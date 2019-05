ENTREVISTA FRANCISCO SOLANO (16/05/2019)

Voz 1 00:00 hablamos de fútbol sala porque este fin de semana se continúan jugando los play off por el título Toni Movistar Inter el sábado no es que se juega la Liga es que se juega la temporada si se juega la temporada porque no está siendo una temporada para interno hay que reconocerlo sí que ganó las últimas cinco Ligas ganó las últimas dos Champions pero este año sólo ha ganado la Copa ni Copa del Rey ni Copa de España ni Champions la Liga quedó cuarto por primera vez desde que está Jesús Velasco no quedó líder en fase regular ésta es una mala temporada Inter encima en los cuartos de final perdió el primer partido contra Palma Futsal allí en Mallorca sí que es cierto que perdieron los cuatro cabezas de serie Inter Barça el gol digo claro claro Baeza también Osasuna Magna pero tiene la oportunidad de empatar la serie de remontar la serie porque se juega sábado domingo el caso de de empatar la serie el sábado jugador de Movistar Inter Francisco Solano buenas tardes

Voz 1425 00:50 hola gordo si la culpa es vuestra que nos tenéis muy bien agosto

Voz 1 00:52 Clos

Voz 1425 00:54 actuado mucho años cuando llegó un año así no

Voz 1 00:59 bueno hay y cómo cómo está el equipo cómo cómo ves al equipo de cara a este partido trascendental contra el Palma

Voz 1425 01:05 con la verdad que está confiado creo que tenemos aquí en nuestra casa sacó uno transmisión dos partidos sólo nos saltamos únicamente el partido del sábado que sea aquí partido intentaremos iguala esta eliminatoria aunque sabemos que no ser no va a ser nada fácil pero bueno ya te digo tiene otra casa con otra gente intentaran como detecta lo hemos perdido

Voz 1 01:32 precisamente por eso no por el factor cancha sí que a lo mejor no sé si te consideras favorito para este partido para este segundo partido

Voz 1425 01:40 bueno creo que que no lo puesto que tampoco derrota en incorporar creo que que primero como te he dicho tenemos que pensar únicamente en el partido del sábado a ir Palma pues está claro que que tiene otra bala en la recámara así que si si conseguimos ganar ese partido el saludo pues pues estaremos eliminado pero como ya te digo intentaremos hacer lo posible para que eso no pase

Voz 1 02:05 no quiero yo hundir ahora las esperanzas sino todo lo contrario e en Liga contra Palma los dos partido de la fase regular perdido vaya el partido pero yo perdido eso sí en la Copa de España final ganó Inter tenis ese hambre de revancha ya no sólo por el partido cuarto sino también por esas dos derrotas en la Liga

Voz 1425 02:22 no han sido tan claro que lo que tenemos que el equipo porque nosotros somos los primeros que que la temporada que estamos haciendo para tirar cohetes y está claro que que que puede ser el último partido de la temporada no tenemos pedí despedir el año así así que ha concentrado los todo hacer las cosas bien y como ya te he dicho igual que que que Palma tendrá como como como con esa a que que Pineda vernos ganar el primer partido de la eliminatoria lo estamos

Voz 1 02:57 play off históricos porque han caído los cuatro cabezas de serie esto habla Francisco de de de la igualdad de esta Liga Nacional de Fútbol Sala eh

Voz 1425 03:05 sí está claro que que los equipos cada cada temporada se van reforzando más haciendo plantilla ahí está claro que pero bueno también pienso que que eso es bueno y bonito para para la Liga de fútbol sala creo que tiempo atrás Villa todo un siempre un poco más es decir con los perros grandes sacando gran margen de de apuntó sobre el equipo y creo que el que esto viene también bien para para la Liga está claro que que en Saint Louis claro ahí queda aquí trabajando dar un paso adelante intentar que que los favoritos tanto Intel como poso como Barça puede intentar en esa ahí intentaba está luchando

Voz 1 03:47 hay que decir que no está siendo un año fácil para Francisco Solano su segundo año en Inter entre lesiones y la falta de confianza en algunos tramos de de Jesús Velasco no ha tenido otro minutos por supuesto que les gustaría no tener todos los minutos que le gustaría tener sacan muchas veces fuera la convocatoria incluso de Velasco la situación ha cambiado no porque hace dos o tres meses sí que parecía que no contabas para él de hecho lo dijo en rueda de prensa que no entrenador viene todo pero hace dos semanas dijo que estaba luchando por entrar que rompió una lanza a tu favor como se dice ahora estar mejor llevar dos partidos seguidos jugando marcas te en Copa contra el Barça tu situación ha cambiado

Voz 1425 04:22 bueno nunca creo que que personalmente nunca yo creo que siempre intentan que entre no siempre sí que hubo una parte de la temporada donde contaba con con mucha no confía en el suelo el entrenador que bueno ya te he dicho yo he seguido entrenando intentan hacer lo mejor posible para cuando cuando llegara una una oportunidad de estar preparados intentaba ayudar en equipo no que en lo que fuera necesario

Voz 1 04:51 me imagino que no los puedes decir que va a hacer este verano Sirte quedarte pero tú ya lo tienes decidido

Voz 1425 04:57 no no lo tengo decidido porque como bien sabéis tengo todavía un año más de contrato aquí en El club vi el club será el que tenga la la palabra de uno cuenta está claro que si no cuenta pues intentarán intentaran a un acuerdo alguno en caso de que contar tengo un año más de contrato así como te digo una la última palabra la tiene el club no yo

Voz 1 05:21 bueno pues Francisco Solano que tengáis muchísima suerte en el partido ante Palma Futsal en el segundo y en el tercero que queremos que haya un tercer partido muchísimas gracias por estar en SER Deportivos

Voz 1425 05:31 ella muchas gracias a ustedes