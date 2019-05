'Breakfast is coming'

lo que unas tostadas y uno salchichas lo importante es que déjeme déjeme que no nos quemen el desayuno lo bañamos con zumo de tomate au de naranjas Sanguinar o de pomelo Si bien rojo que el color es lo que va a hacer juego con lo que va viendo en la televisión me parece a mí

no bueno huevo frito en aceite de oliva con puntilla con un carrete de una calabaza frita con aceite de oliva ajo guindilla K llena ir para terminar un un vehículo de Icon quemado con con un poco de Wiki con bien de fuego no pocos Hakkari bien flan vea lo que quede crujiente y mucho pan un desayuno para valientes

Voz 4

02:15

la Chicote pondré una cosa como de sopor porque de las tres de la mañana no pasa no me espero a abrir el Twitter a las ocho de la mañana y que me venga alguien a joder Mel Rato así que cogemos abriremos un par de la tintas especiales una sardina buenas unos mejillones en escabeche igual chinitos corto un platito de jamón un poquito de que eso hito cosas fáciles de coger que si tengo que andar muy pendiente de la comida metió todo lo que pasa