Entrevista electoral a Ignacio Aguado en La Ventana de Madrid

Voz 0867 00:08 yo creo que en Gran Vía esta tarde recibimos a Ignacio Aguado el candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid señor Aguado qué tal muy buenas tardes

Voz 0771 00:14 qué tal buenas tardes esto mejor que el estudio de Gran Vía T

Voz 0867 00:17 dos octava planta e oro da gusto de estas aquí a pie

Voz 0771 00:19 calle bebiendo pasear a la gente de compras fantasma

Voz 0867 00:22 con miles servía hoy además está bien porque ayer a un poquito el sol se ha cubierto sigue siendo buena temperatura pero estamos viendo la gente pasear y bueno que hace de estupendo no hay gente con manga corta disfrutando casi de lo que es un verano adelantado de la capital si sois los privilegiados es estado vistas miren los comercios llenos el Primark el mango la gente no se aburra aquí en Madrid

Voz 0771 00:42 pero no de los gobiernos aunque no les veo

Voz 0867 00:46 pensando en las elecciones no yo creo que ahí

Voz 0771 00:48 mucha gente muy cansada ya de tanta selecciones y de tanta actividad política que lo que quieren es que pasen las elecciones que salga lo que cada uno quiera que salga Iker vean trabajar funcionar que yo lo que creo que están pidiendo a nivel nacional autonómico y municipal Mar vamos a turrón dieciséis de mayo

Voz 0867 01:04 hay dos partidos que todavía no han presentado el programa electoral definitivo el Partido Popular

Voz 0771 01:08 y ustedes el anillo y bueno hemos presentado ya muchísimas propuestas llevamos si digo el programa completo bueno seguramente esta semana lo subiremos a la página web para que lo puedan consultar todos los madrileños pero hoy hemos ido contando ir desgranando cada una de las propuesta durante estas últimas dos semanas así que quienquiera que tira de hemeroteca para ver todo lo que hemos contado que no cabe en un programa ni incluso en el tuyo pero quién quiera verlo con detalle y quién quiera estudiar la propuesta de Ciudadanos Preto político que tenemos para la Comunidad de Madrid lo podrá ver a lo largo de esta semana

Voz 0867 01:38 mire esta pregunta si la hemos trasladado al propio Partido Popular el pepinos dice que no lo publican porque tienen miedo a que ustedes les place in el programa

Voz 0771 01:46 no hay dudas ocurrencias hagan lo que hagan lo que quieran yo estoy siendo honesto yo creo que hemos estado contando todas las propuestas durante las últimas semanas y que el documento completo pues con la maquetación incierta de lo que se repartirá también en las mesas informativas lo tendremos en los próximos días pero es justo no que votar

Voz 0867 02:05 de acuda a las urnas sabiendo que lleva cada partido

Voz 0771 02:07 no todo el mundo puede estar pendiente de veinticinco telediarios y nada

Voz 0867 02:10 semana es decir que que haya un documento que se pueda recoger y que se pueda contrastar otra cosa es que los ciudadanos luego se lo lean no se lo lean pero al menos que ese documento esté sobre la mesa no tenemos la sensación ocurrió las generales ya que cada vez los partidos presentan sus programas electorales más tarde

Voz 0771 02:24 bueno cada partido elige cuando cuando presentarlo yo creo que no puedes presentarte a unas elecciones y que llegue el día de las elecciones sin dar a conocer tu programa concreto en general como estamos haciendo hoy el detalle para las personas más interesadas en conocer la letra pequeña en cualquier caso luego cada partido político deciden momento oportuno para presentar ese documento es y lo entrega los medios Si sí lo cuelga en la página web forma parte de la campaña electoral si nosotros hemos decidido hacerlo a finales de la primera semana de campaña y es lo que lo que vamos a hacer porque entendemos que es lo más positivo para poder explicar el programa durante la primera semana durante la segunda semana que sean además los madrileños los que puedan consultarlo físicamente

Voz 0867 03:01 no sé si hay plagios pero entre el Partido Popular y ustedes lo que sí hay parecidos razonables no vamos a recuperar un momento no me pongas aclara no se ha como Sísifo fue una ocurrencia si ustedes lo pactaron pero resulta que el mismo día prácticamente que el mismo sitio anunciaron la ampliación de la Línea tres

