Crean una nevera con espejo interior para asustar a los gordo

yo no Erin rojos y azules y yo españoles del blanco y entonces el vino eso es el más caro al abren ya si quejas matarle la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo problema eres tú

Voz 0809 00:42 a mi querida amiga Ana que también será eurodiputada dentro de poco tiene a su niña desde hace una semana ya está emprendiendo por el mundo es el tipo de mujer que yo defiendo este es el tipo de mujer que a mi me gusta y no el de la mujer de la izquierda que tiene que victimización colectivización los sentimientos

qué grande de verdad bueno vamos a ser lista que en todo por la radio los jueves ahí manifestación todas las semanas te mira hasta Toni Martínez Especialistas secundarios está más de El Mundo Today Nerea la Lucía Taboada Susana Ruiz señor Chete Iñaki de la Torre

en la segunda parte de la historia del Ritz en la primera

ahora bien no estamos Roberto un servidor

Voz 0230 01:28 los sino también sino encontrado China China ha encontrado rastros de un mar de lava en la cara oculta de la Luna qué hacemos ahora con esta información en la luna un mar de lava en la Luna hay un coche chino circulando por donde no seré esto antes lo hacían los americanos y los rusos ahora lo hacen lo chino hay un coche chino en la cara oculta de la Luna

Voz 0230 02:04 en España se ha tensado la política hoy es un día tenso con lo de Miquel Iceta el Senado todo eso pero no todo el mundo se lo toma todo a la tremenda hay lugares de España donde se hace política con lemas selecto eres electorales peculiares

Voz 8 02:19 hay juegos de palabras el partido alicantino regionalista que es el par dice con un par Unidas Podemos en Getafe su candidata se llama al Valeo y han apostado por la alcaldesa de Getafe rimas en el PP en Neda A Coruña utilizan con cabeza y corazón vota Ignacio Cabezón

te complica el lema por el nombre la localidad tías

Voz 8 02:37 tarot el PP ha sacado centrado en Tías y Ciudadanos vamos tías algo parecida en el PSOE en Villanueva del Trabuco en Málaga donde carteles Cristóbal Moreno el candidato pone el trabuco que tú quieres

Voz 0230 02:50 un pésimo

Voz 9 02:52 es un niño independientes en Benidorm han sacado lo mío es punto y aparte soy calle pero elegante Ricardo el diferente tienen uno

Voz 0230 02:59 los carteles con un gato sonriendo que te que decirle han puesto una sonrisa humana ida un poquito de mi editora faltan todos estos falta el lema más español de todos

Voz 10 03:07 me tienes depende de que David tiene que

eso ya no es que la prensa le tenga manía pero con ella se hace corta cualquier campaña el Twitter este Dani Bordas

Voz 1262 03:25 a Díaz Ayuso les gustan las mujeres que emprenden entre contracción y contracción en el suelo

Voz 12 03:30 vamos ahora con un tuit sobre comportamientos extraños que tiene la gente Jeremiah Johnson es el auto

Voz 1262 03:35 pero cuando nos arranca el coche ya abrir el capó para ver qué pasa qué esperáis ver un Gremlin mordiendo cables

Voz 12 03:42 los malos entendidos entre generaciones son habituales lo de este tuit ya es otro nivel García Peter es el autor

Voz 1262 03:48 toma hijo Te comprado cinco película cuál quieres ver Ice age no hay cinco elige uno

Voz 13 03:56 venga

la atención que merece nuestra atención máxima concentrarse lo que dice o quería decir arquitecta

Voz 1262 04:06 no es que tenga mala memoria es que

Voz 1262 04:13 yo acabamos de salir del bichito

Cable punto todos somos muy machos

Voz 1981 04:31 dentro de las algas El Mundo Today con sus noticias Kilian Jornet corona el tobogán de Estepona si lo más de seis horas intentando llegar a la cima del tobogán y otras cinco estables resbalones y choques frontales con niños que caían de lo más alto del montañista logrado alcanzar el objetivo esta madrugada entre lágrimas y con las rodillas son heladas impacta Pedro Sánchez ordena la compra de un avión Eagle para que haga compañía al Falcon

