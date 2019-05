El Larguero: Primera parte (16/05/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches estamos en puertas ya del fin

Voz 1375 00:39 de Semana de la última jornada de Liga se nos sacaba Dalí la Liga con casi todo decidido ir enseguida vamos a estar con la última hora de algunos de los equipos que han ido volviendo al trabajo poco a poco y donde los nombres propios de estos últimos días han tapado todo lo demás casi nadie le importa con quién jugar al Atlético en la última semana después de la de Griezmann a casi nadie le importa donde dejó al Barça a los culés me refiero después de lo que está pasando con Valverde y de la operación de Luis Suárez ir es iba a Griezmann o no de la Creu de Sant Jordi Granda hoy a Messi enseguida

Voz 2 01:14 la última hora de Javi Herráez con la lista de mañana el seleccionador que va a dar

Voz 1375 01:21 los convocados la lista de convocados para los próximos partidos oficiales ante Islas Feroe ante Suecia eh hay muchas dudas entorno así va a estar el seleccionador o no que recordaréis que en la última ocasión en la que estaba ejerciendo como míster de la selección española tuvo que abandonar la concentración por un problema personal familiar por eso por ese motivo hay muchas dudas yo creo

Voz 2 01:46 que mañana no va a estar Luis Enrique en esa rueda de prensa creo que no va a estar eh pero nadie

Voz 1375 01:56 lo ha confirmado al cien por cien en cualquier caso es lo de menos lo importante es respetar la intimidad que veamos a Luis Enrique en los próximos partidos que tampoco está confirmado pero entendemos que que ahí veremos al seleccionador repito mañana yo creo que no vamos a ver a Luis Henri que en ese vídeo que se anunciará a las once y media en redes sociales con el nombre de los convocados a continuación a las doce y media habrá rueda de prensa en esa rueda de prensa veremos si está Luis Enrique o no pero repito yo pienso que no va que no va a estar el seleccionador mañana veremos a ver en cualquier caso estaremos atento a la lista ya las posibles novedades que pueda que puede haber hay además también lista de los sub-veintiuno eh a la a a las doce y media se dará esa rueda de prensa y también habrá rueda de prensa de la lista de los sub veintiuno que se concentran el día treinta y uno y además hoy tendremos debate como todos los jueves y la pregunta tiene que ver con el tema de la semana crees que Griezmann ha traicionado al Atlético de Madrid en un rato vamos a debatir contigo en el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito al que puedes llamaría pues acababa de decirlo sino determinada decirlo bueno pues me parece que hay muchas ganas de opinar sobre esto enseguida Antonio Romero Jordi Martí Marcos López y Miguel Martín Talavera para debatir contigo que estás ahí pegado a la radio sobre si crees que Griezmann ha traicionado al Atlético de Madrid o no en el fondo ha hecho lo que hacen todos los jugadores tienen contrato en vigor ya ha anunciado que va a venir un club a pagar la cláusula pero las maneras los modos crees que ha sido es una traición al Atlético en el novecientos cien ochocientos también hoy en Barcelona donde siguen mudos con el asunto de Griezmann Bartomeu ha ratificado a Ernesto Valverde ojo a estas palabras del presidente sobre su entrenador

Voz 3 03:43 yo creo que va a resolver ella lo dijo en rueda de prensa evidentemente esto es un proyecto a medio a medio largo plazo que tiene contrato y estamos muy contentos con él la Liga ya la hemos ganado llegamos a semis de Champions este año y bueno al final a final de la Copa el dicho antes que tienen contrato

