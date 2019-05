Los himnos de los partidos: Sentimiento contra razón

Voz 1 00:00 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:16 hola buenas tardes Roberto bienvenido cómo estás Isaías está al caer Montserrat Domínguez buena esta y lo qué tal estáis bien bien oye mira visto que la campaña electoral al se va tensando cada día que pasa cosa por otra parte previsible una vez comprobado que el efecto Rubalcaba duró lo que duró quiero de Cataluña parece no tener arreglo luego lo comentamos y que la dinámica de bloques en general continúa imponiendo su ley qué os parece que les parece oyentes suele metemos mano la política a través de la música pero a través de la música de los propios partidos de sus símbolos hoy abrimos la Ventana hipnotizados el Partido Popular es el que más no suena todo seguramente verdad es es es el más logrado en este aspecto luego está el del PSOE que también los suena porque lleva un montón de años y luego están los nuevos ídolos malo más recientes el de Ciudadanos ochentera

Voz 2 01:35 no pero sí hacia el vecino revisión no sé si trabajan

Voz 0313 01:41 eh sí luego está el de el de Podemos fin reivindicativa

Voz 3 02:05 el último en llegar el de Vox bueno como cabía esperar en tonos éticos

Voz 0313 02:18 tiene un aire a Juego de Tronos adiós escudo bueno por qué les digo todo esto pues porque se ha hecho un estudio es muy interesante porque explica cómo cómo conecta esa música con los electores que sentimientos genera en qué momentos son situaciones escucha Kay no recuerdas más pues mire yo creo que será otra forma de mirar la política de escucharla en este caso que espero resulte bastante más agradable que lo habitual bienvenidos a La Ventana

Voz 5 04:30 va

Voz 0313 05:09 no consta que los Duddy Brothers compusieron iluminó para partidos políticos que que yo sepa por lo menos se prefiero prefiero su música habitual Juan Corrales buenas tardes hablamos con el CEO de Fly Hadid empresa líder en España en el sector de audio branding y autor de este estudio que comentaba que lleva un título tan sugerente como hipnotizados y que me parece Juan que en un momento donde el prestigio el crédito incluso la autoridad de los partidos políticos está como está yo no sé qué papel juega la música en en qué lugar de preferencia lo lo situaría

Voz 6 05:43 la la música en todo el estudio que hemos hecho la gente valora mejor la música que los partidos que representan

Voz 0313 05:50 no estuviera es muy curioso porque lo hemos dicho

Voz 6 05:53 solamente para averiguar qué es nuestra gente dice sino que la gente siente usted por eso lo envió también con la gente de de Abu de ser se llaman Kings hacer estoy también ignoró Marvin es decir sabemos lo que nos dicen y lo que realmente siente

Voz 0313 06:05 eso de que tenga en fin que tenga más credibilidad a la música que los partidos ocurre en todos los casos sin excepción

Voz 6 06:12 eh sí la verdad es que en todos los casos sí sí sí valora mejor la la música que el partido

Voz 0313 06:19 si la elección de un partido entonces pudiera depender del sentimiento que genera su himno el el el el voto sería otro o con qué resultados habéis tenido que tengo mucho interés en todo esto

Voz 6 06:28 claro es lo que tiene que ver con esa en una correlación directa entre lo que es que la música con el votos a la gente no va a votar cien por cien por la música pero sin duda ayudó al voto ayudan a identificar el partido asociar con los valores adecuados gusta más el servicio por tanto ayuda al voto otra cosa es que son como lo construyes pues te puede ayudar más a menos

Voz 1234 06:51 pero yo tengo sea la sensación de que

Voz 0313 06:53 que esta banda sonora de los partidos que son los himnos que no le concede mucha importancia igual al final por lo que habéis estudiaba vosotros resulta que tiene más a la hora de fijar marca quiero decir

Voz 6 07:03 totalmente mira es el el el noventa por ciento de las decisiones en ese toma probablemente es emocionales y no hay nada más y más potente que la música de lo que tienen que ir con la comunicación política porque al final en cuanto tú escuchas a estar propio himno sin decir la marca a la gente piensa una cosa y siente una cosa en cuatro meses la marca la gente ya no sesgo entonces ya pieza como como ha