Voz 0573 04:58 el avión oficial se financiará con la subida de impuestos y el presidente no descarta que la parejita tenga aviones más pequeños con el tiempo porque es ley de vida

Voz 1981 05:07 Albert Rivera han pieza referirse asimismo como presidente del Gobierno en la oposición

Voz 0230 05:12 los españoles han apostado por un Gobierno en la oposición liderado por ciudadanos insiste Rivera que ha ofrecido a Casado la cartera de Exteriores aunque su idea es poder gobernar la oposición en solitario hoy por supo esto sin el apoyo

Voz 1981 05:27 de los separatistas última hora Arman cuéntanos

Voz 12 05:31 un vaso de cafés secuela en un Starbucks es café de verdad sólo vale un euro cincuenta algo ha pasado dice asombrada

Voz 1981 05:38 da gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves Calatrava ya ha presentado un proyecto para reconstruir Desembarco del Rey

Voz 0573 05:48 la Virgen María empezará a parecerse desnuda para que le hagan caso crean una nevera con espejo interior para asustar a los gordos el nuevo de la oficina lleva una hora hablando con la máquina de café para integrarse

pues le conceden el cincuenta por ciento de invalidez porque siempre tiene una mano en lo porque claro

Voz 0573 06:23 y la dentadura dio una señora sigue criticando la nuera desde el vaso de agua

Voz 2 06:32 venga reglas sin

Voz 0230 07:08 hay tensión en el mundo esto no sería noticia pero hay hay tensión ya nos entendemos ahí tensión al presidente americano a Donald Trump le preguntaron es verdad que piensa usted mandar ciento veinte mil soldados a Oriente Medio respondió no pero soy bien capaz de hacerlo señor Gabilondo escuchamos es la respuesta de Donald Trump en inglés

Voz 6 07:30 a esto hay que estoy que fuera yo

Voz 18 07:33 son pues que seguridad

Voz 0230 07:35 la seguridad con él sólo de gran ganas de decir con toda esta tensión que hay en el mundo el Ministerio de Defensa ha anunciado oficialmente que España aumenta el nivel de alerta esta lluvia con b bueno el nivel de agobio también todos los en alerta salvo Borrell ministro de Exteriores en funciones que dice bueno bueno no hay que tomarse estas cosas a la tremenda prefiero

Voz 19 08:03 no no entrar en realidad movedizas no está claro que es una situación complicada en la que vivimos en estas zonas del mundo tampoco que tomárselo la tremenda

Voz 0230 08:15 no sé si es una opinión hemos dejado pasar por cierto la oportunidad de poner la canción claro para estas declaraciones de ellos

Voz 20 08:42 Reyes candidato debería

sí

Voz 0230 08:54 este es fácil yo estoy agradecido e impide cantar son Irán son tres veces tres veces suave vale es el candidato de Ciudadanos Luis

vais a comprobar que sus palabras cualquiera de sus declaraciones queda muy bien a quién cajas

Voz 21 09:48 seis de castellano

Voz 0230 09:59 vais a comprobar que sus palabras cualquiera de sus declaraciones queda muy bien a quién cajas

Voz 1 10:08 señor Gabilondo que no va a subir más impuestos has señor Gabilondo buena intentarán

Voz 0230 10:25 toda la tensión de hoy laten en toda la tensión política proviene de este veto a Miquel Iceta en el Parlamento catalán la lógica que dice pues estamos en campaña electoral todos han aprovechado para hacer política de niño y niña vamos a meter el dedo en el ojo no esto cuando estemos todos hinojos ya nos preocuparemos no pero ahora es el sexto pero el presidente catalán Quim Torra en su afán de transmitir un aire épico a lo que es pues un veto a palo seco dice una cosa bien rara escuchamos

