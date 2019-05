El Larguero (16/05/2019): Segunda parte

Voz 1 00:00 con más calma

Voz 2 00:08 a las doce y un minuto una venosa en Canarias está por ahí Lluís Flaquer hola flaco y muy buenas hola qué tal muy buenas estoy leyendo lo que han contado esta tarde hace un rato los compañeros de Radio Montecarlo e sobre el futuro de Antoine Griezmann e dicen que ya

Voz 1375 00:25 esta hecho por el Barça apunta una fuente cercana al Paris Saint Germain que dice Si hubiéramos echado a Griezmann en marzo no se hubieran criticado e estaba metido en la puja a brazo partido con el Barça eh pero repito según Radio Montecarlo ácido un rato el club francés ha desmentido a la emisora una reunión entre el París Saint Germain y familiares de Griezmann que aseguran que quiere marcharse al Barça que lo tiene cerrado bueno veremos a ver todo lo que va saliendo en estos días sobre el futuro de Antoine Griezmann he de Griezmann no hablaba Bartomeu sigue siendo el silencio absoluto nadie dice nada que también es bueno que ante no que nadie diga oye Si yo hoy decía José si el Barça no hubiera fichado a Griezmann no sería más lógico que el presidente Bartomeu llamar a Miguel Ángel Gil a Miguel Ángel que sepas que a mí me mire sé que no yo no tengo nada que ver con esto bueno el caso que no nadie habla de Estonia entre las directivas Ny fuera porque la cabeza está puesta en la final de Copa también FLA aquí en el futuro del entrenador si hoy en el marco de un actor

Voz 1157 01:28 la acción de un libro sobre la figura de Kubala donde estaba el presidente pues ha aceptado atender a la prensa pero con dos premisas claras la primera lo que dices nada de hablar de Griezmann no ha aceptado preguntas de el francés sin cuando le han hecho una

Voz 1375 01:40 pues te dicen que no lo voy a fichar se acabó el debate ya está preguntando porque el siguiente pregunta no lo vamos a fichar pero no lo que te dicen es ni una pregunta Griezmann

Voz 1157 01:50 le han preguntado Borrell femenino que juega la Champions por la final de Copa por Valverde pero nada de Griezmann en cuanto apareció una

Voz 1375 01:56 cuenta sobre el francés ha finiquitado la la

Voz 1157 01:59 en el que el manotazo entre comillas digamos con la prensa hizo todo ha comparecido para lanzar un mensaje claro a día de hoy su confianza en Valverde será el mensaje quería remarcar el presidente a una semana de la final de Copa espaldarazo al técnico más allá de las dudas que generó Anfil más allá de las críticas de parte de la afición Valverde tiene hoy dice Bartomeu lo escuchamos al principio el respaldo de la Junta directiva para seguir en el banquillo la próxima temporada

Voz 3 02:21 yo creo que no va a resolver ella lo dijo en rueda de prensa evidentemente esto es un proyecto a medio a medio largo plazo que tiene contrato y estamos muy contentos con él

Voz 4 02:31 la Liga ya la hemos ganado llegamos las semis

Voz 3 02:34 en este año iban adoptamos a final de la Copa dicha antes tiene contrato creo que es una pregón

Voz 1375 02:41 hasta que no

Voz 1157 02:43 pase lo que pase una pregunta que no que no toca dice Bartomeu que avalará continúa porque entiende que la temporada hice ha sido eh fantástica magnífica dicho magnífica ha sido la palabra cotizado Bartumeu para definir la temporada que ha hecho el Barça ganando la Liga estando en la final de Copa llega

Voz 0933 02:56 no sé desde la chapa de la Liga de Campeones a ello

Voz 1375 02:58 ya por la cree que Sánchez no

Voz 1157 03:00 sí es un acto marcado por el Protocolo se ha visto Messi tímido correcto vestido de traje le hemos visto sonreír lo cual no es poco con la imagen a nombrar a los últimos días pero sí ha recibido la la Creu de Sant Jordi de manos del presidente de la Generalitat Quim Torra se le concede a Messi por su trayectoria deportiva que le ha llevado a ser reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos por sus valores también por el trabajo de su fundación y por el reconocimiento que tiene también su contribución a centros como el Pediatrics Cancer Center de San Joan de Déu IS el segundo futbolista que la recibe antes tan sólo había recibido está Creu de Sant Jordi Johan Cruyff en el año dos mil seis

Voz 1375 03:34 es la suerte a las chicas en la final de la Champions

Voz 1157 03:36 ojalá el sábado a las seis cita histórica primera final de la Liga de Campeones el Barça gone con el Olympique de Lyon que es de auténtico favorito de la final pero siempre hay una primera vez para todo esperemos que sea también para el Barça femenino

