Undiano Mallenco: "Estoy convencido de que el VAR que habrá dentro de siete u ocho años no tendrá nada que ver con el de ahora"

Voz 1 00:00 y ahora don Undiano Mallenco muy buenas

Voz 2 00:03 hola buenas noches por ahí dura lo González también nuestro gran árbitro hola Itu hola buenas noches por que qué quieres noches Alberto hombre lo que pasa qué tal estás bien bien aquí mi otra casa

Voz 3 00:16 ya te digo ya te digo oye oye es mucho y tú sí hombre

Voz 4 00:20 tardó lo escucho mucho porque Eduardo es una persona que sabe muchísimo muchísimo de no sólo de arbitraje sino de fútbol siempre ha sido una persona con la que hemos aprendido montón nos hemos reído muchísimo yo lo echó en falta muchas veces esas concentraciones esas reuniones ha llegado a veces a casa con dolor de tripa encuentro reírme con él y no lo pasábamos muy bien que llegabas a casa con dolor de tripa de reírte porque sí

Voz 1375 00:45 qué tío que tiene ITB está haciendo algún día lo detuvo o no

Voz 4 00:49 no me veo eh no medio yo creo que cada uno tenemos nuestras características Si Eduardo ahí está es bueno es bueno es bueno es bueno a mí no me cabe ninguna duda y cuando te un palo un día que has dicho no no van alguna vez pues alguno me ha dado pero vamos y alguno hasta con razón y todo es donde verdad es amigo ahí no hay ningún problema

Voz 1375 01:12 joe Se retira que estará sintiendo ahora Undiano y tuve tú ya has pasado por ahí el día que dices me queda B en partido y me voy

Voz 0514 01:18 sí yo creo que no sé que que que igual como pasa tan rápido muchas veces cuando te llegue al final a mí me pasó de que dije tenía que haber disfruta aún más de la arbitraje yo creo que te das cuenta al final de tu carrera que tenías que haber disfrutado más porque estamos hablando fíjate de cuanto dos años en Primera División récord de partidos es decir no se lo puede decir si tiene esa misma sensación que es la que es la que me pasó a mí

Voz 4 01:45 sí la verdad que ahora que se va acercando el final a ver yo creo que tanto Eduardo como otros compañeros como yo hemos disfrutado muchísimo muchísimo de de la arbitraje pero a veces cuando vas acabando es cuando te das cuenta de las cosas si dices joder que sido un auténtico privilegiado es que estado diecinueve años en primera división y arbitrando a los mejores jugadores del mundo oí disfrutando muchísimo muchísimo pero bueno lo poquito que me queda es que ya realmente es es es nada noventa minutos en la Liga si el excelente hay luego te parto la final de Copa bueno eso todavía no se sabe supongo que

Voz 3 02:22 es un sabrá ya sabe se sabe y uno eh se sabe Alberto Alberto lo sabes si la gente oficialmente será el lunes y el martes pero Alberto lo sabe

Voz 4 02:34 bueno esperemos esperamos hacer primero el partido de del domingo vamos a disfrutarlo mucho yo era un partido que ya lo cuando salió el sorteo miraba a ver qué partido podía hacer mi único objetivo era que no se jugarán nada porque el último partido

Voz 5 02:50 de de Liga así que los árbitros generalmente solemos son

Voz 4 02:53 hemos elegir un partido que no haya cosas importantes que no había nada en juego pues por por por pitar lo un poquito más más relajado no más tranquilo hoy disfrutaremos mucho pues con la familia amigos que van a ir a allí al Santiago Bernabéu oí bueno yo creo que va a ser un día muy bonito muy especial

Voz 1375 03:09 o sea que tú ya sabes si pitar la final de Copa no a media sesión

Voz 3 03:12 no porque tú no quieres ya lo sabe eso no no voy a ver si si os y no lo sé no no no se lo digo en serio eh te lo digo en serio el tiro

