Be OK: Flores comestibles y expectativas de un padre (18/05/2019)

Voz 0394 00:28 buenos días bienvenidos una semana más había ok cómo estás Isabel Bolaño qué tal Ángela Quintas como llegamos tuve tal mucho mejor mejor mejor mejor quiero preguntarte una cosa ya sabes que siempre antes de entrar en materia me gusta saber tu opinión sobre algún tema de moda que corra como la espuma de sociales hace poco hablábamos de el erizo además tan cotizado últimamente en las redes sociales sobre todo por los llamados Foods yo quiero preguntarte por la estrella sin lugar a dudas de las redes pero no lo voy a ir a ver el aguacate el aguacate y además no de ahora desde hace años desde que insta a gran alcanzó la cima de lo cool el aguacate está ahí porque además es muy Instagram viables total muy muy bonito para el postureo viene muy bien porque si Dios eso yo también te digo que soy de ésas que el echa aguacate prácticamente

Voz 2 01:17 a todo a la ensalada la tostada a todo pero yo me pregunto es tan saludable como parece lo podemos comer sin límite a ver el el aguacate tiene muchas cosas buenas en su composición

Voz 0187 01:29 porque es rico en vitaminas de tipo AC de K del grupo B es rico en grasas es verdad que un diez un quince por ciento de su composición es son grasas pero son casas de las que llamamos saludables de las que son recomendables y además es rico en omega tres qué ocurre que si nosotros consumimos mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho aguacate pues bueno pues lo tendremos un poco más difícil si queremos por ejemplo bajar peso no entonces es verdad que es una grasa recomendable yo siempre digo lo comparo por ejemplo con el aceite oliva maravilloso pero si yo una ensalada le pongo cuatro dedos de aceite de oliva

Voz 0394 02:02 de ahí la cosa va a regular ahí la cosa va a regular entonces el aguacate

Voz 0187 02:06 maravilloso para añadirse lo pues eso lo que tú dices a una está con salmón imagínate o en una ensalada en qué rico pero

Voz 0394 02:13 la moderación bueno del aguacate han llegado a decir hasta que es anti cancerígeno adelgazante bueno una cantidad de cosas que por supuesto no hay ningún estudio haciendo cuando lo avalen y que lo confirme pero ya se sabe cómo son las redes sociales

Voz 0187 02:25 a ver que que está muy bien como producto sea que me está aportando grasa saludable también es bueno añadir frutos secos por ejemplo utilizar aceite de oliva pero

Voz 0394 03:05 lo de los insectos comestibles que hablábamos de ellos en el programa anterior creo que nos apuntamos a otro ingrediente hasta ahora poco habitual en nuestros platos al menos como siempre decimos he aquí en España otros países en otras zonas del mundo nos llevan la delantera son las flores yo no soy alguna vez tú has comido flores comestible más allá de esas que ponen para decorar sobre los restaurantes así como de alta cocina

Voz 0187 03:28 yo creo que alguna vez he probado algo pero pero muy poquito pero yo creo que fíjate que las flores producen menos rechazo que los insectos

Voz 0394 03:34 hombre son más más por el ojo no hay gente come por los ojos independientemente de lo que luego diga el paladar es verdad que se utiliza muy a menudo eso que decimos para decorar los platos incluso que en muchas ocasiones nos comemos las hojas y el fruto de las mismas plantas de las que proceden esa flores pero no sé por qué no sé si tú tienes la respuesta nunca nos animamos con la Flórez por ejemplo de el brócoli Nos quedamos el brócoli no la flor del brócoli que también existe o de la rúcula las hojas no la flor pero sí por ejemplo no

Voz 0187 04:04 Podemos la flor de calabaza

Voz 0394 04:07 algunas y otra el lunes lo tendremos a nuestra invitada que nos está escuchando al otro lado del teléfono ella es Laura Carrera directora de Flower es una empresa dedicada a la producción la comercialización de flores comestibles y seguro que ya saben mucho más que nosotros seguro