Voz 1375 03:46 con narrará Flying el carrusel con Dani Garrido hasta luego fracking

Voz 1157 03:49 buenas noches un abrazo está Miguel Martín Talavera

Voz 1375 03:52 la tala queda el Manu buenas noches nos están esperando Undiano Mallenco Iturralde González enseguida vamos a hablar con el árbitro que se retira que es el que más partidos ha opinado una historia de primera y con el segundo que más ha pitado la historia primera que es nuestro comentarista enseguida charla es que seguro va estar muy interesante con Undiano Mallenco y con Toral de González pero en el Atlético de Madrid también hay nombres propios cómo va la operación estampida desbandada llamémosle como queramos y sobre todo nombres que tienen que empezar a sonar para para llegar pero de momento sobre todo los que están saliendo que no paran no tala

Voz 1576 04:24 sí bueno ya hemos contado un montón de ellos los veteranos Godín que ya dijo que se iba a ir a Juanfran que ya lo contábamos en la Cadena Ser al igual que Filipe Griezmann por supuesto que lo venimos contando desde el pasado domingo bueno Rodrigo como el tu contaste ya conocen desde el club que va a venir un equipo iba a pagar su cláusula de rescisión Ivonne no va a ser los únicos nombres propios eleva a buscar una salida a Vitolo aunque su sueldo y su alto precio eh

Voz 4 04:51 conlleva la operación más seguramente a una

Voz 1576 04:54 cesión que a un traspaso al menos a a corto plazo es la idea que tiene el club vamos a ver qué pasa con Arias con el que hasta el no de Juanfran tampoco ese contaba con el de cara a la propia

Voz 4 05:04 xima temporada otros nombres propios como

Voz 1576 05:07 por ejemplo el de Ángel Correa está molesto porque ha jugado poco en la recta final de la temporada y evidentemente también podría estar en los tacos de salida jugadores que van a llegar ya hemos contado que está cerrado el caso de Felipe Monteiro de Héctor Herrera

Voz 1375 05:20 sí que gusta un jugador mucho

Voz 1576 05:23 qué es el francés la caset que tenía fichado del Atlético

Voz 1375 05:25 el futbolista pero que la sanción la Sanz

Voz 1576 05:28 con FIFA le le privó de que llegara a la ribera del Manzanares en este Gasol metropolitano y lo mandó al Arsenal buenos

Voz 2 05:36 retraso no sonó ya son perdona el año pasado porque era además muy amigo de Griezmann y tal también eh bueno vino Le Marc

Voz 1375 05:41 también tiene buena relación con Griezmann pero

Voz 2 05:44 la Griezmann y bueno puede que venga la caseta

Voz 1375 05:46 tampoco estará para que no esté solo no exactos sabes

Voz 1576 05:49 ah para que haya otro francés Di hagan pinza no pero el caso de la caset como tú bien dices así mejor seguido mucho por el Atlético de Madrid si no hubiera habido la sanción FIFA que impidió fichar lo tenía más que cerrado el conjunto rojiblanco bueno es otro de los nombre propio que está en en los tacos de salida lo que está claro es que lo lo que decíamos ayer Manu no se va a perder ni mucho menos la cabeza por iba a haber otro caso Griezmann en cuanto a Salario en el conjunto rojiblanco y hoy en un acto se presentaba bordan

Voz 5 06:18 el Players Foundation

Voz 1576 06:20 y ahí ha estado Álvaro Morata que ha hablado cómo no del nombre propio de la semana Antoine Griezmann

Voz 0105 06:26 una decisión que hay que hay que respetar y sobre todo todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho Griezmann por por este club que creo que ha sido mucho y bueno nosotros respetamos su decisión y ojalá que que se hubiera podido quedar pero bueno ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene

Voz 1576 06:48 eso decía Álvaro Morata que también ha hablado de su futuro era un paso hacia adelante quiere es el líder del Atlético de Madrid y fíjate lo que he dicho sobre su cara

Voz 0514 06:57 ahora

Voz 0105 06:57 no tengo otra cosa en la cabeza me gustaría pues estar en el Atlético de Madrid todos todos los años que me quedan de de mi carrera ser todo lo importante que que me va a tocar todo lo importante posible en el futuro se que que a partir de ahora también yo y otros compañeros vamos a tener vamos a tener muchas más responsabilidades Si bueno la verdad que que no me planteo la posibilidad de de ir a otro a otro club y estoy encantado de sobre todo quiero quiero y creo que tengo mucho que hacer aquí toda vez

Voz 1576 07:28 había cantos despiden a Manu porque no jugar a Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid al menos en parte de la afición bueno pues bastan Griezmann en el Ciudad de Valencia al lado de Godín al lado de Juanfran al lado de Rodrigo y al lado de