Voz 1234 07:27 pues todo lo que ha socios jurar Marketer ni nada

Voz 7 07:29 oye Juan pero sabéis metido también a valorar la calidad musical de cada una de ellas es decir su su calidad y su eficacia como hoy no porque yo tengo la impresión de que el himno del PP es el mejor con diferencia por una razón es perceptible irreconocible desde el tercer compás y luego si exacto machacón bueno pero es como si te vas a una feria tiene una quieres algo

Voz 0313 07:54 pero en la composición original hay ahí como veinte veinticinco segundos a que no lo reconoce este es el himno de otra de las me llama la atención es la ductilidad si lo puedes meter casi con cualquier ritmo aquí hay frases reconocía lo tienes así más tecno rumbero

Voz 7 08:13 esa manera de de disfrazar los de acuerdo al al al estado de ánimo Juan eso es importante también a la hora de escoger un himno no

Voz 8 08:23 eso es muy importante cuál es una marca alguna una música para una marca en este caso para un himno eh también tienes que tener una flexibilidad en cuanto a a a las necesidades que puedas tener excesivos nuevo otro una otra versión

Voz 6 08:38 de que sea más o menos corto quince reconozca data tratarán enseguida pero es verdad que esta serie de cosas también son importantes como por ejemplo en qué en qué territorios ha trabajado cuáles son los valores a los que sociedad no

Voz 0313 08:49 sí pero mira tú estás hablando de valores tan también creo que en el estudio aparece lo de situaciones contextos en los que escucharía o escuchas esta música en en el himno del Partido Popular el concepto fiesta aparece yo creo que sí en cambio el del PSOE en el del PSOE que es como más más más

Voz 3 09:12 transmite como que como diría yo los Juan más

Voz 8 09:16 algo más de sosiego tal vez eso de exacto la la emoción que es decir tiene que la de la gente directamente comunican en en el PSOE es la es la relajación sería el momento relajado

Voz 9 09:26 hoy en la estación y la historia a lo mejor también

Voz 0313 09:29 digamos más solemne

Voz 8 09:32 fíjate más solemnes más lírico y también tienen menos secas paliar ese porque pues aunque el PP de tener más más más reconocible es es menos notorio Ibiza social menos con la con la marca terminarlas a tienes buena en tanto cuanto me pues aquí de confianza pero lo algunas y la ración chill out

Voz 0313 09:48 no claro es el riesgo de que la gente se comen los mítines

Voz 10 09:54 oye Juan los himnos de los partidos nuevos son menos conocidos por nuevos o porque los partidos nuevos no son conscientes de todo eso de lo que estamos hablando y no

Voz 0313 10:02 el refuerzan tanto su mensaje con el himno no

Voz 10 10:04 no nos han machacado tanto con con su hijo

Voz 8 10:07 o no yo creo que los partidos nuevos sí que son conscientes de que han hecho el esfuerzo que están Emilio sí es cierto que el hecho de serlo llevas poco tiempo hace que al menos histórico acumulado en términos de construcción de Marta esos claro en veinte años haciéndolo treinta posee mucho más notorias el la historia que tiene el recuerdo arca por otro lado es verdad que lo han construido de forma menos consistente que por ejemplo el PP claramente no usa a tope que Pardo puesto espacios nuevos pues se han han ido cambiando a veces difícil identificar realmente cuál es el himno porque es una campaña quizá uno otros himnos como tal que son estos no pero pero es verdad que la consistencia en toda la construcción de Indo y liquide masa sonora es muy importante

Voz 7 10:46 bueno hay también juegan porque ha cambiado mucho la forma de hacer comunicación política estamos viendo en esta campaña actual y en la anterior micro mítines en los cuales no tiene sentido poner a toda pastilla o nimio pero todos tenemos en la memoria de los que llevamos unos cuantos años esos mítines inmensos siempre

