Los excesos verbales de la derecha pierden credibilidad

mañana me en la radio ha sonado como si nos hablara desde el siglo pasado Ana Terradillos qué por aquí con nosotros hacen ratito ha entrado en el Hoy por hoy para contar la detención de Josu Ternera al que fuera jefe político de ETA y que llevaba diecisiete años fugado más de cincuenta años en la banda terrorista protagonista de los peores años de ETA en su haber entre otros atentados cuatro causas tiene pendientes en España el de la casa cuartel de Zaragoza que costó la vida a once personas entre ellas seis menores paradójicamente fue también quién piso hubo quien puso voz al comunicado que anunció el fin de la banda con ETA desarticulada su detención en plena campaña electoral tiene un efecto letal para algunos de los argumentos utilizados contra Pedro Sánchez aquí en la campaña la verdad está poniendo cuesta abajo el mantra de los pactos de Sánchez con los etarras pierde credibilidad con la detención del jefe de los etarras como pierde credibilidad también el mantra de los pactos con los independentistas tras el no a Miquel Iceta para que ocupe una plaza de senador autonómico y posteriormente pudiera ocupar la presidencia del Senado los excesos verbales tienen ese problema que la realidad puede desbaratar los aunque quienes los cometen sean reacios a cambiar los argumentos los pactos con etarras o con independentistas fueron las acusaciones que más lanzaron PP y Ciudadanos contra Sánchez en la anterior campaña en esta también sin estos argumentos quizá tendrán que centrarse ahora en los problemas reales de la gente Ángels Barceló