Hora 25 Deportes: Incansable Rafa Nadal en Roma (16/05/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 3 00:08 buenas tardes me parece amigo Nadal juega todos los días todos los días hoy está jugando dos veces como que dos veces

Voz 0919 00:15 que ayer el Master mil de Roma se suspendió por la lluvia es lo que le ha tocado jugar hoy dos partidos pues a lo mejor es eso que está en tanto el rato ha jugado por la mañana ante Jeremy Chardy le arrasado seis cero vales eso es es un seis uno pero es que ahora está jugando en octavos de final ante Bassi las Billy un georgiano está metiendo otra caña Álvaro Benito buenas tardes está imparable Rafa Nadal imparable Rafa Nadal que hacía tiempo que no jugaba dos partidos en un mismo día lo dicho después de la Juve ayer esta mañana

Voz 4 00:48 no hay siete minutos ganó seis cero seis uno y está ganando Vasili por seis uno y tres cero es decir que en menos de dos horas en dos partidos solo ha cedido dos

Voz 0919 00:56 impresionante si se mete en cuartos de final va a jugar ante Fernando Verdasco que también ha hecho una proeza hoy porque por la mañana ha ganado al austríaco Dominic Thiem por la tarde ha vencido al ruso Casanova así que Verdasco espera en cuartos de final donde va a jugar todo parece indicar ante Rafa Nadal las dos chicas que hoy jugaban en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza y Carla Suárez han quedado eliminadas Garbiñe Muguruza abandonado en el segundo partido del día por problema

Voz 5 01:22 físicos

Voz 0919 01:23 también en Italia hoy sexta etapa de Giro ha estado interesante ha habido una escapada se ha impuesto en la etapa del italiano Fausto más nada pero la noticia es que hay cambio en la general el nuevo líder que ha quedado segundo en la etapa es el italiano Valerio con el mejor español José Joaquín Rojas que ha sido tercero en la etapa Ike se coloca cuarto de la general en el mundo del fútbol bueno pues hoy la noticia estaba en Barcelona porque ha tomado la palabra el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu ha hablado por primera vez de Valverde después de la dolorosa eliminación ante el Liverpool se ha hablado mucho su lado mucho si esa nueva eliminación en Champions y la manera en la que se produjo podía afectar al futuro de Valverde bueno pues Bartomeu ha querido a su manera reforzar a Valverde decir que va a seguir el año que viene resolver ella lo dijo

Voz 5 02:12 en rueda de prensa evidentemente esto es un proyecto a medio a medio largo plazo de contrato y estamos muy contentos con la liga de la hemos ganado llegamos a semis de Champions este año y bueno ahora adoptamos a final de la Copa de dicha antes tiene contrato en creo que es una pregunta que no lo que se trata ahora es de conseguir que los jugadores vayan recuperándose del estado anímico y que vuelvan a esas ganas de competir que llegaran seguro y calzado tenemos tenemos el sábado una gran final de Copa la próxima

Voz 0919 02:42 la semana la final de la Copa del Rey cuando le preguntan pase lo que pase hombre ante un pase lo que pase cualquiera sabe lo que puede pasar en dos semanas Bartomeu habló de Valverde de Griezmann no sigue todo el revuelo en el Atlético de Madrid con el anuncio de Griezmann el nombre que está ahora parece en el disparadero de salida es el de Rodri y mucha mucha revolución en torno al equipo rojiblanco bueno pues vamos con todo ello ya mismo después por supuesto

Voz 3 03:09 de escuchar vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 6 03:12 llego el asunto es muy sencillo te pongo un ejemplo Rodrigo un mediocentro el futuro de la selección española la planta que tiene la tienen pocos bien setenta millones de cláusula en el Valencia puedes encontrar quince jugadores mínimo que tienen una cláusula superior a la de Rodrigo y no le llega ni a la altura de los pies esa es la clave de todo Lucas se ha ido por la cláusula Rodrigo Se by por la cláusula Griezmann se va por la cláusula eso no ocurre en otros equipos porque vienen y le dicen a la hora de negociar aquí éste es el contrato que quieres muy bien pero tiene como mínimo cien millones de Klaus a ciento cincuenta millones de cláusula doscientos millones de cláusula el único que no lo hace la Atleti y ahí tienes pues la consecuencia de todo esto tan fácil como lo que te acabo de decir y eso tiene un nombre y apellidos Miguel Ángel Gil Marín is un negociaciones

