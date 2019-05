Voz 2 00:00 cita

Voz 0194 00:22 David tres buenas noches la cara B también siempre pegada a la actualidad otra cuestión que abordaremos a partir de las diez pero que nosotros abordamos desde un matiz diferente ya lo intuíamos se ha sido como estaba previsto el Parlament ha dicho no a la propuesta

Voz 1482 00:35 está de que Iceta sea senador sin y senador presidente del Senado han sido sesenta y cinco votos en contra sesenta y cinco no es y así lo ha anunciado el presidente del Parlament rolletes

Voz 3 00:46 creían algún veinticinco a favor aplaude tanto sin en contra y treinta Nau

Voz 1482 00:53 con pues esos sesenta y cinco no es son tantos que van a ser los protagonistas de la grave de hoy hoy analizamos el no

Voz 0194 01:00 no o el no es no que también ha estado en boca de todos los políticos en la campaña electoral de las últimas

Voz 1482 01:05 generales si él no es no el lema de la campaña que busca acabar con las agresiones sexuales y que luego los políticos Sánchez sobretodo ha usado para SO para otros fines vamos con un par de G

Voz 0194 01:15 los he demostrado que cuando digo no es no es malo es no es

Voz 2 01:18 no pero espera no es no

Voz 4 01:21 si hay un Gobierno socialista no habrá independencia en Cataluña no habrá referéndum porla

Voz 1482 01:32 te decía que sobretodo Pedro Sánchez pero es que la expresión al final ha estado en boca de todos y todas acuérdate por ejemplo el debate electoral en el que estaba Cayetana Álvarez de Toledo volviendo también el tema de las

Voz 5 01:43 misiones sexuales de verdad bueno garantizar eso seguirá finalmente es un silencio un silencio uno es no ha dudado en el concentre del hablar nos es un silencio es uno usted dicen fusiles

Voz 1482 01:54 bueno y al final pues claro sea Nino todo el mundo con el no es no Inés Arrimadas

Voz 4 02:00 no hay multa a los golpistas no a mirar hacia

Voz 1482 02:04 venga pues vamos allá con los no es al diccionario como siempre primero hoy vamos a innovar hoy vamos a intentar que Camilo Sesto Nos responda que él nos cuente qué quiere decir

Voz 2 02:14 no cuando dicen

Voz 0194 02:28 tuve que puso no ha pensado cuando digo que no es que no mucho argumentó no gay ha sido complicada vamos a tener que realicen vamos al diccionario

Voz 1482 02:35 mira la RAE nos encontramos con once acepciones que no voy a contarlas todas pero bueno con la primera nos valdría es un adverbio que expresa negación otra serían que son también adverbios por ejemplo denota la inexistencia o lo contrario de lo designado por la voz a la que precede o introduce interrogaciones con los que se desea confirmar una información que sitio por cierta como sustantivo sería una respuesta negativa el no viene del latín si viene del latín non que es ni una cosa y además no viene de una raíz Indo Europea que es ne los prefijos de negación griegos como por ejemplo la que sería el de apatía o del latín que sería el in the inaudito vienen también de esa raíz luego sinónimos expresiones que significan lo mismo pues hay muchos nones no hay equipo saca ni de coña

Voz 0194 03:24 Cajamar desde donde qué disciplinas vamos a explicar lo que es decir no

Voz 1482 03:28 podríamos ir a muchas por ejemplo a la filosofía o al lenguaje pero bueno ahora hablaremos con Manuel Martín Loeches que ya lo conocemos de otros días el ex catedrático de Psicobiología pero antes quiero que escucháis como explica Marta de la Fuente que es psicóloga clínica por que es muy importante decir uno porque en

Voz 6 03:47 seguridad porque reducimos lo que es ese esa necesidad de aprobación de los temas ganamos autoconfianza satisfacción personal sobre todo la hacemos prevención de problemas futuros en muchas ocasiones pues en los valora más si tenemos esa capacidad de decir que no porque no nos podemos olvidar que es nuestro derecho