Voz 4 03:19 pero soy consciente que hay muy poquitas posibilidades porque además tenemos a muchos muchos árbitros internacionales que están ya fuera de España en en pero vamos puedo estar ahí dentro de la de la terna de los en pues nada relajado

Voz 1375 03:34 el Real Madrid Betis y luego la final de Copa Undiano Mallenco Alberto Undiano Mallenco que tiene cuarenta y cinco años nació en Pamplona es el árbitro que más partidos ha dirigido en Primera trescientos cuarenta y siete más que nadie trescientos con el desde el segundo Iturralde con doscientos noventa y uno entre los dos suman seiscientos treinta y ocho partidos la leche

Voz 4 03:52 fíjate qué número no la verdad que que son números que

Voz 5 03:55 que que que asustan un poco no yo cuando

Voz 4 03:59 subió a Primera División ya hace diecinueve temporadas bueno no lo estaba ya ahí me decían no te quedan años aquí lo que puedes batir aquí de récord si decía buf anda que no queda nada para que

Voz 3 04:11 tiene una final pero la verdad es que ha pasado

Voz 4 04:13 pero todo todo muy muy rápido no esta semana que estoy viendo muchas imágenes no de de mi debut en Primera División ni imágenes de otros partidos a través de de los medios no ojo me acuerdo de esas jugadas como si fueran ayer no oí ya ha pasado media vida y notas da cuenta Hay esto acaba yo ahora sí que es de verdad que sacaba

Voz 1375 04:35 y qué tal impotencia Iturralde cuando cuando encima que te que te decía y tú edad

Voz 5 04:40 dado Eduardo la verdad que el hecho además de de vivir en en dos ciudad

Voz 4 04:46 es muy muy cercanas si tenemos una forma de ser muy muy muy parecida además Eduardo lo antes de subir a la Primera División ya lo conocía bastante porque jugábamos un torneo a a fútbol y todos los meses de junio jugamos siempre las delegaciones de Zaragoza Lérida Pamplona

Voz 2 05:04 Pablo Gómez y Alberto no es agradable fíjate no porque es lo más desagradable en un campo de fútbol Eduardo Eduardo jugaba jugar

Voz 3 05:14 ah pero muy bien pero se picaba pues a nosotros los pilotos no me lo creo y lo sacábamos del partido acabamos del partido le ponía a tenemos un central aquí espiritismo aquí Murillo los acabamos a a hacen a vamos a marcarlo y lotería se enfadó vivir

Voz 4 05:32 un partido porque suele pasar nada pero

Voz 3 05:35 no ahora en serio eh

Voz 4 05:38 Eduardo siempre ha sido un grandísimo compañero además es que daba gusto hablar con el de de de de no de arbitrajes sino de fútbol era una persona que te podía despegar las horas y las horas y las horas aparte de reírte que también te rías muchísimo eso por supuesto era una persona de joder que cuando abría la boca nos callamos los demás siempre siempre

Voz 3 05:55 todo ahora lo que es como debe ser lo hemos hecho

Voz 4 06:00 vetado muchísimo hay ahora mismo yo muchas veces que que cuando lo lo lo lo escuchas dices joder jodido que qué razón tiene muchísimas cosas

Voz 0514 06:10 yo yo Alberto eh me gustaría por tu casa está de árbitro antiguo hizo un año en el bar va a cambiar el perfil arbitral

Voz 5 06:19 puede ser puede ser la idea la idea es que que

Voz 4 06:23 árbitro no cambie mucho que sobre todo que no no perdamos la la la la calidad arbitral no es que no estemos confiábamos en que porque tenemos detrás una ayuda tecnológica vamos a dejar de decidir no hay eso es lo que no insiste en que por favor que sigamos decidiendo que no tengamos miedo a decidí lo que si nos equivocamos Llanos no es corregirán pero vamos a todavía necesitamos tiempo esto acaba de empezar y muchas veces cuando escucho hablar sobre el protocolo del Bari tal es que el protocolo del bar ya ha cambiado mucho