Voz 0919 04:04 a a la gente las cosas eh hay una

Voz 7 04:07 clarividencia en la audiencia de este programa dejad vuestros mensajes

Voz 2 04:11 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:28 hola buenas tardes Gallego mira pues hombre para decirte que ya tiene el Barcelona el próximo Putin yo he echaba esté que tan buena prensa tiene pero creo creo que un futbolista de paz de ahí que te invito a ver pero vamos que allí va a comer la misma mesa pero hacen lo de Messi no en premio

Voz 8 04:49 ah perdón perdón me decirle a ver mundo

Voz 2 04:51 ese mundo Kheyl guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:04 por cierto que el mejor del mundo Leo Messi

Voz 9 05:07 ha reaparecido hoy en un acto público en

Voz 0919 05:09 cero vamos con ello empezamos Barcelona Jordi Martí buenas tardes Jesús muy buena aunque ha estado en duda hasta última hora finalmente Leo Messi ha asistido a la entrega de una condecoración que tenía hoy porque recordemos que el pasado hace dos días ya es haber estado en la gala de la Liga de Fútbol Profesional excusó su asistencia no estaba anímicamente bien y hoy sí ha aparecido Porfi

Voz 0985 05:48 si hoy para esta distinción que se entrega a protagonistas ya personalidades de la sociedad civil catalana así ha estado ha recibido la Creu de Sant Jordi de manos del presidente de la Generalitat Joaquim Torra por su fabulosa trayectoria deportiva que le lleva a ser reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos por la labor de su fundación para la construcción por ejemplo Jesús de un centro pediátrico contra el cáncer por lo tanto creo de Sant Jordi para Leo Messi dentro de la XXVIII personalidades que han recibido esta distinción y arropado Jesús por la plana mayor del club con Bartomeu a cabeza un Bartumeu que ahora el escuchábamos ratificando Valverde pero que también hoy escucha le habló de una temporada magnífica

Voz 10 06:31 el destino bromeó el objetivo número uno es la Liga después tenemos evidentemente ganar la Copa y la Champions la Liga la ganamos hace unas semanas y la verdad es que ha sido una temporada magnífica en este sentido hemos ganado la Liga con muchas semanas de antelación y muchos puntos de ventaja con el segundo y el tercer clasificado pero esto no para porque al final el Barça y todos los jugadores queremos

Voz 5 06:49 un mes

Voz 0919 06:50 tú estabas al lado de Bartomeu Jordi cuando ha reafirmado en su puesto a volver de la cara era de incomodidad por tener que contestar a esa pregunta en Barcelona Se da por hecho que esta declaración es definitiva y que pase lo que pase en la final de Copa con el Valencia Valverde está en un proyecto a medio largo plazo y no corre peligro o

Voz 0985 07:11 vamos a ponerlo todo en cuarentena yo Jesús salvo catástrofe por la forma como se pudiera perder la final de Copa y que fuera una debacle absoluta tendería que tanto Bartomeu como su junta directiva están por la estabilidad tranquilidad que les da Valverde ahora bien como escuchábamos en el corte en el arranque del programa fíjate lo que dice le queremos estamos contentos con él representa nuestro hombre a medio y largo plazo está con contratos bueno todos conocemos a muchos entrenadores que teniendo contrato han acabado saliendo esperemos esperemos que las cosas vayan bien no sea caso de Valverde

Voz 0919 07:49 pero una última hora en el Barça que tiene que ver con la lesión de Ter Stegen

Voz 0985 07:52 sí Ter Stegen con molestias que sus en las rodillas baja para Éibar también déjame decirte que los compañeros del diario As apuntan Aden velé como baja para la final de Copa del sábado veinticinco porque no se recupera de la lesión en discos en que perdón de la pierna derecha

Voz 0919 08:08 son las ocho y treinta y ocho esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 10:07 vaya repaso que le está pegando Rafa Nadal al georgiano en el Master mil de Roma a punto de ganar el partido Benito les

Voz 4 10:14 arrasando seis uno cinco cero viene de ganar las Hardy seis cero seis uno ha perdió dos juegos en dos partidos

Voz 0919 10:20 mañana con Verdasco parece cuartos de final ahí a ver si tiene más dificultades porque sino va no hay quién lo para Rafa Nadal mañana en la Federación Española Se va a hacer pública una lista de convocados para los dos partidos que va a jugar el próximo mes de junio la selección española al margen de las dudas de si habrá novedades uno en la lista hay dudas de si va a estar presente el seleccionador aquí en Las Rozas para dar rueda de prensa Antonio Romero buenas tardes