Voz 5 04:23 hola Laura cómo estás hola buenas noches bienvenida

Voz 0187 04:26 eh por qué flores comestibles como surgió la idea de montar un negocio de flores comestibles

Voz 6 04:32 madre mía hay que remontarse a hace ocho años pues se viene de una iniciativa emprendedora que yo trabajaba en Flores en ese momento no me las comía

Voz 5 04:45 a medio día reproductiva frutales y bueno pues

Voz 6 04:48 y bueno yo creo que la idea empezó con una una flor de Begoña no sé si sabes comido alguna vez una flor de me

Voz 5 04:56 no no he tenido nada

Voz 6 04:58 vale no

Voz 7 05:00 yo creo que vamos a hacer no sólo miraba como diciendo quién dice antes

Voz 6 05:05 vale pues es una flor que la tienen están los jardines en las rotondas la cultivan nuestras madres nuestras abuelas y bueno pues yo sabía que se podía comer pero nunca me había atrevido a comerme la día la probé dije o Agus y es es como este otros metiera un trocito de Lima en la boca es muy muy ácida y bueno pues ahí empecé un poco a a buscar sabores Si bueno pues hasta ahora mismo que tengo unas unas cien especies identificadas qué se puede cultivar fácilmente aquí en la Península Ibérica hay que comercial instamos en la empresa

Voz 0187 05:40 claro porque tú has dicho que sabía cómo Halima no pero en el catálogo que hemos visto Se repite mucho ligeros ahora mostaza notas picante sabor dulce o sea que sí que diferentes sabores no dentro del hay variedad de sabores dentro de las flores

Voz 6 05:54 así es como lo decíais antes nos a las flores se utilizan básicamente con un elemento decorativo pero es que va más allá si nos aportan la belleza nos aportan esos colores diferentes de la naturaleza pero obviamente nos aportan sabores hay dolores en picantes hay otras esa vena mostaza otras amargas astro ingentes dulces luego también nos aportan texturas nuestra he dicho la Begoña es crujiente luego las hay muy suaves en el paladar luego duras hay pues eso cada una tiene tiene tienes cincuenta y dos especies por ejemplo nuestros en el catálogo son cincuenta y sabores diferentes es es un mundo de ingredientes yo creo que todavía por por descubrir

Voz 0394 06:36 Laura en el catálogo que tenéis ahora de temporada vemos Flores como por ejemplo las margaritas los crisantemos que siempre bueno todo el mundo la conoce no de verlas aunque no de comprarlas pero imagino que vosotros defendéis totalmente de las temporadas

Voz 6 06:51 sí sí ahora mismo precisamente mono hay hubiera crisantemos de otoño pero ahora tenemos pensamiento mini tenemos Claver tenemos Rosa tenemos salvia tenemos muchísimas especies obviamente ahora mismo estamos en primavera en la primavera hay una explosión de flores en nosotros intentamos desde pues para poder servir al al cocinero pues tener una una media de diez especies en relación simultánea y luego empezar a jugar ahí no obviamente la bajamos con mucho esfuerzo para que el el el ser Foods que vivimos

Voz 5 07:22 otras obras el cocinero sea capaz de tener cada vez más más catálogo

Voz 6 07:27 ante más más tiempo del años a nosotros por ejemplo el pensamiento que es una flor de invierno hemos conseguido producirla todo el año pero para eso hemos tenido que hacer pues un esfuerzo bastante grande porque responden a una temporalidad obviamente

Voz 0187 07:43 la flor se toma fresca como tal como sale de la tierra se cocina cruda o cómo cómo

Voz 6 07:49 pues hay de todo es un ingrediente y un poco va a la imaginación del el cocinero haber lo general es no romper la belleza hice utiliza más como un adorno un un top y no de de cualquier cualquier implantado pero por ejemplo la mermelada de Rosa que que se utiliza en en cocina es un cocinado el la mermelada yo tengo con bueno pues se compañeros que hacen mermelada de la banda mermelada de Violeta que sea también se utiliza mucho con el foie