Voz 3 06:54 en el anciano me tienes porque ya lo sé hubiera que estoy bien

Voz 4 07:01 pero si irá cambiando porque porque el fútbol

Voz 5 07:04 que lo va demandando iba a ver situaciones y al final el el el el arbitraje y

Voz 4 07:09 las reglas de juego este es un servicio más del del fútbol y yo estoy convencido que que el Barca habrá dentro de seis siete ocho años claro no va a tener nada que ver con el de ahora lo que sí que está claro que el bar ha venido para quedarse

Voz 1375 07:20 en eso coincide donde en eso eso

Voz 4 07:23 lo tenemos aquí ya el próximo año lo tenemos en Segunda División es ya muy complicado al imaginarnos un partido

Voz 3 07:30 donde no se revisión ha jugado exacto exacto Joy

Voz 4 07:33 es que estas viendo partidos aquí por ejemplo en en la Liga de Segunda División y hay una jugada así un poco dudosa digo hoy dice eso espera espera eres espera espera que no tenemos ahí barrio que te acostumbras nuestro presidente nos lo dijo que Carlos Velasco no dijo cuando hayáis arbitrado cuatro partidos con bar ya no vais a entender el fútbol sin sin el bar hizo efectivamente yo recuerdo que el primer partido que salí que fue un partido de de Copa y al principio en el mes de octubre cuando te había no teníamos que sacia extrañísimo extrañísimo extrañísimo pero pero bueno vamos a intentar que que que la árbitro siga siendo árbitro que decida que que que que no se olvide que que lo de el el bar es algo que que te va a ayudar pero que no tenemos que depender de él

Voz 0514 08:14 tan ofrecido seguir en el bar

Voz 4 08:17 bueno era una puede habla si no bueno haber pues existe en varias opciones una era seguir en el bar otra puede ser seguir dentro del Comité Técnico y trabajando con la con la Comisión y ayudándole Si bueno lo que está Diego la decisión está más o menos tomada lo que pasa que bueno vamos a esperar un poquito a que acabe la temporada yo lo tengo más o menos claro qué es lo que lo que me gusta aunque la verdad

Voz 2 08:43 que que que que yo creo yo creo Alberto conociendo un poco yo creo

Voz 0514 08:48 qué sería es mucho más valioso en la docencia en transmitir todos tus conocimientos que sólo un montón todos tus use cómo cómo gestionar un un partido que el Rey cómo gestionarlo como llevarlo yo creo que estaría más cómodo hay que en el bar no sé si estoy equivocado

Voz 3 09:06 el me conoces bastante vale pero esperaremos un poquito esperaremos un poquito más

Voz 0514 09:13 eh eh no puede hacer lo digo desde aquí que no puede hacer las basuras el comité es que le dejen marchado que se a es que no es que

Voz 3 09:21 está marchando nosotros lo fichamos nosotros lo mismo si no me dejan marchar que marchen detrás del otros tres hemos hemos en el mundo del arbitraje porque porque eso me alegro que Mahler

Voz 4 09:33 mi vida yo no la no la entiendo

Voz 3 09:36 me he alejado de lo el arbitraje eso es bueno os voy a contar una

Voz 0514 09:40 conversación cuenta lo siento Alberto que tuvimos Alberto yo lo hagas acordará en un aeropuerto a ver Alberto pues generalmente hay Baer litros que tienen mala suerte con algunos equipos y Alberto ha tenido mala suerte con la Athletic Bilbao no ha tenido muchas jugadas raras con la dilo y aquí en Bilbao siempre decía es que no que no nos venga Albert yo con Alberto hablando el tema Alberto me decía dice que es lo que me pasó a mí con muchas veces como desayuno inicia la gente no lo dice es que la jugada rara siempre me pasa con el Athletic muchas veces la gente no sabe que esto es una cosa de rachas yo les decía que a la gente de Bilbao digo mira Alberto es una bellísima persona que lo menos que quieres equivocarse que saque a Atleti pues sabrá que hubo con el Athletic y esas cosas la gente no lo entiende que al final el árbitro es un deportista como un delantero que no que que que lleva cinco semanas sin meter gol au un año sin meter un gol pues un árbitro no es por su gusto sino porque es así un equipo no sé por qué te sale mal y es así y la gente lo tiene que entender que no es anti nada

