Ángeles tiene 91 años y vive sola en Vallecas: La soledad en la tercera edad

Voz 0313 00:43 hoy en La Ventana retomamos una serie que nos hace muchísima ilusión compartir son las historias de los superhéroes de barrio personas que se convierten en algo fundamental para la gente que le rodea para alguna gente por lo menos sabían ustedes por ejemplo que en España hay más de un millón de personas mayores de sesenta y cinco años que confiesan sentirse solas ojo no es lo mismo vivir solo que sentirse solo lo primero pues una decisión o una circunstancia sin más lo segundo sentirse solo eso ya es otra cosa y más complicada bueno pues hoy les hablamos un proyecto que pretende ayudar a estas personas y cuál es la mejor manera ese preguntaran pues acompañando las si además eso se hace por pura vocación altruista simplemente por las ganas y el convencimiento de ayudar a los demás pues ahí surgen historias y amistades que no entienden de fronteras ni de edad ni de ni de nada de eso Matilde Suarez ha hablado con dos mujeres que lo confirman la primera es veterana veterana la segunda no tanto

Voz 3 01:41 no veinte y uno de agosto muy ultima aquí me tienen que yo me voy defendiendo solita mi camita me baño también como me mi comidita elevó Mi ropas yo me voy de paseo y vengo como recoger Vico civil de una televisión tranquilamente Mi vida

Voz 1274 02:07 sin límite solita Ángeles vive sola en una pequeña casa situada en un sótano en el barrio madrileño de Vallecas a su edad aún se desenvuelve como puede pero desde la muerte de su marido hace cuatro años el mayor de sus miedos siempre es el mismo mucho de menos

Voz 3 02:23 echo de menos porque hemos estado junto nunca los hemos reparado hemos ido todos los sitios junto a la compra junto de pasee junto han Caixa juntos nacimos pero no se murió muy bien Mustang sesenta años junto a Soledad

Voz 4 02:37 oye da mucha estuvieron hijos no tengo nadie de único bueno yo voy abortos pero no llevan Inés llegan aunque mi

Voz 3 02:46 tú que Jordán reabrir una mecedora de las camas tampoco les recuerdo solita dentro de ETA ya que estamos pasando el tiempo

Voz 1274 02:59 esa línea tiene treinta y dos años voluntaria de la ONG grandes amigos Ángeles el ilumina la cara cuando la ve aparecer hoy es la gran amiga que le ha regalado la vida

Voz 5 03:10 me cuida mucho la verdad que vengo y me tiene como si fuera una hija como si fuera parte de su familia desde el primer momento que entre me ha recibido muy bien con los brazos abiertos Si yo a ella quizás a lo mejor eso es el secreto que tenemos no que en cuanto nos conocimos

Voz 6 03:30 o directamente nos abrimos la una a la otra hay en

Voz 5 03:34 entonces pues compartimos y disfrutamos todos concluirla con verla ella al veo rápidamente

Voz 6 03:40 te Si Si la pasa algo no esto es recíproco no es que tú vienes y le das a ella y ella no te da nada a cambio es que hay veces que incluso vienen sino bienes con esto dado de moral elevado realza hay te levanta te ha sorprendido porque yo voy a hacerle el acompañamiento y es ella la que me está levantando a mí laboral y me voy yo con un chute de energía porque ella bien tiene mucha energía dentro

Voz 1274 04:14 Ángeles aún le acompaña su humor las ganas de salir pero como ocurre en cualquier ciudad los amigos los vecinos han ido desapareciendo

Voz 3 04:22 en alguien pero aquí nadie enfrente que está que yo ni siquiera Nebrera nada hemos de decir la vida de un hermano también que tiene ochenta y nueve años Bieito semanas haberme él paseamos comemos hay venimos a casa los lo mismo su ratito salimos eh

Voz 6 04:42 pues nos hemos sentado ahí en un salón y me has acabado la fotos tu familia no te viajes también que hacían hay algún recuerdo que tenía pues como decía de Benidorm que le gusta ir mucho a Benidorm los restaurantes a los que había venido a lo mejor algún teatro en los que habían estado hilo guarda todo con mucho cariño mucho mimo lo tiene metido en un cajón son todos sus recuerdos

Voz 1274 05:13 Ania acorta esa distancia entre generaciones comprometida con lo que siente sabe bien lo que es acompañar es también el cuando estás por la noche tanto