Voz 2 03:21 prolongando la línea tres la amarilla que iría en este caso desde Villaverde hasta Casar dando también una segunda vía parámetro sur de manera que todos los vecinos de la zona de Leganés y Getafe que es donde está esta estación puedan ir también a la capital al centro de Madrid

Voz 3 03:39 el presidente de la Comunidad de Madrid extenderá la línea tres para conectar la red de Metro a metro Sur vamos a facilitar mucho más la movilidad a los vecinos de Getafe el mismo día

Voz 0867 03:50 no sé si hay plagio insisto pero bueno al menos usted presupuesta la obra

Voz 0771 03:52 la baja no sale más más barata en los madrileños Díaz Ayuso bueno nosotros tenemos un programa electoral que queremos poner en marcha y sinceramente me alegro de que el Partido Popular también esté en esa línea lo malo sería que tuviéramos que gobernar la Comunidad de Madrid y que el PP tuviera otro proyecto distinto sería más difícil ponernos de acuerdo y al final perjudicados herido vecino de Getafe y de toda la zona sur de todo Metrosur por lo tanto bienvenida esta medida donde coincidimos pues fantástico porque así podemos poner en marcha la medida donde no coincidimos pues siempre más difícil llegar a acuerdos

Voz 0867 04:22 no no logra el sorpasso en Madrid en las próximas elecciones autonómicas

Voz 0771 04:25 las sería un fracaso no lograr un voto más

Voz 0867 04:29 que Isabel Díaz Ayuso

Voz 0771 04:31 bueno nosotros salimos a ganar las elecciones todo el mundo sale ganar bueno pero nosotros en concreto salimos a ganar porque comencemos porque porque tenemos este de de convencer seducir con propuestas no con argumentarios fáciles sino con con ideas y muchas muchos casos ideas nuevas que nos han implementado la Comunidad de Madrid y porque además representamos yo creo a una mayoría de madrileños que se ubican en el centro político en la moderación que están cansados del bipartidismo pero que no quieren que la alternativa al Partido Popular pues a Podemos ni sea el PSOE de Sánchez porque consideran que puede ser un retroceso para la Comunidad de Madrid yo lo considero yo quiero concentrar en el centro liberal que representó una mayoría de votantes para poder poner en marcha todas las reformas y todas las propuestas que llevamos en el programa que en la legislatura pasada es anteriores no han podido poner en marcha fundamentalmente por el voto en contra de PSOE de Podemos o del propio partido

Voz 0867 05:24 pero en cualquier caso si usted tiene que quedar por detrás de Díaz Ayuso aceptaría ser no sé vicepresidente en un hipotético gobierno presidido por el Partido Popular

Voz 0771 05:35 bueno ese escenario a día de hoy no es el más pero imagínense que venga socialista básicamente así que le gusta hacer política virtual ya es que es decir verdad luego clara tienes ponemos ahora estamos en la etapa de los ISIS no bicis ISIS Peridis ideó no no es porque vamos usted a Gabilondo haya puesto la línea roja porque intento genera certezas ni que los votantes sepan lo que es lo que voy a hacer con su voto si me lo prestan Manel en esta soy ciudadano

Voz 0867 05:56 es evidentemente la la suma del centro derecha pasa por un acuerdo entre el Partido Popular Ciudadanos

Voz 0771 06:00 con Vox Vox al que hemos escuchado por cierto una portada maravillas permita que dijo Ortega Smith bueno hasta el veintiséis de mayo voy a trabajar todo lo que esté en mi mano las veinticuatro horas del día para conseguir que los madrileños apuesten por el centro no vayan a los extremos apuesten por un gobierno ambicioso reformista pero que no no caiga en manos de de los populismos y dos extremos fundamentalmente porque quiere una legislatura que sea fructífera y provechosa y cuanto más se polariza el debate en la Comunidad de Madrid más votos hayamos extremos más difícil será llegar a acuerdos si somos capaces de construir un gran centro liberal en la Comunidad de Madrid podremos poner en marcha muchas reformas en materia de regeneración económicas políticas sociales educación sanidad a partir del veintiséis de mayo de mayo veremos cómo queda el panorama político y a partir de ahí habrá que hubo

