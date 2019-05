Cómo enriquecer un plato con margaritas y crisantemos

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 3 00:14 la Bolsa Ángela esta semana recogemos salir

Voz 4 00:35 lo de los insectos comestibles que hablábamos de ellos en el programa anterior y creo que nos apuntamos a otro ingrediente hasta ahora poco habitual en nuestros platos al menos como siempre decimos aquí en España a otros países en otras zonas del mundo nos llevan la delantera son las flores yo no sé si alguna vez tú has comido flores comestible más allá de esas que ponen para decorar sobre todos los restaurantes así no como de alta cocina

Voz 0187 00:58 creo que alguna vez he probado algo pero pero muy poquito pero yo creo que fíjate que las flores producen menos rechazo que los insectos

Voz 4 01:04 hombre son más dramas por el ojo no hay que se come por los ojos independientemente de lo que luego diga el paladar es verdad que se utiliza muy a menudo eso que decimos para decorar los platos incluso que en muchas ocasiones nos comemos las hojas si el fruto de las mismas plantas de las que proceden esa flores pero no sé por qué no sé si tú tienes la respuesta nunca nos animamos con la Flores por ejemplo de el brócoli Nos quedamos el brócoli no la flor del brócoli que también existe o de la rúcula las hojas no la flor pero sí por ejemplo no

Voz 0187 01:34 Podemos la flor de calabaza

Voz 4 01:37 algunas y otra el lunes lo tendremos a nuestra invitada que nos está escuchando al otro lado del teléfono ella es Laura Carrera directora de Flower es una empresa dedicada a la producción la comercialización de flores comestibles seguro que ya saber mucho más que nosotros seguro o la Laura cómo estás

Voz 5 01:54 no es bienvenida

Voz 0187 01:57 qué flores comestibles como surgió la idea de montar un negocio de flores comestibles

Voz 5 02:02 madre mía hay que remontarse a hace ocho años se viene de una iniciativa emprendedora se yo trabajaba en Flores en ese momento no me las comía cogía reproductiva frutales y bueno pues y bueno yo creo que la idea empezó con una una flor de Begoña no sé si lo habéis comido alguna vez una flor de Begoña

Voz 6 02:26 no he tenido

Voz 5 02:28 cuáles los no

Voz 7 02:31 me miraba como diciendo quién dice antes

Voz 5 02:35 vale pues es una flor que la tienen están los jardines en las rotondas la cultivan nuestras madres nuestras abuelas y bueno pues yo sabía que se podía comer pero nunca me había atrevido a comerme mundial aprobé dije o Agus y es es como este transmitiera su trocito de Lima en la boca es muy muy ácida y bueno pues ahí empecé un poco a a buscar sabores Si bueno pues hasta ahora mismo que tengo unas unas cien especies identificadas que se pueden cultivarse fácilmente aquí en la Península Ibérica hay que comercial instamos en la empresa

Voz 0187 03:10 claro porque tú has dicho que esa vía como Halima no pero en el catálogo que hemos visto Se repite mucho ligero sabor a mostaza notas picante sabor dulce o sea que sí que diferentes sabores no dentro del hay variedad de sabores dentro de las flores

Voz 5 03:24 sí es como lo decíais antes nos a las flores se utilizan básicamente con un elemento decorativo pero es que van más allá si nos aportan la belleza Nos aportan esos colores diferentes de la naturaleza pero obviamente nos aportan sabores hay valores en picantes hay otras que sabe en la mostaza otras amargas astro ingentes dulces luego también nos aportan texturas nuestra que os he dicho la Begoña es crujiente luego las hay muy suaves en el paladar luego duras hay pues eso cada una tiene tiene Si tienes cincuenta y dos especies por ejemplo nuestros en el catálogo son cincuenta dos sabores diferentes es es un mundo de ingredientes yo creo que todavía por por descubrir

Voz 4 04:06 Laura en el catálogo que tenéis ahora de temporada vemos Flores como por ejemplo las margaritas los crisantemos que siempre bueno todo el mundo la conoce no de verlas aunque no de comprarlas pero imagino que vosotros defendéis totalmente de las temporadas

Voz 5 04:20 sí sí ahora mismo precisamente mono hay hubiera crisantemos de otoño pero ahora tenemos pensamiento mini tenemos Claver tenemos Rosa tenemos salvia tenemos muchísimas especies obviamente ahora mismo estamos en primavera y en la primavera hay una explosión de flores nosotros intentamos desde pues para poder servir al al cocinero pues tener una una media de diez especies en programación simultánea y luego empezar a jugar ahí no obviamente la bajamos con mucho esfuerzo para que el el el ser Foods que vivir vosotras el cocinero sea capaz de tener cada vez más más catálogo durante más más tiempo del años a nosotros por ejemplo el pensamiento que es una flor de invierno hemos conseguido producirla todo el año pero para eso hemos tenido que hacer pues un esfuerzo bastante grande porque responden a una temporalidad obviamente

