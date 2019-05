¿Hijos perfectos? El peligro de las grandes expectativas

Voz 4

01:56

no es cierto todo lo que has dicho es así y además lo que yo creo que en términos generales les les ocurre a los padres lo que ocurre es que proyecte y a los hijos como si fueran de vuestra propiedad claro eso te el niño me has sacado cuatro notables como que te ha sacado de bueno pero desde niños mío algo muy básico claro que es tuyo pero hasta donde lo que pasa que al final no tenemos la la manera de hablar no es inocente del todos esos mensajes que estamos mandando todo eso es asimismo entonces es cierto lo que tú dices que los padres tienes experiencia habéis vivido más podéis tener una una visión de lo que a lo mejor les les viene bien pero lo hacéis desde vuestro sitio desde nuestra perspectiva desde vuestros talentos desde lo que os ha pasado desde la frustración desde los sueños rotos no esa cosa que siempre es no se podemos poner mil ejemplos es que yo siempre quise que mi madre me llevara a tocar el piano no pues ahora llevo a mi hijo no me al pobre ahí todo no le gusta nada eso es entonces el problema por mucho que se les quiera los hijos o por mucho que se parezcan físicamente a vosotros o incluso emocionalmente son seres distintos entonces no les aporta ningún beneficio imponerles un camino que no elijan por ellos mismos vamos casi siempre casi todo igual que a otro ser humano que son personas y que además Siles presionar es mucho Ellos hacen un mal aprendizaje de sí mismos de sus capacidades para elegir qué ocurre que eso con los años y haber no siempre depende en qué modo al final uno no sabe decidir por sí mismo te imaginas ese es un problema claro que es un problema yo entiendo que quiera es que no se equivoquen pero que es necesario el error estáis mandando un mensaje de que fallar es malo no hay mayor fortaleza que uno conozca su propia debilidad entonces Le Prince le priva es eso por no comentar que mutilar es su personalidad sus talentos natos su actitud natural entonces os gays muchísimas cosas entonces qué tal si le dejáis que ellos emprendan su camino no digo que como una guía no pero eso