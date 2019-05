Voz 0951

00:06

decían que el veto Miquel Iceta es un chubasco que tiene que pasar rápido y que no va a afectar la investidura de Pedro Sánchez este es el problema de las políticas de estimulación permanente acaban irremediablemente en la frivolidad los fuegos artificiales duran poco el aviso lanzado por sus colegas del Parlamento catalán se ha dado por la amortizado en un instante con lo cual uno se pregunta por qué tanto ruido inútil con algo hay que entretener a los creyentes dirán los más cínicos y de pronto la noticia la detención en Francia de Josu Ternera nos vuelven los tiempos de plomo de ETA que habíamos mandado al baúl de los malos recuerdos conforme la humana tendencia censurar lo que duele ternera toda una vida en ETA desde el atentado que mató a Carrero Blanco hasta la lectura del comunicado de disolución de la banda el tres de mayo de dos mil dieciocho ocho años han pasado desde que ETA dejó la violencia están cerca y nos parece muy lejos con Ternera mayor y enfermo esta de intención tiene sobre todo un carácter simbólico que sirva como sacudida para que no nuestra como vemos en el olvido del pasado la memoria ayuda a construir el futuro dice Anthony Giddens el ideólogo de Tony Blair en La Vanguardia que la era de las terceras vías se ha acabado ha tardado tiempo en reconocerlo de hecho hace una década que decayó después de elevarse a la socialdemocracia por delante Giddens sin embargo apuesta ahora por reflotar la socialdemocracia qué tiene que volverse parte de una nueva y más amplia política progresista cuyos contornos no están del todo claros dice para el que busque pistas en medio de la confusión Giddens precisa la izquierda y la derecha todavía existen de hecho es una división que en cierto sentido se acentúa Abbado pero otras líneas divisorias sean superpuesto esta no sólo económico y social vive el hombre