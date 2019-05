Las Noches de Ortega: Elecciones Municipales Autonómicas y Europeas (17/05/2019)

Voz 1 00:00 la Cadena Ser con Marco Antonio Aguirre muy buenas noches queridos oyentes de la sociedad española de difusión Cadena SER

Voz 3 00:24 en poquico más una semana a los españoles nos vuelven a llamar a las urnas la fiesta de la democracia no como se les llena la boca a los políticos no cita de nuevo para ejercer nuestro derecho al voto a quién vas a votar querido Claudio oyente quieres llamarme y contarlo que decirme a cabo tal el tu municipio fondo tu amigo están abiertos

Voz 0684 01:08 madrina en Madrid Manuela Carmena Barcelona Ada Colau Valencia Joan Ribó Sevilla Juan Espadas Zaragoza Pedro Santesteban Málaga Francisco de la Torre que es que renueve con manos estaba dedillo

Voz 0684 01:44 en Córdoba Isabel Ambrosio leer peso en Valladolid Óscar Puente también de Gijón Carmen Morillo de Foro Asturias en La Coruña Julien dato ártica sí es que siga esta noche las Claudio se convierte en un altavoz para tus opiniones políticas dime a quién vas a votar a quién va tu confianza electro la Dime quién quiere que maneje tu ayuntamiento es que manden tu municipio la protagonista de los comicios del próximo día veintiséis quiero hoy hoy entendió que me digas a quién vas a votar y porque Yeste continúe en el CAR de que ya tienes que poner en tomamos está la división ejerce le echó a llamar a la radio llama llama el no solamente a Vicky di Gandhi también la cosa duro duro

Voz 0684 03:04 europeas y la municipales también se celebrarán autonómicas en las cualidades no históricas Kio que me digas tu voto en estas tres decisiones en esta Santísima Twin edad de la democracia española europea venga llámame celebremos todos juntos nuestra capacidad y decidir celebremos juntos en un libre albedrío que nos proporciona la democracia española venga llámame

Voz 7 03:46 quiero Pozo es desde la radio seguir el

Voz 0684 03:49 curso un país hermoso es conocer de primera mano la tendencia de voto Duran nació de un espacio que hermoso es escucharos saber cuáles son vuestros intereses a la hora de votar qué maravilla poder estar aquí este micrófono palpando el sentir de una nación los teléfonos empiezan a hervir vi queréis hablar España adquiere habla España quiere alzar su voz España está llamando a la

Voz 0684 04:46 la primera llamada telefónica que se están produciendo nos llama Aguero de de Ciudad Real buenas noches Águeda

Voz 6 04:52 buenas noches majo Antonio a quién vas a votar en las municipales y las autonómicas en las europeas a Unidas Podemos

Voz 10 05:03 no estuvo mucho criterio no acabaron digo que lo no tiene mucho literario

Voz 11 05:09 no tengo que tener hijos no he tenido nunca hago Antonio yo te desde que nací yo no he tenido nunca que me Tello no para esto de la política DGA Pato soy una mujer inquiete

Voz 6 05:23 ex Lita dio hija a estas alturas ya

Voz 11 05:26 Marco Antonio y no he tenido que Henin

Voz 10 05:29 gente como tú lo está destrozando España que lo sepas porque la falta de una directriz la falta de un criterio sólido embelesados eso es todo esto usando poco a poco los cimientos de nuestra canción venga

Voz 11 05:45 sí a un lado si yo estoy yo estoy despojando España aguantó con mi falta de solidez en los criterios es lo tengo ya eso hemos sé yo desde que me levanto de me acuesto tengo clarísimo eso me contó que a personas como yo estamos destrozando está

Voz 6 06:04 sea que lo sabes lo cero cero consciencia de cuánto yo María sede no se quedó

Voz 11 06:14 está entrado que a cada vergüenza yo vivo a peonza algo estoy avergonzado por la mañana cuando me levanto y me miro en el espejo para lavarme la cara no me miro de todo de las de la vergüenza que me doy me miro entonando un poco los ojos yo me veo sin verme en el espejo borrosa y me digo mira ahí está reflejada en el espejo una hija de puta que está de España de arriba abajo

Voz 10 06:44 yo creo que además de vergüenza debería sentir asco no de ti misma

Voz 11 06:49 cosiendo también a Koscielny yo cada mañana vómito pensando en mi vómito rojo rojo a piensen en lo que estoy haciendo yo por este país y arroz

Voz 10 07:02 o en el mismo cuarto Bañón de te te está dando la cara ahí Alberte borrosa lo despejó

Voz 11 07:08 calle de arrojo y más de un minuto minuto y cuarto de estar hay mirándome borrosas me coge muy bonito no dejó todo hay poco con lo que mayo comió la noche anterior juez agacha fue