Voz 22 10:53 el gusanillo que ocurra que votarían

Voz 23 10:58 quiero pensar que íbamos a votar al señor ETA es que ahora el Parlament de Cataluña tiene que permitir que el presidente del Gobierno español le diga a quién tiene que ser el presidente del Senado de ninguna manera

Voz 0230 11:10 por tanto ya lo que estará estará la frase curiosa no el señor Sánchez dice tiene que decirle es que no tiene que decir en el Parlament de Cataluña quién va a ser presidente del Senado porque el Parlament de Cataluña no tiene ninguna competencia sobre quién es el presidente el sábado no tiene nada que ver no no a nosotros tampoco nos lo tiene que lo echaron no tenemos nada que ver no existe esa competencia lo que han hecho los diputados independentistas del Parlament de Cataluña es impedir con su voto que un partido político elija su representante entonces bueno hay que tener también el coraje de subir a una tribuna es decir hemos hecho esto por lo hace está bien pero vestir las cosas de heroicidad tampoco es es es razonable no hay acción heroica añade pero si es está impide son partido elegir a su representante que hay que pensar que llevamos años de conflicto en Catalunya ya hay una realidad algunos partidos algunos partidos tienen mejor resultado electoral cuando hay conflicto qué tienen que hacer esos partidos sacrificarse el más perjudicado por esto quiénes Isaías porque se han puesto y todos están atacados que hay una sobredosis de trabajo para gran Isaías empezamos con la socialista Eva Granados dice los independentistas mienten deliberadamente están un entienda deliberada

Voz 24 12:28 ante estos últimos días yo creo que ellos son conscientes o o eso espero del error político que han cometido

Voz 0230 12:35 a discusión se puede mentir de otra manera que no sea deliberadamente estar equivocado no es lo mismo no no no no decir algo falso sin saberlos mentir todo esto para Isaías como esta otra frase de Eva Granado lo que es la misma

Voz 24 12:47 yo directamente estábamos hablando de tacticismo de de corta bolada

Voz 0230 12:53 a corto y a continuación ya a continuación Carmen Calvo con algo bastante inaceptable

Voz 25 12:58 ya además tendrá consecuencias jurídicas porque la situación la antes jurídicamente bastante

Voz 1322 13:04 inaceptable caramba

Voz 0230 13:16 bueno todo esto para gran Isaías sí es inaceptable inaceptable no puede ser un poquito inaceptable puede haber algo que sea muy Finito es verdad que otras veces en política se dice absolutamente inaceptable de esta manera se abriría la puerta que haya cosas que son bastante inaceptables Un poco inaceptable pelín poco hoy inaceptables a secas creo que eso sin hacer

Voz 4 13:35 Tablet por ejemplo aquí Isabel Celaá la portavoz del Gobierno

Voz 8 13:52 el artista Jeff Koons ha conseguido vender una obra de arte por ochenta millones de dólares Se trata de un conejo de acero inoxidable que mide un metro más o menos la venta del conejo estaba estimada en unos sesenta millones pero en la subasta celebrada esta noche en Nueva York se ha vendido por ochenta millones que al incluirse los impuestos los y las comisiones ha quedado en noventa y uno coma uno millones de dólares esta convertir a la obra titulada Rabbit en la más cara de la historia vendida de un artista vivo y como curiosidad el récord lo tenía otra obra que también había vendido por ochenta millones pero como los impuestos eran más bajos hace seis meses se quedó con noventa coma tres millones y en este caso noventa y uno coma uno

Voz 4 14:37 Especialistas secundarios pues vamos con un asunto serio ese tema de la vivienda en las grandes citas

Voz 12 14:43 es que es un asunto que preocupa a muchas personas todo está carísimo mucha especulación y tal pero gracias a Dios existe en el mundo un socio patas que están dispuestos a encontrar solución a aquellos desdichados que quieren vivir en el centro y no pueden o presento una patas es Philippe o en colores flipado qué tal bienvenido sea

Voz 4 15:01 sí

Voz 12 15:01 Philippe color es el responsable de una iniciativa muy novedosa para afinar a gente en pisos a unos niveles nunca vistos verdad