Voz 2 04:02 yo creo que es una pregunta que no el decir

Voz 1375 04:05 va a seguir pase lo que pase ya costaba un poco más porque no le ha preguntado al Bernabéu compañero de cuatro pero va a seguir pase lo que pase bueno tiene contrato en vigor decía entre risas Bartomeu que supongo que si algo tiene que decir o si tiene que tomar alguna decisión la tomará después de la final de Copa pero ha dicho que tienen contrato en vigor y que debería ser el entrenador la temporada que viene Ernesto Valverde se sigue hablando mucho y criticando mucho a la directiva del Barça por un fichaje que aún no se ha hecho digo yo vengo diciendo toda la semana que Griezmann lo tiene cerrado con el Barça pero en el Barcelona todavía nadie dice nada incluso hay quien critica jugador que le dijo que no al Barça el año pasado que hará pueda decir que sí que eso no ha ocurrido nunca bueno incluso lo dice alguien que le pasó a él porque yo recuerdo a Joan Laporta que intentó fichar a Thierry Henry Henri dijo que no porque el Arsenal le necesitaba y al año siguiente vino Henri supongo que eso pasa en todos los sitios de todas las directivas en todos los clubes y a todos los entrenadores ya a todos los presidentes no ya todos los equipos en un rato sí estará hablando con Alberto Undiano Mallenco el árbitro de Primera División que más partidos ha dirigido en la historia de la competición trescientos cuarenta y ocho partidos y que se retira este fin de semana con el partido del Santiago Bernabéu e Isabel quién va estar con él el segundo que más partidos dirigió en la historia de la Primera División que es nuestro Iturralde trescientos cuarenta y ocho de Undiano Mallenco que se retire este fin de semana en una charla que desde luego no va a tener desperdicio entre Undiano Mallenco e Iturralde González aquí en un ratito Iturralde pitó doscientos noventa y uno noticia también de esta tarde Michel se va a México el ex entrenador no ha encontrado equipo en España pero ya dirigió a Málaga o Sevilla entre otros y ahora firma por el Pumas de México por dos temporadas el Manchester City se pone serio la voz al está investigando por supuestamente incumplir las reglas del fair play financiero el club inglés ha respondido diciendo que eso es falso que es acusación es falsa el City respondiendo así a la UEFA aparte de calificarlo como insatisfactorio restringido y hostil más de fútbol este fin de semana vas en un fin de semana de mucho fútbol femenino por ejemplo mañana hay partido de la selección española amistoso que vamos en cuatro contra Camerún antes de que le quedan tres amistosos a al equipo de Jorge Belda mañana contra Camerún en Guadalajara le quedan dos más antes de que el Mundial empiece el siete de junio pero además el Barça se juega el título de Champions frente al Lyon el sábado la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barça y el Lyon y además el domingo conoceremos a los dos equipos eh que van a subir a la Liga Iberdrola lo están jugando jugada ya a partido de ida falta el de vuelta el Che Marilyn canario contra el Deportivo ABANCA también se juega el partido del Club Deportivo tacón contra el Santa Teresa de Badajoz el equipo madrileño perdió uno cero en Badajoz el domingo se juega la vuelta igual que a dar una vuelta por ahí pues un ambientazo y un partidazo espectacular será el domingo a las doce en García de la Mata la calle Ramírez de Arellano para ver si el equipo Club Deportivo tacón asciende a la Liga Iberdrola bueno suerte a todas digo que en fin de semana de mucho fútbol femenino las once treinta y siete una menos en Canarias todo esto en el menú de este El Larguero que además tiene como invitado estelar para abrir boca hay para empezar el larguero de hoy al entrenador del Real Madrid de basket don Pablo Laso que no está esperando ya en Vitoria

Voz 5 08:02 nada vamos

Voz 1375 08:10 cómo se faena con la última hora del asunto Griezmann nos vamos a ir a Barcelona tenemos el debate de los jueves hoy May también sobre Antoine Griezmann pero estamos pendientes de lo que mañana va abrir en Vitoria en el Fernando Buesa Arena a las seis y media de la tarde abren el fuego los dos equipos turcos los dos equipos de Estambul con la primera semifinal ya a las nueve de la noche el Real Madrid se enfrenta al CSKA de Moscú lo va a contar en Carrusel deportivo con Dani Garrido al frente el equipo de enviada especial es que ya están por allí en Vitoria Francisco José Delgado Pacojó hola Pacojó muy buenas buenas noches Manu y Marta Casas que está también preparada para mañana a estar con Ilham inalámbrico a pie de vista hola Marta aquí estamos mano muy buenas bueno ambientazo en Vitoria hay ganas de que llegue ya ese partido cojo con no está Baskonia ya lo hablábamos anoche pero está al Real Madrid con Pablo Laso que juega en casa