Voz 1375 07:39 Filipe seguramente jugadores que van a jugar su último partido como rojiblancos pues nada Atala un abrazo y buen viaje bueno luego hablamos en el debate logros hoy porque te digo por ahí está llegando para el debate está preparándose hasta luego Talavera hasta luego chao hasta luego está María Torrejón que ya les saludamos a que estamos antes ir con el hoy y mañana lista de el seleccionador Luis Enrique en el Madrid también nombres bueno imagínate lo que es el mercado sea el cada tres minutos hay un representante llamando a las oficinas del Bernabéu se ven desde compra tal pero como va la bueno reacciones

Voz 1501 08:09 primero hablar de cosas reales dos nombres que me sirven igual para decir cómo están las cosas que son Jobs

Voz 0355 08:14 sí me Mendi el jugador del León el lateral izquierdo los dos

Voz 1501 08:17 nos están en la lista de de fichajes del Real Madrid yo creo que es factible que las negociaciones salgan adelante pero no ahora no es no es de cómo hemos leído hoy de pasado mañana ya de que este hecho hoy de hecho en Sky Alemania creo que ha sido ha dicho que llover ya era jugador del Real Madrid me cuentan en el conjunto blanco que todavía esa operación ni mucho menos está cerrada que cuando termine la Liga entonces hay sí empiezan a activarse todas esas operaciones aunque no va a ser inmediato quiero decir eso de que el lo presentó la semana mañana viene es mucho perdón más complicado de lo que parece no no es tan sencillo pese a que evidentemente llover quiero quiero jugar en el Real Madrid también vendí pero como digo me cuenta que todavía no se ha hablado con el Lyon que tampoco va a ser una negociación fácil con lo cual es algo que no va a ser de pasado mañana ir despectivo que pinta que hay acuerdo con los jugadores yo creo que eso no va a haber problema que es lo más alta yo exactamente con los dos clubes siempre además la abultada venir al Real Madrid en generales vamos lamentamos en todos los casos noventa y nueve por no por no ser muy exagerado e suele ser bastante sencillo Iñigo que que luego lo de ponerse de acuerdo si es son otros tiempos y otras cosas con lo cual no creo yo que esos tiempos andan rapidez como queremos nosotros sí que se presenten como digo ya mismo entonces estos respecto a lo que es muy real ir respecto a esto que que hemos visto y escuchado hoy de

Voz 4 09:28 Canal Plus Francia de el Real Madrid va muy en serio por Mohamed Salah me cuenta del Real Madrid que nada de nada

Voz 0355 09:35 John ni Diego que no

Voz 1375 09:37 este periodista de Canal Plus Francia ya habló también de otros me suena me suena también que todo otro nombre por ahí pero yo no solamente que no salió ni por asomo me ha extrañado cuando he escuchado he preguntado en el club

Voz 1501 09:49 y él también les extraña que haya salido esto porque no es un jugador que el abismo parezca que esté en la órbita del Real Madrid que tiene otros otras prioridades yo creo

Voz 4 09:57 la primera sin ninguna duda es que llegue

Voz 1501 10:00 zar que tampoco sé si va a ser muy rápido en el sentido de que la semana que viene en la Liga lo siguiente ya este por aquí presentando se creo que no va a ser así manda la final de la Europa League etc etc pero creo que va a ser el primero y que no

Voz 1375 10:11 pues yo creo que antes con Bélgica que me parece que juega el otro partido de la selección bueno cuando juega España España juega el siete y el diez me parece lo digo habría Iberia jugada el ocho el sábado yo creo que antes de que se concentren en Bélgica pero luego no

Voz 1501 10:21 netamente esto es vacaciones en el Real Madrid porque es muy temprano para ir a EEUU así que no no va a tardar demasiado y el primero como

Voz 1375 10:28 digo Jafar pues nada y mañana lista de convocados presumiblemente según decía en la portada El Larguero no va a estar el seleccionador Luis Enrique pero lo importante es que mañana hay lista para esos dos partidos del siete y el diez Javier Herráez buenas si así es lo

Voz 6 10:41 lo más importante no esos dos partidos Islas Feroe lleno de Bernabeu frente a Suecia un partido marcado con una equis por el propio Luis Enrique importó dos evidentemente para ese encuentro que se va a jugar en el feudo blanco ese lunes además es lunes ese partido primero en la que el día siete y el diez frente a Suecia en el feudo del Real Madrid y como tú decías esa duda que bueno pues parece que Luis Enrique pues no estará pero que no es lo más importante es Enrique junto con su grupo confecciona la la lista sino está Luis Enrique que pues eso no no estará pues lo hará Robert Moreno su segundo la rueda de prensa Molina el director deportivo de la Federación Española de Fútbol a las once y media por redes sociales un vídeo van a ofrecer esa lista de convocados ir a las doce y media sea la rueda de prensa como decimos de rock eh moreno y de de Molina novedades hombre pues Yago Aspas Carvajal Isco deben de ser los hombres que estén en esa lista más los que ya estuvieron que lo hicieron muy bien el caso sobre todo de Navas como lateral derecho también la presencia de Parejo del Valencia es una mañana en Las Rozas la causa bastante intensa porque también Luis de la Fuente el técnico de la sub-veintiuno va a ofrecer la selección del próximo europeo que se va a jugar en Italia y ahí también va a haber nombres de campanillas no esperamos nada Rodri esperamos a Brahim que la está rompiendo con el Real Madrid al menos estos partidos con Zidane también a a Ceballos

