Juan Luis Cano: "Guillermo y yo íbamos a la facultad disfrazados y hacíamos unidades móviles en clase"

Voz 1 00:00 buenas noches que es hedonismo vas a querer que utilicemos contigo al principio de esta conversación

Voz 2 00:05 Piñón Hero piñones y qué relación tiene Piñón Nero con el mar

Voz 3 00:15 pues tiene la relación que tiene la persona porque el nombre no tiene nada pero Piñón Eros y tienen una relación con el mar como buena persona de interior yo soy de Madrid pero adoro el mar y además intento pasar la mayor parte del tiempo que puedo dentro del mar dentro del mar dentro del mar no en la playa ni en honor dentro del mar bajo el agua

Voz 2 00:37 porque me apasiona y hace cuánto descubriste luce

Voz 3 00:41 hay muchos años era en el año noventa y cinco que fue la primera vez que fui a Cuba ello programa Aquí hay fuimos a creo que fue un fue la primera vez que desde Cuba se emitía sin censura previa en directo para otro país fuera conseguimos hacerlo ir después de estar allí una semana emitiendo pues me dijeron que si quería bucear y nunca ha buceado y entonces me metí debajo del agua sin curso sin nada y aluciné tanto que bueno se convirtió en una mi pasiones cual la Diges fuimos ahí hacer el otro

Voz 2 01:16 drama era el programa de radio que hacíais aquí gomas espumas y bueno

Voz 3 01:25 bueno aquello fue un hito eh fue impresionante porque conseguimos emitir desde allí por supuesto mintiendo a las autoridad diciéndoles que era programa sólo musical Italia y luego pues si hacemos un programa muy completo fue una pasada además me acuerdo de estábamos entre ese se produjeron momentos espectaculares hacíamos el problema que teníamos en el control teníamos diez once personas constantemente allí vigilando lo que decíamos entonces habíamos entre el llamado para entrevistar a un comandante al comandante Lester que había sido uno de los de los importantes y con Fidel durante la revolución ida

Voz 4 02:01 sí y entonces estábamos haciéndolo

Voz 3 02:04 preguntada Diego una entrevista dura y entonces no es decían ellos no entendían muy bien que esos está emitiendo en directo en España no lo entendía muy bien

Voz 4 02:13 eso es nos decían así Porto Cabanas Cillo de órdenes inacción eso no sólo puede usted pregunta comandante te Dios vale vale vale vale al público pero pero claro ya había ya había salido al aire no

Voz 1 02:27 bueno detrás de eso bonito detrás de este Pinho enero está obviamente Juan Luis Cano

Voz 4 02:31 porque has elegido ese daré una opinión enero pues porque es el nombre con el que me llaman mis amigos de flamenco a piñón cuando me juntaba cantar y tal pues me llamaban el Pinho enero pues la Piñero vamos a hablar luego te comas Puma vale un programa al que tenemos mucho cariño muy buenos recuerdos pero también muy madrugador sacamos a las siete siete pero vivíamos los dos lejísimos además lo levantaba muy pronto yo había muchos días que no me levantaba que empalmaba directamente me debería hablando del flamenco desde el Candela que es un Twitter

Voz 5 03:03 también que había aquí cerca mucho

Voz 6 03:17 un par de narices siete tienen bonitas

Voz 5 03:28 estamos con tu relación con el mar a mí me

Voz 1 03:31 Ustari que me hablabas de un lugar que es

Voz 2 03:33 la Torre de la Horadada Alicante a lo de la Torre de la Horadada que fuerce a la Torre de la Horadada

Voz 3 03:42 es posiblemente el sitio donde he sido más feliz era es un pueblecito que ahora es enorme y está muy urbanizado y tal pero en aquel entonces había pocas casas las calles están sin asfaltar éramos una pandilla de cuarenta niños me pasaba vernos de tres meses porque yo iba allí en julio con mis padres me quedaba en agosto con mis tíos en septiembre con mis abuelos hasta empezamos que me dejen era maravilloso sigue manteniendo contacto con con la gente de allí tengo familia no en la Torres no en Murcia pero es como si dijéramos la playa de lo comercial

Voz 1 04:16 sabes que todos los gatos pardos cuando venís y os pregunto por esos veranos decís algo muy parecido que es el verano largo de tres meses la absoluta sensación de libertad que daban esos lugares

Voz 3 04:29 era tremendo además no había horas Éramos unos niños sí claro como no había nada más que llegabas a las cuatro mañana no pasaba nada porque es que que como no había nada

Voz 4 04:39 qué maravilla

Voz 3 04:40 eso yo tengo unos recuerdos muy bonitos muy bonitos además era no se era disfrutar también de la familia juntamos ahí o los primos