Voz 1375 10:42 a la gente no lo entiende no habitualmente sois el blanco de de de de lo has pasado mal en algún partido en algún partido has dicho en tu trayectoria de casi veinte años Undiano que empezaste son veintiséis años de dijiste bueno como lo hemos preguntado ahí tu tantas veces no pero tú en tu carrera ha dicho alguna vez gran mentira yo aguantar esto yo creo que los tiempos han ido cambiando para bien no pero

Voz 4 11:01 sí sí yo creo yo creo que sí hay hay partido evidentemente que estás mejor que en otros hay días que hizo levantar de la cama pues pues mejor por pero yo lo el peor recuerdo tengo es sobre todo es cuando empiezas cuando empiezas en los partidos de recuerdo de con diecisiete años que empecé en Primera Regional que sale sin sin asistentes ibas a los campos los hechos descubierto por exactamente a pelear no los once de un equipo los once de otro los entrenadores el delegado todo el mundo te te daba en engañar a dedo siendo un crío paso incluso en primera división la primera temporada galo que me veían aparecer para ir por el campo Viana a una semana de adolescente de veintiséis años los además todavía aparentaba menos Si hoy os recuerdo que la primera temporada fue fue terrible la la primera vuelta sobre todo de de de que con costaba muchísimo muchísimo a hacerte respetar no pero bueno los tiempos pasan ahora ya todo el mundo te conoce a Eduardo pues lo mismo las últimas temporadas pues los jugadores todo el mundo te te conoce y es que ahora mismo estas arbitrando a a hijos has arbitral a su padre el otro día con seis por ejemplo

Voz 3 12:10 si del padre David

Voz 4 12:13 eso no hay dices joder increíble no que has visto pasar por delante tuya varias varias genera te das cuenta entonces lo lo viejo quiénes ya

Voz 1375 12:20 o es yo doy por hecho que vosotros que habéis sido árbitros que sois árbitros es mucho más difícil pitar ahora que está el bar es mucho más difícil pitar en el campo que pitar en viendo un monitor pero

Voz 6 12:30 luego Undiano eh no no todo el mundo como

Voz 1375 12:34 hablamos muchas veces en Carrusel y en El Larguero con Iturralde está preparado para pitar delante de un monitor no porque esta a prioris tan fácil que es decir a ponme la jugada ya está pero no vale todo el mundo para arbitrar delante de una tele no

Voz 4 12:46 bueno sobre esto hay mucho debate todavía no ha quiénes serían los las personas que mejor podrían estar como árbitros bar sí sí por ser buen árbitro eres buena arbitrar bar

Voz 1375 12:56 él es que cualquier árbitro de campo vale para ser árbitro de debajo

Voz 4 12:59 sí sí sí sí sí ya los los veinte árbitros de Primera División están capacitados perfectamente para para estar y lo y lo hacen bien dentro de esos veinte evidentemente habrá gente que que lo haga mejor que que otro