Voz 5 08:20 sí pero cuando precioso además sí contrasta muy bien de sabores no porque te quita Segre

Voz 6 08:25 eso que tiene el foie hay queda pues un toque más más dulzón pero no por lo general bueno por ejemplo la flor de de cebo Gino la podemos emplear en una en una mayonesa no que podamos hacer como una especie de alioli Illa aporta no sólo se calor sino un sabor muy muy sutil no tan fuerte como puede ser la no

Voz 0394 08:49 tenéis creo una estrella o al menos a mí es lo que más me ha llamado la atención curioseando un poco el catálogo que es la flor eléctrica

Voz 6 08:56 en cuenta no sé yo tengo por favor la eléctrica bueno realmente es más bien un juego no es un juego gastronómico porque es una flor de Brasil aspirantes a ellas ni hablar Agea es bueno por la Jamal Oller la lleva a los dientes los indígenas no oí cuando tenía dolor de muelas no sé los la flor te produce el mismo efecto flor hoja Right todo toda la planta entonces más picaban las hojas para evitar los dolores de muelas y ahí se saca el principio que utilizan los higienista dental es cuando nos duermen la boca entonces bueno pues nosotros la la deshidratada tratamos la les damos y la ofrecemos bueno pues en simplón en juegos de coctelería pues con gintonic que a las tres de la mañana

Voz 5 09:41 la voy a dar a tomar algo muy especial y bueno

Voz 6 09:43 la gente alucina porque es cómo se te durmiera la boca no es como te acuerdas de niña cuando coge bueno yo lo hacía

Voz 5 09:50 la de petaca que te ponías las dos

Voz 6 09:52 los dos pueblos y una lengua no me pasé ahí como una

Voz 5 09:56 bueno pues hacer una sensación de calambre y tenía que dijo un calambre pero te da tres minutos seguidos son Callas

Voz 6 10:02 hombre pero es muy muy divertida Ter despejar las vías nasales es más un juego pero bueno cerrar la puso de moda con la eléctrica en El Bulli bueno luego se han ido haciendo bastantes cosillas con ella pero no deja de ser un juego

Voz 0394 10:18 os pregunto a las dos también hacía Ángela que aporta nutricionalmente las flores son saludables sí

Voz 0187 10:24 eso es algo que pasa claro hay tanta variedad que tampoco podemos generalizar esa me imagino que cada una no hay mucha información sobre el valor nutricional de las que hay tanta variedad habla en general no sí que es verdad que son ricas en en vitamina en vitaminas A B CD por ejemplo también son ricas en antioxidantes osea también es verdad esto es mi opinión que como se pone poca cantidad

Voz 5 10:44 no tampoco creo la dos platos cuánta es la dosis sabemos que pero bueno hemos hecho un estudio con la Universidad de San Jorge de aquí de Zaragoza

Voz 6 10:54 sí bueno hemos estudia estudiado la la capacidad antioxidante de varias de nuestras flores la alta GT la El pensamiento y hay varias más incluso la de la eléctrica esta eléctrica no nos ha salido ninguna antioxidante pero las otras han sido alucinante cosa han reventado todos los índices de sea hemos hecho estudios que están enfocados hacia el Alzheimer bueno pues resulta que no sólo estamos ante un ingrediente bonito sin un ingrediente saludable ante todo es cuánta dosis me tengo que tomar

Voz 5 11:27 claro yo siempre hablo de la prudencia no

Voz 6 11:30 de un ingrediente nuevo como es éste no pero como puede ser la trufa como puede ser cualquier cualquier producto alimentario yo creo que al final tenemos que ser prudentes como ya lo contabas antes no con el aguacate tampoco nos vamos a poner tiesos

Voz 0394 11:44 es así al final en pequeñas cantidades es lo que decís no que no suele cambiar o darle la vuelta al valor nutricional de un plato lo enriquece yo creo que lo enriquece