Voz 0313 11:03 además de pabellones donde ponían a toda España

Voz 7 11:07 ya el himno uno de otro entraba el líder entraban las banderas eso ahora se hacen actos muy pequeñitos al lado de la playa en un paseo marítimo en la plaza de pueblo y eso no invita digamos la grandiosidad

Voz 0313 11:21 comentamos en La Ventana de la última ley

Voz 11 11:24 para el aborto en en Alabama estuvo viendo imágenes de un mitin de Trump en un escena en una

Voz 0313 11:29 estadio de fútbol absolutamente repleta

Voz 11 11:32 todo de público con el si home Alabama ahora gente cantando

Voz 0313 11:36 claro hay clara una ahí adquiere un protagonismo la música verdad Juan

Voz 6 11:39 claro eso es está utilizando mucho en los partidos día actuales utiliza muchos son parece decirlo música de campaña que no son músicas suyas es como ser el recurso publicidad emitidas vacación menos Beatles una Marta ya tiene generas una un elemento de Patti cuya afición muy potente pero no dejas de no estar construido tu Marta van esas cumpliendo también otra Macquarie a veces incluso hay controversia pues al final

Voz 12 12:02 sí hombre claro que sí

Voz 0313 12:06 con ella hay algunos que

Voz 7 12:07 cobran y otros se quejan si luego hay casos tan simula

Voz 0313 12:10 Ares como el que comentamos el otro día en La Ventana de Mikel Erentxun que le has pedido una canción a Borja se la canta ya está ahí sin ningún problema

Voz 0827 12:17 yo creo que también contribuyen a Aznar a afianzar las liturgias no es decir en el fondo un mitin es una celebración ya se sabe que cuando suena el himno aparece el líder cuando nos vuelve a sonar el himno significa que aquí se ha acabado y cada una su casa es lo que nos pasa un poco con el Rey yo cada vez que vea a Felipe VI me suena el himno nacional en la cabeza porque casi no te imaginas ver aparecer al Rey que no Selim el himno nacional yo creo que aquí pasa un poco exactamente lo mismo no

Voz 6 12:44 claro pero voy históricamente tiene una cultura chico pero hoy en día los hindús no necesariamente tienen que ser así quizás el el el goteo de Obama pues pues sí que ubican que es todo menos lo que es algo grandioso litúrgico etcétera no sin embargo sí que sí que tiene esos elementos de prepotente de comunidad de identificación sea cuando cuando construyes marcas es poco también dedicamos es muy importante tener muy claro pero es lo que quiere la marca como la que va a que trasmitir y eso te lo da tu música no la música de de terceros pues un territorio pero no la tuya no identidad

Voz 0827 13:15 yo sí que he percibido últimamente con los nombres de los nuevos partidos políticos que en las marcas escogidas hay una cierta apropiación de las palabras es decir cuando un partido se llama podemos japan los rivales ya muerto

Voz 0313 13:28 no pueden setenta en el bolsillo

Voz 0827 13:31 me he dado de conjugar el verbo podemos de el verbo poder no sucedió lo mismo con los ciudadanos no populares populares etcétera no hay una cierta apropiación de las palabras a través de la marca de los partidos políticos

Voz 7 13:44 de todas maneras fijaos que las dos canciones que marcaron más el arranque de esta campaña no eran los signos de los partidos sin embargo se identificaban claramente con el tú escuchabas el Himno de La Legión el novio de la muerte que fue que lo que es lo que ha utilizado Vox sigue utilizando no solamente en los actos sino también luego en discotecas en sus cañas por España y luego el Bella Ciao sí es el himno partisano que Podemos ha utilizado profusamente en los en los mítines y que ahí sí que despierta claro el himno de Podemos yo creo que no lo había escuchado nunca oyes el Bella Ciao lo ves asignado

Voz 0313 14:18 es es el pueblo unido jamás será vencido hace tiempo ahora van cambiado tienen una una melodía nueva es lo que comentaba antes así también también también es épica