Voz 1262 15:08 se de decir que el alquiler en un piso

Voz 27 15:10 en el centro de una gran ciudad como Madrid Barcelona San Vicente de la Barquera por decir que las tres principales si ese mil euros pero menos miles de Rossi metes a mil personas en ese piso te sale a un euro al mes personas en

Voz 28 15:26 bravos con ataúdes perdona con ataúd el ataúd en la Taüll es la solución perfecta para tipificar el espacio que dice eso Taüll ataúd que Ataúlfo Taüll tú te pienso en un ataúd a tu ataúd ataúd no todo un mono ataúd donde ha pedido la palabra ataúd haya hecho ataúd

si tienes el día

Voz 1262 15:57 muerte pero lo cierto es que es un espacio comodísimo para descansar y mucho más versátil de lo que la gente cree pero es una puta cajeras además bueno tuvo un vaso de agua medio vacío yo veo un ron cola por ejemplo quiero decir que para mí es una vivienda móvil descapotable a Xavi en la colcha ni como dices tú

el Inter no

Voz 12 16:30 ha ido muy bien entonces a ver vamos a recapitular tú hago lo que propone es lo que haces en el piso esa Pilar ataúdes con los inquilinos dentro no

Voz 1262 16:38 exacto todas las que quepan además bueno comparten cocina baño wifi en el centro de la ciudad por un euro al mes veía puedes ahorrar un motor de de pasta vale para está de pan pasta de un futuro mejor que ya te digo yo que será mejor que mejor

Voz 12 16:51 que ya bueno pues esta especie de cementerio que tienes ahí de gente pues en Trip Advisor hay opiniones digamos discrepantes tendrán tres tres Estrella por ejemplo Jo parte JP TR Gómez se ha robando nuestra desgracia imperante

era dice que ya bueno pues sí

Voz 1262 17:26 a ver si este tema a ver no es tan raro es un sitio con tanta gente pues es habitual que se produzcan bajas les vale pero están dentro de un ataúd

Voz 1262 17:37 hay que deberíamos hacer el testigo pues más a menudo una vez semanal lo diario que más más

Voz 1262 17:44 yo les conteste no pasa nada si sino contestan abrimos miramos ya fallecido y no lo llevamos ya

es que esto no tiene nada que ver con la muerte en absoluto en absoluto la empresa se llama

Voz 1262 17:56 funeraria Fernández hijos de perra

Voz 12 17:59 sesenta y seis bis vale pues si alguien quiere contactar con vosotros que que tienen que hacer que ya ven estatales pero Unai Fano junto a través de nuestro canal de Youtube y Chet senior que dices

Voz 7 18:13 ah bueno

muchas gracias esta es la novedad lucía yo creo que te va a interesar en un piso gracias estás invitada Lucía

Voz 4 18:37 luego iremos con Lucía Taboada de momento animará a los con Susana Ruiz en Todo por la radio

Voz 30 18:44 bueno única ratas pues los ratones los martes pero la pradera este es el el que limpió el semana pueblo a ver a Pato era raro a son ratones bastones se llamaban Dance bastones bueno pues hastío ante los los judíos porque no los Days los ratones personalidad científica

Voz 9 19:17 desde el Centro de investigación ecológica y ante acciones forestales de Cataluña han descubierto contrariamente a lo que se pensaba que los ratones de campo toman decisiones individuales señora los ratones igual que los humanos ante una misma

Pacino cuenta sí señora porque lo voy entrevistamos al un ratón las investigado investigador cuenta lo los Susana que es muy interesante

Voz 9 19:40 de forma distinta según su forma de ser osea que a nivel individual cada uno aporta una cosa distinta mira todas las moscas se comportan igual hito