Voz 0187 05:13 la flor se toma fresca como tal como sale de la tierra o se cocina cruda o cómo

Voz 5 05:19 pues hay de todo es un ingrediente y un poco va a la imaginación del cocinero a ver lo general es no romper la la belleza hice utiliza más como un adorno un un top y no de de cualquier cualquier implantado que yo por ejemplo la mermelada cosa que que se utiliza en en cocina es un cocinado el la mermelada yo tengo con bueno pues compañeros que hacen mermelada de la banda mermelada de Violeta que esa también se utiliza mucho con el foie pero además si contra está muy bien de sabores no porque te quita ese Grasso que tiene el hay que da un toque más más dulzón pero no en por lo general bueno por ejemplo la flor de de Cebolledo no la podemos emplear en una en una mayonesa no que podamos hacer como una especie de alioli Illa aporta no sólo se calor sino un sabor muy muy sutil no tan fuerte como puede ser la

Voz 4 06:19 aquí tenéis creo una estrella o al menos a mí es lo que más me ha llamado la atención curioseando un poco el catálogo que es la flor eléctrica

Voz 6 06:26 cuenta no está en qué consiste por favor

Voz 5 06:29 la eléctrica bueno realmente es más bien un juego no es un juego gastronómico porque es una flor de Brasil aspirantes a ellas ni hablar Agea es bueno pues la Jamal Oller la lleva a los dientes los indígenas no oí cuando tenía dolor de muelas no sólo es la flor te produce el mismo efecto por Ohio Right to do toda la planta entonces más picaban las hojas para evitar los dolores de muelas ella hice saca el principio que utilizan los higienista dental es cuando menos duermen la boca entonces bueno pues nosotros la la de si tratamos la cristaliza vamos y la ofrecemos bueno pues en simplón en juegos de coctelería pues con gintonic que a las tres de la mañana te vamos a dar a tomar algo muy especial y bueno pues la gente alucina porque es cómo se te durmiera la boca no es como te acuerdas de niña cuando cogía bueno yo lo hacía la de petaca que te ponías las dos los dos pueblos sin una lengua no que te hace ahí como una bueno pues hacer una sensación única calambre ponía un calambre pero a tres minutos es una gran son calambre pero es muy muy divertida Ter despejar las vías nasales es más un juego pero bueno cerrar la puso de moda con la Kuyt eléctrica en El Bulli bueno luego se han ido haciendo bastantes cosillas con ella pero no deja de ser un juego

Voz 4 07:47 yo os pregunto a las dos también a ti Ángela que aportan nutricionalmente las flores son saludables sí

Voz 0187 07:54 pues a lo que pasa claro hay tanta variedad que tampoco podemos generalizar esa me imagino que cada una no hay mucha información sobre el valor nutricional de las porque hay tanta variedad habla en general no sí que es verdad que son ricas en en vitamina en vitaminas B CDI por ejemplo también son ricas en antioxidantes osea también es verdad esto es mi opinión que como se pone poca cantidad no tampoco creo que así que cortan

Voz 5 08:16 dos cuánta es la dosis vemos que pero bueno hemos hecho un estudio con la Universidad de San Jorge de aquí de Zaragoza

Voz 8 08:23 sí bueno hemos estudia estudiado

Voz 5 08:26 la la capacidad antioxidante de varios de nuestras flores la alta GT la El Pensamiento y hay varias más incluso la de la eléctrica esta eléctrica no nos ha salido ninguna antioxidante pero las otras han sido alucinante cosa han reventado todos los índices de sea hemos lo estudios que están enfocados hacia el Alzheimer bueno pues resulta que no sólo estamos ante un ingrediente bonito sin un ingrediente saludable ante todo es cuánta dosis me tengo que tomar inflaron yo siempre hablo de la prudencia no de un ingrediente nuevo como es éste no pero como puede ser la trufa como puede ser cualquier cualquier producto alimentario yo creo que al final tenemos que ser prudentes como yo lo contabas antes no con el aguacate tampoco nos vamos a poner tiesos dijo