Voz 1375 12:08 nada expectantes mañana con esa lista ahora selección absoluta de la sub veintiuno ahora lo que toca es tener paciencia respetar y arropar al seleccionador Luis Enrique en este momento entonces tan delicado está viviendo ella le obligó a dejar la concentración y abandonar la concentración y en eso sigue la Federación arropando y dándole todas las facilidades del mundo al seleccionador así que mañana esa lista presumiblemente sin él pero luego esperemos que esté en esos dos partidos si habrá tiempo luego yo creo que ya está septiembre no vuelve a jugar la selección española así que siempre hay tiempo

Voz 6 12:37 ella es que este esa semana seriamente el quería estar Luis Enrique que esta esta semana con los jugadores a partir del día tres aunque ya un futbolista que me decía que van a ser muchos días sin entrenar porque claro hay un parón

Voz 1375 12:48 si los que juegan la final de Copa no hay mucha diferencia entre la Liga porque siempre es la lista el viernes se concentra el lunes yo creo que el objetivo está lista claro el objetivo está lista es doy la lista el viernes que allí no Bayern de vacaciones que estén exactamente pero hay que hay que hay dos partidos de la selección a ver si os vais a dedicar a la guardería

Voz 4 13:04 claro claro cooficial ejemplo ejemplo

Voz 6 13:07 es el caso de del chino Silva David Silva en el pasado año acabó la Champ perdón acabó la Premier tuvo mucho tiempo de hecho entre no con el Navalcarnero habló de memoria porque claro es que tenía mucho Thiem

Voz 1375 13:17 pues sí llegó la fase de preparación

Voz 6 13:19 E del Mundial por ese motivo algún futbolista me decía ayer me gustaría entrenar un poquito por la mañana aunque sean Las Rozas y luego ya el día tres estar con Luis Enrique porque sino vamos a llegar mala esos partidos Chisinau unas carreras

Voz 1375 13:31 Javi Blanco que muchas mañanas algo saga la perra se dan las carreras por ahí con un jugador que quiera puede ésta se cruza en el Retiro con roja Gómez o con Koke Koke el técnico en el que cualquier jugador porque entrenar lo que quiera sino seis semanas hasta entonces no que es un animal que se les haya correcto y hasta luego Javier Herráez hasta luego mañana lista del seleccionador y ahora

Voz 0933 13:51 Don Undiano Mallenco muy buenas

Voz 4 13:53 buenas noches está por ahí Iturralde González también nuestro gran

Voz 0933 13:56 árbitro hola y tú hola buenas noches por qué qué quiere es Alberto hombre qué pasa qué tal estás bien bien aquí en mi otra casa ya te digo ya te digo lo decide hoy es mucho y tú sí hombre

Voz 4 14:09 Bardot lo escuchado mucho porque Eduardo es una persona que sabe muchísimo muchísimo de no sólo de arbitrajes sino de fútbol siempre ha sido una persona con la que hemos aprendido montón nos hemos reído muchísimo yo lo echó en falta muchas veces esas concentraciones esas reuniones que llegaba a casa con dolor de tripa intento reírme con él y no lo pasábamos muy bien

Voz 1375 14:30 si llega llegabas a casa con dolor de tripa de reírte

Voz 4 14:33 claro porque la verdad

Voz 1375 14:35 no hecho que tiene interés haciendo algún día lo detuvo o no

Voz 4 14:39 no me veo eh no medio yo creo que cada uno tenemos nuestras características Si Eduardo ahí está es bueno es bueno es bueno es bueno a mí no me cabe ninguna duda y cuando has dicho no van alguna pues alguno me ha dado pero vamos si alguno hasta con razón y todo es de verdad es amigo ahí no hay ningún problema

Voz 1375 15:01 joe Se retira que estará sintiendo ahora Undiano y tú que tú ya has pasado por ahí el día que dices me queda bien partido y me voy