Voz 4 04:49 el viaje en el coche viajaban es verde efectiva vendré ya había que parar y era muy curioso una frase muy buena siempre recuerdo cuando llegamos allá la casa mi tío Miguel siempre le preguntaba a mi padre bueno y qué tal el viaje hemos venido fenomenal toda la todo el viaje setenta ochenta setenta ochenta

Voz 1 05:09 pero como gótica de que iban los seiscientos hasta arriba con la maleta la sombrilla la playa la vaca llena sí sí Luis también hay un capítulo que me apetece comentar contigo de tu infancia en familia teníais una funeraria y entonces tú te has criado con la muerte siempre presente de alguna manera o cómo es eso sí

Voz 4 05:31 lo que pasa es que la gente claro cuando tú hablas de una funeraria la gente cree que están los muertos ahí que no pero no es verdad una funeraria realmente

Voz 2 05:39 es una es una oficina lo que pasa que es una oficina muy peculiar porque los clientes que van pues van en un estado

Voz 4 05:47 vamos a dejarlo en un cierto estado y luego pues los coches que había en la cochera sitar pues era coches de Puerto fíjate yo quiero preguntar por el humor es que la querella reducen siempre estos lugares porque si Bono toda mi Familia eran todos unos cachondos muy muy divertido

Voz 1 06:02 eso te iba a decir de hecho hay un humor humor de tanatorio que es ese que hace uno con la muerte

Voz 3 06:07 en defensa no el ser humano siempre ha utilizado el humor para como válvula de escape y es una buena terapia para huir de lo que te duele que te te hace daño ahí no hay nada más doloroso que la muerte no la volvió a mí la funeraria de mi familia que por cierto se llamaba la paz para mí era normal entonces yo recuerdo que estaban en mi casa en casa de mis padres se a lo mejor no venía algún amigo

Voz 7 06:30 le di mi padre mi madre decía

Voz 4 06:32 venga Juan Luis date prisa recoge tal que tenemos que ir a a ver a los abuelos a la funeraria

Voz 3 06:37 carbono

Voz 4 06:37 todos a son los amigos de repente no entendía H ha muerto pues bueno no no o preguntaba por mi padre yo no dónde está papá no está en la funeraria claro se sorprendían mucho

Voz 2 06:47 no la muy curioso sois esa esa familia

Voz 1 06:50 que que se ríe en la sobremesa así que veremos

Voz 3 06:52 eso nos reímos mucho yo creo que además la clave de la convivencia mi familia es el humor va no el humor es el sentido del humor que es diferente no tiene porque ser gracioso sino es el sentido del humor si mi mujer es muy gracioso también tiene un humor muy diferente al míos muy es muy sarcástica muy pero de usted lo hemos maravilloso yo creo que que la igual que que el humor es un buen un buen elemento para para para evitar el sufrimiento por lo menos para esquivarlo también lo es para el amor yo creo que es más fácil enamorar a alguien no que alguien se enamore de una persona con muero con sentido del humor que con un si eso tenemos que a mí me pasa

Voz 2 07:31 cómo surge Gomaespuma Juan Luis es que bueno es que esa es la frase surge

Voz 3 07:38 esa no es una cosa pensada no es una cosa meditada preparada y pensada vamos a

Voz 2 07:43 o o como te diría diseñada no es la mano

Voz 4 07:48 era de hablar y de ver la vida de unos amigos

Voz 3 07:51 que de repente por una serie de circunstancias se ven en la posibilidad o se les ofrece la posibilidad de de hablar por la radio y entonces surge surgió antes que con más fuma el primer día de la facultad de la facultad de la mente el primer día y entonces nos juntamos cuatro eh éramos cuatro previamente hago más Puma hubo un año y medio antes que en esta casa empezamos a hacer el flequillo

Voz 1 08:16 eso

Voz 3 08:17 y eso fue realmente el embrión de Gomaespuma no era eso lo único que hacíamos aquí era que decir las mismas cosas que decíamos el bar de la facultad o en clase au fuera de repente claro sin querer nos inventamos una manera de hacer radio porque nadie hacía eso sí yo recuerdo fue brutal porque es que en cuatro meses en cinco veces se convirtió un programa súper famosos sobre todo entre la gente te sentaría el Flex hablo y bueno la pauta lo conocía todo el mundo

Voz 1 08:49 es verdad que a veces vais a clase disfrazado si ya tendríais en clase como si fuera es normal levantaba la mano y hacía esas preguntas normal mariquita vueltas eso sí es verdad