Voz 9 19:55 poco evolucionados se comportan igual cuanto más cabrón sonado es una especie más diferencia hay de comportamiento entre individuos vale porque tienen poco de libre albedrío El paradigma máximos somos nosotros pero no somos los únicos entonces esta gente ha comprobado que los ratones también para desarrollar la investigación los científicos capturaron ratones de Collserola y lo sometieron a diversas pruebas por ejemplo analizaron el comportamiento de cada ejemplar antes durante y después de añadir al terrario donde los tenían un algodón impregnado de olor a Gineta que su depredador más voraz y observaron que hubo ratones que se quedaban inmóviles otros que intentaban escapar y otros que intentaban destrozar el algodón porque plantaban cara al enemigo todos estos que tuvieron este tipo de respuesta Un poco reactiva fueran etiquetados como estresados luego u otros esto seguían comiendo el auto limpieza y esto es los etiquetados humor relajado eso sea que el caso es que ante el mismo estímulo en este caso era lo La Gineta pero responden de forma diferente yo esto pues ya es muestra de de un nivel de inteligencia importante porque insisto esto se nota pues en los mamíferos en casi todos todos los osos se comportan igual ni todos los perros en todos los gatos y evidentemente todos los gorilas pero los ratones de campo esos animalicos tan pequeños tan pequeñas pues también toman decisiones individuales

Voz 0230 21:31 plantar cara a La Gineta Un ratón es como si con el dragón

Voz 9 21:35 tú sabes aquello de nunca sabes cómo vas a reaccionar no te lo han dicho esto muchas veces me misma vosotros os porque

en La Ventana con Carles Francino

Voz 4 21:58 pues es el orden establecido después de los animará a dos de Susana Ruíz Lucía Taboada

Voz 1322 22:06 qué se cuece en Internet pues estamos en periodo de la campaña en el que los políticos no se limitan a hacer política deciden desplegar todas sus habilidades artísticas aunque no las tenga las campañas han como un plató gigante de El hormiguero y al tratarse de elecciones municipales y autonómicas nos encontramos con la mafia en cualquier rincón hay muchos vídeos Francina que es están haciendo virales antisociales estos días como el que subió el Partido Popular de Fuerteventura su perfil de Twitter es un vídeo de producción claramente casera con iluminación tributo al Barroco así que al final el oído

Voz 31 22:42 no

Voz 21 22:43 en el color

Voz 1322 22:50 en Elviria aparece una mujer en una tienda de ropa recogiendo una chaqueta azul en ese momento la vendedora el ofrece más colores que están de moda el nada en High el verde y además aparece un plano de una chaqueta roja colgada del pillado ya la metáfora finalmente en un giro de guión sin igual la compradora dice que se queda con la chaqueta azul

Voz 1322 23:20 como bien sabéis ese fragmento de los instan en el que aparece mil House balanceándose sólo un balancín bueno pues imagen parecida ha dejado Antonio Alarcó candidato del PP al Senado por Tenerife montado un caballito para niños de un parque es la viva imagen de la felicidad estamos aquí

Voz 1262 23:37 el Roque

Voz 32 23:38 el disfrutando de una visión de la Vega Down era impresionante estoy subido un caballito donde tiene que jugar los niños y las niñas bordar que la una de las época favorita de un proyecto vital en la niñez

Voz 1322 23:54 todo esto acompañado gesto bastantes sediento hay que decir que no tenga porque estaba ahí pues que hay que hay que volver a la calle que en este momento tan bonito de la habían es muy importante ahora tenemos a Julio rebosa candidata a la Alcaldía de Valverde en El Hierro

Voz 6 24:15 me escucháis nada verdad salvo no

Voz 2 25:14 gente

Voz 2 25:23 todo el equipo humano que formamos contigo

el juicio ni nada con la música de Batman desde el vídeo libio no es que sea una un impulso creativo de Moreno pero él es un Batman especial que lanzar rayos personas que hacen daño a la ciudad que aparcan

hombre a mí en mi mía nuestro cocinero

Voz 12 26:17 hágase que habian veía le hemos pedido Francisco un ejercicio complicado yo creo que va a resultar bastante interesante Le hemos pedido que elabore un menú

