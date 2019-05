Radio Lindo | Flygskam : mejor 'cantare' que 'volare'

Voz 1 00:00 eso sí

Voz 4 00:44 cada semana abrimos Radio lindo con una canción

Voz 0313 00:46 yo lo decidimos así y creo que funciona muy bien Nos hemos encontrado pues de todo grandes clásicos y canciones populares ya a veces sorpresas como como esta de hoy yo creo que este tema no les suena prácticamente nadie les cuente lo que es es la canción que va a representar este próximo sábado a Suecia en el Festival de Eurovisión que como saben se celebra en en Israel qué arrancamos con esta canción porque abrimos así Radio lindo porque vida lindo está en Suecia Elvira buenas tardes dónde estás exactamente

Voz 0545 01:20 pues mira estoy han Gotemburgo esta tarde en Estocolmo estado dando un libro aquí una la traducción de lo que me queda por vivir aquí ni el hecho de venir a trabajar relacionarse con gente que está trabajando aquí te hace nos gusta en el sentido de que te enteras de cosas que probablemente ciñamos como turista pues no tendría todas esas conversaciones que tienes no pues el sábado es Eurovisión no

Voz 0313 01:53 sí este sábado y en Suecia es algo especial verdad hombre

Voz 0545 01:57 claro es un país que ha ganado parece que yo soy una experta pasó por temor puñeta la idea pero el el dragado varias veces eso sí que lo sabemos Eurovisión pero lo que me hace gracia es que como hacen primero un concurso de es muy seguido por las familias y yo estoy de votar y los niños lo ven te hace gracia que esté a como una especie de espectáculo familiar en donde por ejemplo mi editor me dice que está con sus niños jugando comiendo palomitas y refrescos y todos los niños de las canciones hasta que llega aliado Eurovisión está es eh bueno está sanciones la canción comercial que está bien que defienda yo suelo oye la me salió mal el año que el año que defendía Salvador Sobral no me salió no sé qué pero bueno está bien esta canción comercial que por lo menos dos veces se tendrá que dar

Voz 0313 02:54 pero bastante bien hoy Elvira como has viajado de Estocolmo Gotemburgo por curiosidad

Voz 0545 02:59 pues se uno en tren entre han echado de menos porque es verdad que aquí dicen que todo esto que eran muchísimo a los tres años no pero yo iba muy cómodo en tren y eso me ha permitido viajar de otra manera a ver algo de ver algo del país hacer algo de cómo es el campo porque es una manera muy diferente si hubiera venido en avión aunque hubiera armiño el coche no yo creo que la mirada desde el trenes siempre muy diferente ha echado de menos esos trenes de cercanías en España que desmantelaron poco si con la fijación del AVE no que que hemos venido pero te digo que me me gusta esa cosa de estar en un país que no es el mío irme emprende una ciudad a otra pregunta

Voz 0313 03:45 ha viajado Elvira Lindo no suena pregunta caprichosa sino que conecta directamente con lo que nos propone hoy que arrancaría con un con un palabro que es un fin es un término sueco que es Fly freaks Khan que exactamente qué significa este concepto porque esto es esto está enviando el modelo la manera de viajar entre los suecos cuéntanos qué os Elvira y luego saludamos a nuestro hermano

Voz 0545 04:06 pues yo yo he hablado con chubascos aquí que dicen pero si esto lo conoce todo el mundo digo yo me acabo

Voz 0313 04:13 no no creo

Voz 0545 04:16 en España además sería como un poco difícil entender el significado Vergüenza de volar trata de que cada ciudadano pues bueno aparte de que se ha convertido ya en un término que todo el mundo conoce muy popular pero se trata de que cada ciudadano tenga en cuenta lo que contamina un avión cuando se monta este año dos mil diecinueve tiene el propósito el el Estado sueco tiene el propósito de que lo que se mueve en este año va a ser el límite ya de lo que se vuele en un futuro doloso es decir que no se podrá volar más pero claro eso son medidas que puede tomar el Estado pero luego está lo que cada cien está dando concienciado con el medio ambiente piensa eh lo hemos hablado alguna vez en el programa Carles el la obsesión y la ansiedad que tenemos por viajar como de tener que conocer todos los sitios del mundo como si tuviera más que conocer todo el planeta no y además que la gente presume de por ejemplo me ha costado ir a Londres los ochenta euros y claro hay que empezar a pensar qué significa ese dinero será muy barato para así pero es barato para el mundo en el que estamos viviendo

Voz 0313 05:31 me hubiera encantado ver si no está pregunto a ver si no contesta nuestro invitado hoy en Radio lindo Raúl Gómez buenas tardes hola muy buenas tardes Raúl es director de la Fundación de la colección literaria Hojas de hierba y conocido de Elvira Lindo por algo que contamos en su día y que luego recordaré porque es gracioso pero a ver contactos decía Elvira la pregunta que plantea es muy clara es decir el avión es el medio de transporte que más contamina