Voz 13 14:29 arranca así tranquilita

Voz 15 14:41 a los acordes

Voz 16 14:55 más tarde

Voz 0313 14:57 el sí se puede de fondo y le cuesta arrancar les cuesta arrancar y en el caso Ciudadanos también no se Juan qué te parece mira escucha el de Ciudadanos un momentito

Voz 2 15:11 en los años setenta de los ochenta dicho yo distribuirlos poco antes que se entera no

Voz 8 15:19 sí bueno yo creo que siempre que en cuanto te arranque de esas son presiones por así decirlo largas no llamas de alegrarse más cortas

Voz 6 15:27 función del del uso pues ya ya se encargan de hacer un poco la edición para que para que en poco segundos punto fundamental de la melodía hay algunos que tienen por así decirlo una melodía hagas Clara Mas identificable a poco más de eso es menos recortable no

Voz 0313 15:42 oye que que es lo que más te ha sorprendido del del estudio después de de de investigar de mirar de escudriñar de de comparar tal que es la cuál es la conclusión que más te ha sorprendido Juan

Voz 6 15:53 a ver a un concurso que es bastante siempre que que realmente la música funciona haya menor que el que la gente le gusta ir con independencia de su ideología cuando escucho la música pues resulta que hay le parecería internacionales le gusta ir bueno pues piensa una otra cosa de las músicas prometen en exceso ya aparece con una marca del partido ya aparecen cosas diferentes no hay hay pues es divertido pues de lo cruzas por eso hemos hecho un estudio con de de lo racional y lo que nos dice llegados simios Martín las caras de la gente no pues discretos pero se porque la gente viene de del PSOE pues resulta que escuchar música repetir como está reconocido un automáticamente sabe que el PP hizo a corrupción que es lo que te dice posible por dentro titulo analiza es la cara y la cara de la Xunta no es una cosa muy muy curiosa no entonces esos esos cruces es interesante

Voz 0313 16:41 muy bien muy bien muy bien Juan Corrales el CEO de fluya Beat hemos hablado con el aquí en La Ventana muchísimas gracias por este ratito eh pues muchísimas gracias un abrazo de forma si no no te pierdas jacobina o te pierdes lo que viene a continuación porque es también con la campaña electoral y con la música en Internet hay un montón de cosas buenas otras malas otras regulares una mejores otras peores pero hay hay talento hay imaginación hay humor hay mucha creatividad y hay un canal de Youtube que se llaman los me conos del que habló hace un tiempo aquí un momentito Pilar de Francisco en Todo por la radio ya han compuesto una canción que se titula elecciones generales el musical es un es un montaje es un montaje audiovisual donde aparecen los rostros de los cinco principales candidatos tan Pedro Sánchez está Pablo Casado esta Rivera de Iglesias Abascal tantos ahí metidos van por orden primero salen los tres de la derecha o excepto hecha que diría aquél luego aparecen los otros dos a cada uno les hacen cantar una canción

Voz 7 17:37 y es muy gracioso la verdad mira

Voz 0313 17:44 no sale Christina Rosenvinge sino Albert Rivera cantar

Voz 3 17:46 no es sólo ocho con quién

Voz 0313 18:01 y le asalta Casado que cantar otra cosa distinta

Voz 17 18:13 esto era antes del viaje

Voz 0313 18:27 por alusiones ahí está bastante

Voz 3 18:33 no somos unos fascista

Voz 18 18:41 ah

Voz 19 18:46 ya ya

Voz 0313 18:47 el cambio

Voz 3 18:49 Juan yo ahí están los pero lo razonable es pues no en turno de la Izquierda

Voz 17 19:16 eh

Voz 0313 19:34 que haya pleno júbilo aterriza Pablo Iglesias es decir lo suyo también

Voz 3 19:56 ahí están los fondos ya eh ahora te contesta a nosotros

Voz 0313 20:28 yo estoy el cierre hay cantan los que su mensaje a todos los españoles