Voz 6 05:22 la y empiezan a lo mejor los pensamientos o a lo mejor Dolores y no tienes aquí en recurrir a lo mejor pensar me voy a quedar aquí no sé que voy a hacer a quién llamo luego ella también tiene una fortaleza de poder con ello ella sola y entonces no depender de la gente

Voz 1274 05:51 las dejo cogidas de la mano hablando de una próxima fiesta a la que van a ir juntas haciendo planes de futuro nadie diría que se conocieron hace sólo un año no mucho

Voz 3 06:02 nazis de Bagdadi todos con piernas más que sí

Voz 5 06:06 quedó la anima a salir a bailar a acabamos karaoke sale alguna vez hemos hecho van juntas hemos hecho está mejor

Voz 3 06:14 no Iván pan de un mezquita muy buena con le gusta mucho esta gotitas largos

Voz 8 06:27 a Mercedes Villegas buenas tardes hola buenas tardes déjeme que les presente a Mercedes a partir de una frase las flores antes que el pan este era bueno era es el lema de una ONG francesa creada para eso

Voz 0313 06:40 lo que comentamos hoy para aliviar el aislamiento y la soledad de de personas mayores Mercedes fue voluntaria de esa organización hace hace más de veinte años hizo suyo este lema se lo se lo quedó quiso trasladar ese tipo de ayuda a España no bueno pues hoy es la directora de la ONG grandes amigos que lleva más de quince años ofreciendo compañía hay amistad a personas mayores que viven solas pero lema alguien lo discutirá eh esto de las soles antes que el pan tú lo tuviste claro siempre yo lo tuve claro siempre

Voz 9 07:08 sí sí porque cómo funcionaba eso cuéntanos pues y bueno ahí en en en Francia yo lo conocía haciendo

Voz 10 07:16 todo participando en programas de vacaciones que organizan con personas mayores muy dependientes en unas casas adaptadas dónde íbamos jóvenes voluntarios de diferentes nacionalidades y allí hacíamos pues pasábamos quince días acompañando a personas mayores y ese lema y bueno lo hacen ahí hasta literal no porque poníamos la mesa con flores así y entonces personas mayores que están viviendo en residencias o que están viviendo en casas con donde no ven a nadie donde no tienen ilusión a veces pierden aliciente me interesaron las cosas pues bueno esos pequeños detalles

Voz 11 07:49 y a los los los hacíamos

Voz 10 07:52 palpables pero sí que con este lema lo que

Voz 9 07:56 seguimos desarrollando lo oí

Voz 10 07:59 porque lo que queremos es como plantar un trabajar con un modelo complementario que es lo que expresa este lema no las flores antes del pan con pan pan son los servicios de socorro

Voz 0313 08:11 Allen no el pan debería garantizar el Estado empecemos por ahí no las flores

Voz 10 08:15 exacto el cariño eso eso tenemos que ser todos no los ciudadanos oye cuántas personas atendería después de quince años pues a ocho cientas unas ochocientas cincuenta donde tiene implantación grandes amigos para que lo sepan los soy en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco y en Galicia con la idea de poquito a poco

Voz 0313 08:32 se irse dando esto de ser superhéroe de barrio es una vocación lo entrena uno de pequeña

Voz 10 08:38 cómo se hace cómo se hace no la verdad es que no y tampoco me me identifico mucho no es un concierto muy bonito eh bueno no lo sé pero pero es y lo que empezamos hay un grupo de amigos que habíamos conocido estación francesa en un barrio en la zona de Chamartín en en prosperidad empezamos con esto de redes vecinales de juntarnos de hacer cafés con personas mayores que vivían cerca y eso es lo que es espíritu de barrio de redes vecinales es lo que hemos querido poco a poco ir implantando oí desarrollando en sí

Voz 0313 09:09 hay alguna condición especial para poder apuntarse a la lista de de superhéroes y ser mayor de dato simplemente tener ganas de

Voz 10 09:18 tener ganas tener ganas de de conocer a otras personas de compartir experiencias vitales de tener cierta sensibilidad hacia las personas mayores pero sobre todo al final pasarlo bien lo que decía Ania no que que recibe es más que un nuevo encuentro sí sí sí sí aunque ese dice mucho pero es que es pero es que es cierto y y eso sin embargo las personas mayores tampoco lo ven porque están acostumbradas vino una entidad de voluntariado que me van a hacer no están en un papel todavía un poco pasivo y nosotros estamos diciendo no no no aquí esto es recíproco vosotros aportarais tienes que seguir aportando y queremos que se vea que esto requiere un proceso en cada caso no primero aceptación me se tenerlo claro es consumirlo y luego veremos