Voz 6 11:53 que al final es una plantas una planta viva estás tomando toda la vitamina pura por ejemplo en el caso de todas las Ali de la cebollas de Mollina ya la flor del romero todas estas flores que contienen el cáliz tiene las quite esencial en la flor tú estás tomando un montón de propiedades saludables en el Romero no pues tomar una gota de aceite esencial pues al final yo creo que sí que hay que ser que son muy saludables pero bueno cambiar el valor nutricional es

Voz 0394 12:24 Laura no sólo vendéis flores frescas también cristalizada as it algo a lo que llamáis delicia florales que entiendo que es para hacer infusiones

Voz 6 12:33 sí bueno tenemos varias líneas no cuando tenemos mucha cantidad de flor que es la flor fresca pues tenemos que darle salida de alguna manera hemos creado bueno pues procesos de conservación están pues desde las deshidratada que hemos hecho una infusiones muy bonitas que cambian de color por estos antioxidantes naturales que tienen las flores tenemos las cristalizada es que es un baño con clara de huevo y azúcar que conseguimos preservar la belleza única de las flores SAS bañamos cada una a lo apretado con clara de huevo las dejamos de hidratar durante varios días hidratar buenos un proceso super laborioso pero parecen joyas

Voz 0394 13:11 sí quedan muy bonita hasta para para regalar no como quien regala un pastel lo cual

Voz 5 13:15 es el evento pude ver de regalos sí

Voz 6 13:19 sí es que es una maravilla de tengo una amiga que viste que hemos pasado de comer carne cruda en las cavernas a deleitarnos con una cristalizada no el súmmum no de la de la belleza y luego también tenemos las citadas que es una nueva cosa que hemos sacado una nueva reviente que traemos la humedad de las flores por altas presiones quiere decir eso bueno todos conocemos una flor deshidratado un producto deshidratado que se queda un poco paja no bueno pues con Ali licitación consigues que se quede un poco crujiente todos conocemos la civilizada de los cereales del desayuno pues eso lo que hace es que mantiene más más

Voz 5 13:59 las propiedades no Clemente Lequi la forma no

Voz 6 14:01 la forma original entonces bueno pues estamos trabajando duro pues por sacar nuevos productos todos en base a lazo comestible porque yo creo que va a dar mucho que hablas

Voz 0187 14:11 los campos de cultivo los tenéis en Zaragoza ahí en Soria y que condenó qué condiciones necesitan las flores para crece algunas son especialmente delicadas no como por ejemplo la rúcula o la clave Lina

Voz 6 14:23 bueno pues es que si son cincuenta y dos especies tiene

Voz 5 14:26 unos requerimientos cultivaban personalizado imagino

Voz 6 14:31 sí pero bueno al final es el mundo de la de la flor anual no de la flor ornamental que hemos tenido todos en casa simplemente que hemos hecho un cambio de cultivo lo he respondemos muy bien a la a la época del año no por las flores de invierno se plantan en otoño las flores de verano se plantan en enero febrero Marco vamos buscando las que son de sol por ejemplo la Begoña que responde mejor a a las zonas soleadas y las zonas de umbría íbamos las flores de un hombre día flores delicadas como la rúcula el problema es la comercialización de los productos porque se les caen los pétalos son productos complejos con muy complejos para para llegar a un equilibrio no entre lo que es la recolección que pasa al que llega perfectamente al al cocinero no muchos procesos aquí

Voz 0187 15:21 me imagino que seguir es un protocolo muy estricto de seguridad alimentaria no porque no se puede comer cualquier flor