Voz 5 13:11 los eso eso eso está eso está claro eh pero

Voz 4 13:16 bueno en una competición nacional es complicado el manejo de todo esto porque son un montón de de de partidos y estructurar lo todo pues pues no resulta no resulta sencillo a mí desde luego que he tenido la la la la fortuna no de antes de retirarme de de de saber no lo que es arbitrar con varios estar en en como árbitro bar en en en Las Rozas y bueno esa experiencia pues me va a venir muy muy muy bien a mí de cara de cara al futuro oí no es sencillo e inicialmente yo recuerdo mi primer partido oficial como como Barck estaba dudando temblando de cinco te enfrentaba a saber si aquí ya tal algo era algo totalmente nuevo para para mí es verdad que según han ido pasando los partidos estas mucho mejor estás mucho más te va retrasando sí además yo creo que el que ha ido de menos a más y bueno no hemos llegado perdona a la jornada treinta y siete para que haya ocurrió algo

Voz 1375 14:08 que qué es lo que creo que debe ser no que es que un penalti que evitan el Levante Girona Girona Levante el árbitro pitara cerrarán de le llaman y le dicen Vente haberlo que yo creo que no

Voz 4 14:18 les ha costado hacer eso no sí sí bueno ha habido alguna jugada que también ha corregido algún penalti que ese ha no pero bueno sin entrar tampoco en jugadas es preciso escaso tú tutelas has dicho yo creo que esta es una jugada que que que justifica todo todo el sistema Ahbar no porque fijaros la de cantidades de los había implican fíjate retomar una una decisión la otra si no hubiera habido bar pues todo lo que

Voz 5 14:39 todo lo que todo lo que cambiaba he aquí

Voz 4 14:42 somos conscientes de que evidentemente ha habido alguna acción en la que podíamos haber estado mucho jugadas clamorosas que hemos dicho pero sin entrar pero pero ha habido muchísimas muchísimas más yo el dato no lo tengo seguramente cuando acabe la temporada lo lo ofrecerán pero seguro que ha habido por encima de cien jugadas en las que el año pasado hemos fallado hubiera quedado hoy el error la transcendencia que puede tener en en fallos cabido no sé si siete ocho Diego o para otros cinco o para otros veinticinco

Voz 3 15:08 con ciento ciento quince ciento dieciséis que Santa que se han intervenido agentes han intervenido es que ávido que ha podido ver ocho diez que

Voz 4 15:16 podíamos haber estado mejor pues pues pues seguramente seguramente que si no pasa no pasa nada por reconocerlo si estamos estamos trabajando mano para para intentar

Voz 5 15:25 que que que esto sea cada vez mejor que estemos a un nivel óptimo

Voz 0514 15:31 pero fíjate Alberto va a dar un dato que igual no conoces por los tres no no los tres equipos que más han usado el bar son los tres que han descendido

Voz 5 15:42 fíjate que es curioso eh sí sí sí sí sí la verdad que bueno claro

Voz 0514 15:47 tenemos hablando que los tres últimos estarían diciendo que han descendido por los árbitros pero empujó Aibar es decir sí

Voz 3 15:55 a esa excusa yo creo yo pero hay hay

Voz 4 15:57 las indicaciones que bueno lo votos no

Voz 3 16:00 así como porque del todo es que el penalti el penalti que mete

Voz 4 16:03 leerlo y luego el partido cambia pero yo estoy convencido que al final tampoco habría grandes grandes diferencias pero en partidos y sobre todo vitales en partidos de eliminatorias partido de un Mundial que nos jugamos tanto y tanto y tanto pues fíjate yo yo lo digo que ojalá que hubiera tenido sea eh a todos en nuestra vida hemos tenido cinco seis siete ocho diez bueno depende donde pongamos el listón pero hemos tenido errores que nos han costado pero muchas muchas horas de de de sueño de pasarlo mal e incluso árbitros que han han desaparecido de la escena del de la Ruiz por errores puntuales en día yo hubiera tenido el bar

Voz 5 16:40 en esta en esta en esta Juan Diego puf que que que que distinto

Voz 4 16:44 mira ha sido evitarlo todo cierto una perra

Voz 0514 16:47 esta difícil te puede hacer no pasa nada una una difícil Annie tú casa estás ahí en el varía arbitrando donde pones la diferencia entre el error claro y manifiesto que nos queréis vender