Voz 5 05:53 es el medio de transporte que más CO2 emite por pasajero y kilómetro con con diferencia comparado con el tren por ejemplo emite veinte veces más y además lo hace a una altura a una altitud de más en la atmósfera que hace que el impacto sea mayor y además no está bien controlado por qué tanto de los mecanismos de los acuerdos de París de la última la la cumbre climática de París como de los mecanismos fiscales de la Unión Europea el queroseno que es el combustible los aviones está exento por lo tanto

Voz 0313 06:23 o sea está estos de gravamen fiscal sí sí

Voz 5 06:26 está exento de gravamen fiscal no tiene compromisos de reducción entonces es el que menos controlador está por tanto incluso los datos que te aportan los tienes que poner en un poco en en con cautelas tienes que tomar con cautela recordemos el caso del diez el Gate de el escándalo que se que hubo con Volkswagen pues en en en el caso de la aviación sino no hay un control son ellos los que te dan los datos irreales y seguramente sean sean mayores además perdón ya te miro con esto que es siempre se miden con el avión vacío con unas condiciones de viento óptimas ya la realidad es otra

Voz 0313 07:01 es otra peor todavía hoy Elvira has comentado que que que Suecia va a fijar este año un en fin un un límite de

Voz 0545 07:08 entonces apuntó

Voz 0313 07:10 es decir para volar fuera para Volvo anteriores para todo

Voz 0545 07:14 pues yo creo que es parte es para todo porque pero que en realidad lo van a poner los ciudadanos

Voz 0313 07:20 ya hay

Voz 0545 07:23 que hay que despertar las conciencias a lo que significan vuelos no yo luego que tú te reductos Tous buenos pero porque es una decisión personal

Voz 0313 07:32 sí sí me hago me gusta

Voz 0545 07:34 ella Raúl buenas tardes Elvira

Voz 0313 07:38 me gustaría que Raúl

Voz 0545 07:40 por qué entonces algo más profundo nos dijera siempre que los españoles podemos llegar a tener esa conciencia es decir pensar que nosotros tenemos que renunciar a cosas de nuestra vida para mejorar algo que de momento es yo creo que en España no está tan presente en el debate público

Voz 5 07:59 no es difícil porque llevamos retraso en todas estas cuestiones con respecto a otros países como pueden ser los de él los del norte de Europa no es casual que Greta tumba que sea sueca a sus padres ya eran ecologistas quizás sus abuelos ya empezaron incluso a plantearse estas cuestiones mientras que a España llegado mucho más tarde y por ejemplo en el tema del avión hay datos que sorprende muchísimo y uno de ellos es que en vuelos internos dentro de España se desplazan más millones de viajeros al contrato hasta dos mil diecisiete que nave por increíble que parezca o que en trenes de largo recorrido no es no sólo pensemos en Lola los desplazamientos a otros países eso a otros continentes sino que incluso en vuelos internos la gente el avión lo coge con alegría por por los precios no hay no se preocupa de

Voz 0313 08:50 precios pero la enorme cantidad de aeropuertos que tenemos

Voz 5 08:53 pero bueno si hay cuéntalo de las islas también que tenemos claro si en la es verdad que España así es un país grande para empezar comparado con con la mayoría de los países de Europa pero pero enzimas que tiene dos archipiélagos como son Canarias y Baleares que que es muy complicado desplazarse sino en avión se podrá ir en barco pero los tiempos son otros pero fíjate que esos tiempos también se pueden se pueden asumir también pueden asumir el el nosotros nos desplazamos en avión pero no viajamos en avión no hay viaje

Voz 0545 09:24 claro que rebajas de un avión

Voz 5 09:27 estás en otro sitio mientras que siete de desplazados por otro medio de locomoción hay viaje

Voz 0313 09:31 lo que ha contado tira del tren hace un momento verdad él verá

Voz 5 09:34 claro efectivamente claro

Voz 0545 09:36 yo creo que es que ha cambiado el el no sé la la manera de volar aparte que creo que hay de viajar ya aparte cree que creo que hay mucha ansiedad con respecto a denso no y que además también las profesiones nos han forzado a veces a tener una vida internacional que es un poco absorba es decir que tú vas a los aeropuertos y estás viendo y científicos que vuelan de un lado a otro arquitectos estrella que tienen que tener edificios en todo el mundo escritores que tienen que ir a las ferias porque si no no van a ser conocido y yo creo que también tiene que cambiar un poco nuestro concepto de de de viajar y de vivir es decir que ahora con Internet tenemos la posibilidad de comunicarnos casi casi presencialmente con lo cual es que hay que reducir los viajes ya parto esto no sé si os acordáis de la emoción que era pues cuando eras joven viajar en tren lo que se Foro Europa ir de un lado a otro como decía junto