Voz 0239 10:44 a qué tal muy buenas a federación tiene un plan alternativo

Voz 0919 10:47 todavía pendientes de si Luis Enrique estará presente uno para dar la convocados no es la noticia a esta hora de la tarde y todavía

Voz 0239 10:53 en la Federación Española de Fútbol no se atreven a confirmar porque el seleccionador todavía no lo ha hecho si mañana va a estar o no presente en esa lista de convocados para los partidos frente a Islas Feroe el día siete y frente a Suecia

Voz 0919 11:03 en el Bernabéu el día diez y evidentemente tienen

Voz 0239 11:06 manejar una opción b si al final a última hora de esta noche mañana por la mañana el seleccionador nacional decide estar presente en la Ciudad Deportiva de Las Rozas el procedimiento será el habitual a las once y media a través del

Voz 0919 11:17 los canales propios de la Federación Española

Voz 0239 11:19 pudo Luis Enrique daría la lista a las doce y media rueda de prensa antes del seleccionador sub veintiuno en la sede de la Federación si finalmente Luis Enrique le dice que no viaja a la Federación Española respetando su problema personal sería el segundo rover Moreno el que viera la rueda de prensa que sigue está confirmada con uno o con otro a las doce y media del mediodía con esta circunstancia personal gallego del seleccionador en primer plano evidentemente el protagonismo de la lista que es para el día tres la concentración de junio ha quedado en un segundo plano pero seguramente futbolistas como Carvajal y como Aspas que se perdieron la última convocatoria por lesión mañana sean varias de las novedades en las a convocar

Voz 0919 11:56 luego ya veremos si Luis Enrique puede estar presentes los partidos que también está por confirmar el día a día

Voz 0239 12:01 primero mañana y luego veremos gracias Romero

Voz 0919 12:04 ahora vamos con dos protagonistas que lo eran esta tarde en el Atlético de Madrid Morata con todo el revuelo de la marcha de Godín de Griezmann con todo lo que hay al parecer alrededor del futuro de Rodri y Miguel Martín Talavera Álvaro Morata dicho algo buenas tardes qué tal buenas

Voz 1576 12:21 porque si la presentación de More than Players funde y han hablado aquí muy cerquita en los Cines Callao y entre otras cosas ha hablado del futuro del Atlético de Madrid va a ser un grupo competitivo él se ve liderando al futuro Atlético de Madrid se quiere retirar de rojiblanco y también como no hablando de Griezmann

Voz 0105 12:37 una decisión que hay que hay que respetar y sobre todo agradecen todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho Griezmann por por este club que creo ocasión mucho soy bueno nosotros respetamos su decisión Ny y ojalá que que se hubiera podido quedar pero bueno ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene

Voz 1576 12:58 líder natural quiere serlo ha dicho que si el Chelsea no ejecutar la cláusula da igual va a hacer todo pues a quedarse en Atlético de Madrid y también ha hablado de Hazard claro que LB encajando en el Real Madrid en ese acto

Voz 0919 13:09 también estaba anunciada la presencia de Keylor Navas el guardameta del Real Madrid que supuestamente tendría algo que decir sobre su futuro la conversación con Zidane su salida

Voz 0699 13:20 pero sea borrado Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego si yo lo entiendo porque evidentemente que tiene que hablar es cien el tendrá que esperar que hablará el sábado ante el Betis Zidane le dijo aquello hace un mes y medio y que contaba con él le dijo hace una semana que no contaba con él que evidentemente pues hoy ha preferido no estaba en el acto habrá Zidane el sábado y luego Keylor se va a despedir el domingo evidentemente en esto Keylor no ha engañado a nadie así que espera que hable su técnico Zinedine Zidane

Voz 0919 13:45 terminó el partido de Nadal que está en cuartos de final Álvaro mañana jugará contra Fernando Verdasco

Voz 4 13:49 le ha ganado en dieciséis de las diecinueve ocasiones que se han enfrentado entre sí hasta el momento esta mañana ha ganado sardinada por seis cero y seis uno en una hora y siete minutos y tardaba así las Billy en el partido de octavos de final por seis uno y seis cero en una