Voz 3 16:59 de roja

Voz 0514 17:01 porque un error se como yo siempre digo una vez visto por televisión ese error

Voz 4 17:05 si no es ni más claro ni menos claro

Voz 0514 17:07 por qué esa manía de ponerlo tan claro tan claro y manifiesto sin errores un error si dice

Voz 5 17:14 entiendo perfectamente lo que lo que dices e incluso eh vosotros habéis visto vamos hemos intenta mantener Ellis

Voz 4 17:21 esto con toda la toda la muy añorada vale muy alto pero ha habido ciertos ajustes en cuanto hemos visto te algo estábamos fallando en algo pues es es como un coche que lo vas conduciendo y a veces bueno pues

Voz 5 17:35 es manteniendo el resto

Voz 7 17:37 todo al al protocolo pero pero

Voz 4 17:40 conforme ha ido pasando la temporada hemos intentado ajustar cosas te quizá no las estamos haciendo bien del del todo bueno ver la palabra error manifiesto pues es como cuando arbitrales tuve dúo la ocasión manifiesta pues si es que la ocasión para ti esto es una ocasión manifiesta de gol para otro pues no hay depende del jugador sí sí es sí pero eso no

Voz 0514 18:00 eso pero muy completo esa esa es la trama es a la trampa porque el paseo manifiesta cuando militaba yo no me daba la oportunidad de ir a una televisión haberles del semestre sea no se puede comparar un claro

Voz 1375 18:10 y dejaba que tiene diana con tu permiso Iturralde y decimos adiós adiós

Voz 8 18:17 sabes dónde están los mejores Cross

Voz 9 18:19 en qué plaza siempre tienes sombra en verano y en qué lugar pedirme separados o tres o cuatro sin reservar y a la ciudad con tu Arona tu Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 10 18:37 el míster de la

Voz 8 18:40 no voy a quitar el botellín toda la casa también tapar alguna grieta la Junta

Voz 3 18:45 perdone pero me refería a las del equipo

Voz 11 18:48 guapa con todas las renovaciones la casa para el mejor resultado final Pla

Voz 1 19:07 Más Madrid ciento cuatro punto tres

Voz 13 19:12 este señor está practicando el tranquila del servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte

Voz 14 19:34 veinte once tranquilo está

Voz 8 19:39 Ifema presenta el salón

Voz 15 19:41 vehículo de ocasión es seminuevos del veinticuatro de mayo al dos de junio la mayor oferta de vehículos para revisados y certificados compra el tuyo Feria de Madrid es aquí

Voz 0867 19:58 el viernes diecisiete celebramos el Día de la hipertensión en Hoy por Hoy Madrid hemos preparado un programa hecho con el corazón y sin azúcares añadidos desde el intercambiador de Plaza de Castilla hablaremos de la campaña hipertensión pero verbal tendremos invitados sorpresas y música en directo el viernes diecisiete Hoy por Hoy Madrid desde el intercambiador de Plaza de Castilla con el patrocinio de oval de laboratorios arma toman el pulso a la vida

Voz 8 20:22 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 16 20:25 fue damos una pista una pista llena luego la lista si luego la cabina si luego la Cadena Ser prometo verdad

Voz 3 20:40 pues esta que está usted escuchando

Voz 17 20:42 ahora se no la Cadena Ser el adiós de Dios lo de poner fin que esto de toda la vida de Dios aquí en la Cadena Ser

Voz 8 20:54 cadena SER o Cadena SER como tú quieras

Voz 17 20:57 pido cadena el libro de poner volvió oportuno

Voz 8 21:09 si quieres circular sin restricciones comprarte un Opel peli dejan niña en paz si por eso lo hago

Voz 18 21:14 que son los días redondos de Opel sistemas algo que retroceden hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede te damos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones el punto es