Voz 10 07:26 lo que sea cada mañana

Voz 11 07:28 de inhibido desde que tengo uso de razón a corto

Voz 10 07:32 vaya vaya estudien cómo cómo era

Voz 6 07:37 como ya te he dicho quién voy a votar voy a descansar un poquillo

Voz 10 07:41 estás cansado queda muy casa

Voz 6 07:44 eso porque la gente tira

Voz 11 07:46 asco y vergüenza de una misma durante todo eso fatiga

Voz 6 07:51 eso diga cogía un abrazo

Voz 12 07:54 Dios te bendiga quedó quería que vendía también adiós buenas noches salga adelante saluda

Voz 11 08:00 pues saludo a todos los integrantes del grupo

Voz 12 08:03 música heavy español ahí queda tu saludo buenas noches

Voz 0684 08:51 claro

Voz 0684 09:07 no no Jauma buenas noches llego

Voz 6 09:11 lo Antonio aquí vamos a votar en las municipales Carmena es uno de los europeos dijo

Voz 17 09:21 en algo europea voy a votar a a Unidas Podemos

Voz 6 09:24 llena de autonómicas todavía no lo he pensado

Voz 17 09:26 no es no sabía lo de la OTAN los niega

Voz 10 09:29 de hecho no

Voz 6 09:32 mira si hay algo que me indigna es más que quedas parto de criterio es la pereza la pereza es Rafael la desidia

Voz 10 09:42 falta poco más de una semana para los comicios Rafael cuando tenías previsto pensar el sentido de tu voto cuando en qué momento

Voz 17 09:50 bueno yo estoy dando vueltas a los puedo y los contra

Voz 10 09:54 peor Nicole Nicole vago un país no se construye dejando para mañana las divisiones país no se construye dejando para mañana la toma de una decisión tan importante para él un y se construye agarrando el toro por los cuernos y tomando decisiones decide ya a quién vas a votar

Voz 6 10:18 decido ahora mismo

Voz 10 10:21 la dirección tu casa INE solo allí IT cruzo la cara con la mano abierta perros

Voz 17 10:28 pero yo hagan con la presión no puedo decirlo con la presión

Voz 6 10:32 ah no no pues tomar decisiones bajo presión

Voz 10 10:35 no me cuesta que tú tú tú has de estar tranquilo para tomar decisiones estar ahí tumbado en una hamaca a tomar decisiones la presión te incapacita a ti para tomar decisiones tú crees que los hombres que han hecho grande este país decían que no podían tomar decisiones bajo presión Rafael no dejó los grandes hombres que han hecho que este país España sea como es tomaron decisiones bajo presión es que se toman las decisiones en una trinchera reflexionando poniendo una balanza pros y tras hoy con las decisiones se toman teniendo un par de cojones pero a lo mejor es que a ti lo que demuestra es que no

Voz 17 11:20 bueno me cuando eh

Voz 10 11:22 The Fall of fuera tema ya te vamos a llamar izquierdo que ya haya tomado una decisión

Voz 17 11:29 bueno pues vamos

Voz 10 11:43 el próximo domingo dos días veintiséis Los españoles hemos sido llamados a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto basado en el libre albedrío que Dios nos ha dado abriendo así al todopoderoso con este libre albedrío queremos una brecha en la ley natural los científicos dicen que todo está determinado por la ley natural pero Dios Nuestro Señor no está infundió libre arbitrio para tomar decisiones

Voz 6 12:10 sabes qué vas a decir tú quema

Voz 10 12:13 a quién vas a votar en las municipales a quién vas a votar en las autonómicas y en las europeas llama Llámame yo te escucha escucha por cierto Mi nombre es Marco Antonio eh pero tú me pues llamar

Voz 0684 12:40 cualquier momento es bueno para escuchar villancico ahí están los chiquillos con tu voces infantiles alegrándonos la vida eh continuó en directo los acordes de nuevo de nuestra nación saludamos a Emilio Emilio buenas noches hijo buenas noches Marco a tú

Voz 6 13:09 voto en las municipales y las autonómicas y en las europeas que a quién vas a votar en las europeas

Voz 18 13:23 algo no sabía yo que a Emilio

Voz 10 13:30 dime mal cuando hay alguien ahí dentro de tu cabeza Emilio Si haya alguien o algo dentro de tu cabeza dijo la cabeza para algo más que para apoyar los hombros tú tú no estás oyendo Medicine desde que empecé programa que hay comicios en uno que se vota lo municipal y lo autonómico y lo uno P