Voz 0514 15:08 sí yo creo que no sé que que igual como pasa tan rápido muchas veces cuando te llega al final a mí me pasó de que dije tenía que haber disfrutado más de la arbitraje yo creo que te das cuenta al final de tu carrera que tenías que haber disfrutado más porque estamos hablando fíjate de cuanto los años en Primera División récord de partidos es decir no se te lo puede decir si tiene esa misma sensación que es que es la que me pasó a mí

Voz 0355 15:35 sí la verdad que Jara que se va acercando el

Voz 4 15:38 final hará yo creo que tanto Eduardo como otros compañeros como yo hemos disfrutado muchísimo muchísimo de él del arbitraje pero a veces cuando vas acabando es cuando te das cuenta de las cosas si dices joe es que ha sido un auténtico privilegiado es que estado diecinueve años en primera división y arbitrando a los mejores jugadores del mundo ahí disfrutando muchísimo muchísimo pero bueno lo poquito que me queda que ya realmente es es es nada

Voz 1375 16:05 noventa minutos en la Liga

Voz 4 16:07 sí sí sí excelente hay luego te falta a final de Copa bueno eso todavía no se sabe supongo

Voz 0933 16:11 es un es si sabrá ya sabe sabe y uno eh se sabe en Alberto Alberto lo sabes si no solamente oficialmente será el lunes o el martes pero Alberto lo sabes

Voz 4 16:24 bueno esperemos esperamos hacer primero el partido de del domingo vamos a disfrutarlo mucho yo era un partido que ya lo cuando salió el sorteo miraba a ver qué partido podía hacer mi único objetivo era que no se jugarán nada porque el último partido de eh de Liga así que los árbitros generalmente solemos solemos elegir

Voz 7 16:44 un partido que no haya cosas importantes que no haya nada en juego pues por por por pitar un poquito más más relajado no más tranquilo hoy disfrutaremos mucho pues con la familia amigos que van a ir a allí al Santiago Bernabéu oí bueno yo creo que va a ser un día muy bonito muy especial

Voz 1375 16:59 o sea que tú ya sabes si pitas la final de Copa no a media sesión

Voz 0933 17:01 no porque si tú no quieres ya lo sabe si no no voy a ver si si os y no lo sé no no no pasa nada en serio eh te lo digo en serio el eso

Voz 4 17:09 soy consciente que hay muy poquitas posibilidades porque además tenemos a muchos muchos árbitros internacionales que están ya fuera de España en en pero vamos puedo estar ahí dentro de la de la terna de los temas pues nada relajado

Voz 1375 17:23 al Real Madrid Betis y luego la final de Copa Undiano Mallenco Alberto Undiano Mallenco que tiene cuarenta y cinco años nació en Pamplona es el árbitro que más partidos ha dirigido en Primera trescientos cuarenta y siete más que nadie trescientos con el el segundo Iturralde con doscientos noventa y uno entre los dos suman seiscientos treinta y ocho partidos la leche

Voz 4 17:42 fíjate qué número no la verdad que que son números que que que asustar un poco no yo cuando subió a Primera División ya hace diecinueve temporadas bueno Eduardo estaba ya ahí me decía no te quedan años aquí lo que puedes batir aquí de récord si yo decía buf anda que no queda nada para combatir una final pero la verdad es que ha pasado todo todo muy muy muy rápido no esta semana que estoy viendo muchas imágenes no de de mi debut en Primera División ni imágenes de otros partidos a través de de los medios no me acuerdo de de de esas jugadas como si fueran ayer no oí ya pasado media vida y te has da cuenta Hay esto es acaba yo ahora sí que es de verdad que sacaba

Voz 1375 18:24 jo qué tal Itt decía Iturralde cuando cuando es verdad que te que te decía Itu es no

Voz 0355 18:30 tardó Eduardo la verdad que el hecho además de de vivir en él

Voz 4 18:35 los ciudades muy muy cercanas si tenemos una forma de ser muy muy muy parecida además a Eduardo lo antes de subir a la Primera División ya lo conocía bastante porque jugábamos un torneo a a fútbol todos los meses de junio jugamos siempre las delegaciones de Zaragoza Lérida Pamplona Bilbao Alberto no es sagrada

Voz 0933 18:56 pero fíjate que lo más desagradable un campo de fútbol Eduardo Eduardo jugaba jugaba pero muy bien pero se picaba pues a nosotros los pilotos no me lo creo y lo sacábamos del partido acabamos del partido le poníamos a marcar tenemos un central aquí espiritismo aquí Murillo los acabamos a a hacen a vamos a marcarlo y lo teníamos amarrado se enfadó periodo un partido porque suele pasar nada pero ahora en serio a Eduardo siempre ha sido un grandísimo

Voz 4 19:29 compañero además es que daba gusto hablar con él de de de de no de arbitraje sino de fútbol era una persona que te puedes pegar las horas y las horas y las horas y aparte de reírte que también te rías muchísimo eso por supuesto era una persona de joder que cuando abría la boca nos callamos los demás siempre sí