Voz 0699 08:59 sí va a tener tres mil madridistas en la grada que se van a desplazar a Victoria de los quince mil espectadores que caben en el Buesa Arena diez mil van a ser turcos que son los que siempre desplaza más mil rusos pero habrá tres mil madridistas en la grada como decíamos ayer yo creo que el sentir general es de que el qué con esta semifinal es el favorito para llevarse la Final Four el CSKA ha estado en dieciséis de las últimas elecciones final que ese dato me parece la leche aunque uno sólo ha ganado

Voz 1375 09:27 en la última década en la última en dos mil dieciséis

Voz 0699 09:29 esto es en seis de las últimas siete hasta el Real Madrid así que no sé qué te parecerá ese dato pero eso es un dato como para para plantearse quiénes están mandando y quiénes son los que mandan en el baloncesto europeo así que sí

Voz 1375 09:40 hay muchas ganas de Baloncesto en Vitoria si hay muchas ganas de baloncesto en el Real Madrid si hay muchas ganas en el cuerpo técnico seguro de repetir de revalidar el título de campeón y y una Copa Intercontinental si me equivoco corregirme de cuatro Ligas ACB Cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España dos Euroliga todo esto pertenece al mismo mañana busca una más don Pablo Laso muy buenas hola qué tal me he comido algún título alguna copa me falta por ahí

Voz 6 10:13 pues no soy el mejor para decir que no

Voz 7 10:17 el otro día me hicieron esa pregunta no sabía dónde vale

Voz 1375 10:21 Clos de verdad llega un momento que ya pierde la cuenta no

Voz 6 10:24 no no no no no parecen falta modestia pero no no realmente disfrutó muchísimo ganando faltaría más y el que más disfruto

Voz 0332 10:32 pero siempre pienso un poco hacia adelante y pienso siempre en lo que va a venir sí hizo obviamente estoy muy contento por los éxitos que hemos conseguido y por los títulos que hemos conseguido y muy orgulloso pero ahora mismo me pillas pensando en el de restricciones empató

Voz 1375 10:47 exactamente y que sacas este ratito porque estamos a estáis a menos de veinticuatro horas de ese partido de mañana y que abrasen Larguero con nosotros pero que hace el entrenador del Madrid en la previa de una semifinal esta noche a partir de ahora ya tienes todo hecho lo tienes ya Tolo prepara o te falta algo

Voz 8 11:04 bueno a ver yo creo que llevamos

Voz 6 11:07 los con ese partido en la cabeza ya tiempo y hemos intentado o lo hacemos durante todo el año e pensar que que esto es como los estudiantes como el que estudia el último día no

Voz 1375 11:18 sin bueno yo creo que todo lo que lleve Esade

Voz 6 11:20 contado bueno pues lo lo tienes lo tienes ya ya hecho obviamente pues hemos sido hablándoles de temas que por ejemplo que pueden ser más cauto en cuanto a jugadas Juan ellos estilo de juego de ellos aspectos nuevos nuestros retocar cosas pero yo creo que al final trabajo el año es el que te el que te hace llegar a una Final Four entonces ahora cambiarlo todo pues no creemos que debemos intentar mejorar algunos detalles que nos pueden costar en el partido que pueden ser importantes al partido pero como quien dice el trabajo el trabajo ya está hecho

Voz 1375 11:54 eh el año pasado les ganasteis en la semifinal bueno habrá que os conocéis todos bastante bien porque sois los mismos entrenadores repetir remiten veinte jugadores en el fondo soy tres equipos que por tercer año consecutivo estáis en la Final Four el vosotros el CSKA y el Fenerbahce es casi la misma en los últimos años no cambia uno

