qué es lo que ha pasado como sería por ejemplo el primer episodio de todo el cómico de haber lo que está pasando aquí la y la segunda que es esa historia se va desarrollando y no sabes por dónde va a acabar

Voz 25 47:45 yo personalmente prefiero lo segundo porque sólo se permiten esta crítica social

Voz 1782 47:49 que estás comentando pero claro a ABC están están Suu Kyi

Voz 25 47:53 que la gente tampoco se entera tiene muchas capas y entonces eh

Voz 1782 47:57 pues encontrar el punto justo entre hoy está metiendo

Voz 25 48:00 con este Iker y que el espectador se enteró

Voz 1782 48:02 por te puede pasar desapercibido y Puchades pasa que luego te lo explican no es que yo te a triplicar esto pueblos no me entero de nada lo que quería

Voz 1463 48:10 si eso pasa mucho en en las películas de Can he de decirte

Voz 5 48:13 cual

Voz 1463 48:15 demandantes Juego de Tronos yo quería preguntarte si está siendo Juego de tronos o esos demasiado convencional para Lorenzo mejor

Voz 26 48:24 no no no yo cada lunes por la mañana no madrugar no me levanto o mis cosas ya me mañana

Voz 1782 48:30 me cierro las luces y me lo veo me me gusta me entretiene pero no soy no soy un fan os cómodo pero bueno el fútbol un hooligan

Voz 25 48:40 que tampoco la canción Adiós yo yo siempre hago para adelante el dándome los hooligans los se apropian del club de fútbol de clubes mío ni tiene que jugar este tiene el jugar el otro enorme pues lo que estoy viendo ahora el respeto no tiene esta expresión en el Reino están intentando imponer eso sí digas

Voz 26 49:01 para veces yo soy más de dejarme llevar ni juzgar al final no tengo ningún favorito al final he disfrutado mucho viaje y a ver pues buscaré otras cosas tampoco se acaba el mundo Ny ha empezado el mundo

Voz 1463 49:13 pues me gusta me gusta tu filosofía bueno Lorenzo enhorabuena por el podcast de seguiremos leyendo y escuchando devolveremos volveremos a llamar para para no es las series que también sabes comentarte muchísimas gracias

Voz 25 49:25 siempre tu capaz y José María ajustados

Voz 1463 49:29 dos y nosotros vamos a dejar de lado el terror social para adentrarnos en otro tipo de terror mucho más real que ocurrió hace treinta y tres años y que ha llegado ahora a nuestras pantallas es el terror de Chernóbil

Voz 0457 49:42 sí porque ya hemos visto también dos capítulos de Chernóbil esta coproducción de HB hoy Sky que narra las horas y los días posteriores al peor accidente nuclear de la historia su creador que se cree que ha pasado cinco años documentando se escribiendo los siete capítulos que componen la ficción y que arrancan precisamente en el momento en el que los técnicos de la central nuclear se dieron cuenta de que

Voz 19 50:08 algo que no debería haber ocurrido acababa detonarlo

Voz 11 50:11 qué pasará allí diez años por administración criminal qué significa eso Air lo sabe no importa lo que importa es que para ellos se ha hecho justicia porque un mundo justo ese mundo acuerdo pero cordura en Chernóbil lo que pasó allí lo que pasó después incluso todo lo bueno todo fue todo fue

Voz 0457 50:52 bueno es una serie muy cuidada muy minuciosa muy atenta a los detalles como demuestra la magnífica recreación de la central nuclear El Vestuario la ambientación de de una Ucrania que aún pertenecía a la Unión Soviética la serie se desarrolla a través del relato de Valéry Gasol al que hemos escuchado ya interpretado por Jared Harris jefe de la comisión que investigó las causas del accidente eso nos lleva tanto a las instancias políticas como a las labores a pie de la central siendo un poco el hilo conductor de esta historia

Voz 11 51:23 será otro aparato defectuoso pierdes

Voz 5 51:26 comprobado del control