Voz 0867 06:47 para acuerdos señor Aguado cada vez que el Partido Popular no atina a priori debería ser una buena noticia para para Ciudadanos porque bueno sigue el Partido Popular sufre un descalabro ustedes que en principio se beneficiarían de esa caída recogiendo esos votos del PP pero hasta qué punto también no no se están diluyendo las posibilidades de suma de Ciudadanos y el Partido Popular es decir

Voz 0771 07:06 uno más cero es igual a uno uno más uno es igual a dos bueno el Partido Popular y su candidata será el responsable de sus acciones si de sus propuestas e incluso ustedes

Voz 0867 07:19 ustedes necesitan sus votos también bueno yo espero

Voz 0771 07:21 eh sumar el mayor número posible de votantes en el centro y a lo mejor esos votantes que no los elige el descalabro del Partido Popular es bueno para ciudadanos completo digo yo no no no pienso en hacer mal al de enfrente máxima de matemática pura esto no suma bueno pues hoy yo voy a hacer todo lo que pueda por por sumar primero hasta el veintiséis de mayo con un proyecto de Ciudadanos y a partir de ahí tendiendo la mano al Partido Popular para intentar mi fuerzas y hacer frente a un tipo de políticas fiscales basadas en el intervencionismo de Sánchez y de sus socios que no me gustan para la Comunidad de Madrid nosotros esta última legislatura hemos llevado a cabo doce rebajas fiscales que han ayudado a las familias madrileñas a las familias tienen hijos con edades comprendidas entre los cero y los tres años a los jóvenes que viven de alquiler pues precisamente Podemos si su y el PSOE suman doce hachazos fiscales que ya han anunciado para el veintiséis de mayo en la Comunidad de Madrid quieren subir el IRPF quién una banca pública eliminar los cheques guardería una tasa al juego quieren acabar con la concertada ya lo dijo Isabel Serra el otro día todos son todos son hachazos recortes a las libertades en la Comunidad de Madrid yo no comulga con ese proyecto yo quiero ganar al Partido Popular es evidente que llegan a Partido Popular y que gobierne ciudadanos pero lo que no quiero es que la alternativa al Partido Popular sea Podemos cuya candidata hasta hace cuatro días estaba atacando cajeros automáticos en la Comunidad de Madrid pues no mire no me gusta eso para la Comunidad de Madrid sinceramente son así

Voz 0867 09:56 debate de candidatos a la Comunidad organizado por La Ser El país en directo desde las doce y media del mediodía en el Colegio de Arquitectos sigue lo en Radio Madrid en Cadena Ser punto com El País punto com con la colaboración del COGAM Ignacio Aguado anunció usted el otro día que si es presidente de la Comunidad de Madrid en los cien primeros días va a llevar a la Asamblea de eliminación de los aforamientos una propuesta para que se eliminen de una vez qué le hace pensar que ahora iba a obtener apoyo la medida no que se atascó durante cuatro años de legislatura con la que bueno el Partido Popular básicamente a ustedes en Ciudadanos le dieron calabazas

Voz 0771 10:37 bueno el Partido Popular y el PSOE los dos votaron en contra de una reforma exprés del Estatuto de autonomía para precisamente eliminar aforamientos yo espero que desde la Puerta del Sol del Gobierno de la Comunidad de Madrid con los suficientes apoyos los esta vez sí se puede impulsar esta reforma exprés para quede tiempo suficiente tramitarla porque una reforma de Estatuto pues tiene que aprobarse en la Asamblea de Madrid tiene que le Barça Congreso tiene que tener el el OK del Congreso dos diputados no se puede hacer en el último año de legislatura ojalá que el resto formaciones políticas voten a favor en esta ocasión yo desde luego voy a intentar conseguir los escaños suficientes para impulsarlo sin tener que contar con el bipartidismo porque cuando hablas de regeneración cuando hablas de eliminar aforamientos

Voz 0867 11:14 necesita los votos eh bueno veremos qué pasa

Voz 0771 11:16 el seis de mayo es que estamos dando por supuesto determinados resultados que veremos veremos a ver qué sucede yo confío trabajo para ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid para tener escaños suficientes para impulsar reformas reformas como esta eliminar aforamientos o cómo abrir el Metro las veinticuatro horas del día los fines de semana y medidas de eso de insolidario pregunta claro yo creo que hay que hay que abordar un gran paquete de reformas en los primeros días de gobierno para que los vecinos los madrileños vean que que venimos en serio que venimos con ganas de remangarse y que merecemos su confianza para poner muchas medidas