Voz 19 21:29 qué dolor donde en el cuello tengo esto hortícola radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios Radio salir de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 20 21:41 sí repuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año a también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 14 22:03 buscador del ahorro ahorrar no es conducir con el coche punto muerto porque expuesta bajo ahorrar es venir a dos días locos The Phone House a disfrutar de sus precios para volverte loco lleva Tel Aviv Smart dos mil diecinueve por sólo ciento noventa y nueve euros sólo del dieciséis al diecinueve de mayo buscadores del ahorro venid a caos

Voz 21 22:30 es

Voz 8 22:37 quiero

Voz 1375 22:40 no nos vamos a ir al debate de este jueves que estar ahí los oyentes ya esperando la pregunta ha traicionado Griezmann al Atlético de Madrid ha visto que la centralita pero estáis ahí esperando para las opiniones enseguida con Romero con Jordi Martí con Miguel Martín Talavera que con Marcos López pero despedimos a Undiano Mallenco que este fin de semana se retira contra partidos de Primera división aunque luego pitará la final de Copa que él no nos puede decir pero que ya lo dice Iturralde es lo decimos nosotros que pitará la final de Copa después

Voz 0514 23:07 y te acuerdas de tu primer partido en Primera

Voz 5 23:11 sí sí perfectamente un Numancia Oviedo el diez de septiembre de

Voz 3 23:15 el año dos mil ya te digo el mejor

Voz 5 23:17 el partido que ha expirado

Voz 7 23:19 el mejor partido eh saber el partido como

Voz 4 23:24 como más emotivo fue en el primer partido del Mundial porque es el sueño no de de cualquier persona

Voz 5 23:30 a él está Araya hay la verdad que que ese es el mayor recuerdo que que tengo

Voz 1375 23:36 bueno es el jugador que más has dicho ojo me revienta que igual la Bella lo puedes decir porque total este jugador que toca pelotas que poco ayuda al árbitro macho me

Voz 3 23:46 yo siempre he sido muy cuidadoso con eso pero bueno ahora ya que vamos a soltar no ahora que no sea del Madrid Betis yo lo pita la la verdad que había dos jugadores si tú que estaba dando este este la quiera Mostovoi y Karpin y está con ellos es amigo mío fascitis cazo Txiki Raúl Stop in estado con ellos

Voz 4 24:07 pues de después de haber lo dejó el fútbol español porque han estado y con Karpin estaba entrenando un equipo en Rusia la récord acordando no es de de viejas historias decía jo es verdad pero pero eran luego algo parecido pero en el en el exalcalde modos canallas no estaban además los dos en el mismo en el mundo su equipo en el Celta izquierda o la derecha yo creo que además coincidió en mis primeros años pues que aún todavía no te conocían mucho los dos equipos pero es curioso porque coincide

Voz 1375 24:37 bonita ya el jugador que más te ha ayudado que has dicho este bendito sea Dios Alá

Voz 5 24:42 vamos el señor Nea yo el el caballero

Voz 4 24:45 a fútbol para mí ha sido Juan Carlos Valerón Juan Carlos Valerón ha sido una una persona que además Ashton varios equipos sí siempre que las árbitro ha sido un auténtico señor pero creo de hecho que acaba o su carrera arbitral sin ninguna tarjeta quizá equivoqué si haya habido alguna tarjeta para alguna tontería por una mano pero la verdad que que ha sido una persona que ha jugado un montón un montón de años así siempre ya de lo encuentras pues los aeropuertos a veces Si la verdad que degustarse con gente así da gusto bueno

Voz 1375 25:15 sí para terminar para ver

Voz 0514 25:17 final porque ya estamos terminando que luego Nos dicen es decir que ahora es un palo a mi cadena a mi casa es sólo nos acordamos de los árbitros pero Se retira Javier Aguilar Rodríguez Ignacio Rubio Palomino César Gracia Fernández Francisco Javier Martín García hijo semana el Matías Caballero que son cinco asistentes y que sin ellos los árbitros no seríamos nada Ése es el primer pueblo a mi cadena pues no recordarles dar a todos y luego en el segundo palo Valle el segundo Pablo a mi cadena Mi casa es a ver si algún día abrimos con los árbitros en vez de meternos a las doce y media de la vemos a las once y media que tenemos claro