Voz 28 26:27 para cada partido político para sale un menú para el PSOE y otra para el ciudadano dentro para poder

Voz 12 26:32 ha sido otro para para Vox según las particularidades

Voz 6 26:34 por la personalidad de cada partido menú

Voz 12 26:38 pues al ser bueno

Voz 6 26:41 ahí yo tenía ganas pero ahora lo ha hecho quince la Junta Electoral Central a ver si los Nacha para el programa de pactar con el PSOE

Voz 33 26:57 en su menú que encarna identifico un poquito lo que es la personalidad de listas más que hombre y les además a nada es el PSOE europeísta por lo tanto un plató combinaba hemos pisan chefs fuera porque bueno es progresista moderno se agotaron todas las palabras exactas Seagle placa combinada tendrá un poquito en sala de canónigos con que suele Carra

Voz 6 27:29 no no mucho

Voz 33 27:32 eso de entrada no lo hago cosas fáciles que gustará ricos y padres pues un poquito de embutidos al líder a Tito no Cinco Jotas

Voz 6 27:44 Ribéry es bueno pero Socialista Obrero con gaseosa

Voz 12 27:54 sería el menú que he tenido desde el PSOE plato combinado con todas estas cosas vamos al Partido Popular

Voz 6 28:04 está haciendo buenos partidos el Partido Conservador no vamos a arriesgar cosas tradicionales ya cierto nivel económico eh no vamos a poner al que vamos a buscar el conservadurismo entonces yo creo que dentro de antes vamos a poner un cóctel de gambas con así Walk of Fame pero me vean hacer del bueno segunda vamos a seguir Salinas de la antigua solomillo la que esto que tenemos y si tengo que se casi todo está bien vale pues mira lo has hecho desgarrar Geral va

Voz 6 28:57 hola qué bien lo español de los nacionalismo más seguimiento menuda cosas adaptadas a una españolidad española nacionalismo sólo no sé bueno por ejemplo saga de española favor fabada no Asturias no asturiano español español valioso lo había tras no españolas pulpo a la española eh él es es igual que el que la gallega pero a la española es un grupo liberal un pool en un pulpo que serían un pulpo personal y de postre por supuesto cremas llama español no catalanes como la catalana pero con en medio de una franja gorda que Chop hablamos de un medio te quedaría claro hay gran recorrerá los lados guarda un poquito no haber chupado pero pasa a ser español va a ser una comida popular fabular popular pero para uno para uno hola para repartir en un principio pero sí pueden venir seiscientos cincuenta pues que venga me gano bien no no me gana nadie me morir ningún animal quizá el ser humano de Alaska de cobra el todo fue la barbacoa los animales

Voz 0788 30:28 por su venga

Voz 6 30:34 cámara amigos a los que cazan ya sea perdices ya sea hagamos ya sea gacelas ya sea hombres blandengue es lo la que capten

pues muchísimas gracias ya estás no

Voz 4 31:01 aquí no ahí vamos a ver Hornillos atento a los millennials ahí está que buenos

Voz 4 31:16 yo deber muchas palabras que suele usar yo en mi día a día y no me di cuenta que luego la gente no entiende muy interesante si está muy vinculado con el tema de los videojuegos por ejemplo lo lo peor es que son absurdas porque tienen su palabra directa algunas y otras no en español pero prefiere usarlas de inglés porque si no a la moda hacerme chulos ahí es está por ejemplo mira en el vídeo juegos Hall de voltear viene directamente de esperar sea es cuando antes de tirarte al enemigo

Voz 34 31:48 pues Hall entonces eso se ponen en el chat un molde no te no te tires simplemente se espera

Voz 4 31:53 dar yo digo moldear encima lo conjuga no soy idiota pero bueno no daban chavales y luego pues les digo Chucho Chucho tu y luego está por ejemplo el bailoteo Vaitenu viene de bytes de Feve sí que es poner un cebo al contrario para que pique tu poder matarlo el bailoteo Sáez luego está por ejemplo está me gusta más es oscuro