Voz 6 13:52 no no no lo ha Stoiber lo que te podio

Voz 17 13:59 es que tengo muchas lema a nivel personal

Voz 18 14:03 no me concentro bien en

Voz 17 14:07 no no era más que nos queda

Voz 6 14:12 tengo muchos problemas personales y tú crees que podemos pero una vez que tú puedas tele anden condiciona el resultado de los comicios

Voz 17 14:22 es que no puede está pendiente duro te das cuenta de que está

Voz 6 14:25 impregnado de egoísmo que estás bañado en egoísmo que toca la cara te queda malo pringado

Voz 1 14:35 mal nacido

Voz 19 14:38 no con con los problemas que yo tengo pues no me concentro mes ha debido pasar

Voz 6 14:44 también hubo sí

Voz 10 14:46 más al persona de no te concentras hace esfuerzos para concentrar

Voz 6 14:50 Emilio es pues claro que difícil sí dijo España no se hace de forma fácil

Voz 10 14:58 tú quieres Emilio que el Cid Campeador don Pelayo coño pensaba en su pole más personales cuando estaban haciendo el bien en España

Voz 6 15:07 el problema de los cero Emilio tras poner todo ese no sé qué zulo difícil sé que no es agradable oírlo tú coges tu problema no hay novecientos haces una bola mentalmente con tu problemas personales que sólo te afectan a ti a España mete por esto se dijo mira ya sé que es duro oí pero hay que hacerlo Emilio él lo porque vivimos en sociedad Emilio no puede darnos afectados por problemas personales como Di decisiones que nos afectan a todos y cada uno de nosotros dijo al estar más pendiente de las cosas que se viene diciendo desde hace ya tiempo televisores

Voz 10 15:58 la radio que haya elecciones también europea

Voz 6 16:02 yo paja que Emilio esto Emilio vive en su mundo en su mundo de problemas personales

Voz 18 16:11 a lo mejor sí que es verdad que he pecado un poco de de de egoísmo no de

Voz 6 16:16 ves que está pendiente de mis cosas a ver si a destiempo lote entonces dime dime pensando ya está hecho Emilio a mí que ahora te das cuenta de que has actuado más toda tu vida chico como puedes comprender eso millón y España te lo va a perdonar nunca lo único que se quedó Emilio pues es vivir los años gente que los ellos llegaban muchos te come comer que te va a hacer vivir y tristemente no es plato de gusto de nadie hoy estoy diciendo pero sigo tú tronco pero pero el perdón perdón lo de las selecciones europeas no te lo esperabas te ha pillado las elecciones europeas tan pillado con el me en el vientre y eso no se perdona un español lo siento tengo buenas noches te salud pues sí

Voz 18 17:39 dudo a los descendientes si quedasen alguno de Garcilaso de la Vega

Voz 17 17:48 si quedase algo alguno en España queda algún descendiente a yo le mando un saludo a no sé siquiera si queda alguno

Voz 6 18:00 para ello para tu corazón

Voz 1 18:11 España está cada vez más por miedo estamos santidad

Voz 0684 18:32 radio tomando el pulso a un pueblo la radio informando de las intenciones de voto tuvo una nación la radio a través de la sonda ser dianas haciendo una fotografía de la realidad española ya es posible hacerlo aquí en la Cadena Ser porque aquí hay libertad soy Marco

Voz 20 18:54 Juan March Juan March Juan cuando cuando palco aparcan mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal mal Falco a palco and

Voz 22 19:10 exacta suite en Do mayor Pw V mil nueve de Johann Sebastian Bach continuamos recibiendo llamadas de nuestros amigos oyentes que nos están diciendo a quién va a agotar en los próximos comicios no llama Havel Adela buenas noches

Voz 6 19:25 buenas noches Marco Antonio a quién vas a votar en una municipales llega a Ciudad a las autonómicas también hubo Peas hija no lo hago

Voz 23 19:39 también

Voz 10 19:41 lo que tú no no que les mucho en la diversidad no

Voz 6 19:46 no

Voz 10 19:47 digo que no crees tú mucho en en la diversidad

Voz 6 19:50 a lo mismo o más ayuda todo lo ven

Voz 10 19:55 que no no no son hijos de Dios no le pasado un poquico él mismo a teclas tú que el PSOE y el Partido Popular allí y eso que no no son hijos de Dios sino merecen también un poquito de Pi

Voz 11 20:12 bueno yo pensaba a todo

Voz 10 20:16 tú tienes hijos hijos que pregunto es hijo o hijos con tu vientre

Voz 11 20:22 sí tengo cuatro hijos

Voz 10 20:24 el cuarto hijo y cuando hay que repartir comida comida solamente a uno de tus hijos a otros tres que pasen hambre

Voz 6 20:33 no juega y entonces por qué les das todo ciudadanos no Nîmes ni migajas está siendo una mala en España está siendo una mala es la patria casa