Voz 1482 04:07 estos son los problemas de cuando no decimos no

Voz 6 04:11 las personas que tienen dificultad para decir que no se sienten frustradas inseguras tienen la pérdida en confianza falta de autoestima indefensión en muchas ocasiones enfado incluso hasta llegan a situar logia depresiva

Voz 2 04:26 ah sí

Voz 1482 04:38 así que hay que decir que no en esta preciosidad de canción Amy Winehouse explica que ella decía no no no pero a lo que decían no no no ésa la rehabilitación Bihar es como se titula la canción hay casos en los que igual sí que habría valido vencedor de pena

Voz 0194 05:14 Martín Loeches catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del área de neurociencia cognitiva del centro de evolución y comportamiento humano muy buenas noches Manuel se puede bueno y deducir el primer momento en el que el ser humano dice que no se niega a algo

Voz 7 05:34 te refieres a lo largo de la dicen inhibido

Voz 0194 05:37 no lo de la vida de un individuo cuando es la primera vez que un individuo dice que no

Voz 7 05:41 bueno dicen que lo que pasa es que es relativamente discutible no que la primera no es cuando niño rechaza el alimento no con ya está saciado mueve la cabeza por dicen que por ahí puede venir el puede ser el origen incluso de la expresión que utilizamos los eh

Voz 8 05:57 si no aunque esto a ver es discutible porque es verdad que hay culturas que no utilizan ese ese entonces verdad de hecho no se puede decir no parece que dicen que son incluso la cabeza a un lado para otro como por ejemplo en la India es verdad que sea gestión muy universal y bueno pues podría termináis origen no es un ya no puedo más hoy ya no Pedro y de alguna forma ha podido ser no

Voz 1482 06:18 cómo cómo funciona el cerebro humano cuando decimos que no

Voz 8 06:21 bueno pues es una cosa muy curiosa porque fíjate no es una palabras lenguaje y además sobre esto podemos decir mucho sobre la utilidad de la evolución no para la enseñanza educación y lo más pero fíjate que cuando el lenguaje está tan paralizado como dicen y está integrado en el cuerpo cuando lo escuchamos la palabra no directamente nuestro sistema motor se paraliza no hasta el punto de déjanos congeladas no pero pero hay una cierta un cierto la parálisis para que que si no se nos eh se rompe el flujo del movimiento con estamos realizando otra tarea por ejemplo esto lo hemos visto en un experimento hace unos años basta con escuchar la palabra no para que esa tarea se haga más difícil sus movimientos difíciles aunque no tengan nada que ver con lo que se está diciendo una relación donde aparece la palabra no el que escucharlo no significa es un automatismo palestinos paraliza al sistema motor de algún modo

Voz 0194 07:21 eso escucharlo pero pronunciarlo porque por ejemplo antes hablamos cuesta mucho decir no te recomiendan que aprendas a decir no que genera en el decir un no una negación cuando eres tú quién la pronunciadas

Voz 8 07:35 bueno yo creo que depende mucho del contexto y las circunstancias inmediatamente por ejemplo no que comentaba antes mi compañera pues tiene mucho que ver con el hecho de que siempre nos dejamos arrastrar por el grupo por la gente de hecho es utilizado en las eslóganes contra la drogadicción no hay que hay que saber decir no porque en cierto cierta circunstancias a nivel social pues es muy importante saber decir que no porque realmente cuesta mucho y luego en otras circunstancias es verdad que no se puede utilizar como castigo no se puede utilizar cómo cómo andaba de de poder no cuando tienen cierto poder niega el acceso a un recurso o algo el utilizar el no está siendo pues como como una forma de imposición también no que no tiene muchos contexto sin mucho juego muchísimo juego

Voz 0194 08:19 es decir no es usar el lenguaje el resto de animales no racionales también dice no