Voz 6 12:11 bueno a ver yo creo que el Fenerbahce el Fenerbahce conseguido Telco un digamos un proyecto sólido esa sensación de que tules Betis un equipo muy arma o muy identificado con referentes claros sido campeones de la liga regular perdían en perdieron en casa con el playoff casi nadie dudaba de que iban a pasar el playoff bueno yo creo que es el cual conseguido eso non en un club que que antes de su llegada pese a todo lo contrario un poco de grandes partidos y ya está y ahora pues en esa reguló para mí el CSKA es un equipo lleno de talento siempre en cuando lo tenían todo si tienen a Chacho de coló Ji bueno es un equipo que sobre ese talento y sobre Is sobre bueno su juego muy abierto siempre buenos jugadores rusos que que siempre han despuntado en Europa bueno sea

Voz 9 13:03 se ha mantenido en la élite eh

Voz 6 13:06 bueno año tras año y nosotros bueno pues yo creo que nosotros hemos ido creciendo como equipo siempre intentando bueno que el equipo esté por delante de cualquier individualidad hemos hemos y tener tenemos hemos tenido y tenemos grandes jugadores grandísimos algunos han salido pero siempre hemos intentado que el equipo este esté por encima de las individualidades y eso habla muy bien de todos mis jugadores más eso es lo que les ha de ser grandes estrellas no ser capaz de poner todo todo su digamos todo su talento individual a favor del equipo en eso yo me siento muy orgulloso

Voz 1375 13:39 ah y no sé cómo se puede hacer daño al CSKA tú lo sabes mejor que nadie si el tiro exterior corriendo ellos no tienen gente muy alta el más alto es bueno he visto mide dos cero siete como puede hacer daño o más daño a este equipo ruso

Voz 6 13:54 bueno sí es verdad que es un equipo entrecomillas falto de altura

Voz 9 13:59 pero lo es

Voz 6 14:01 digamos lo cubren bastante con con muchos jugadores atléticos Clay Hunter eh no es el más alto urbanos entonces tal vez lo que les parte de altura lo suplen un poco con con Hunter bueno pues siendo muy físicos muy jóvenes muy al aire que rebotear en movimiento muy rápidos

Voz 0332 14:21 los jugadores exteriores sobre todo tanto Chacho como

Voz 6 14:25 como De Colo como Hince pues tienen mucho talento en el uno contra uno en el pick and roll entonces tienes que estar muy atento a eso sabiendo que además ellos necesitan un poco ritmo de partidos súbito el encontrar canastas que es lo que les hace por ejemplo que en minuto y medio dos minutos te hagan ocho puntos es que te los hacen porque tienen ese tal entonó entonces bueno yo creo que para mí es obligatorio el el en intentar ser lo más constantes posible en los cuarenta minutos porque es un equipo que que te hace un parcial en que hemos visto en los últimos años tienes que intentar que ese parcial no te haga daño va a venir pues si ahora tuviera pero no no lo bueno es que creo va a depender de nosotros siete metros la va a meter

Voz 1375 15:06 claro ha de Colón contrataque no tenemos

Voz 6 15:08 que asumir que el partido tiene que ir por encima de otras muchas cosas Ana

Voz 1560 15:14 te pregunta Pacojo hoy Marta ahora pero lo de jugar en Vitoria lo dejó

Voz 1375 15:18 ahora en casa me imagino que alguna vez soñaba con jugar en tu tierra pero eso te motiva más te presiona más todo no te afecta nada

Voz 6 15:26 bueno de las tres cosas que me han dicho te diría la última ETA mucho a ver yo hago mi rutina que cuando me bajo al siempre a Vitoria con mi madre obviamente me alegro mucho por la ciudad creo que que es un hito histórico que que una ciudad como Vitoria albergue un evento como éste con los mejores equipos de Europa es una ciudad de baloncesto me siento muy orgulloso como bueno pues cómo nacido en Vitoria como vitoriano no ahora me pillas en un momento en el que soy en letras Real Madrid Barça el partido y es lo único que tengo en la cabeza hago cosas diferentes bueno pues hombre me voy a tomar un café con mi madre Clara aquí sí tengo a la familia Mis amigos me han llamado pero todos entienden los un amigo tuyo te llama cuando estás haciendo programa no sabe qué estás haciendo

Voz 7 16:15 por entonces

Voz 6 16:18 parecido a lo mío bueno pues por la calle y te quitaban a Pablito pero tampoco cambian mucho mis rutinas Xilai ni en cuanto a al hecho de estar en vitorear no