Voz 6 15:27 obviamente eso es lo más importante y lo primero que tendríamos que haber remarcado es que no todas las flores son comestibles que incluso hay flores mortales tenemos un montón de ejemplos en la naturaleza y bueno hemos oído a veces en noticias decente que se intoxicado por algún consumo ilegal no de alguna sobre todo en el tema Alice alucinógeno pero sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado sino conocemos no comimos hizo lo comer lo que realmente viene sea que conocemos muy bien au que viene de centros especializados obviamente nosotros cada flor tenemos bueno pues está detrás de registro sanitario está detrás a esa a Ecos han están detrás con un montón de inspecciones sanitarias que nos que nos hacen estar a a la última hora no obviamente tema pues eso de seguridad alimentaria hay bueno pues es complejo está que hablamos de la flor eléctrica está está un poco entredicho aquí en España pero sí que es verdad que yo me apoyo con muchos a artículos científicos bueno pues de revistas de alto prestigio y bueno pues a través de ellas son las que nos vamos asesorando no algunos estudios les hacemos nosotros los que podemos son los menos obviamente porque requiere muchos recursos y me apoyo mucho en artículos científicos

Voz 0394 16:49 pues ahí queda eso que no se pueden ni comer cualquier flor ni manipular cualquier flor de cualquier manera

Voz 6 16:54 no se pueden comer las flores de floristería tengamos mucho cuidado porque a ver yo siempre digo un ejemplo cuando has visto un usan hito en un ramo de rosas jamás hemos visto un gusano porque porque están tratadas con mil de miles de pesticidas entonces bueno en las dos comestibles podemos encontrarnos pequeño bichito porque porque están tratadas es no están tratadas están tratadas desde el punto de vista la agricultura ecológicas

Voz 0394 17:21 a ver si alguien después de escuchar lo de la mermelada de rosas se va directo al ramo muy

Voz 6 17:26 no no iba a dar tu casa que sabes que no las tratado ese Rosal que huele también sí que puede hacer tu mermelada lamer la Rosal que te regalan obviamente primera ni huele ni segundo no es comestible

Voz 0394 17:41 Laura vendéis sois proveedores de mercados supermercados pero también vendáis online no sé si cualquier particular puede comprar las flores a través de la web

Voz 6 17:50 si nosotros estamos además era una una idea que tenía yo hace tiempo porque el el el cocinero aficionado no la persona que está empezando que quiere ver esta receta ahí sí es un uso es un producto muy difícil todavía de meter en los canales de fruterías y tal y bueno pues la tienda online a dar peso donde sobre todo esto de la repostería creativa bueno tenemos en Afganistán gran un montón de ejemplos sí es verdad que cada vez tenemos más gente que se acerca a nuestra página web menos compra a través de ella que signos la punto com Si bueno pues esos invitó porque la estamos actuales cuando las actualizamos todos los días a porque flores que se nos van otras que vienen a pesar que pues igual hacemos vendido es es

Voz 0187 18:38 muy divertidos como muy compramos flores a través de Internet como unos llegarían en una cajita como yo

Voz 6 18:45 en una bandeja son me en bandejas de Pete es que tienen Abidine cerrar lo y lo ideal es conservarlas siempre en nevera nosotros lo mandamos todo a través de servicio de paquetería refrigerado lo mandamos antes de las trece treinta del día siguiente ir bueno pues nosotros hacemos la recolección incluso muchísimas veces el mismo día sino es el mismo días el día de antes pero los envíos tú vas a tener más a recibir las flores que ha sido recolectadas el día de antes entonces ajustamos muy bien los tiempos para que te llegue la máxima frescura hay productos bueno pues eso la flor de la borraja que tiene tres días de caducidad llegue perfecto al al al consumidor trabajamos pues bueno pues

Voz 8 19:37 pues eso desde el

Voz 6 19:38 la repostería que quiere hacer una tarta maravillosa hasta bueno pues gente que quiere sorprender en una cena de amigos hasta restaurantes obviamente

Voz 0394 19:48 desde luego Laura las redes sociales estarán de vuestra parte porque lo que hablábamos antes del aguacate yo creo que las flores le dan mil vueltas yo creo que sí sí sí