Voz 6 09:13 sí

Voz 4 09:14 así al final en pequeñas cantidades es lo que decís no que no suele cambiar o darle la vuelta al valor nutricional de un plato doble no sólo enriquece yo creo que lo enriquece

Voz 5 09:24 finales una plantas una planta viva estás tomando toda la vitamina pura por ejemplo en el caso de todas las Ali un de las cebollas de Bollit Nos Naturgas ya la flor del romero todas estas flores que contienen el cáliz tiene la aceite esencial en la flor estás tomando un montón de propiedades saludables en el Romero no pues tomar una gota de aceite esencial pues al final yo creo que sí que hay que ser que son muy saludables pero buena para cambiar el valor nutricional es difícil

Voz 4 09:54 Laura no sólo vendéis flores frescas también cristalizada as Easy algo a lo que llamáis delicia florales que entiendo que es para hacer infusiones

Voz 5 10:03 sí bueno tenemos varias líneas no cuando tenemos mucha cantidad de flor que es la flor fresca pues tenemos que darle salida de alguna manera hemos creado bueno pues procesos de conservación están pues desde las deshidratada es que hemos hecho unas infusiones muy bonitas que cambian de color con estos antioxidantes naturales que tienen las flores tenemos las cristalizada es que es un baño con clara de huevo y azúcar que conseguimos preservar la belleza única de las flores SAS bañamos cada una a lo apretado con clara de huevo las dejamos de hidratar durante varios días la hidratar es un proceso super laborioso pero parece injurias

Voz 6 10:41 que darle bonitas hasta para para regalar no como quién regalo un pastel lo cual de regalos sí

Voz 5 10:49 sí es una maravilla de tengo una amiga que dice que hemos pasado de comer carne cruda en las cavernas a deleitarnos con una cristalizada no como el súmmum no de la de la belleza y luego también tenemos las flores lío finalizadas que es una nueva cosa que hemos sacado un ingrediente que traemos la humedad de las flores por altas presiones quiere decir eso bueno todos conocemos una flor deshidratado un producto deshidratado que se queda un poco paja no bueno pues con Ali organización consigues que se quede un poco crujiente todos conocemos la civilizada de los cereales del desayuno pues eso lo que hace es que mantiene más más

Voz 6 11:29 las propiedades no complemente Le que la norma no

Voz 5 11:31 la forma original entonces bueno pues estamos trabajando duro pues por sacar nuevos productos todos en base a la comestible porque yo creo que va a dar mucho que hablas

Voz 0187 11:41 los campos de cultivo los tenis en Zaragoza ahí en Soria y que condenó que condiciones necesitan las flores para crece algunas son especialmente delicadas no como por ejemplo la rúcula o la clave Lina

Voz 5 11:52 bueno pues es que si son cincuenta y dos especies tiene usted

Voz 6 11:55 cada una tiene ese requerimiento cultivaba casi personalizado imagino

Voz 5 12:00 sí pero bueno al final es el mundo de la de la flor anual no de la flor ornamental que hemos tenido todos en casa simplemente que hemos hecho un cambio de cultivo ejemplo he respondemos muy bien a la a la época del año no por las flores de invierno plantan en otoño las peores este verano se plantan en enero febrero Marco vamos buscando las que son de sol pues por ejemplo la Begoña que responde mejor

Voz 9 12:27 la a las zonas soleadas

Voz 5 12:30 las zonas de umbría pues íbamos las flores de un de Umbría Florez delicadas como la rúcula el problema es la comercialización de sus productos porque se les caen los pétalos son productos complejos con muy complejos para para llegar a un equilibrio no entre lo que es la recolección que has al que llega perfectamente al al cocinero no hay muchos procesos aquí

Voz 0187 12:51 imagino que seguiré es un protocolo muy estricto de seguridad alimentaria no porque no se puede comer cualquier flor

Voz 5 12:57 obviamente eso es lo más importante y lo primero que tendríamos que haber remarcado es que no todas las flores son comestibles que incluso hay flores mortales tenemos un montón de ejemplos en la naturaleza hay bueno hemos oído a veces en noticias decente que se intoxicado por algún consumo ilegal no de alguna sobre todo en el tema Alice alucinógeno pero sí que es verdad que tenemos que tener mucho cuidado sino conocemos no comimos hizo lo comer lo que realmente viene sea que conocemos muy bien au que viene de centros especializados obviamente nosotros cada flor tenemos bueno pues está detrás registro sanitario está detrás a esa hay cosas han están detrás con un montón de inspecciones sanitarias que Nos que nos hacen estar a a la última hora no obviamente tema pues eso de seguridad alimentaria sí hay bueno pues es complejo está que hablamos de la flor eléctrica está estaban poco entredicho aquí en España pero sí que es verdad que yo me apoyo con muchos a artículos científicos bueno pues de revistas de alto prestigio y bueno pues a través de ellas son las que nos vamos asesorando no algunos estudios hacemos nosotros los que podemos son los menos obviamente porque tiene muchos recursos y me apoyo mucho en artículos científicos