Voz 1375 25:56 digo una cosa ya hemos abierto con Velasco Carballo creo que dentro de poco no

Voz 8 25:59 no lo diga presidente no lo diga

Voz 3 26:02 si hablasen sería la leche si hablásemos de signos lo leerá más a menudo habla oye estamos estamos hablando bastante más si eso es cierto es cierto bueno bueno todo esto parecido

Voz 1375 26:12 antes y después desde luego si luego no quieren entender

Voz 2 26:14 Alberto es verdad

Voz 1375 26:17 oye y el mejor jugador de fútbol has visto que sois muy futboleros todos es el mejor que ha visto tú

Voz 5 26:22 es que sería injusto decir

Voz 4 26:25 cero uno pero porque te van a decir que desde el Madrid es ahora esa claramente pero pero en veinte años fíjate todo lo que has podido saber pero no solamente mucha porque muchas veces hablamos de los nombres más mediáticos

Voz 5 26:36 pero es que la Liga la Liga española

Voz 4 26:39 yo estoy convencido que jugó equipos que aquí han descendido en una liga intermedia de Europa habían jugando la Europa Liz incluso clasificarse para la para la Champions el habrá que hemos sido guardó y unos privilegiados de ver los jugadores que hemos visto y además en la tele ese método muy bien pero en el campo a veces Adeje mucho mejor y ese ese ruido de cuando golpean el balón y esas cosas eso es ya estás en falta verdad Eduardo que es una

Voz 0514 27:00 mira yo yo sólo maravilla al a la gente le digo no sabéis lo rápido que iba el balón dentro

Voz 3 27:06 no es que no es aunque exceso

Voz 0514 27:08 la grada no lo ves no es no eres consciente de la rapidez

Voz 1375 27:12 otras Undiano quiénes el por muchos

Voz 4 27:14 ha habido siempre lo dejamos estamos ya que me jubilo

Voz 3 27:18 pero entiendo que vaya alguien ese Real Madrid

Voz 1375 27:20 el Betis que va a ser el último partido de Liga domingo a las doce en el Bernabéu ahí se corta la coleta como árbitro aunque la buena noticia la ha dejado aquí va a seguir ligado al arbitraje eh te digo adiós con Laquidain que se que lo tienes ahí al lado el jefe de deportes en Radio Pamplona pendientes de que suba a Osasuna todos los pamplonicas pero también pendientes de un de un tío que me imagino que va por la calle y la gente dice que bueno árbitro eres menos cuando respetan a ellos no la aquí muy bueno

Voz 0514 27:42 ya

Voz 1375 27:43 hola qué tal y cómo estás gente le para por la calle Undiano no

Voz 0888 27:45 sí sí sí sí le para y la verdad que es un ser bastante cercano es el que aquí desde luego que ha acercado el mundo de la arbitraje no cuando uno está muy pendiente de Osasuna es siempre hablamos pues de la persecución que parece que hay siempre con Osasuna letal uno se fijan Undiano Mallenco y dice pues la verdad que gente así es la que acerca la que humaniza no como Eduardo Iturralde González la que humaniza el mundo el arbitro

Voz 3 28:10 que te vaya muy bien lo que te vaya muy bien Undiano hombres sí sí la verdad es que con Jordi Turull de González era cuando mejor nos iba Osasuna comprendo reto eso es verdad la pena de un diario es que no puede invitarle Osasuna lo va a arbitrar algo que habrías critica notar esa suerte en el último partido de Liga que lo disfrute y suerte en la final de vengan muchísimas gracias por todo un abrazo un abrazo Iturralde no

Voz 2 28:30 un abrazo a todos