Voz 8 08:25 pues fíjate lo que comentaba hace hace un ratito hay unas unas propuestas no en la respuesta lo que preguntas a las que no no me siento se paralizaba vuestro sistema pero ya que no tiene en el no ningún otro animal tienen no suelen tener un golpe una un manotazo algo para indicar que no se algo más no pero no tienen el símbolo o el concepto de no precisamente se piensa que a lo largo de la evolución lo que ha hecho progresar un alguno de los factores que han hecho mucho a nuestro cerebro a nuestra especie de la existencias de ese concepto de no porque gracias a él cuando los adultos enseñan a los niños a hacer las cosas es que muchas veces cuando algo no deben de hacerlo está mal pues el el dicen onda manera quizá un poco brusca hoy así eso lo ponen a algunos animales pero no como concepto importante en el ser humano es que ese no indica también cuando no se está haciendo bien una tarea imagínate pues aprender a Putin ex no a construir una herramienta estábamos narco es decir ese no que existe sólo en el ser humano es lo que ha permitido perfeccionar la faceta educativa de nuestra especie de una manera guiada consciente no algo que se ha comprobado que ni en gorilas chimpancés ni ningún otro primate cercano a nosotros existe un absoluto

Voz 0194 09:45 no funciona como siempre muchísimas gracias por tantas aportaciones banal Martín Loeches buenas noches

Voz 8 09:50 gracias a vosotros buenas noches

Voz 9 09:53 ya

Voz 10 10:07 Luis esto son los sencillos no suena una canción como si fuera de la movida no modelos noventa pero es un tema de la banda

Voz 0194 10:13 Miqui Puig de sacar una cena en dos mil quince que se llamaba además seres positivos los que no dicen no dieran que tu dices mucho que no te cuesta mucho decir que no estoy aprendiendo a estas alturas es decir qué es lo que te ha costado mucho

Voz 1408 10:27 es una barbaridad por qué pues porque cien desató un sea conciliar a a buscar una aproximación así digamos que oblicua ir a rehuir eso que se llama en enfrentamientos directos soy partidario de la estrategia de la aproximación indirecta ahora te cuesta mucho decir que no

Voz 11 10:48 si me pasa algo parecido Miguel Ángel no me ha costado mucho otro a aprender a decir que no pero estoy empezando a decirlo y la verdad es que me siento bastante liderados si te libera mucho sí verán mucho eh pero estaba reflexionando digo aquí lo raro que su homólogo andaluz serlo

Voz 0194 11:03 qué de decir si negamos nómina de y siempre podría haber preguntado a siempre podéis preguntar a los invitados Enrique somos todos raro Lina tuve para ver si se domina te gusta mucho decir no a mí me dijeron de pequeño que finalmente había tenía que acompañar esa palabra Dios parece no gracias sí claro claro claro y entonces esos son menos brusco exacto suavizaba eso bueno yo no sabe que soy poco tajante efecto que escuderías ha subido muy poco pero en fin salvo esos momentos que son muy parecidos a la espuma de esta bebida refrescante americana tan conocida y por lo tanto muy breve yo soy poco partidario a la radicalidad de decir no rotundo estará querías que escucháramos algunos de los no es de la historia reciente de España no vamos a parar no sólo en dos pero los ojos

Voz 12 11:57 eh fueron clamorosos en el año dos mil tres No a la guerra de Irak se dice que fueron las primeras manifestaciones que organizaron el nivel mundial contra la invasión de

Voz 13 12:12 Estados Unidos seguirá que en España fueron espectaculares las manifestaciones se hicieron el día quince de febrero y esto justo estamos escuchando estos gritos son desearía el lema era ese no a la guerra otro o no el no a la OTAN