Voz 0313 10:00 qué qué provecho mutuo en el mejor de los sentidos se le puede se puede sacar hoy en tu experiencia acabamos de escuchar Matti nos lo ha contado Matilde Suarez una historia preciosa y en todos estos años se voluntariado cuéntanos un un caso que tenga la cabeza un alguna imagen que venga me acuerdo de esto

Voz 9 10:18 no sé hay muchas cosas

Voz 10 10:22 muchas una por ejemplo de las primeras cuando empezábamos justo en prosperidad y había una señora que nos derivaron Elisa la maña que lo fue Elisa la amaño

Voz 0313 10:30 dice la maña que no os derivaron de servicios sociales

Voz 10 10:33 que cuando íbamos a ir a visitarla pues que de repente no no sabría la puerta apareció la sobrina de pero quiénes sois pero que que queréis que que que quiénes sois vosotros que venís a ver admitía sin pedir nada a cambio y entonces de repente fue como pues a los dos meses el el el ya fue Elisa la Maña ahí venía todas las meriendas que hacíamos Si bueno hay fue una más y bueno estuvimos muchos años acompañando la desde que vivían domicilio luego en residencia también realizamos acompaña

Voz 0313 11:05 la residencia también lo hace también también es muy interesante

Voz 12 11:07 cuando oíamos a Ángeles a la mujer mayor años la fuerza que tenía como describía su vida en la que prácticamente no le faltaba de nada era autosuficiente hacía iba venía y tal y cuando lo cuenta Matti bueno es que mi marido hace cuatro años que falta y los amigos van desapareciendo es el único momento en el que se rompe es casi incapaz de decir la soledad no en el fondo puedes tener de todo pero si no tienes el afecto tu vida va muy mal eso es eso

Voz 10 11:35 sí eso es por lo que nosotros apostamos no que las cosas enseñar a soledad a veces huy pues

Voz 9 11:41 pero tenemos mucho que aprender y lo viene demostrado no saber si yo creo que tenemos que aprender y bueno estudios demuestran que en los países nórdicos donde

Voz 10 11:51 si hay menos sentimientos de soledad porque también allí pues había menos expectativas de cuidados familiares eso ahí no

Voz 0313 11:58 pero mire mucha gente sola son dos cosas vos tengo sentimientos

Voz 10 12:02 Soledad sin embargo aquí había unas expectativas

Voz 1603 12:04 ahí tenemos de de cuidados que ha

Voz 10 12:07 hacen que nos sintamos y que nos sintamos más frustrados por no

Voz 1603 12:10 tener esa esa compañía pero porque somos también un país de una sociedad muy dados al contacto con tanto en las calles con los amigos el paseo que te das no solamente tu pareja y tú entorno Mercedes te quería preguntar porque fuera del entorno familiar que es verdad que en España el otro día lo comentó si Suecia y otros países se cuida más a la familia a los hijos que tenemos en casa hasta el último momento a los abuelos les presta más atención cuando se rompe ese ese entorno no nos encontramos vías para que por ejemplo chavales jóvenes que están solos estudiando en una gran ciudad que el que no les cuento les cuesta encontrar un piso que es hay iniciativas para que vivan en casa de una persona mayor que a lo mejor es perfectamente independiente que puede estar bien son

Voz 10 12:57 ah ya algunos cosa me parece un poco de compañía el contacto con por qué nos cuesta tanto encontrar esas esas fórmulas de poner en contra en en contacto experiencias distintas los era muy culto para que nosotros también estamos intentando trabajar y sensibilizar sobre el tema también de los estereotipos hace la vejez y Zelaya nacimiento que muchas veces pues eso la noticias de las pensiones habían acompañadas de fotos de personas mayores sentadas

Voz 1274 13:26 Banco viendo una obra o un ay

Voz 10 13:28 imagen en blanco y negro muchas veces triste que refuerzan poco estas imágenes hacia la vejez de la que no nos queremos nosotros identificar en el futuro para nada no entonces como que nos sitúa en otro en otro plano y nosotros intentamos Nos reivindicar una imagen más real positiva no se en la que las personas mayores tienen un rol activo participativo pero todavía queda mucho por hacer para que todos nos sintamos más fáciles más más ganas de participar en toda en esta serie de iniciativas no

Voz 0313 13:58 sí