Voz 3 14:02 el brutal lo de Rafa Nadal vamos con la jornada

Voz 0919 14:06 de fútbol que ya sabéis comienza el próximo sábado pasado mañana hay un interesantísimo Valladolid Valencia en Pucela de Valladolid está salvado no se juega nada el valenciano tiene que ganar para asegurarse la Champions es curioso José Luis Rosique que algún jugador del Valladolid ex del Valencia dice que ojalá llegue a la Champions el el Valencia no sé cómo se ha tomado son Valladolid buenas tardes hola Gallego muy buenas tardes hay que recordar eso que has dicho que Michel Herrero es valenciano que jugó en el Valencia y ayer los compañeros del diario darle preguntado directamente si le gustaría ver al Valencia en Champions y decía que sí que que creía que se lo merecía la verdad es que ahora mismo el ambiente de fiesta en Valladolid es absolutamente total y estas cosas pues han pasado un poco desapercibidas el jugador esta mañana matizaba un poco sus declaración ha podido

Voz 16 14:52 pasaba allí ellos se juegan mucho igual que el Getafe eh los dos equipos MDC en esta prueba

Voz 0919 15:00 pues eso decía Míchel los dos equipos se merecen estar en el mejorías y me salgo del creo que no se lo van a poner fácil al Valencia ni mucho menos otro partido con suspicacia a Sevilla Athletic de Bilbao en Sevilla para llegar a la Champions y ser cuarto tendría que ganar ese partido y que perdieran el Valencia a su partido y el Getafe su partido

Voz 3 15:19 la verdad es que lo tiene complicado pero

Voz 0919 15:22 el Sevilla con un empate asegura la sexta plaza y así se quita de enmedio alguna ronda previas de Europa League el Athletic de Bilbao necesita al menos un punto para asegurarse la Europa League y en Bilbao Íñigo Marquínez bueno pues un empate lo verían fenomenal como por otra parte parece coherente no buenas tardes

Voz 0802 15:42 sí muy buenas a Gallego sí hombre es lógico no de todas formas ganando el Athletic se metería sexto hice quitaría las previas y perdiendo tendría muy poquitas opciones de estar en en Europa empatando como decías si os y séptimo con previas claro conociendo esas circunstancias la pregunta directa a Iker Muniaín firmas el empate en Sevilla por supuesto de se

Voz 11 16:07 esto no quiere decir que que no hayamos allá por los tres puntos que lógicamente es mejor que con empate pero mejor pájaro en mano que ciento volando no veremos lo que

Voz 0919 16:18 mejor pájaro en mano que ciento volando y si el Sevilla durante el partido Beck está ganando el Valencia que está ganando Getafe pues a lo mejor tampoco ven mal el empates ante ustedes

Voz 17 16:26 hola qué tal muy buenas igual se da esa circunstancia pero de momento en el club nadie habla del asunto de puertas hacia fuera en cualquier caso la idea interiores que ganar es rematar un año discreto al menos con buena cara no olvidemos que la derrota les lleva a la séptima plaza de forma matemática el empate al menos le garantiza ser sexto atractivo Sevilla Athletic sin duda

Voz 0919 16:50 ya antes de que llegue la jornada de fútbol empieza la Final Four de baloncesto en Vitoria a mañana los partidos de semifinales el Real Madrid ante el CSKA ya hasta ahí el equipo que lo va a contar en la Cadena SER Pacojo Marta Casas como es la previa en Vitoria buenas tardes

Voz 0699 17:04 hola buenas tardes Jesús Gallego desde el Buesa Arena en donde está entrenando el Real Madrid vamos con la última hora de eso eh vamos a contar que hay quince mil espectadores para ver esta cita tres mil de ellos eran madridista diez mil turcos y mil rusos con seiscientos cincuenta periodistas acreditados el favoritismo es el yo creo que el que gane del CSKA Real Madrid va a ser el ganador de esta final four porque las bajas de dato mide del ver restan favoritismo a Fenerbahce el palmarés seis de las el siete últimas ediciones ha estado el Real Madrid en la Final Four dieciséis de las últimas dieciocho ha estado el CSKA la última vez que ganó fue en dos mil dieciséis y como te decía tenemos al Real Madrid ahora mismo entrenando en la cancha Marta Casares

Voz 1509 17:40 buenas y desde un poquito pasadas las siete y media de la tarde está al equipo de Pablo Laso entrenando inmediatamente después lo hará su rival de mañana el CSKA de Moscú esta mañana ya hemos visto al entrenador del Real Madrid ilusionado con esta Final Four que se juega en su casa en Vitoria también a FACUA la presentación lo decía al argentino es el momento este por el que llevan peleando ocho más