Voz 34 32:17 y y no tiene traducción literal en español a ser raspado pero es como la versión mala de algo entonces por ejemplo sería Alex Pérez sería la versión Escofet de Amazon es decir si así así más la empleada luego hay el se suele usar más en personas está pero ahora mismo no es

Voz 4 32:36 no ocurre lo mismo pero no no se me ocurre ninguna ejemplo que ofenda a nadie

Voz 6 32:41 en las cárceles

Voz 4 32:44 por ejemplo vamos luego lo tenemos en FA Fear Mercer tener tener de cómo bajar de poder algo sea eso cuando algo está muy O P que también es otro término que es Jover Wert es la sigla Power también se dice chutado como Mi nombre de hecho viene de ahí desacertado bueno

Voz 34 33:07 hay diferencias entre Estado P H Tao porque está Lope de forma natural es Power pues de forma natural o no intentado es que usas trucos para evitarlos Sáez por ejemplo señor viene de ahí sale en los retos viene de la palabra chic en inglés y es conjugar esa palabra o sea que estas usando truco para estar así de fuerte

Voz 4 33:26 sí

Voz 4 33:32 es un tráileres del Barça

Voz 34 33:39 si es he es alguien que toma riesgos para lucirse en un videojuego o sea es un tráiler entoces fijar pues eso siempre me puede Carla o no entonces alguien que va vacilando un poco tasa dice que es un traigan un luego está Scream Cream Krens que viene a ser vergüenza ajena él me gusta pero una vergüenza ajena

Voz 4 34:02 entremedias es un repeluco que da gusto sabe a qué asco pero buenas Sara no

Voz 4 34:12 en la la es perfecto déficit lo puso a la gente aficionada al al compran que huelen así fuerte no pues mira esto da gusto es un poquito termino ya en defensa de los neologismos verdad cierto que tenemos una

Voz 34 34:27 lengua maravillosa y exquisita llena de términos maravilloso como dice Piedrahíta loable loable el español es un idioma loable loable que lo hago pero a veces la inmediatez de ciertos términos que no tienen traducción hacen que sean usadas por los chavales incluso conjugado en la inmediatez del juego así que dejad Loché como dice el Fary dejado chavalillos que Camil en como ellos Kamel siquiera Holder un poco el bailoteo si quieren trabajar

Voz 36 35:18 sí

Voz 2 35:24 segunda parte de la historia del reggae en clase de música con Iñaki de la Torre eso sí señor la segunda parte y empiezo recapitular perdió ayer la primera parte que seguro que sería mucha gente

Voz 0788 35:35 ahora veremos cómo se llegó a esto hay que era de los pagos no era de Blondie aclaro antes porque es de justicia que diga que toda esta historia la cuento porque la he leído en un libro que se allí la historia del pop moderno que es de Bob Stanley de la ilegal Turner es muy bonito ese libro cuenta toda la historia de todos los géneros bueno pues os contaba ayer que lo primero que se hizo en la isla osea lo primero que había antes de que llegase el ritmo era un género que se llamaba el momento que era algo así como la variante jamaicana del Calipso que tenía este ritmo que vais

Voz 0788 36:15 bueno se empieza a utilizar un ritmo poco más entrecortado que os dije que en parte salía de del rock'n'roll boogie boogie de de Nueva Orleans empiezan a llegar las músicas de Estados Unidos y empieza a nacer el el Blue Beat que era como Le llamaban allí a lo que luego llamaron en Londres al ska que es algo así como bueno como una cosa más entrecortada más festera descompuesto como se empieza a parecer poco más al río porque tiene Sapin remolcado esto es los la versión de los Special en el año ochenta creo recordar los setenta y ocho pero la original los la puse ayer tenía otra versión Amy Winehouse que saque decía Florenci ahí bueno del rock Iggy entonces del del les case pasa al Rocks Teddy que el rock es realmente un género Un poco más suaves como este pero suavizado ICO una cosa muy importante que es que pronunciaban mucho mejor porque el jamaicanos un acento muy duro como esto ya es el ska cuando llega Londres es cuando se populariza lo empiezan a hablar con mucho mejor acento porque si no quedaba muy macarra entonces para que se popularice lo que hacen es eso ponerlo mejor cantado y con temas de amor nada de temas sociales y de lucha y ahora voy a continuar como se paso del ska original al reggae comercial que se que conocemos todos Barney pues resulta que os decía que los músicos de soul y de Rickman Bruce de Estados Unidos ya estaban interesados por la música