Voz 0867 11:48 más de esto del metro de abrir el Metro veinticuatro horas durante los fines de semana lo intentó en su día Esperanza Aguirre el proyecto se fue la porra básicamente por porque los sindicatos no estaban de acuerdo y luego porque incluso los propios técnicos de Metro de Madrid encontraban dificultades importantes técnicas por el mantenimiento de las propias líneas se puede hacer sí o no ustedes se han evaluado esa posibilidad si de hecho hemos hablado

Voz 0771 12:09 todo con expertos hemos evaluado la la propuesta no hay ningún problema ni de mantenimientos lo que sí que hay que es invertir evidentemente tiene un coste abrir el fin de semana las veinticuatro horas del día pero no no hay ninguna impedir no hay ningún impedimento técnico yo creo que que que el coste que suponga abrir el Metro las veinticuatro horas del día los fines de semana va a beneficiar a miles de madrileños que por la noche se encuentran sin acceso al transporte público evitar muchas inquietudes en las familias que están esperando a que su hijo llega a casa de madrugada en definitiva permitir que la comunidad Maris sea una región dinámica y quién no esté pues con servicios mínimos os inspiro no sirve

Voz 0867 12:45 cenizo no no digo que abrir el metro no sea bueno del fin de semana pero uno ve los paneles a diario en las estaciones no se da cuenta que que bueno que que el tema de abrir el Metro los fines de semana no es prioritario que lo primero debería ser lo que la gente no tenga que esperar quince minutos por el siguiente tren evitar las huelgas que los maquinistas fue el conflicto laboral de los maquinistas se resuelva esos cortes esos imprevistos esas obras no se primero no hay que resolver todo esto hay que hacer muchas cosas

Voz 0771 13:11 hay que hacer muchas cosas evidentemente y para eso hay que estar gobernando durante estos últimos cuatro años hemos exigido cambios desde la oposición por ejemplo que no se subirán las tarifas del transporte público y hemos conseguido congelar el precio del metro por ejemplo cuatro años ahora queremos gobernar creemos que que Ciudadanos esté en la Consejería de Transportes para poner en marcha esta medida que hemos anunciado de abrir el el el metro las veinticuatro horas si suena pero primero el metro tiene que funcionar pero también mejora la frecuencia esto consecuencia a final de una falta de Planeta la inversión en Metro de Madrid donde ha faltado maquinistas donde ha faltado material rodante afanado vagones ha faltado en definitiva bueno pues más más planificación por parte la Consejería claro que hay que mejorar las frecuencias y a ello me comprometo y así viene recogido también en el programa electoral pero creo que hay que hacer que Metro de Madrid despegue de una vez hace diez años decían que Metro de Madrid volaba pues ya es el han caído las salas metro amarilla no vuela vuela desde CTIC de Metro de Madrid ahora la gente pues van como sardinas en lata entonces hay que hacer un plan ambicioso donde volvamos a hacer a Metro de Madrid atractivo y una de las cosas si entendemos que lo va a hacer atractivo es que por la noche pueda estará abierto los fines de semana que hay mucha demanda de de personas que vuelve a su casa en transporte público y hacerlo sanos y salvos

Voz 0867 14:20 eh y la guerra de los bloques en estas elecciones eh tiene uno de sus puntos calientes en la política impositiva quiero que escuche a Ángel Gabilondo hablar de subida de impuestos

Voz 6 14:29 llamadas desde luego a la solidaridad de quiénes tienen

Voz 0867 14:33 las posibilidad

Voz 6 14:33 el impuesto de sucesiones no si uno recibe unas

Voz 0771 14:38 algo que es superior a un millón y medio de euros

Voz 0867 14:41 la pregunta que le hago es clara los ricos deben pagar más impuestos por una herencia millonaria que ha página residuos sí