Voz 18 17:59 qué lindo es a una Final Four el camino que vivimos durante toda la temporada dimos momento bueno momentos malos siempre en equipo siempre juntos siempre unidos eso creo que lo hace aún más bonito todo creo que ya es un premio a toda esa temporada y considero que es una por emocionante con mucha pasión hay que disfrutarla a la vez pero intentar ganarla no

Voz 0699 18:22 palabras de Facundo Campazzo recordamos nueve de la noche Real Madrid CSKA con arbitraje de han Panthers una mujer por primera vez en una Final Four la alemana va a pitar al Real Madrid anteriormente a las seis y media de la tarde Fenerbahce Efes recordamos actual campeón el Real Madrid que ganó ese cetro el año pasado

Voz 0919 18:38 mañana con Pacojó y Marta Casas todas eh moción de esta Final Four de baloncesto desde Vitoria mucha suerte para el Real

Voz 3 18:45 Ariz lo contaremos aquí en la SER

Voz 1 19:57 hora veinticinco Deportes

Voz 8 20:01 Jesús Gallego una uno hora dos horas trece hora cuatro a las siete horas cada uno hora veintitrés horas verídico Hora veinticinco Cadena SER Hora Veinticinco no no no

Voz 0919 20:35 ayer a esta hora contábamos el accidente de Fernando Alonso en los entrenamientos de las quinientas millas de Indianápolis el coche destrozado Alonso ileso afortunada Clemente había dudas de si hoy que vuelve a ver entrenamientos el McLaren había podido ser reparado para salir creo que está preparado Alonso para subirse de nuevo el ponerse a trescientos kilómetros por hora en el logro lo de Indianápolis Manu Franco

Voz 24 21:01 hola muy buenas pues si está preparado trono no son yo creo que va tardaron muy poco en volver a pista pero hay que decir que lleva ya casi tres horas perdidas porque después de accidente a más de trescientos cuarenta kilómetros por hora que suplió el Giotto asturiano ayer pues la gente de McLaren los mecánicos non pido a una detener el coche a punto y hasta Vigo hace unos instantes ha podido las tú ponerse el casco y ahora sí que parece que como digo en breve va a salir a pista finalmente Fernando Alonso

Voz 0919 21:28 a ver si le va a la cosa más tranquila que ayer es un lujo hablar de deporte en nuestro país porque fijadas hemos hablado de Fernando Alonso acabamos de contar que Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final del Master mil de Roma que va a jugar con Fernando Verdasco mañana Miguel Ángel Zubiarrain después de haber arrasado en sus dos partidos de hoy es normal que un tenista profesional se juegue los dos partidos que ha jugado hoy Rafa mañana otro al nivel que lo está haciendo Zubi

Voz 25 21:54 buenas noches bueno vamos a ver en el tiempo no va a dictar su ley y ayer se pudo jugar y por lo tanto no había más remedio que jugar dos sesiones en el mismo día de Rafa ha tenido la fortuna de jugar muy bien con Di seis cero seis uno ahora lo cual ha sido un entrenamiento con árbitro después de ese segundo partido siete y media que conjugado que en teoría verdad mucho va a dividir vacías Viti porque saca bien pegado muy fuerte lo de Rafa eh fíjate con las condiciones de pista completamente diferentes porque falsedad hacía sólo estaba nublado estaba a la pista muy pesada ha sabido levantar de muy bien a la derecha que es el golpe fuerte deba simas Billy no ha dejado también y tocarla para ganar el seis uno seis cero así que dos entrenamientos con el mito está muy bien por qué no la ha hecho mucho mucha merma física manera vamos a verle con Verdasco que siempre mata la sí que va a ser un partido muy intenso

Voz 0919 22:55 va a estar muy interesante ir más deportistas españoles en la élite hoy se disputa la primera jornada de el PGA Champions en Estados Unidos donde están John Ryan Sergio García Rafa Cabrera Bello Campillo Otaegi ya están en su primer recorrido por ejemplo Sergio García como Le Bal de Castellón Héctor González hola