Voz 10 12:37 la OTAN no bases fuera era

Voz 0194 12:41 el año que recuerda Miguel Ángel eh se celebraba el referéndum

Voz 1482 12:45 antes es porque España es realmente sí que estaban la OTAN desde el ochenta y dos y el PSOE al principio se había manifestado en contra del ingreso en la OTAN en el lema que era OTAN de entrada no luego en el referéndum que se convocó proponían sí a la permanencia bueno pues en aquel momento surgieron canciones como este Cuervo ingenuo de Javier Krahe el día que hicimos el sí porque hoy toca no pero en la cara Villa nos hablaste del sí de las niñas de Moratín que no es nuestra es de la literatura sólo uno que es una aportación de Sastre que quiero que escucháis bien porque tiene miga eh inicio de la novela El hombre rebelde de Camí que dice leer textualmente que es un hombre rebelde un hombre que dice no pero negar no es renunciar es también un hombre que dice si desde su primer movimiento

Voz 10 14:09 bueno pues más no es como el Joaquín Sabina lo negó todo este es un tema de su disco de dos mil diecisiete que además también se titulaba así lo negó todo y es curioso porque acabamos de escuchar a los dos Sabina Krahe además junto a Alberto Pérez en los años ochenta en esos años de el No a la OTAN estaban juntos en La Mandrágora también de aquellos años del año ochenta y dos El no de Manzanita el de quién fuera

Voz 4 14:40 eh yo espero ver a parte de Vega harían

Voz 14 14:57 y si nos vamos al cine doctor no martini con vodka mezclado no agitado

Voz 10 15:09 basada en la novela Diane Fleming el agente cero cero siete alguien son con la banda sonora además de la orquesta de John Barry y más no es inolvidables de el cine por ejemplo la guerra de las galaxias el Episodio III que es la venganza de los Sith es el no de dar Weiler cuando no quiere ser dar vale hemos encontrado en Internet lo encontrado Jose los no es montaje de los noes en todos los idiomas escucha

Voz 15 15:38 gruñidos

Voz 10 15:39 si algo me mira ese es el que ha dicho Night

Voz 17 15:56 sin días

Voz 12 16:00 el español es el más contundente

Voz 0194 16:01 el más contundente pero también lo había hecho uso

Voz 12 16:04 deben turco bueno de todo

Voz 1482 16:05 en la última referencia que vamos a hacer al cine es una película que se titula tal cual se titula No es una peli chilena de dos mil doce basada en la obra de teatro el plebiscito de Antonio Skármeta que cuenta la campaña del no en el plebiscito de mil novecientos ochenta y ocho su protagonista Gael García Bernal

Voz 0194 16:23 hay que darle la vuelta esto un lenguaje publicitario pero Arias escucháramos Un par de no es más de la música y dos canciones que son maravillosas por por todo por los músicos por el momento para el mal

Voz 1482 16:38 Sage la primera Marvin Gaye no hay montaña lo suficientemente alta que me impida llegar hasta aquí

Voz 10 17:17 hay que dejarle bailarlo vamos con la segunda en la segunda lo que no hay sol cuando tú te vas helenos Sunshine de Bill Ayers

Voz 19 17:29 sí

Voz 14 17:33 Hugo Ángeles más de si tú Emilio yo voy perdona pero también me gustan mucho Alberto el tercero el próximo

Voz 0194 17:51 la persona que esté Miguel Ángel buscamos la manera para meter la cara y que estaban en la traducción

Voz 1408 17:57 Mateo

Voz 0194 17:59 en Malasaña en pues mira el vaivén tiene una cara B a lo mejor pueden hacer cara B de vaivén de aprovechar vale todo llama no

Voz 9 18:08 desde el hecho

Voz 10 18:11 vamos pues mira cómo sabía que el no ya lo tenía pensado me voy a arriesgar la yo antes de que me diga que no así que aquí está el cierre de esta noche Karina también te gusta no es que es un clásico una canción de mil novecientos sesenta y siete la verdad que es de las más famosas de Karina luego en el sesenta y nueve fue de la banda sonora de la película Romeo Julieta también de Alfonso Paso con José Luis López Vázquez Lali Soldevilla