Voz 1375 16:29 anochece va cojo que que tu madre que siempre hablas con mucho cariño de ella evidentemente sin hablamos de nuestra madre con cariño pero que no tiene pensado irá al Buesa porque se pone muy nerviosa no va a ir

Voz 6 16:39 no va anual no va desde hace mucho yo creo que no me ha visto los bueno es solo viene cuando viene a Madrid

Voz 1375 16:45 así en madre sí que está tranquila

Voz 6 16:49 cero Vitoria

Voz 7 16:50 en y Madrid y la mentira porque bueno saluda yo que sea Emiliano que conoce de la antigua época

Voz 6 16:58 sí saluda gente y tal pero a Madrid si viene el cambio en en en Vitoria nunca dice que no

Voz 1375 17:04 bueno superstición será Pacojo sus posiciones

Voz 1509 17:08 cuestión de manías Manu mira empezábamos esta entrevista enumerando la cantidad de títulos los dieciséis títulos que tiene Pablo Laso en el banquillo desde que llegó al banquillo del Real Madrid yo hay una pregunta que sí que me hago a menudo además y es que en este mundo del deporte tan competitivo tan exigente en el que cada día es menos habitual ver grandes ciclos de en el tiempo de de entrenadores en el banquillo de de grandes equipos como es el caso del Real Madrid que además quema mucho que tiene Pablo Laso para que el ciclo del Real Madrid no no se atisba siquiera Un final son son muchos años ya desde el verano de dos mil once en el banquillo pero pero se ve con con una salud increíble y no se ve un final de este ciclo ganador Pablo

Voz 6 17:48 bueno hombre lo primero te lo agradezco que lo piensas así yo no yo estuviera si yo para mí tengo la suerte de que tengo un trabajo que me encanta que es muy exigente pero que es lo que más me gusta que me levanto todos los días buen encantado a trabajar pero también sé la exigencia que tiene estoy ICS y aprendí muy pronto como entrenador mucho el entrenado expresa el digamos el sacrificado yo nunca han creo que que que el entrenador suele ser perennes que no lo suele ser yo creo que sí entre pongo el ejemplo Ferguson no en el matiz que bueno eso es una excepción yo sí es verdad que llevó un tiempo pero no pienso más allá no pienso del tiempo prestado no pienso en el año que viene ahora mismo soy una persona que intenta estar en el presente pensar en en lo que tengo delante ahora mismo pues me queda la Final Four este fin de semana enseguida empecé a los play off de la ACB no pienso mucho hacia adelante intento ver las cosas siempre de una manera que no me vayan a a cambiar bien para ser no por haber ganado tengo porque cambiar yo no por lo que vaya a hacer el año que viene tengo de cambiar yo entonces intento de alguna manera abstraernos de todo eso aunque hombre pues también emitiendo a tan perfectamente que dirá un entrenador que lleva ocho años pues no es no es casi normal no no hay muchos pero bueno en eso también me siento muy orgulloso de la de del trabajo que hemos hecho todos el primero el club para que bueno para que luego pues me paseo como digo muchas veces que es algo fuera de repente de un tío que me encuentro en Tel Aviv el Real Madrid el equipo dan qué tal bueno pues pues yo creo que esto es mérito de mucha gente no solamente de Pablo Laso por supuesto yo estoy encantado de que el Real Madrid avance esto sea algo reconocible reconocido que lo digo siempre estas dos palabras porque al final muchas veces más los títulos pues te queda esa sensación de que a la gente le gusta Le gusta Beatriz

Voz 0699 19:38 el baloncesto es un juego de quintetos Pablo tengo cinco preguntas las hacemos en un pim pam pum Benger intenta en qué jugador de su plantilla le gustaría reencarnarse quién le gustaría ser a mí

Voz 1375 19:51 sí hubo en Tavares tanto

Voz 0699 19:56 que un jugador del CSKA que quisiera que pasar una mala noche hoy el Chacho un jugador de los suyos que quisiera que durmiera como un tronco todos cuántas horas duerme Laso en una Final Four