Voz 20 37:38 en Jamaica entonces Johnny nas va a Jamaica y conoce a los Wailers

Voz 0788 37:55 este es el grupo de Bob Marley pero yo recuerdo que suma simplemente los Wailers lo que pasa es que luego se hizo famoso él decían Bob Marley lo Welles no eran un trío de además de hecho eran en un futuro coral por así decirlo bueno entonces el Johnny se interesa le gusta esto conoce la isla conoce la música y él mismo en mil novecientos setenta y dos coge esta canción es trilita porque esta es la versión original no la que se hizo famosa hace su propia verdad

Voz 39 38:17 bien bien

Voz 0788 38:43 ya vamos de camino a la comercialización entonces resulta que el graba esto en el setenta y dos da un gran éxito dice nombre y esta música que estás haciendo que es

Voz 0788 38:56 promoción de su mejor disco del disco que le hizo famoso porque tenía este Single

Voz 2 39:13 no él Risi pero a él le va interesante vamos metiendo elementos pero sí parece claro el modo de cantar suave

Voz 0788 39:21 bueno pues entonces eso es lo que hace es que se los lleva de banda de acompañamiento a los Wilders y entonces ya los bailes toman contacto ahí con un montón de gente en Londres por ejemplo con Chris Blackwell que era uno de los magnates de la música de la Preston de la de la comida enlatada sencillamente pero que le interesaba la música se puso a hacer discos no que fue el que fundó aisla han récord entonces allí se conocen de Blackwell hilos Wilders Illes firman un contrato con el que no sólo lanzó a la fama sino que lo que hizo fue reformar su música

Voz 0788 39:51 es más la original apostantes pero quería que me digáis otra vez

Voz 38 40:00 eso

Voz 0788 40:00 mal sonido repetitivo no tiene gran gracia y de repente lo que hace es este tramo que os voy a decir pasa de esto que era lo anticuado digamos y lo demasiado racial a edulcorar lo ha convertirlo en Rock a meterle mucho más efectos hacerlo mucho más suave y entonces lo convierte

Voz 26 40:14 en esto

Voz 0788 40:36 mejora muchísimo pero lo convierte en una cosa que os doy un disgusto en realidad buenas hablar a los jamaicanos no les gusta

Voz 4 40:41 lo hago porque esto es como para nosotros

Voz 0788 40:44 sí Kings van por ahí vendiendo esto es el flamenco dice es para ellos lo mismo dicen extenso es el la música jamaicana esto es una cosa que habéis edulcorado y convertido en Rock para los accidentales el último empujón al reggae el empujón comercial se lo da Eric Clapton

Voz 20 41:03 porque hace una versión de esta canción está la original aquejado de setenta metros

Voz 0788 41:13 Clapton ya así que la convierte en rock completamente porque el ritmo tampoco es entrecortado no están RI y entonces lanza una versión mucho más rock que se comen mercado verás Nos quería terminar la historia del Ricky de cómo nacidos diciendo esto de que siete era tan famoso dejó a un lado un tipo que es súper famoso con lo conocimos por una canción que es una horterada que Sama reggae AIDS que en realidad no tiene nada de reggae pero él no tenía una música tan densa tan no sé cómo aciertan oscura como la de Marley tan tan así tan digamos tan pausada sino que tenía una música mucho más alegre que realmente era mucho más jamaicana en una música malo

Voz 2 42:00 Llosa Jimmy Cliff no muchísimo más alegre que entregue que conocemos