Voz 10 20:53 acaso un amante le pregunta a un desconocido como tú me estás preguntando ahora que que tiene que hacer para alimentarse

Voz 6 21:00 sus hijos

Voz 10 21:01 acaso una madre no no no les sale del corazón repartir la comida entre todos sus chiquillos

Voz 11 21:07 si alguna vez que hay en tu corazón

Voz 10 21:10 que qué demonio habita en tu corazón que pobre hombre que estuvo en en el alma

Voz 6 21:18 era líder pero por propondrá que desde aquí te lo digo de tu alma y me da pena en menor pero me dan pena

Voz 11 21:32 también me ha me da pena ser ser así de esta moneda que me acabas de describir yo no no me había visto lo de esta manera no basta con que te miren con otros ojos para saber como una esa

Voz 3 21:45 te te descubierto como Tete puesto del delante de tus propios ojos es reflejo de cómo es entrada ellos diga que estás como persona

Voz 6 21:55 de lo poco que está como

Voz 3 21:57 como español y como ser humano náuseas hola cuando piensas en ti misma

Voz 6 22:04 el pregunto si tienes

Voz 3 22:06 es cuando piensas ahora en en ti misma Adela en tu vida en todo lo que has hecho en tu vida

Voz 11 22:11 que no sé si esta nueva visión tengo de mí misma Piensa en mí me now

Voz 3 22:21 bueno pues vamos bien buscándola

Voz 24 22:24 reparte tu voto a algún otro chiquillo de la política un velado un voto a voto ha dado un voto eh aquí a quién era pero no va de mano

Voz 3 22:34 no lo es todo al mimo no de todo el mimo que hay más personas que quieren e hija

Voz 6 22:40 se te saludas a quién

Voz 11 22:44 saludo a dos familiares de la antigua futbolista Schuster

Voz 6 22:49 muy bien

Voz 9 22:52 Berta yo con mi hija ese cinto que no iba a estar aquí

Voz 0684 23:12 pero estamos en directo en la Sociedad Española de Radiodifusión cae nada nada nada

Voz 9 23:19 sí

Voz 0684 23:33 hace un rato hablábamos con el adiós escucho Rafael

Voz 10 23:38 un hombre que en todavía no tenía dividió su voto en las elecciones autonómicas un hombre que por pereza por desidia por ser un vago un parásito ha ido dejando la decisión y como digo en todavía no tiene claro su voto le he dicho que lo volvería Jamal a ver si ya tiene su voto decidió espero por su bien que así sea Rafael buenas noches

Voz 6 24:01 desde luego hijo fue puesto de nuevo decidió el voto

Voz 10 24:07 voy a compañeros del contador tenga quitemos está musica quitemos el disco nacional que no me parece estar escuchando

Voz 6 24:17 Rafael tu pereza es hija de la flojera Moraga tú eres moralmente flojo Rafael Isère flojo en lo moral es el peor defecto que puede tener un español tú naciste en España verdad naciste en España pero en España no significa ser español la españolidad es un arte Tito aunque hayas nación entre el español para mí para toda persona a tú eres un extranjero un extranjero moral un extranjero de alma extranjero incluso atrasa humana porque tú no eres humano diría se queda

Voz 23 25:13 pero es un parto normal

Voz 6 25:16 mucho más bajo que apareció una perra

Voz 17 25:21 me siento mal

Voz 6 25:24 el tema justamente tanto el sentir mal forzosamente estás pero proco estrenando una decisión que afecta al os español mientras tú estás proclamas pinchando España sigue en marcha los taxistas siguen conduciendo su está emisora funciona porque la gente aquí está trabajando Payne se mueve todo tú no te mueves tú estás en tu indolencia sabe mal que te sabemos este contraste qué que me dijo que me estaba en mal estado

Voz 17 26:03 contraste que Aino entré me actitud pasiva bueno el día el dinamismo de tierra española no que España se está moviendo

Voz 6 26:13 España se están moviendo dijo yo

Voz 17 26:15 bueno no no estoy siendo soy solidario con con lo que está pasando

Voz 3 26:19 bueno de difícil de tu voto tu todo rápidamente no por lo que los fríos más hijo tienen más El Mundo uno de los propios mundo no de los propios

Voz 1 26:39 buenos días

Voz 9 26:50 a mí me expira

Voz 3 27:00 y así seguiremos trabajando aquí en la Cadena SER Hoy hemos intentado saber cuál es el sentido de que haremos la semana que viene no lo sabemos lo que está claro es que Barberá Ortega Yoda cansaré con Ortega volverá la luz de la radio hasta la semana que viene amigos y si no pues tampoco Cortés Las Noches de Ortega