Voz 9 20:12 de miercoles

Voz 6 20:15 a domingo cuatro Javier media de cinco por cuatro

Voz 0332 20:20 cinco ahora suelo dormir yo eso sí la fiesta no se toca vale perfecto Si la última

Voz 1375 20:27 te cuanto perdona de cuantos la fiesta porque si las cuatro horas

Voz 7 20:29 no no no navales siesta treinta minutos vale van a ver cómo estamos

Voz 0699 20:36 el tema complete me la frase de ayer sin poder usar lácteos ganar otra vez la Final Four de hacerlo en Vitoria sería

Voz 7 20:43 escolar ostia porque sabía la respuesta es usar lácteos pues me sale la otra que dije ayer lo que pasa es que ahora ya me pilla en Vitoria que usa mucho

Voz 1375 20:53 sería claro ya ha quedado como más auténtico de la tierra exactamente oye todo el mundo dice Pablo que en igualdad de condiciones tanto bien los dos equipos tal vez sea algo superior el Madrid pero al final bueno detalles lo que tú dices en este nivel a estos niveles pueden ser detalles pequeños en los que los que decían este tipo partido pero sabemos que ahí están Jaycee Carroll Koch Tavares sabemos lo que espera de Campazzo que está jugando muy bien en este tramo temporada Rudy sabemos que cuando llegan los partidos definitivo se crece mucho más que cuando bueno pero casi todo el mundo fíjate pregunta depende de cómo esté Llull va a ser importante pero yo te pregunto cómo está Llull cómo llega a mañana

Voz 6 21:34 yo creo que es sabe muy bien de hecho yo creo que el año pasado tuvo bueno pues rebanar una manera la mala suerte de la lesión tan grave una lesión que te tiene casi ocho meses parado que fue increíble como se recupere hoy en el tiempo que ser superó pero ha tenido la mala suerte que este año bueno probablemente algo tenga que ver este es cosa mía si abajo lo Méjico sobre sé pero he algo de las pequeñas entre comillas tonterías que ha tenido este año que le han parado dos semanas justo llega a la Copa del Estado para dos semanas de una lesión muscular dice pero de los playoff empieza la Liga como un tiro selección le tuvimos que parar un mes todas esas pequeñas tonterías pueden venir de la lesión anterior sabiendo que el arroyo está perfecto ahora ahora lleva dos semanas entrenando con el equipo jugando yo creo que se encuentra muy bien mentalmente físicamente y con muchas ganas de ganar al yo si me pregunta después Servicio Exterior super tranquilo

Voz 1375 22:30 bueno pues no solamente en la quiero porque ahora no sólo está bien no sólo está listo muy bien y eso es buena noticia iré el Chacho crees que está jugando al despiste que si el tobillo que si a ver si juega así no va a jugar no se pierde son Thatcher pero

Voz 7 22:41 hagamos porque Chacho vamos a ver si si no le han cortado la Tierra pueda Chacho

Voz 6 22:48 le encanta jugar a baloncesto y ha jugado siempre en situaciones en las que ha tenido pequeñas cosas y siempre hace un esfuerzo por estar iba a jugar seguro y el Chacho creo que ha hecho muy buen año en un equipo en el que en el que hay veces que que él no necesita necesitan porque hay tanto talento alrededor del Congreso cuatro cosas que haga ya parece que el equipo está bien yo creo que él ha hecho una muy buena temporada aquí yo creo que no no solamente el todo el equipo Ménez muchísimo respeto

Voz 1375 23:15 pues nada mañana una ahora que no nos oye yo el año que viene si lo tienes a tus órdenes pues que mete atrás que sea no

Voz 6 23:22 pues soy un hombre yo siempre que tuviera el Chacho en mi equipo me encantaría que la admirador me pasa con todos los que entran

Voz 1375 23:30 bueno que duró más bien esas cuatro cinco horas que vas a dormir esta noche mañana aún así este cita de media horita y todo listo para a las nueve en Carrusel Deportivo mañana todos los ojos puestos en Vitoria para desearle suerte al equipo de Pablo Laso y que se meta en otra final de la Euroliga más que sería ya la hostia como dice Pablo Laso en Vitoria quitando los lácteos lo dice Pacojo un abrazo MR y muchas gracias