Voz 0771 14:48 mire yo creo en un sistema fiscal donde hay una contribución a las arcas públicas proporcional a los ingresos y eso ya lo garantizan entre otros impuestos IRPF pero también creo que el impuesto de sucesiones es un impuesto que en la Comunidad de Madrid está bonificado al noventa y nueve por ciento está funcionando bien incluso en materia de donaciones está aumentando la recaudación con respecto a la etapa en la que no existía esa bonificación lo que estaba defendiendo en toda España es eliminarlo eliminarlo en toda España creo que se puede gestionar bien una Comunidad de Madrid con los impuestos que existen en la actualidad siempre y cuando no despilfarra es siempre y cuando no construidas carreteras que no vayan a ninguna parte que no entierre cien millones de euros en una ciudad de la Justicia que no vale para nada siempre y cuando no pierdas cuatrocientos millones de euros al año sentencias perdidas es decir la receta de la izquierda ya la conozco ya lo sabemos Nos quieren saber leer a impuestos ya no lo ha dicho Sánchez están ahí apostados en una esquina para que el veintisiete de mayo pues salgan el señor Iglesias como vicepresidente sino Sánchez anunciarnos que tenemos que agarrarnos bien fuerte la cartera porque ponen como por matizada

Voz 0867 15:47 eh eh lo digo porque Ángel Gabilondo lo que ha dicho es que paguen los que más tienen y en el caso de las herencias hombre percibir millón y medio de nada de una herencia tampoco es lo habitual

Voz 0771 15:56 pero es que yo he escuchado al señor Gabilondo que era una cantidad negociable en primer término a concretarla que era que quería ocupar Sucesiones Donaciones y Patrimonio y que sus socios Errejón y Podemos ya hablan abiertamente de eliminar el cheque guardería porque no creen en él de cargarse la concertada de crear una tasa verde de crear un banco público pero no tenemos experiencia ya de cómo funcionan los bancos públicos bueno pues son dos modelos distintos yo respeto Ekin quiere ese ese modelo fiscal ese tipo de comunidad autónoma donde la candidata de Podemos sea la consejera de Educación y incivismo el señor Errejón vicepresidente de Gabilondo bien lo comparto pero desde luego en el plan de Ciudadanos no está retroceder está mirar al futuro y empezar a compararnos con grandes regiones de Europa para eso desde luego las recetas de Sánchez de Pablo Iglesias pues creo que no son la mejor es todo lo contrario no van a hacer retroceder

Voz 0771 16:56 esto no es lo que tiene estar en un hotel afluencia

Voz 0867 16:59 déjame bueno voy a Educación señor Aguado empiezo con los más pequeños como se mejora unas instalaciones no Icomos evita que los colegios tengan carencias básicas de servicios que las tienen esto por no hablar de las obras que nunca finalizan que no terminan a tiempo y colegios que están a medio construir

Voz 0771 17:12 pues sí con respecto a Primaria y Secundaria lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid es que determinados centros parecía que nos iban a Trinidad de construir nunca esa famosa la manera de construir por fases lo que ha provocado de es que haya muchas familias que vean a sus hijos entre cascotes yendo a clase o que te tires ocho nueve años yendo a clase con obras primero en tu edificio y luego en el del Frente yo no soy partidario de seguir construyendo de esta manera creo que hay que planificar mejor especialmente en materia educativa donde sabes porque conoces el censo cómo va a evolucionar la población de ese barrio de ese municipio no comparto esta manera de de de enfocar la política también creo que hay que potenciar las etapas más tempranas de cero a tres años por ejemplo haciendo lo que hemos conseguido en esta legislatura que a partir de del año que viene el curso dos mil diecinueve dos mil veinte las escuelas públicas infantiles de la Comunidad de Madrid van a ser gratuitas aquí no sabe quién votó en contra en la Asamblea de Madrid Gabilondo Gabilondo hoy un discurso aquí de púlpito de Universidad de Aula Magna pero cuando de verdad que combatir por ejemplo la pobreza infantil las o la ausencia de políticas en materia de conciliación aprieta el botón del no lleva toda la legislatura apretando el botón del no no al aumento del presupuesto en sanidad no al aumento del presupuesto en educación y entre otras cosas no ha que la educación de cero a tres sea gratuita en la Comunidad de Madrid si llega a ser por él el año que viene las familias pagan de media ciento cincuenta euros al mes por llevar a su hijo una guardería

Voz 0867 18:31 marcha que servicio pondrá en marcha en en la educación básica cuando cuando usted sea presidente de la Comunidad Madrid tiene algún plan