Voz 5 19:56 no porque me lo apuntado vista Grammy hables sí sí hombre más que la flor no puede haber otro producto madre mía volvemos como los pastelitos las

Voz 6 20:07 cartas a cualquier producto a cualquiera implantado a cualquier cóctel tapa que cualquier cosa le pones una flor y es que de verdad Rosa lo viste

Voz 0187 20:18 la foto que era preciosa

Voz 6 20:21 de unas unos dados de morcilla que eran morcillas Honda con un poco es y lo que de mango y le pusimos una flor de Al Eli cuando sacaron las cuarenta bandejas cada una con sus veinte tapas sea de verdad que yo me sobrecogió sea me pareció como como una divinidad no saber no sé es un lujo Laura Carrera yo prometo

Voz 0187 20:45 me tenemos que pensar algún plato siempre habrá mucho Ángela no no pero ojo que me quedaba las ganas de probar

Voz 5 20:52 no tenemos a los platos nos teníamos que luego no lo ahí está muy bien que parece muchas gracias Laura

Voz 6 21:03 un saludo y bueno muchísimas gracias a vosotras es un placer

Voz 2 21:21 hoy tenemos con nosotros a Raquel Calonge ya es coach especialista en autoestima y en gestión de emociones y hoy viene con un en

Voz 0187 21:29 lo que yo le preguntas como éstas el programa de la si es un par de semanas salió el tema sobre las expectativas no si yo hice le cómodo

Voz 2 21:41 así un este de pues que me llamen si tiene algún problema de tu ex extras cómo cómo han sido estos osadas colado hay una cuña publicitaria pues te voy a hacer un encargo las expectativas que tenemos los padres hacia los hijos y ahí estamos pues venga vamos a ver qué expectativas tenemos ahí yo creo que también puede estar un poco ligado con el con el tema de la frustración que aquella poco sí sí sí sí sobre todo la frustración de los padres o la frustración de los hijos de no llegar a cumplir lo que es los bares espera me dio toda la razón también cuál es la razón por la que los padres esperáis cosas de los hijos pregunto si no sea eh siempre me está preguntando cosas yo creo que a ver yo como madre si al final lo que quiere siempre es lo mejor para tus hijos pero quizá lo lo que yo pienso en lo que tú piensas que es mejor para ellos y ellos no piensan que es lo mejor eso es a la a la hora de decir este niño va ser médico a lo mejor este niño quiere ser actor Klaus es lo que hay pues que sea feliz en lo que quiera ser entonces eso también lo tienen que aprender a gestionar los padres tú no puedes pretender que él sea primero lo que tú no fuiste no hay de Podemos sabía donde tú no llegas justo también que él también se tiene que realizar como persona y que no tiene que hacer las cosas sólo para complacer Catí pues chica acabas deja subir al avión galo

Voz 7 22:57 vamos vamos no

Voz 12 23:00 es cierto todo lo que has dicho es así y además lo que yo creo que en términos generales Le en les ocurre a los padres lo que ocurre es que proyecte y a los hijos como si fueran de vuestra propiedad claro eso te el niño me has sacado cuatro notables como que te ha sacado bueno pero desde el niños mío claro algo muy básico claro que es tuyo pero hasta donde lo que pasa que al final no tenemos la la manera de hablar no es inocente del todos esos mensajes que estamos mandando a todo eso es IU asimismo entonces es cierto lo que tú dices que los padres tienes experiencia habéis vivido más podéis tener una una visión de lo que a lo mejor les les viene bien pero lo hacéis desde vuestro sitio desde nuestra perspectiva desde vuestros talentos desde lo que os ha pasado desde la frustración desde los sueños rotos no esa cosa que siempre no es podemos poner

Voz 2 23:57 elige mil ejemplos es que yo siempre quise que mi madre me llevara a tocar el piano que no pues hala a mi hijo no pues al pobre ahí todo no le gusta nada eso es entonces