Voz 4 09:02 con mira recuerdo una vez que Guillermo fue con las gafas el análisis que lo hemos sido la la como si dijéramos él es decir si la Monty el logotipo de la ponía mucho traéis clásico

Voz 1 09:18 así nada si exenta sí claro

Voz 4 09:20 entendíamos y hacíamos preguntar normal y bien y entonces claro eso a los profeta di no se les daría porque claro realmente no está dando de pelo estabas joder

Voz 3 09:31 haciendo preguntas en serio no hay bueno bien éramos una gente muy conocida en la universidad en la facultad porque aparte de que hacíamos Radio previamente a que ya conociera la gente pues la radio éramos muy conocido porque hacemos cosas muy raras y muy divertidas esos cuatro

Voz 1 09:47 sí los personajes llegan apareciendo hay entre Villa pero sí que no hay voces Montes diferentes personajes en clase

Voz 3 09:54 por ejemplo pues a lo mejor uno se ponía en la parte de atrás y hacíamos comunidades móviles dentro de la de clase profesor dando clase y entonces atención a la vez que luego lo hacíamos en la radio también

Voz 1 10:05 y cuatro a a la fila de dos ya te pregunta la que no ha entendido muy bien y lo hacía

Voz 3 10:11 hemos Ícaro la gente firmaba o porque yo que sé pues de llenábamos la facultad de aforismos nos inventamos aforismos los escribíamos en folios empezábamos por toda la facultad legábamos aforismos por nosotros yo a la gente

Voz 8 10:27 los en este estudio de radio el abogado de Mario Conde el señor García Pablos señor gracias

Voz 9 10:35 buenos días yo García Pablos pues hay gente declaraciones sólidas es más Catanha que aparte choca Kaká ya bueno pues es lo que qué es lo que ha pasado a su juicio buscamos palmadas que está usted cachondeo ya protesta indignado porque está totalmente indignado ya estás tengo

Voz 10 11:01 a me me mezcle en

Voz 9 11:05 se esconda esto es inocente

Voz 4 11:08 cómo te parece que está al humor ahora a España Kenny fatal no vamos a pactar porque bueno fatal fatal hay gente buenísima hay gente muy buena pero creo que es todo igual es que ahora lo que no es monólogo

Voz 3 11:20 no es un no hay otra cosa sólo de monólogos sólo de monologuistas el humor en España se circunscribe al y me parece que me parece lamentable

Voz 2 11:29 te parece que censura o autocensura si Life

Voz 3 11:35 es muy muy triste pero bueno es un reflejo más del momento que vivimos no es un retroceso importante socialmente si el humor siempre ha sido una saeta

Voz 2 11:48 que ha calado hondo en en

Voz 3 11:51 la sociedad no entonces es uno de lo una una de las cosas a controlar pero sí que yo recuerdo joder antes pues estaba típico él estaba Gila estaba Martes y Trece esta va a crecer raya estaba también había monologuistas había cuenta chistes había aparte de que socialmente en España el humor nunca se ha tenido demasiado en serio nunca se ha tomado en serio lo sean permiten el cine y el teatro en la literatura y la poesía todo es tiene que ser parece que tiene que ser serio drama no yo siempre digo que yo escribo escrito mucho escribo eh publicado diecinueve libro siempre hay alguien que te dice joe con lo bien que escribes porque los que Luisa con Serbia

Voz 2 12:35 pero vamos a ver pero por qué

Voz 3 12:39 aparte de que yo escrito en serio de hecho mi primera novela es un dramón Ico en la que estoy ahora ya te cagas otro dramón impresionante pero cuando escrito algo de humor siempre hay alguien que viene a decirte que por qué no haces algo en serio no porque bueno vamos viendo Juan Luis Penagos lo que me lo estoy pasando si yo también bueno echas de menos la radio mucho bueno yo ahora tengo un programa pequeñito en los fines de semana en melodía me lo dice M

Voz 2 13:13 pero echo de menos la rabia

Voz 1 13:16 quién dirías que ha sido o que el Faro de tu vida

Voz 3 13:21 depende que sea yo no he tenido único faro es decidido muchos faros tenido un faro hemos emocional hay de amor has sido mi mi padres en como enseñanza luego te muy faro que mi esposa mujer de la que estoy profundamente enamorado y a la que admiro muchísimo lo que no creo que exista el amor admiración y luego tenido foros profesionales que han sido muchos muchos pero no me quiero como muchos están todavía en activo

Voz 2 13:52 no quiero no quiero hablar cara muchas gracias cada año a placer gracias por poner

Voz 3 13:59 claro para que la gente no pierda el rumbo