Voz 1826 10:40 oye el otro día no estuvo contando aquí el ilustrador de la versión de la novela gráfica de soldados como él se había documentado yendo a todos los sitios por los que pasa la la narración el relato pero yendo a todos los sitios a través de Google es decir exacto es dando por ejemplo una fachada que necesitaba documentar para para ilustrar la novela pues yendo a través

Voz 5 11:01 que a través de una pantalla de ordenador vamos vivir unos además en una época del auge de los medios de comunicación virtual como es videoconferencias en cualquier teléfono todo sin embargo estamos potenciando los medios de transporte voy a dar un dato más

Voz 0313 11:17 no los datos son fundamentales ahora mismo en este país

Voz 5 11:20 ese instante hay más de un millón de personas volando ahí en todo momento hay más de un millón de personas volando y puede que ahora está horas dos millones de los que haya hay una página web en el mundo claro ahí hay una página web Flight veinticuatro punto com que te dice en tiempo real cuántos aviones comerciales ahí en el aire yo era consultado dos veces a lo largo del día de hoy si estaban entre doce mil y quince mil aviones comerciales de gran tamaño no aviones militares no avionetas solamente aviones comerciales de gran tamaño pensar eso que en todo momento y más de un millón de personas surcando los aires además tenemos los humanos la facultad perdona Elvira de volar que siempre ha sido un sueño de la humanidad si somos capaces de cumplir nuestros sueños yo por eso soy optimista pues también son

Voz 0545 12:06 bases de convertir nuestros sueños en pesadillas

Voz 5 12:09 y es lo que está pasando con el con el transporte aéreo

Voz 0545 12:14 ver yo creo que podemos hacer es mucho los medios de comunicación por esto porque el caso es que en países como Suecia o Alemania que me parece que son los que tienen más no sé si me equivoco más conciencia ecológica el tema de Medio Ambiente está continuamente en los medios de comunicación no es algo que de repente aparezcan sino que aparece todos los días contaba Gaspar Cano el el editor que alguien periódico importante aquí que hay allí en un test al que te puedes acceder ya ser el ya ya ser estés para saber qué conciencia tienes cuanto gastas tú no entonces hacia una serie de preguntas de cuáles son tus costumbres diarias que cómo te mueves como acredita que es lo que comes de de como dice y echas la basura de en fin de todas esas cosas entonces al final de de tú necesitas dos tierras una más de Jun dos planetas una más el que Thiem

Voz 0313 13:14 fíjate mañana mañana que se celebra el Día Mundial del Reciclaje el otro día contábamos aquí en La Ventana esta noticia de submarino que es su que baja la fosa de las Marianas casi once mil metros se encuentra la bolsa de plástico claro es que el mensaje que envía eso y plástico fabricamos hace apenas cuarenta años no hace tanto en ese tiempo imaginados las corrientes tal el dedo el tiempo pero está ahí a esa profundidad osea está por todas partes se estamos hablando de un de una necesidad de transformación muy profunda de muchos de nuestros hábitos de muchos sea la prensa es ambiciosa es muy ambicioso pero sin

Voz 5 13:50 hable ya de empezar cuanto antes es porque sino va a ser más difícil perdón

Voz 0545 13:56 decía que hay que ser optimista Raúl cuando tú llevas muchos años en esto como ha sido anotando la evolución de cómo los españoles que pensaban los españoles sobre estas cosas cómo lo ven ahora porque me España incluso la izquierda era muy de ridiculizar la la el activismo ecologista como crees que que ha cambiado esto

Voz 5 14:19 es cierto en la izquierda por ejemplo el el movimiento minero siempre ha sido una una tradición pues defenderlo con uñas y dientes sin pensar en el impacto ambiental que que tenía el carbón si ha habido una evolución sí que sí que se ha empezado a entender que no se puede consumir todo el combustible sólo por el hecho de que esté disponible aparte de que comercialmente no era no era rentable está ampliándose esa visión hay es lo que decía que llevamos unas décadas de retraso también nuestra clase política tiene que es responsable de viaje el gran reto que supone una transición al cambio climático a una economía adaptable al cambio climático y no lo está haciendo eso eso es

Voz 0545 15:02 claro porque los mensajes que lanzan los políticos

Voz 5 15:04 en los que muchas veces se defienden luego en las conversaciones con los amigos con la familia

Voz 0313 15:08 efectivamente efectivamente pues quedémonos de verdad con este concepto que hoy no se ha descubierto destapado Elvira Lindo desde Suecia el Flix Can vergüenza de volar

Voz 5 15:18 vergüenza de volar para dejar vivir

Voz 6 15:26 a la de de

Voz 7 15:42 ah

Voz 8 15:50 Raúl Gómez muchísimas gracias por delitos en La Ventana

Voz 0313 15:53 muchísimas gracias a vosotros un placer Elvira Lindo un beso cuya te mucho