Voz 26 23:17 qué tal muy buenas gallego pues no le ha ido bien la jornada acaba de terminar el castellonense lo ha hecho con un más cuatro recordemos que viene de no superar tampoco el corte en el Masters de Augusta así que mañana le toca remontar para quitarse esa espinita en los últimos grandes en las que no está completando su mejor actuación el mejor situado de los españoles John Rambo con uno bajo par sólo lleva cinco hoyos está inmerso en el recorrido en el que ganó en Augusta fue Tiger Woods parte como gran favorito llega como principal aspirante a ganar este torneo no ha tenido un buen día está nueve golpes de la cabeza del norteamericano brusco época que ha firmado una tarjeta de menos siete espectacular y que ya ganó este torneo el año pasado

Voz 3 23:54 hoy primera jornada todavía habrá tiempo de intentar pasar el corte y disfrutar el sábado y el domingo

Voz 0919 23:59 en el Giro de Italia hoy sexta etapa he gastado anima Adís impávido una escapada que ha llegado a meta la victoria para un italiano pero cambios importantes en la general José Antonio Duro si ha habido cambios tú no ha sido el día de Ellis vamos a decirlo así que estábamos en el primer tramo de la jornada y después ha perdió el liderato el nuevo líder es otro italiano Valerio Conti que está siendo protagonista en las escapadas de la ronda italiana y la etapa de hoy sala llevado pues otro Fausto más nada que han estado en la escapada buena los dos y que han adelantado el grupo y eso que estaban tanto Rubén Plaza de Israel Tim como José Joaquín Rojas protagonista del equipo Movistar que junto con Andrey Amador aventajado al grupo durante gran parte del día en la general Carboni a uno cuarenta y uno del líder Conti Rojas se ha colocado cuarto Illa vienen muy por detrás Lou Roe Simon James Nibali Superman López y Mikel Landa es decir los favoritos Landa está a siete minutos del líder que a Javier buenas tardes Gallego muy pues ya dominan la final de la Conferencia Este Milwaukee

Voz 24 24:57 pues sí se llevaron el partido decir que durante los tres últimos cuartos los Raptors fueron bastante mejores tuvieron dominado el partido pero en el último cuarto Milburu estuvo muy bien Toronto falló muchos tiros muchas penetraciones con malas selecciones si los Bucks apuntaron ese primer partido del Este no fue el mejor encuentro de pulpo el griego estuvo bien defendido aunque sumó veinticuatro puntos y catorce rebotes pero recibió muchas ayudas en la zona a la defensa de Toronto y la verdad es que le taparon bastante bien aunque el gran protagonista fue de los Bucks pues Brook López hizo un partidos como en ataque y en defensa enchufó veintinueve puntos rebotes bien ataque dice Ros claro intimidando pues con esa envergadura que él tiene sus dos metros trece centímetros en Toronto y Leonar treinta y un puntos no estuvo mal aunque el mejor fue Kyle Lowry con treinta puntos y sobre todo un espectacular siete de nueve en triples ojo gallego porque ayer los canadienses estuvieron a punto de asaltar el Fórum de Milwaukee y como no mejoren estos van a pasar muy mal en el segundo partido para esta noche segundo duelo en la final del Oeste entre Warriors y Blazers a partidas tres de la mañana de nuevo sin Kevin Durant y tampoco a estar De Marcus Cousins de momento uno cero mandan Golden

Voz 3 26:11 a las tres de la mañana llegar saber por supuesto esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con esta colaboración

Voz 0919 26:17 dónde ve Kate de él EFA

Voz 3 26:30 el nuevo disco de los López algún titular más de jueves una mala no

Voz 27 26:40 dice a la selección española sub diecisiete ha perdido cero uno en la semifinal del Europeo contra Holanda ha recibido un gol en el minuto ochenta y nueve que deja fuera de torneos es motivo de los de David Gordo será el Mundial de Brasil este mes de noviembre y además Michel tiene nuevo equipo Michel de Suena Michel Míchel González semana entrenar el suelo a Michel no

Voz 0919 26:57 Míchel el ex jugador del Real Madrid legendario jugador del Madrid

Voz 27 27:01 el dirección española es que se sepa millennials que suman veleña Gallego el de suena mitad de toda la vida Se marcha a Méjico al Pumas mexicano su último equipo como fue en Málaga hace más de un año después de probar en Francia en Grecia que también en España a ver si levanta a los mexicanos que no gana un título desde dos mil quince es que Michel jugo de la liga americana claro

Voz 0919 27:22 sigue Hora Veinticinco once y media El Larguero de mañana ocho y media