Voz 6 23:52 muy bien muchas razas en y hasta luego

Voz 1375 23:56 bueno un placer el entrenador del Real Madrid

Voz 1560 23:57 abriendo este Larguero hay ambiente ya me imagino que se nota por las calles de Vitoria una ciudad muy muy de basket

Voz 1375 24:04 bueno vamos a ver mañana qué pasa con los turcos sobre todo a ver qué pasa luego a las nueve Pacojo

Voz 0699 24:08 esta chino lo lo importante es lo que pasa en las nueve antes pasará lo que tenga que pasar con los turcos a las seis y media que evidentemente lo que va a pasar es que va a haber mucho el ambiente que son dos equipos que han jugado en seis ocasiones a lo largo de la temporada ya ganado tres el Fenerbahce ha ganado el Efes pero lo importante es lo que pase después a partir de las nueve de la noche entre el Real Madrid el CSKA por cierto lo que ya pasados que hay designaciones arbitrales para ese partido no pita una mujer han pantera la alemana es la primera vez que una mujer pita un partido en la Final Four de la

Voz 1375 24:36 Euroliga iba a dirigir mañana eh

Voz 0699 24:38 va a ser la tercer colegiada habían cerrado del partido iba a estar allí en una gran cita como debe ser que decir es noticia algún día dejará el acta pero como tal lo contamos porque desde luego es un dato importante también a tener en cuenta en la Euroliga

Voz 1509 24:51 por cierto mano días antes sobre Sergio Rodríguez he tenido la oportunidad de hablar con él hace un ratito no tengan ninguna duda de que está en plenas condiciones y que no se pierde por nada esa semifinal contra el Real Madrid

Voz 1375 25:03 como ha dicho Pablo salvo lo que le hayan cortado una pierna yo creo que Chacho va a estar en la pista pero vamos nada nada no se lo pierdan por nada que nadie tenga la más mínima duda hace un año en Belgrado noventa y dos ochenta y tres ganar al Real Madrid en la semifinal a ver qué pasa mañana en este partido en el que hay diecisiete Copas de Europa euro ligas en el mismo partido sobre el parqué diez del Madrid siete de Checa a ver qué pasa esta mañana no salimos mañana un abrazo Joe descansa

Voz 0699 25:27 un abrazo a mano yo dormir en un poco más de cinco horas

Voz 1375 25:30 sí pero sí sí está luego e insisto no no no si ésta no porque a las seis y media de las grabaciones no toca si estamos hasta mañana a Marta hasta mañana un beso para todos

Voz 2 25:42 ellos igualmente es que

Voz 10 25:45 bien habla Pablo Pablo Laso siempre o Mario Torrejón hola muy buenas la mano que te da gusto hablar con Pablo Laso de todos los temas de baloncesto pero depués pregunta de lo que quiera sí señor

Voz 1375 25:55 da gusto suerte mañana en Madrid en esa semifinal bueno enseguida nos cuenta Mario Torrejón Flaqué enseguida Miguel Martín Talavera enseguida Javier enseguida al debate y enseguida va a abrir también por aquí Alex Corretja para hablarnos de uno de los mayores Fantozzi es que he visto en la historia del deporte en mucho tiempo sinceramente yo cada vez le veo con más éxito en el Circo del Sol que en el circuito de la ATP y lo digo de verdad este tío arrasará en el Circo del Sol que es el tal Kyrgios este que tiene una capacidad bajo al tenis brutal pero que tiene la cabeza pues ha dado Dios olla cogió una silla la tirado la pista salió volando la silla en Roma la gente echándose las manos a la cabeza no sé si iban a ver un partido de tenis o aún descerebrado que se pone allá era uno de los mayores Fantozzi fantasmas que yo he visto en cualquier deporte pero especialmente canta más todavía en el tenis donde todo es tan el respeto por el rival la educación te como debe ser van a salir este tío bueno enseguida de pregunta les Corretja no sé si qué pensáis vosotros habría que echarlo de la ATP pero echarlo que se tranquilice chaval en blanco que nos cuentas por ahí vamos a un poquito de deporte que no