Voz 0771 18:37 mire me gustaría por ejemplo extender el bilingüismo a la etapa de cero a tres también me gustaría que hubiera programas de refuerzo en verano durante el mes de julio en matemáticas inglés y actividad deportiva luego una tercera cosa que creo que es importante para la tranquilidad de muchas familias madrileñas es que haya un servicio de enfermería escolar en cada centro público la Comunidad de Madrid al final los chavales pasan muchas horas en el colegio puede pasar cualquier cosa dieron lo quiera pero puede pasar que el niño se caiga que le de un desvanecimiento que le ha dicho suele pasar sólo deja cosas menores pero suelen pasar es que no haya una persona que sepa mínimamente de primeros auxilios me parece una responsabilidad queremos que haya un enfermero una enfermera en cada centro educación en cada colegio público de la Comunidad de Madrid que además encargarse esos primeros auxilios o de hacer pues revisiones periódicas etcétera también puede ayudar a favorecer determinados hábitos de vida saludables nutricionales bueno me parece que es una figura que está muy poquito implantada en la Comunidad de Madrid y queremos extender a todos los colegios

Voz 0867 19:34 aunque en esta entrevista queremos hablar de futuro y no no me resisto a hablar un poco del pasado porque hemos esto atrás la legislatura del caso Máster usted insiste en que las cosas no han quedado del todo claras y que habría que meter la mano a la universidad eh sospecha usted que en otras universidades madrileñas pueda haber chiringuito similares a los que se destaparon en la Universidad Rey Juan

Voz 0771 19:54 Carlos Ojalá que no ojalá que no pero desde luego lo que hay que hacer es tomar medidas para que lo que hemos visto en la Universidad Rey Juan Carlos no se vuelva a repetir a replicar en otras universidades luego dice que ojalá que no es que tiene

Voz 0867 20:04 eh no se indicios alguna sospecha de que algo así puede haber pasado

Voz 0771 20:09 desde luego no existen los mecanismos de control para que no suceda existen pues siempre puede haber algún eh una persona que que que tire por ese camino nos hemos encontrado en la Comunidad de Madrid con demasiados casos y además siempre del mismo perfil político vinculadas al PP o al PSOE que se han beneficiado la universidad pública financiada con el dinero de todos los impuestos nosotros llevamos cuatro años sobre todo este último año y medio pero los cuatro años de legislatura abogando por una reforma de de de las universidades donde se garantice que hay mecanismos anti plagio en las universidades garantice que hay un comité de transparencia dentro de las universidades públicas donde la financiación una parte de la financiación adicional de las universidades esté vinculada resultados no puede ser que cada año estemos invirtiendo en nuestras universidades públicas mil millones de euros no haya rendición de cuentas no tenemos ninguna universidad entre las cien mejores del mundo en la Comunidad de Madrid mientras que en lugares como Londres tienen cuatro universidades entre las cien mejores del mundo yo quiero Rehn acción de cuenta de las universidades que nos digan las universidades que índice de empleabilidad tienen de sus egresados que índice de éxito en sus investigaciones donde y cuando publican calidad el personal docente calidad de las clases que imparten en definitiva que haya rendición de cuentas para que podamos evaluar nuestras universidades desde lo público que somos en definitiva a los que representamos

Voz 0867 21:22 a un miramiento clave no la ley de Universidades que fracasó el PP a pesar de todo aprobó tres nuevas universidades privadas en Madrid sin esa ley sin aclarar cómo se iba a financiar el resto de universidades públicas

Voz 0771 21:33 eh

Voz 0867 21:34 bueno son tres Le digo una cosa eh el Partido Popular ha llevado todas las tortas pero ustedes votaron a favor

Voz 0771 21:38 sí aparte bien a conciencia Hay con con conocimiento de causa de lo que estábamos haciendo yo no veo ningún inconveniente para que proyectos universitarios educativos puedan funcionar al margen del paraguas de a privados insinuado fantástico que haya oferta privada y pública y que los estudiantes la familias puedan les donde llevar a sus hijos ya una universidad privada a una universidad pública a nosotros desde lo público que nos corresponde cuidar lo público cuidar las universidades públicas que sean atractivas para los las familias y los estudiantes pero sí hay proyectos educativos que quieren coger el camino de lo privado y ofrecer sus títulos siempre bajo la supervisión del Ministerio de Educación

Voz 0867 22:16 pero no hay sorprende que la agilidad que han tenido ustedes para votar y sacar adelante esta aprobación casi casi el último día llegué a última hora de prisa y corriendo no lo hayan tenido por ejemplo para desbloquear la Ley de Universidades ir resolver de una vez el tema de la financiación de la universidad pública me parecen muchos