Voz 4 14:19 pues ahí queda eso que no se pueden ni comer cualquier flor ni manipular cualquier flor de cualquier manera

Voz 5 14:24 no se pueden comer las de floristería tengamos mucho cuidado porque a ver yo siempre digo un ejemplo cuando has visto un usan hito en un ramo de rosas jamás hemos visto un gusano porque porque están tratadas con miles miles de pesticidas entonces bueno en las dos comestibles podemos encontrarnos un pequeño bichito porque porque están tratadas es no están tratadas os están tratadas desde el punto de vista la agricultura ecológicas a ver

Voz 4 14:51 a ver si alguien después de escuchar lo de la mermelada de rosas se ven directo al ramo muy

Voz 5 14:56 no nos cuenta que iba a dar tu casa que sabes que no las tratado ese Rosal que huele también sí que puede hacer tu mermelada lamer la Rosal que te regalan obviamente primero ni huele dice segundo no es comestible

Voz 4 15:11 Laura vendéis sois proveedores de mercados supermercados pero también vendáis online no sé así cualquier particular puede comprar las flores a través de la web

Voz 5 15:20 si nosotros estamos además era una una idea que tenía yo hace tiempo porque el el cocinero aficionado no la persona que está empezando que quiere ver esta receta ahí sí es un uso es un producto muy difícil todavía de meter en los canales de fruterías y tal y bueno pues la tienda online a Hadad peso donde sobre todo esto de la repostería creativa bueno tenemos en Afganistán gran un montón de ejemplos sí es verdad que cada vez tenemos más gente que se acercó a nuestra página web unos compra a través de ella que signos punto com Si bueno pues os invitó porque la estamos actualizando las actualizamos todos los días ah porque flores que se nos van otras que vienen a pesar que pues igual hacemos vendido es es

Voz 0187 16:08 muy divertidos como muy compramos flores a través de Internet como unos llegarían en una cajita como yo

Voz 5 16:15 una bandeja son me en bandejas de Pete que tienen Abidine cerrar lo y lo ideal es conservarlas siempre en nevera nosotros lo mandamos todo a través de servicios de paquetería refrigerado lo mandamos antes de las trece treinta del día siguiente ir bueno pues nosotros hacemos la recolección incluso muchísimas veces el mismo día sino es el mismo día salía de antes pero los envíos tú vas a tener más a recibir las flores que ha sido recolectadas el día de antes entonces ajustamos muy bien los tiempos para que te llegue la máxima frescura

Voz 8 16:54 hay productos bueno pues eso

Voz 5 16:57 la flor de la borraja que tiene tres días de caducidad llegue perfecto al al al consumidor trabajamos pues bueno pues pues eso debería la repostería que quiere hacer una tarta maravillosa hasta bueno pues gente que quiere sorprender en una nadie amigos hasta restaurantes obviamente

Voz 4 17:18 desde luego Laura las redes sociales estarán de vuestra parte porque lo que hablábamos antes del aguacate yo creo que las flores le dan mil vueltas a lo que es

Voz 5 17:26 no es buena o mala apuntado vista gran me hables sí sí hombre más que la flor no puede haber otro producto madre mía volvemos como los pastelitos las tartas a cualquier producto a cualquiera implantado a cualquier cóctel tapa que cualquier cosa le pones una flor y es que de verdad cosa lo viste

Voz 6 17:48 y la foto queda precioso

Voz 5 17:51 de unas unos dados de morcilla que eran morcillas Honda con un poco es lo que de mango y le pusimos una flor de Al Eli y cuando sacaron las cuarenta bandejas cada una con sus veinte tapas au sea de verdad que yo me sobrecogió sea me pareció como como una divinidad no saber

Voz 6 18:11 bueno pues Laura Carrera yo prometo pensé me esa tenemos que pensar algún plato siempre promete mucho Ángela no no pero lo que me quedaba con las ganas de probar no tenemos que darle

Voz 5 18:25 claro

Voz 6 18:25 tenemos que probarla no si y luego los lo lo subimos a esta no nueve te parece muchas gracias Laura

Voz 5 18:33 un saludo y bueno muchísimas gracias a vosotras en placer