Voz 1375 19:45 eso pasa así Carrusel ahora lo que

Voz 0933 19:48 es como debe ser lo hemos hecho

Voz 4 19:50 vetado muchísimo hay ahora mismo yo muchas veces que que cuando lo lo lo lo escuchas dices joder jodido que qué razón tiene

Voz 0933 19:58 sí sí sí más cosas yo yo Alberto

Voz 0514 20:01 me gustaría por tu casa está la le árbitro antiguo hizo un año en el bar va a cambiar el perfil arbitral

Voz 8 20:09 puede ser puede ser de la idea la idea es que que

Voz 4 20:13 arbitro no cambie mucho que sobre todo que no no perdamos la la

Voz 7 20:18 la la la calidad arbitral no es que no

Voz 4 20:20 no estemos confiados en que porque tenemos detrás una ayuda tecnológica

Voz 7 20:25 no vamos a dejar de decidir no hay

Voz 4 20:28 eso es en lo que no insiste en que por favor que sigamos decidiendo que no tengamos miedo a decidir que si nos equivocamos Llanos no es corregirán pero vamos a todavía necesitamos tiempo esto acaba de empezar y sí muchas veces cuando escucho que habláis sobre el protocolo del Bari tal es que el protocolo del bar ya ha cambiado tiene

Voz 0933 20:45 no me tiene por las paredes se lo hubiera que tú nos lo explica bien menos

Voz 4 20:50 pero si irá cambiando porque porque el fútbol y lo va demandando iba a ver situaciones y al final el el el el arbitraje y las reglas de juego este es un servicio más del del fútbol y yo estoy convencido que que el Barca habrá dentro de seis siete ocho años y claro no va a tener nada que ver con el de ahora lo que sí que está claro que el bar ha venido para quedarse

Voz 1375 21:10 eso coincido contigo en eso

Voz 4 21:12 eso lo tenemos aquí ya el próximo año lo tenemos en Segunda División es ya muy complicado al imaginarnos un partido donde no se revisión ha jugado exacto exacto yo hay veces que estás viendo partidos aquí por ejemplo en en la Liga de Segunda División y hay una jugada así un poco dudosa digo y dice espera espera espera que no tenemos que te acostumbras nuestro presidente nos lo dijo que Carlos Velasco nos dijo cuando hayáis arbitrado cuatro partidos con bar lleno de entender el fútbol sin sin el bar hizo efectivamente yo recuerdo que el primer partido que salí que fue un partido de de Copa y al principio en el mes de octubre cuando te había no teníamos va que sacia extrañísimo extrañísimo extrañísimo pero pero bueno vamos a intentar que que que el árbitro siga siendo árbitro que decida que que que que no se olvide que que lo de el el bar es algo que que te va a ayudar pero que no tenemos que depender

Voz 0514 22:02 aún están ofrecido seguir en el bar

Voz 0355 22:07 bueno era una de las si no bueno a ver pues existe en varias ocasiones una era seguir en el bar

Voz 4 22:15 de otra puede ser seguir dentro del Comité Técnico y trabajando con la con la Comisión y ayudándoles Si bueno a la decisión está más o menos tomada lo que pasa que bueno vas esperar un poquito a

Voz 7 22:27 la la la la temporada yo lo tengo más o menos claro qué es lo que lo que me gusta aunque la verdad

Voz 0933 22:33 que que que que yo creo Alberto Bueno fíjate un poco yo creo

Voz 0514 22:38 qué sería es mucho más valioso en la docencia en transmitir todos tus conocimientos que son un montón todos to use como cómo gestionar un un partido que el Rey cómo gestionarlo como llevarlo yo creo que estaría es más cómodo hay que en el bar no sé si me estoy equivocado

Voz 0933 22:56 el me conoce bastante vale pero esperar

Voz 4 23:00 hemos un poquito esperaremos son Potito más

Voz 0933 23:03 y yo no puedo hacer lo digo desde aquí no puedo hacer si ese comité es que le dejen marchar que se vaya si es que no es que eso se lo deja marchar marchado nosotros lo fichamos nosotros dormimos si no te dejan marchar a que marchan detrás del otras tres

Voz 0514 23:16 son cuatro

Voz 0933 23:18 seguiremos que en el mundo del arbitraje porque porque eso me alegro que mi vida yo no la

Voz 4 23:25 entiendo nos ha alejado de la vida

Voz 0933 23:28 bueno eso es bueno os voy a contar una conversación cuenta la esto