Voz 12 24:07 es el problema es que por mucho que se les quiera los hijos o por mucho que se parezcan físicamente a vosotros o incluso emocionalmente son seres distintos entonces no les aporta ningún beneficio imponerles un camino que no elijan por ellos mismos vamos casi siempre casi todo igual que a otro ser humano que son personas y que además Siles presionar es mucho ellos hacen un mal aprendizaje de sí mismos de sus capacidades para elegir qué ocurre que eso con los años y haber no siempre depende en en qué modo al final uno no sabe decidir por sí mismo te imaginas ese es un problema claro que es un problema yo entiendo que quiera es que no se equivoquen pero que es necesario el error esta Ice Man dándole un mensaje de que fallar es malo no hay mayor fortaleza que uno conozca su propia debilidad entonces Le le le priva es de eso por no comentar que mutilar es su personalidad sus talentos natos su actitud natural entonces ahora es muchísimas cosas entonces qué tal si le dejáis que ellos emprendan su camino no digo que

Voz 2 25:21 como una guía no guiando les en el camino pero no imponiendo les cosas

Voz 12 25:25 eso es incluso aunque salga bien porque hay veces que con los años pues ese niño ha sido médico o mira hay una anécdota que leí hace poco de Andre Agassi el tenista que me chocó muchísimo en su biografía que no le gustan tanto

Voz 0187 25:40 nos lo contaran aquí no sé quién fue un invitado se como que no le gustaba nada que bueno se le daba bien pero que acabó dejándolo

Voz 12 25:46 la imagen es muy triste no que no haya disfrutado eso y eso que ha hecho sentir muchas cosas al resto de de la gente que la ha visto a jugar pero respeto por por esa persona cita por lo que significa potenciar Le que sí que creo que eso es un mensaje que debería de llegar a todos los padres que en en general vuestro deber ser he dicho un poco así es potenciar a vuestros hijos pero no hacerles una copia o mucho menos lo que tú comentabas lo de como yo no pude ser va a ser él pero quién te dice que eso sea lo mejor para eh que a lo mejor en lo que y luego hay también hay que tener mucho cuidado con la autoestima eh sabemos que al final recordemos que nosotros tuvimos la opinión que tenemos auto conceptos lo que pensamos de nosotros mismos si él su primer deber es complacer a mamá o a papá donde queda espacio para él entonces ahí lo que otras muchas veces hemos hablado ese desenganche interior de uno no de yo con mi conmigo mismo no sé muy bien Mike me pasa entonces vamos a a respetarles un poquito y a darles entidad propia

Voz 2 26:58 bueno pues yo creo que con este rapapolvo es que nosotros echado vamos no se nos olvida asegura tenía por el otro Estado mira qué te parece si en otro programa hablamos de Gente tóxica en el trabajo cuánto tiempo tenemos que hacer con esa gente tóxica que nos encontrábamos en el trabajo y que está ahí y que lidiar con ella

Voz 12 27:20 te digo que es más complicado que la gente tóxica a nivel personal lo emocionada en círculos cercanos porque hay digamos que tenemos unas herramientas muy personales de mi edad que no te voy a volver a ver este estará el trabajo tienes a volver a beso es en el trabajo es mucho más complicado de gestionar fenomenal si te parece lo ha puntos y me gusta mucho venga pues Nos vemos en un par de semanas Raquel genial muchas gracias besos a todos

Voz 0394 28:08 te digo yo Ángela que la tortilla y Tessa de grillos que me iban a hacer en qué pasa si si le ponemos unas unos palitos de alemán y encima que tal como hiciera eso tiene mejor no vamos a Messina hacemos la moderna ya vamos a por todas

Voz 0187 28:22 estamos día hacemos tortilla de grillos y otro día hacemos Brown Nico es que a mí lo del Bruni podemos cambiar la morcilla para que el club

Voz 0394 28:31 con el helado de vainilla que eso está muy rico bueno ya veremos que le echamos venga mientras haya Bruni debajo

Voz 5 28:39 dentro de un par de semanas hasta luego chao