Voz 0771 22:30 gente si es que yo me he reunido con los seis rectores es que hemos intentado arrastrar al PP y al PSOE una universidad exprés que hay demasiada demasiada carga ideológica en la educación yo creo que es un gran error mire yo creo que para hablar educación que hay que ponerse en la piel del estudiante que quiere el estudiante quiere salir de la universidad y encontrar un puesto de trabajo quiere investigar tener posibilidad de detener una estabilidad en el empleo de investigador quiere poder proyectarse profesionalmente todo lo demás son guerras estériles desde mi punto de vista en la guerra entre la universidad privada de la pública Vega que puedan coexistir que cohabitan la familias elijan qué qué obsesión con unas son mejores que otras pues no mire yo he estudiado en una universidad privada derecho y empresas en universidad pública Ciencias Políticas la dos son fantásticas y estoy no el orgulloso de haber conocido las dos modalidades de universidad las dos tienen cosas buenas y cosas malas pero creo que lo lo al menos lo que hacemos lo liberales es defender la libertad y en este caso libertad de elección de modelo un universitario que quieras

Voz 0867 23:27 me quedan cinco minutos y quiero preguntarle por Sanidad y no sé si usted me puede garantizar si gobierna que que va reflotar de alguna manera la atención primaria que se degrada el nuevo patito feo de la sanidad un centro de salud debe cerrar David dejar de dar citas a las seis de la tarde

Voz 0771 23:44 pues mire yo de los tres pilares que iban a van a conformar nuestra nuestro programa de Sanidad uno es la atención primaria creo que hay que reforzar la atención primaria no solamente con respeto a sus infraestructuras que en algunos casos también es necesaria ampliación esos reformas sino también el servicio que prestan yo abogó por dotar de mayor flexibilidad a los horarios de atención a las personas que demandan un servicio también de alguna manera habla de Flix

Voz 0867 24:07 civilidad quiere decir que no van a cerrar a las seis de la tarde

Voz 0771 24:09 no me parece que eso es hacer justo lo contrario a lo que manda el sentido común nosotros en esta legislatura hemos exigido al gobierno regional comente el presupuesto destinado a atención primaria en ciento veinte millones de euros por cierto abro paréntesis a que no sabe quién votar en contra Gabilondo The Cain votó en contra de aumentar en ciento veinte millones la atención primaria Press que no estamos viendo que el resultado se traduzca en mejores servicios en mejores infraestructuras ni por supuesto en mayores horarios todo lo contrario lo que tener restringir pero horarios oiga mire si tengo que ir al médico atención Primaria las hidratar día cerrado o te va a acompañar Villar cuando salga de trabajar a un Centro de Atención Primaria Isabel a siete pues llame hacia la atención primaria que hago voy a urgencias y colapso urgencias por lo tanto cuidemos la atención primaria es la piel que está en contacto con el usuario con el madrileño

Voz 0867 24:58 mirar la primaria y no supone abrirlo a a las manos de de la empresa privada no

Voz 0771 25:03 supone cuidar Atención Primaria tal y como está configurada hoy

Voz 0867 25:06 no entonces lo que plantea si lo digo porque ha habido Si se han puesto sobre la mesa ideas de lo más divertidas desde las cooperativas a ver o abrir la posibilidad que se gestionarán por parte empresas privadas como están gestionados algunos hospitales en la Comunidad de Madrid esa pues yo creo que no

Voz 0771 25:21 no no es necesario hoy por hoy ya abrió el debate un cambio de modelo sino de lo que tenemos funcione bien que la atención primaria funcione bien que sea ágil es más que se extienda incluso la atención de urgencias dentro la Atención Primaria por qué no podemos ofrecer un servicio de urgencias en Atención Primaria en más sitios desde donde se ofrece así seguramente descongestionará las urgencias hospitalarias ofreceremos una atención incluso más rápida para casos menores evidentemente que teniendo que ir a un hospital cuando el niño pues ha puesto malo hoy no sabe cómo actúa dar o en o en la herida Aso problemas menores uno que te puedan resolver en un centro Atención Primaria regreso la campaña no para bien esto

Voz 0867 26:00 vamos a escuchar ocurrió ayer en la pradera de San Isidro