Voz 0514 23:31 esto que tuvimos Alberto yo las acordará en un aeropuerto a ver Alberto pues generalmente hay otros que tienen mala suerte con algunos equipos y Alberto ha tenido mala suerte con la Athletic Bilbao no ha tenido muchas jugadas raras con las del siglo y aquí en Bilbao siempre que no que no que no nos venga Albert yo con Alberto hablando el tema Alberto me decía dice que es lo que me pasó a mí con muchas veces como desayuno inicia la gente no lo dice pero es que la jugada rara siempre me pasa con Athletic y muchas veces la gente no sabe que esto es una cosa de rachas yo les decía que a la gente de Bilbao digo mira Alberto es una bellísima persona que lo menos que quiénes equivocarse bueno uno Atleti pues habrá que hubo con el Athletic y esas cosas la gente no lo entiende que al final el árbitro es un deportista como un delantero que no que que que lleva cinco semanas sin meter gol au un año sin meter un gol pues un árbitro no es por su gusto sino porque es así un equipo no sé por qué te sale mal es así y la gente lo tiene que entender que no es anti nada

Voz 1375 24:32 a la gente no lo entiende no habitualmente sois el blanco de de de de lo lo has pasado mal en algún partido en algún partido has dicho en tu trayectoria de casi veinte años Undiano que empezaste son veintiséis años de dijiste bueno como lo hemos preguntado hay tantas veces no pero tú en tu carrera ha dicho alguna vez mira esta gran mentira yo no tengo aguantar esto yo creo que los tiempos han ido cambiando para bien no

Voz 4 24:51 sí sí yo creo yo creo que sí hay hay partido evidentemente que estas mejor que en otros hay días que no hubiera levantado de la cama pues pues mejor pero el yo fíjate lo el peor recuerdo tengo sobre todo es cuando empiezas cuando empiezas en los partidos de fútbol recuerdo de con diecisiete años que empecé en Primera Regional que sale sin sin asistentes ibas a los campos los hechos exactamente a pelear con los once de un equipo los once de otro los entrenadores el delegado todo el mundo te te daba en engañar a dedo siendo un crío paso incluso en primera división la primera temporada galo que me veían aparecer por el por el campo Viana a una semana de adolescente de veintiséis años las además todavía aparentaba menos Si hijo yo recuerdo que la primera temporada fue fue terrible la la primera vuelta sobre todo de de de que con costaba muchísimo muchísimo a hacerte respetar no pero bueno los tiempos pasa

Voz 7 25:46 están ahora ya todo el mundo te conoce a Eduardo pues lo mismo le pasaba ayer

Voz 4 25:50 las últimas temporadas pues los jugadores todo el mundo te te conoce yo estoy

Voz 7 25:53 ahora mismo estas arbitrando a a ahí

Voz 4 25:56 que has arbitral a su padre el otro día concediese por ejemplo una cosa

Voz 0933 25:59 nació en Twitter el padre hablando de

Voz 4 26:02 de eso no hay dices joder increíble no que has visto pasar por delante tuya varias varias genero te das cuenta entonces lo lo viejo quiénes ya

Voz 1375 26:11 yo doy por hecho que vosotros que habéis sido árbitros que sois árbitros es mucho más difícil pitar ahora que está el bar es mucho más difícil pitar en el campo que pitar en viendo un monitor pero luego Undiano no no todo el mundo como hablamos muchas veces en Carrusel y en El Larguero con Iturralde está preparado para pitar delante de un monitor no porque esta a prioris tan fácil que es decir ponme la jugada ya está pero no vale todo el mundo para arbitrar delante de una tele no bueno sobre esto hay mucho debate todavía

Voz 4 26:38 ya no a quiénes serían los las personas que mejor podrían estar como árbitros va por ser buen árbitro eres buena arbitral a verle es que cualquier árbitro de campo vale para ser árbitro de sí sí sí sí sí ya los los veinte árbitros de Primera División están capacitados perfectamente para para estar y lo y lo hacen bien dentro de esos veinte evidentemente habrá gente que que lo haga mejor que que otros eso eso

Voz 7 27:02 todo eso está eso está claro eh

Voz 4 27:05 pero bueno en una competición nacional es es complicado el manejo de todo esto porque son un montón de de de partidos y estructurar lo todo pues pues no resulta no resulta sencillo a mí desde luego que he tenido la la la fortuna no de antes de retirarme de de de saber no lo que es arbitrar con varios

Voz 0355 27:23 en en como árbitro bar en en

Voz 4 27:26 en Las Rozas y bueno esa experiencia pues me va a venir muy muy muy bien a mí de cara de cara al futuro hoy no es sencillo e inicialmente yo recuerdo mi primer partido oficial como como Barck estaba Buffon cuando temblando de claro te enfrentaba a ver si lo aquí de Bergdahl algo era algo totalmente nuevo para para mí es verdad que según han ido pasando los partidos estas mucho mejor estás mucho más te vas retrasando sí además yo creo que el que ha ido de menos a más