Voz 3 20:44 hola

Voz 0313 20:55 los me Connio son dos ya hemos invitado a uno de ellos asomarse a la ventana Sergio Martínez buenas tardes hola buenas tardes qué tal Sergio felicidades El impresionantes de verdad montón tenéis un montón de de visualización está mirando esta mañana Hay sigue mucha gente con el montaje este

Voz 21 21:15 la verdad es que ha sido ha sido una pasada hemos conseguido llegar a toda la gente a toda la gente en general y a toda la gente en general

Voz 1234 21:23 me gusta que es bastante bastante complica es verdad que

Voz 0313 21:26 Nuestro yo recuerdo otros títulos yo soy un facha yo soy soy un progre que decir que no sé si la política es bueno está la principal fuente de inspiración a la hora de componer o tenéis otros otros territorios que que mirar también

Voz 1234 21:39 empezamos empezamos con con otros palos era de hecho nuestra primera éxito fue una parodia se llama ratito que sobre la paella valenciana empezaban somos valencianos empezábamos el ámbito valenciano ir luego la verdad es que cuando hemos tratado política la verdad que no se ha ido muy bien de manera que que la gente la gente aunque diga no a mí porque por lo general dice nada me dijo a mí no me gusta la política a mí no me gusta pero de

Voz 0313 22:06 pues oye Sergio sois dos decía tu compañero es es Mario Camps hoy os dedicáis profesionalmente la música o no

Voz 1234 22:16 somos músicos de corazón de toda la vida pero profesionalmente a la música

Voz 0313 22:22 tú trabajas por ejemplo de que por curiosidad pero no no es

Voz 1234 22:26 yo llevo el departamento el Departamento de Marketing y defendió gráfico de de onza que es una una empresa de Tenemos una cadena de tiendas de chucherías

Voz 0313 22:36 aquí en Valencia muy bien a qué se dedica

Voz 1234 22:40 pues ahora mismo dependiente en una gasolinera

Voz 0313 22:42 en una gasolinera

Voz 7 22:45 oye no habéis pensado llevar esto al escenario porque claro tiene todas las hechuras para que salga del del gran éxito de vuestro gran hit musical no podía esta tarde llevarlo a escena

Voz 0313 22:57 sí

Voz 1234 22:58 pues eso es una cosa que no se nos ha planteado pero no sólo con esta canción Si sino con otros es cierto que hemos tenido no lo dice mucha gente a ver si salir porque seguro que a alguna sala ahí lo lleváis es son cosas que se tienen que mirar la verdad es que nosotros cuando empezamos sólo solo pensábamos en un principio en sacar de contenido digital no iba a salir a actuar pero bueno que si él escrito va Si no nos lo manda pues se tendrá que hacer algo clave además somos músicos no nos cuesta nada ponernos los instrumentos e ir a tocar

Voz 0313 23:32 oye en elecciones generales el musical y quiero ha dado más juego y quién menos quién nos ha costado más o menos las letras

Voz 1234 23:42 a ver eh los extremos os ha tanto Pablo Iglesias como Abascal da muchísimo juego porque son un poco un poco el foco tanto de halagos como de críticas Pedro bastantes también porque es presidente del Gobierno pues digamos que ha sido el máximo foco a lo que han de Can dedicado a los medios entonces hay muchos muchos tópicos a los que recurrir pero vamos sobre todo sobre todos los extremos es bastante son las estrofas que más fácil es más fácil de salida

Voz 7 24:15 porque ya distinguió alguna reacción de los aludidos

Voz 1234 24:19 de de los aludidos de creo que sea de de ellos los protagonistas

Voz 0313 24:24 si algún mensaje de partido diciendo hoy está muy bien no está muy mal gusto

Voz 1234 24:28 es decir de partidos en en concreto sí pero de los líderes en si hay un comentario en Youtube que poner Santiago Abascal pero creo que este creo que es una cuenta Feito

Voz 0313 24:41 muy bien Sergio Martínez oye y felicidades por lo que hacerlos me Connio de verdad

Voz 1234 24:45 pues muchas gracias un abrazo muy grande echado

Voz 0313 24:48 igualmente

Voz 1 24:51 he de verdad