Voz 1375 27:54 bueno pues ya hemos llegado perdona a la jornada treinta y siete para que haya ocurrió algo que qué es lo que creo que debe ser no que es que un penalti que se en el Levante Girona Girona Levante el árbitro pitaba el ser grande le llaman y le dicen Vente a verlo que yo creo que

Voz 4 28:07 no es a costa o hacer eso no sí sí bueno ha habido alguna jugada que también ha corregido algún penalti que ese ha pitado no pero bueno sin entrar tampoco en jugadas es preciso tú tú tutelas dicho yo creo que esta es una jugada que que que justifica todo todo el sistema Ahbar no porque fijaros la de cantidades los había implica fíjate retomar una una decisión a otras si no hubiera habido bar pues

Voz 0355 28:27 todo lo que todo lo que todo lo que cambiaba he aquí

Voz 4 28:31 somos conscientes de que evidentemente ha habido alguna acción en la que podríamos haber estado mucho jugadas clamorosas

Voz 1375 28:38 hemos dicho pero sin entrar pero

Voz 4 28:40 pero ha habido muchísimas muchísimas más yo el dato no lo tengo seguramente cuando acabe la temporada lo lo ofrecerán pero seguro que ha vivido por encima de cien jugadas en las que el año pasado hemos fallado hubiera quedado ahí el error la trascendencia que puede tener en en fallos cabido no sé si siete ocho Diego o para otros cinco o para otros veinticinco no

Voz 0514 28:58 tanto ciento quince ciento dieciséis

Voz 0933 29:01 veinte que se han intervenido agentes han intervenido es cabe

Voz 4 29:04 lo que ha podido haber ocho diez que podíamos haber estado mejor pues pues pues seguramente seguramente que si no pasa no pasa nada por reconocerlo si estamos estamos trabajando mano para para intentar que que que esto sea cada vez mejor hice estemos a un nivel óptimo

Voz 0514 29:21 no fíjate Albert va a dar un dato que igual no conoces

Voz 1375 29:23 nos los tres no los tres

Voz 0514 29:26 pues que más han usado el bar son los tres que han descendido

Voz 8 29:32 fíjate que es curioso eh sí sí sí sí la verdad que bueno claro

Voz 0514 29:37 estaríamos hablando que los tres últimos estarían diciendo que han descendido por los árbitros pero como Aibar Nuria

Voz 0933 29:44 no no no eso excusas yo creo yo creo hay hay clasificaciones que hace que el penalti el penalti que mete

Voz 4 29:52 leerlo y luego el partido cambia pero yo estoy convencido que al final tampoco habría grandes grandes diferencias pero en partidos y sobre todo vitales en partidos que son eliminatorias partido de un Mundial que nos jugamos tanto y tanto y tanto pues fíjate yo yo lo digo que ojalá que hubiera tenido o sea eh a todos en nuestra vida hemos tenido cinco seis siete ocho diez bueno depende donde pongamos el listón pero hemos tenido errores que nos han costado pero muchas muchas horas de de de sueño de pasarlo mal e incluso árbitros que han han desaparecido de la escena del de las por errores puntuales en día yo hubiera tenido el dar en esta en esta en esta jugada

Voz 8 30:32 llevo puf qué qué qué Christine tuviera así

Voz 0514 30:34 yo no hubiera todo una pregunta difícil te puede hacer

Voz 4 30:38 no pasa nada

Voz 0514 30:39 hay una una difícil Annie varía arbitrando donde pones la diferencia entre el error claro y manifiesto que nos queréis vender un error porque un error se como yo siempre digo una vez visto por televisión ese error

Voz 0933 30:54 sí sí no es ni más claro ni menos claro

Voz 0514 30:57 por qué esa manía de ponerlo tan claro tan claro y manifiesto sin errores un error si dice

Voz 4 31:04 entiendo perfectamente lo que lo que dices e incluso eh vosotros habéis visto vamos hemos intenta mantener el listo con toda la toda la muy Alborada vale muy alto pero ha habido ciertos ajustes en cuanto hemos visto te algo estábamos fallando en algo pues el bares es como un coche que lo vas conducción no y a veces bueno pues manteniendo el respeto al al protocolo pero pero conforme ha ido pasando la temporada hemos intentado ajustar cosas que quizá no las estamos haciendo bien del del todo bueno ver la palabra error manifiesto pues es como cuando arbitrales tuve o la ocasión manifiesta pues hoy es que la ocasión para ti esto es una ocasión manifiesta de gol para otro pues no hay depende del jugador

Voz 0933 31:47 sí sí sí pero eso pero pero es muy complejas y esa es la trama esa es la trampa porque ya pasó manifiesta cuando yo no me daba la oportunidad de ir a una televisión a ver si sí o sea no se puede comparar